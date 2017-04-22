С эффектом бумеранга знакомы многие женщины. В 80% случаев сброшенный вес возвращается, часто прихватывает с собой добавочные килограммы, что очень неприятно, болезненно, может привести к стрессу и затяжным депрессиям. Поэтому важно найти действующий, безопасный и надежный способ. Эффективные диеты для похудения помогут не только сбросить вес, но и удержать результаты, в идеальном варианте - поправить здоровье. Какую из них выбрать, каждый должен определить для себя сам.

Эффективная диета – это не значит быстрая

Быстро худеть хотят все женщины, но мало кто задумывается о последствиях. Есть диеты, на которых килограммы не просто «уходят», а даже «убегают». Человек теряет вес, объемы, но организм не успевает за резкими изменениями. В результате подрывается здоровье, при большой начальной массе может произойти сдвижение внутренних органов. Самая эффективная диета для похудения – это методика, которая помогает сбрасывать вес без вреда для здоровья.

Частые ошибки худеющих людей:

Снижение калорийности до критических показателей. Организм женщины не может полноценно функционировать при поступлении 600-800 ккал в сутки. Минимальное количество - 1200 ккал. Да, вес быстро снижается, но при дефиците энергии в скором времени ожидается застой, организм начнет работать в энергосберегающем режиме. Исключение жиров. Можно есть одну капусту или пить обезжиренный кефир. Вес уйдет, но вместе с ним начнут выпадать волосы, испортятся ногти, появятся проблемы с кожей, произойдет сбой женского цикла. Минимальное количество жира в сутки - 22 г. Отказ от вкусной пищи. Полное ограничение любимых блюд ведет к срывам. Если удастся пройти диету до конца, то после нее удержаться будет сложно. Нужно менять пищевое поведение и из разрешенных системой продуктов готовить вкусные блюда.

Многим мешает моральное истязание. Для похудения даже самой эффективной диеты мало. У женщин портится настроение, появляются головные боли, слабость. Нельзя воспринимать диету как трагедию или лишение. Пусть это будет радостный путь к стройности и фигуре мечты, легкий и желанный.

Диета Кима Протасова, или Протасовка

Это одна из эффективных и проверенных годами диет, которая не только позволяет сбросить вес, но и имеет массу достоинств. После «Протасовки» легко перейти на правильное питание, вес продолжит снижаться, поменяются взгляды на пищу и вкусы. На этой системе употребляется много сырых овощей, что ведет к очищению кишечника, улучшается состояние кожи, выводится вода из организма.

Суть диеты Кима Протасова:

Первые 2 недели ежедневно употребляется 1400 г сырых овощей, 3 зеленых яблока, 1 яйцо и 600 г кисломолочных продуктов, приближенных к 5% жирности. С 3 по 5 неделю вместо 300 г молочных продуктов употребляется такое же количество мяса, птицы, рыбы или морепродуктов. Выбираются щадящие способы приготовления без масла. На протяжении всей диеты нужно пить не меньше 2 литров воды, которая усилит действие овощной клетчатки, поспособствует очищению организма, снижению веса. Протасовка длится 5 недель, но диетологи рекомендуют сделать «выход», который по длительности будет равен самой диете. Каждую неделю добавляются новые продукты: злаки, бульоны, сухофрукты, отварные овощи. В эти 5 недель продолжается похудение.

Всего за диету можно сбросить от 5 до 15 кг. Все зависит от первоначальных данных. Очень хорошо уходят объемы. Нельзя использовать методику чаще 1 раза в 6 месяцев, лучше сделать годовой перерыв, чтобы организм успел восстановиться.

Противопоказания: заболевания ЖКТ, беременность, период грудного вскармливания.

Интересно: Ким Протасов – вымышленное имя, и такого диетолога не существует. Этот псевдоним взяла себе журналистка из одного журнала в 90-х годах прошлого века, которая и опубликовала популярную до сих пор методику.

Диета для ленивых

Это самая эффективная, безопасная диета, которая стала популярной совсем недавно. О том, что нельзя пить после еды, знают многие люди. Жидкость разбавляет желудочный сок, тормозит пищеварение, мешает усвоению питательных веществ. Почему бы не воспользоваться этой информацией! При правильном подходе к употреблению жидкости вес будет уходить быстро, без каких-либо усилий и вреда для организма.

Суть диеты для ленивых людей:

Вся вода выпивается до еды. За 20 минут до основного приема пищи и сразу после пробуждения обязательно употребляется 400 мл жидкости. После еды по правилам нельзя пить 2 часа или хотя бы час, если употреблялись легкие блюда. За это время они должны перевариться. Для эффективного похудения желательно исключить калорийные, жирные, сладкие блюда и не есть за 3 часа до сна.

Хитрость не только в ускоренном переваривании пищи. Вода наполняет желудок, порции непроизвольно сокращаются, что уменьшает дневную калорийность. Также становится невозможным употребление соленых, сладких блюд, так как выдержать 2 часа без питья будет сложно. На время диеты стоит забыть о чашке кофе с конфетой или пирожным. Дополнение можно будет съесть только через определенное правилами время.

Гречневая диета

Еще одна самая эффективная диета, длительность которой можно регулировать самостоятельно, но с учетом основных правил. Основа рациона – гречневая каша, приготовленная на воде без соли или с минимальным количеством. Основной продукт доступный, полезный, способствует очищению организма, хорошо насыщает, подавляет чувство голода. Но выбирать эту систему нужно только тем людям, которые действительно любят гречку.

Суть гречневой диеты и виды:

Система на 1-3 дня. По сути, это разгрузочная диета. На протяжении всего времени употребляется каша без соли. Организм избавляется от лишней жидкости, уменьшаются объемы, очищается кишечник, нормализуется стул. Недельная диета. Вариантов много. К гречке можно добавлять зеленые яблоки, кефир, свежие овощи с низким содержанием крахмала. Эта система переносится легче. Диета гречневая на 14 дней. Кроме очищения и вывода лишней жидкости, на этой системе уменьшается количество жира в организме. К каше добавляются овощи вместе с кисломолочными продуктами и яблоками, в некоторых вариантах встречается куриная грудка.

Потеря веса напрямую зависит от длительности выбранной методики. За 1-3 дня избавиться от лишнего жира не получится, уйдет только вода, но это может стать хорошим началом для похудения или проверкой, подходит ли система. За 2 недели легко потерять 4-7 кг. При грамотном возвращении к нормальному питанию они не вернутся назад.

Противопоказания: беременность, заболевания ЖКТ, авитаминоз, непереносимость основного продукта.

Диета Дюкана

Одна из популярных белковых диет, которая в краткие сроки помогает сбросить огромное количество веса. Эта система подходит только абсолютно здоровым людям, которые готовы следовать всем предписаниям и не отклоняться от правил. Методика построена на биохимических процессах в организме. Любое незначительное нарушение может снизить эффективность, затормозить похудение, навредить.

Всего в системе 4 этапа с четко определенной последовательностью и длительностью. Все расчеты можно произвести на официальном сайте. Обязательный ингредиент рациона на протяжении всей диеты – это овсяные отруби. Со второго этапа можно добавить пшеничную и ржаную клетчатку, но согласно разрешенным нормам.

Суть этапов диеты Дюкана:

Атака. Короткий этап длительностью до 7 дней, рассчитывается индивидуально. В основе рациона 72 белковых продукта. Этот этап рассчитан на потерю жидкости и рост мотивации, может уйти до 3-5 кг лишнего веса. Чередование. Основной этап диеты, на котором происходит сжигание жиров. К белкам добавляются 28 видов овощей без крахмала в составе, дни чередуются. Длительность этого периода может составлять от нескольких недель до года и даже больше до получения нужного веса. Закрепление. К основному рациону добавляется хлеб, фрукты, сыр. Этот период позволяет перейти к нормальному питанию. Длительность определяется по формуле: 10 дней на 1 кг веса. Стабилизация. Один день в неделю – белковый четверг. Соблюдается рацион первого этапа. Дополнительно ежедневно употребляются отруби.

На протяжении всего периода диеты нужно пить витамины. Разрешено использовать заменители сахара с натуральным или синтетическим составом. Нельзя есть никакие фрукты, все молочные продукты должны быть обезжиренные, как и мясо. Это одна из немногих диет, которая разрешает употреблять колбасные изделия, крабовые палочки, консервы, но все продукты должны отвечать требованием диеты, не иметь в составе запрещенных специй, сахара, превышать определенный порог жирности.

Важно! В диете много тонкостей и нюансов, система требует тщательного изучения. Пьер Дюкан настоятельно рекомендует к прочтению свою книгу, которая внесет ясность. Также ознакомиться с системой можно на официальном сайте.

Противопоказания: любые хронические заболевания органов и систем, периоды беременности и грудного вскармливания, непереносимость лактозы, гормональные сбои, детский и пожилой возраст. Эта диета требует обязательной консультации с врачом.

Видео: Диетолог на диете Дюкана

Кефирная диета

Эта диета поможет скинуть вес очень быстро, ее используют многие известные люди. Всего за неделю можно избавиться от 5 кг. Но также есть разные другие варианты, отличающиеся длительностью. Всегда можно «примерить» диету, сделав разгрузочный день на кефире.

Суть кефирной диеты:

Основа рациона – кефир низкой или средней жирности, но не более 2%. В сутки нужно употребить от 1 до 2 литров. Питание дробное, нельзя за один раз выпить 0,5 литра кисломолочного продукта, желательно употреблять по стакану через каждые 2-2,5 часа. Важно пить воду, так как кефир обладает мочегонным действием, выводит лишнюю жидкость, запасы которой нужно восполнять.

Кроме классической кефирной диеты, есть и другие варианты с добавлением яблок, творога, гречки, овощей или разных фруктов. Все они имеют свои правила, отличаются длительностью. Продолжительные системы включают в рацион больше продуктов, чем краткие методики до 5-7 дней.

Противопоказания: повышенная кислотность желудка и любые заболевания пищеварительной системы, рахит, ревматизм, подагра, непереносимость кефира, детский возраст, период беременности и лактации.

Видео: Елена Малышева: как похудеть за 1 неделю

Секреты легкой диеты

Любая диета будет переноситься легче и интересней, если найти к ней подход. Залог успеха – тщательное изучение правил и меню. Большое значение имеет мотивация. Если она есть и действительно сильная, чувство голода отступит, соблазна нарушить рацион не будет, килограммы уйдут быстро, легко и навсегда.

Помощники и секреты:

Вода. Хочешь есть – пей воду. Слышали это многие люди, но используют единицы. Именно жидкость помогает справиться с голодом, ускоряет и облегчает потерю веса. Витамины. Они нужны не только для сохранения красоты и здоровья, но и устранения голода. Если чего-то в организме не хватает, он будет просить пищу. Движение. Это простой способ избавиться от чувства голода или съесть что-то запретное. При первом же желании «согрешить» нужно сделать приседания не меньше 50 раз. Или попрыгать 5 минут на скакалке.

Путь к стройности может быть тяжелым или легким. Человек сам определяет свою дорогу, многое зависит только от нас.