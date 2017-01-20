Незначительное выделение слизи из половых органов у женщины - это нормальный физиологический процесс. Ведь слизь вырабатывается для защиты матки и яичников от проникновения инфекции. Если все-таки в них начинается какой-либо патологический процесс, то это сразу отражается на характере выделений. Кислый запах, неоднородный состав или появление цвета, даже если больше нет никаких других признаков болезни, являются поводом для гинекологического обследования. Промедление может привести к распространению инфекции и серьезным осложнениям.

Нормальные выделения

В норме у женщины, достигшей половой зрелости, всегда есть выделения. Они возникают в результате естественных физиологических процессов функционирования яичников, а также соответствующих гормональных изменений.

Такие выделения имеют кисловатый запах благодаря тому, что в них присутствует молочная кислота, вырабатываемая лактобактериями. Эти бактерии входят в состав нормальной микрофлоры влагалища. Кроме них там присутствуют так называемые условно-патогенные микроорганизмы (грибы кандида, гарднереллы), которые при определенных условиях могут бурно размножаться, что приводит к заболеваниям.

Нормальные выделения с кислым запахом имеют слизистую консистенцию, однородны по виду. Обычно они прозрачные или белые. Кислая среда является губительной для различных видов инфекции. Слизистые слабокислые выделения не дают им возможности проникнуть в матку, придатки, мочевыводящие органы женщины, защищая их таким образом от воспаления. Выделения состоят из секрета, вырабатываемого железами шейки матки, а также из отмерших эпителиальных клеток (которые все время обновляются в канале шейки и во влагалище).

Интенсивность выделений у юных женщин больше, чем у зрелых. Это объясняется колебаниями соотношения различных половых гормонов. После 25 лет ситуация становится более стабильной.

Обильные выделения, имеющие кисловатый запах, могут появляться при беременности, что также объясняется гормональным сдвигом. В это время все процессы регенерации тканей в организме женщины усиливаются, в том числе интенсивно обновляются клетки слизистых оболочек. При этом увеличивается объем выделений.

Когда выделения являются патологическими

Если у выделений появился необычный цвет (зеленый, интенсивно-желтый, коричневый, черный, кровавый), они являются жидкими, неоднородными по консистенции, у них имеется странный запах, это говорит о наличии в организме инфекционного или опухолевого процесса. В этом случае только гинекологический осмотр и обследование помогут узнать точную причину запаха и других симптомов.

Откладывать лечение нельзя, так как инфекция может быстро распространиться на все органы мочеполовой системы. А если это опухоль, промедление вообще опасно для женщины. На заболевание указывают и другие симптомы (боли, подъем температуры, нарушения цикла).

Причины появления патологических выделений, имеющих кислый запах

Основной причиной появления у женщин таких выделений является кандидоз (молочница) - инфекционное заболевание, связанное с патологическими изменениями в составе микрофлоры влагалища. Его не относят к венерическим, хотя инфицирование грибком от полового партнера возможно. Как правило, у мужчин заболевание протекает в скрытой форме. При этом они могут быть носителями грибка.

Чем опасен кандидоз

Если вовремя не обратиться к врачу при появлении белей с кислым запахом и не провести курс соответствующего лечения, то грибковое поражение может распространиться на почки и другие органы. Хронический кандидоз периодически проявляет себя рецидивами. Результатом запущенного заболевания становится эрозия шейки матки, воспаление придатков, бесплодие.

Нередко наряду с грибком кандида в организме гнездятся и другие виды инфекции. Например, кандидоз может сопутствовать гарднереллезу (бактериальному вагинозу), также связанному с резким снижением уровня лактобактерий и размножением вредных микроорганизмов во влагалище.

Нередко молочница возникает у беременных женщин. В этом виновато резкое изменение гормонального фона и ослабление иммунитета. При поражении грибком ткани половых органов теряют эластичность, что при родах может стать причиной разрывов на шейке. Кроме того, во время прохождения по родовым путям ребенок заражается грибком. Впоследствии это чревато для него проблемами со здоровьем.

Видео: Причины кандидоза. Осложнения и лечение

Симптомы заболевания

Возбудителями являются грибки Кандида. В определенном количестве они всегда присутствуют в организме здоровой женщины наряду с полезными бактериями, препятствующими их развитию. Кислый запах выделений у женщин может означать, что равновесие нарушается, и грибки начинают чрезмерно размножаться. При этом возникают симптомы молочницы:

Белые обильные выделения характерного творожистого вида. Они имеют специфический запах кислого молока. Сильный зуд во влагалище, вызываемый раздражением слизистой и образованием на его стенках налета. Жжение и рези при мочеиспускании. Болевые ощущения во время полового акта.

Если развивается воспалительный процесс во влагалище, он может распространяться на внутренние половые органы. При этом цвет выделений меняется на желтый или зеленый, возникает неприятный запах. Возможно появление болей внизу живота и в спине.

Факторы, способствующие возникновению творожистых выделений с запахом

Ослабление защитных сил организма является одним из основных факторов возникновения молочницы. Способствовать снижению иммунитета могут перенесенные ранее болезни простудного, инфекционного и иного характера.

Длительное лечение антибиотиками может привести к изменению состава влагалищной микрофлоры, так как они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии. Защитные силы организма снижаются из-за физических и эмоциональных перегрузок, внезапной смены климата, образа жизни.

Связанные с молочницей бели с кислым запахом появляются при наличии эндокринных патологий, таких, например, как сахарный диабет. Причиной кандидоза может стать лечение гормональными препаратами, а также нарушение обычного гормонального фона (при беременности, после абортов, в результате заболевания яичников).

Замечание: Непосредственной связи с соблюдением правил гигиены эта болезнь не имеет. Однако причиной патологического изменения микрофлоры может стать применение неподходящих средств для ухода за половыми органами, а также неправильное спринцевание.

Методы диагностики

Перед началом лечения необходимо не только убедиться в присутствии грибков, но и обнаружить другие микроорганизмы - возбудители сопутствующих инфекционных заболеваний.

Предупреждение: Самолечение при кандидозе недопустимо, так как наступает лишь временное улучшение состояния. При этом болезнь перейдет в хроническую форму. Кроме того, по незнанию можно усугубить симптомы других заболеваний, повысить риск осложнений.

Иногда женщины путают кандидоз с вагинозом. Подход к лечению этих заболеваний различный, поэтому обследование необходимо для успешного излечения.

Предварительный диагноз может быть установлен после гинекологического осмотра и пальпации матки и придатков. При этом изучается состояние слизистой влагалища, обнаруживается увеличение органов из-за воспаления.

Точный диагноз при наличии у женщин выделений с запахом устанавливается путем исследования мазка из влагалища под микроскопом для определения количества и вида грибов, обнаружения гарднерелл, а также возбудителей гонореи. Кроме того, определяется кислотность влагалищной среды, содержание лейкоцитов (показатель наличия воспалительного процесса).

Применяется метод ПЦР (определение типа микроорганизмов по характеру ДНК), который позволяет обнаружить наличие микоплазм, гарднерелл и других возбудителей.

Анализ крови на гормоны, а также на инфекции, передающиеся половым путем, дает возможность установить причину патологических выделений, имеющих запах (кислый или другой).

Видео: О вреде самолечения при патологических выделениях из влагалища

Лечение от кандидоза

Требуется лечение обоих половых партнеров. Основную роль играют противогрибковые препараты и антибактериальные средства (в виде таблеток, мазей, свечей). Применяется спринцевание травяными настоями (ромашки или календулы) или раствором соды для нормализации микрофлоры, устранения воспаления.

После лечения назначается периодический прием антигрибковых препаратов для предупреждения рецидивов. Такие препараты в профилактических целях необходимо принимать во время лечения антибиотиками.