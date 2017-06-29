Неприятные симптомы молочницы у женщин настолько характерны, что это заболевание трудно спутать с другими. Молочницей можно легко заразиться. Лечиться нужно обязательно, и чем раньше начать это делать, тем легче уничтожить возбудителей. Традиционное лечение с помощью противогрибковых препаратов дополняется домашними процедурами, позволяющими ослабить жжение и зуд во влагалище, ускорить выведение инфекции из организма. Для лечения используются доступные дезинфицирующие средства, в том числе и приготовленные на основе лекарственных растений.

Какие правила необходимо соблюдать во время лечения

Приступая к лечению от молочницы, важно не упустить следующие моменты:

Чтобы облегчить симптомы, женщине необходимо соблюдать диету. На время лечения требуется отказаться от сладостей, изделий из дрожжевого теста, так как они подпитывают колонию грибков и провоцируют ее рост. Рекомендуется избегать употребления алкоголя, газированных напитков, острых специй и соленой пищи. Они раздражают слизистые оболочки, в том числе мочеполовых органов, усиливая жжение во влагалище. Необходимо питаться тушеными овощами и мясом. Полезно употреблять молочные продукты. Содержащиеся в них лактобактерии пополнят полезную микрофлору и препятствуют росту грибков. Полезно есть сырую морковь, пить травяные чаи с лимоном. Здесь содержатся бактерицидные вещества, а также витамины, необходимые для укрепления защитных сил организма. Чтобы поддерживать нормальный иммунитет, женщина должна больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом. Начинать лечение женщине надо с посещения врача, подтверждения диагноза. Курс противогрибковой терапии обязательно пройти полностью, в точном соответствии со схемой, рекомендованной врачом. Важную роль при лечении молочницы играет соблюдение правил гигиенического ухода за наружными половыми органами. Не рекомендуется использовать косметические средства и мыло. Они высушивают слизистую, вызывая еще большее раздражение. Нельзя часто использовать для спринцевания марганцевый раствор. Причина та же – марганцовка сушит кожу.

Обычно врач сам подсказывает, какими средствами воспользоваться в домашних условиях для подмывания и спринцевания. На время лечения при молочнице следует воздержаться от половых контактов.

Средства от молочницы для домашнего применения

Существует множество противогрибковых препаратов, которые принимаются однократно или в несколько приемов строго по назначению врача. Они отличаются между собой активностью по отношению к грибкам различного вида. При неправильном бесконтрольном использовании прием лекарства окажется бесполезным. Кроме того, некоторые средства вызывают аллергическую реакцию.

Противогрибковые препараты, такие как пимафуцин, клотримазол, кетоконазол, гинофорт, флюкостат, дифлюкан и другие выпускаются в виде вагинальных таблеток, свечей или мазей, назначаемых при острой форме молочницы. В более тяжелых случаях, когда болезнь запущена, периодически происходят рецидивы, назначаются таблетки для внутреннего употребления, а также инъекции препаратов. Системное лечение обязательно дополняется применением лекарственных форм местного действия (свечей, кремов, вагинальных капсул).

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Растительные отвары для приема внутрь при молочнице

В домашних условиях лечить молочницу народными средствами можно, если они не вызывают аллергии. Их в виде отваров и настоев принимают внутрь для уничтожения грибка в кишечнике и мочевыводящих путях. Они также помогают женщине пополнить запас витаминов в организме, усилить иммунитет. Некоторые из них используются для наружной обработки половых органов. Домашние антисептические средства способствуют заживлению трещинок на поверхности слизистой, благодаря чему снижаются болезненные ощущения, снимается воспаление.

Отвар против зуда и жжения во влагалище

Смешивают примерно в равных количествах свежие или сушеные листья березы, черной смородины, цветы фиалки, а также чистотел, крапиву и череду. Отбирают 2 ст. л. этой смеси, заливают ½ л кипятка, выдерживают в термосе всю ночь. Пьют процеженный настой 3-4 раза в день по полстакана. Его можно также применять наружно, в виде примочек на раздраженную кожу вокруг половых органов.

Отвар для устранения раздражения слизистой оболочки влагалища

Смешивают по 1 ч. л. сушеных цветков и травы ромашки, календулы, тысячелистника, шалфея, листьев эвкалипта, плодов можжевельника, почек березы и тополя. Настаивают в 3 стаканах кипятка 2 ст. л. этого сбора. Употребляют настой перед каждым приемом пищи по ¼ стакана.

Настой, помогающий укрепить иммунитет

Состав:

Нарезанные листья крапивы и корень валерианы – по 1 ст. л.

Шиповник и боярышник – по 2 ст. л.

Применение:

Помещают компоненты в термос на 1 л, наливают в него до краев кипяток, настаивают 6 часов. Пьют 3 раза в день по половине стакана. Настой обладает мочегонным действием, поэтому его не следует употреблять перед сном.

Растворы, отвары и настои для спринцевания, подмывания, принятия лечебных ванн

Для промывания влагалища и получения противовоспалительного эффекта при молочнице чаще всего применяются отвары лечебных растений, содовый раствор.

Отвар дубовой коры и других трав для спринцевания

Состав:

Шалфей, тысячелистник, розмарин – по 2 ст. л.

Дубовая кора измельченная – 5 ст. л.

Применение:

Растительную смесь заливают 3 л воды, ставят на огонь, кипятят в течение получаса. Спринцевание проводят утром и перед сном, используя теплый отвар.

Отвар ромашки и календулы для спринцевания

Берут по 2 ст. л. цветков растений, заливают 1 л кипятка, варят еще 10 минут, затем настаивают в течение 2 часов. Можно добавить 1 ст. л. питьевой соды. Применяют в теплом виде.

Настой дубовой коры и липового цвета для спринцевания

В течение 0.5 часа настаивают 3 ст. л. измельченной дубовой коры и 2 ст. л. цвета липы в 1 л кипятка.

Содово-солевой раствор для спринцевания

В 1 л горячей воды растворяют 2 ст. л. соли. После остывания добавляют 1 ст. л. соды и 10 капель йода. Используют в течение 5 дней.

Раствор для лечебных ванночек

Состав:

Квасцы, медный купорос, борная кислота – по 1 ч. л. (все компоненты продаются в аптеке)

Применение:

Заливают смесь этих веществ 1 л кипящей воды, ставят кастрюлю в темное место на 2 суток. Наливают в таз 5 л теплой воды, добавляют в нее 6 ст. л. полученного раствора. Садятся в тазик на 5-10 минут.

Содовая ванна с йодом

Готовят раствор из 3 л воды, 3 ч. л. соды. Туда добавляют 3 капли йода. Перед применением слегка подогревают.

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Составы для лечения молочницы домашними примочками и тампонами

Изготовленные дома составы для тампонов смягчают раздраженную кожу и слизистую, снимают зуд, убирают жжение. Бинты для тампонов используют стерильные.

Раствор меда для протирания раздраженных участков кожи в области промежности

Применение:

Растворяют 1 ст. л. натурального меда в 10 ст. л. кипяченой воды. Смачивают марлю и протирают раздраженную кожу.

Предупреждение: У многих людей мед вызывает сильную аллергическую реакцию. Поэтому аллергикам важно обязательно это учесть.

Кефирные тампоны для восстановления микрофлоры влагалища

Делают тампон из марли, оставляя длинный конец, за который его будет легко вытащить. Обмакивают его в обезжиренный свежий кефир и закладывают во влагалище на ночь. Утром проводят спринцевание отваром ромашки.

Лечение молочницы маслом душицы

Для лечения молочницы у женщин это эфирное масло используют как наружно, так и для приема внутрь. В нем содержатся витамины, противовоспалительные вещества, а также такой компонент, как карвакрол – вещество, обладающее сильным противогрибковым действием. Масло душицы покупают в аптеке. На этикетке должно быть указано, что содержание карвакрола в нем составляет 50% или 85%.

Для наружного применения

Смешивают 3 капли масла душицы и 3 ст. л. оливкового масла. Используют для смазывания кожи в области половых органов.

Для применения в виде тампона

На 50 мл оливкового масла берут 2 капли масла душицы. Тампоны на ночь в течение 2 недель помогают справиться как с острой, так и с хронической молочницей.

Для питья

Разводят 3 капли эфирного масла в 1 ст. л. теплого молока, выливают в 1 стакан воды. Пьют по несколько глотков во время еды.

Видео: Масло душицы от молочницы