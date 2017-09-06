Худеть без срывов очень сложно. Низкокалорийное, полуголодное меню, отказ от любимых продуктов, изменение пищевых привычек ведут к моральному истощению, вызывают сильное чувство голода, становятся прямой дорогой к перееданию. Диета Миримановой «Минус 60» перевернула представление о похудении. Это единственная система, на которой можно употреблять все любимые продукты и худеть. При правильном подходе никаких срывов, голода, стрессов не будет.

На сколько килограммов можно похудеть

Система отличается от других диет тем, что может соблюдаться неограниченное количество времени. Есть люди, которые и после похудения продолжают придерживаться меню, соблюдать основные правила. Единственный момент – диета не краткосрочная. Она не подходит людям, которые хотят сбросить вес быстро: за неделю или месяц.

Количество потерянных килограммов и скорость похудения будет зависеть от начальных данных, соблюдения правил, а также адекватности меню. Если злоупотреблять жирными, жареными, пусть и разрешенными на завтрак, блюдами, то вес будет уходить медленно. Основательница диеты Екатерина Мириманова не только похудела на 60 кг, но и привела свою фигуру в порядок, научилась бороться с растяжками, целлюлитом, с удовольствием делится опытом с другими женщинами. У одного человека за первый месяц диеты может уйти 7-8 кг, а у другого только 2-4, но тут важно одно: вес не возвращается.

Суть системы «Минус 60»

Диета «Минус 60» не предполагает строгих отказов от продуктов, нужно только их употреблять в определенное время и правильно сочетать. Завтраки свободные, можно есть практически любые блюда за исключением небольшого списка нерекомендуемых видов. Вариантов обеда тоже много, но появляются кое-какие ограничения. Ужин является самым строгим, построен на принципах правильного питания, сочетает легкоусвояемые продукты, которые не ведут к набору веса.

Основные правила:

Три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин. Диета «Минус 60» не предусматривает перекусов. Ограниченное время приема пищи: завтрак с утра в течение часа после пробуждения, обед до 14.00, ужин до 18.00. Если какая-то трапеза просрочена, то она пропускается. Алкоголь запрещен. Можно только сухое красное вино и сыр нечасто и в небольшом количестве. Пиво, водку, шампанское и другие спиртные напитки нельзя. Сокращение порций. Несмотря на отсутствие запрета по количеству, рекомендуется постепенно уменьшать порции. В будущем это приведет к сокращению объемов желудка, предотвратит переедание и последующий набор веса. Обязательный уход за кожей, особенно при похудении с большого веса. Физическая активность. «Минус 60» – диета, которая дружит со спортом. Благодаря разнообразному и питательному меню проблем с занятиями не будет.

Основательница диеты уделяет большое внимание психологическому настрою. Нужно пересмотреть свою мотивацию, изменить взгляд на питание, расставить гастрономические приоритеты. Только в этом случае путь к стройности будет не тернистым, а здоровым и веселым.

Интересно: Екатерина Мириманова не делает упор на употребление чистой воды литрами. Она считает, что пить нужно столько, сколько требует организм. Однако не стоит забывать, что иногда жажда выдает себя за голод.

Видео: Екатерина Мириманова о системе «Минус 60»

Построение дневного рациона

Во время похудения можно многие блюда и продукты, но лучше выбирать из них самые полезные. Крупы лучше брать неочищенные. Шлифованный рис несет меньше ценности организму, чем дикий или неочищенный злак. Белый хлеб содержит много ненужных калорий и не такой полезный, как ржаная выпечка, хлебцы, отруби. Конечно, на завтрак можно съесть кусок торта или пять бутербродов с колбасой, но тарелка каши с ягодами или фруктами, орешками или семечками, подслащенная медом, будет намного полезней и подарит больше энергии.

Завтраки на системе «Минус 60»

Самый вкусный и свободный прием пищи. Можно съесть все, что нельзя было себе позволить вечером: сладости, мучные и жареные блюда, макароны, запеканки, даже булочки и торты. Этот прием помогает удержаться от срывов. Глюкоза подпитывает мозг, не дает появиться плохому настроению, помогает поддерживать хорошее расположение духа.

Основные правила завтрака на системе:

Нельзя пропускать. Утренний прием пищи запускает обменные процессы, застраховывает от переедания, позволяет любимые блюда без ущерба для фигуры. Именно этим не похожа на другие диеты система «Минус 60». Нельзя молочный шоколад. Екатерина Мириманова рекомендует полностью от него отказаться. При сильном желании заменить горьким шоколадом. Сократить количество сахара в чае, кофе. Автор системы рекомендует постепенно отвыкать от сладостей, отдавать предпочтение фруктозе, коричневому сахару.

На время диеты отказаться от сладких напитков, лимонада, соков. Жидкость должна утолять жажду, но не давать лишние калории. Если сложно пить обычную воду, то можно выдавить немного лимонного сока или настаивать цитрусовые корочки, мяту, мелиссу.

Обед на диете Миримановой

После 12 часов дня появляются первые ограничения диеты Миримановой «Минус 60». Начинают вступать в силу правила сочетаемости продуктов.

Основные правила обеда:

Запрещены сладости, выпечка и жареные блюда. Стоит отказаться от консервации, так как в ней содержится запрещенный после полудня сахар, много соли. Масло, майонез и сметана на диете ограничиваются до 1 ч. л. Нельзя их использовать для жарки, лучше добавлять в салаты. Супы есть можно и нужно. Если они готовятся на мясном бульоне, то картошку в блюда добавлять нельзя. Фрукты можно, но есть ограничения. Разрешены киви, яблоки, сливы, арбузы, ананасы и все цитрусы. Но нельзя их использовать в качестве перекусов, только съедать на десерт вместе с другими блюдами обеда.

Чем обедать на системе «Минус 60»? Диета разрешает мясо и рыбу в любом количестве, их можно сочетать с овощами или крупами, но не с картошкой и макаронными изделиями. Злаки и крахмалистые овощи едят отдельно. Приветствуются свежие салаты и первые блюда.

Ужин по системе «Минус 60»

Диета «Минус 60» имеет строгие ограничения и свои правила, которые нужно учитывать при составлении ужина. Важно не делать его поздним, здесь работает принцип «не есть после 6». Это поспособствует сбросу веса, а также появлению чувства голода с утра, завтрак получится плотный, сытный, желанный. К тому же на него можно оставить то, что нельзя вечером. Например, кусочек торта, пиццы, роллы.

Основные правила:

Ужин скромный, но не голодный и не скудный. Выбираются простые блюда из разрешенных продуктов. Нельзя сочетать крупы с мясом и рыбой. Запрещены на ужин бобовые и крахмалистые овощи, нежелательно употреблять грибы. Молочные продукты можно сочетать либо с овощами, либо с фруктами. Крупы сочетаются с фруктами или с овощами, но не вместе. Можно есть мясо и рыбу в любом количестве в сочетании с яйцами, бульонами.

Чем ужинать на системе «Минус 60»? Диета разрешает любые блюда из разрешенных продуктов в правильном сочетании. Из мяса можно готовить холодец, нарезки, запекать его на гриле. Из овощей разрешается делать салаты, запеканки, рагу, икру. Молочные продукты с овощами или фруктами дают огромный простор для фантазии, но не стоит забывать: чем проще блюдо – тем лучше для похудения.

Примерное меню диеты на неделю

Первые дни диеты удобней придерживаться готового меню, оно не позволит запутаться или нарушить систему. Постепенно сочетаемость продуктов, запреты и правила запомнятся, составлять рацион будет легко, исходя из личных вкусовых предпочтений и доступных продуктов. Завтраки любые на свое усмотрение, но лучше сокращать количество вредных сладостей и жирных, жареных блюд. Обилие соли также будет тормозить снижение веса, блюда заправлять небольшим количеством специй по вкусу.

Первый день

Обед: рыбный суп, фаршированные мясом баклажаны, салат из моркови и чеснока со сметаной

Ужин: холодец из курицы, отварное яйцо

Второй день

Обед: вегетарианский борщ, овощной полов из бурого риса

Ужин: тушеная или запеченная рыба

Третий день

Обед: уха из рыбы без картофеля, овощное рагу, свежий огурец

Ужин: творожная запеканка с яблоком, йогурт или стакан кефира

Четвертый день

Обед: щи с капустой на воде, гречневая каша, овощной салат с разрешенной ложкой масла

Ужин: котлеты рыбные на пару

Пятый день

Обед: суп овощной на курином бульоне, салат из свеклы с чесноком

Ужин: помидоры, фаршированные творогом, зеленью, чесноком

Шестой день

Обед: тушеное овощное рагу с курицей

Ужин: сырники, любой разрешенный фрукт, кефир или ряженка

Седьмой день

Обед: перец, фаршированный мясом, зелень и свежие овощи

Ужин: заливное из речной рыбы

Секреты ухода за кожей от Екатерины Миримановой

Ухаживать за телом нужно всегда, а при похудении с большого веса важно это делать регулярно и правильно. Сохранить красоту кожи во время диеты поможет массаж и хороший увлажняющий крем, обязательно нужен спорт. Даже если нет времени или планируется поход в зал, утреннюю зарядку отменять нельзя. Махи ногами и руками, ходьба на месте, наклоны помогут проснуться и приведут мышцы в тонус.

Особое значение Екатерина Мириманова уделяет отшелушиванию кожи и делится рецептом популярного кофейного скраба. Он поможет избавиться от целлюлита, предотвратит растяжки и сделает менее заметными уже имеющиеся стрии. Средство готовится очень просто, по стоимости выходит намного дешевле аналогичных покупных продуктов.

Рецепт скраба от Миримановой

Состав:

Кофе в зернах – 1 ст. л.

Гель для душа – 1 ст. л.

Цитрусовое масло – 2 капли

Применение:

Перемолоть зерна кофе, но не в порошок. Крупинки по размеру должны напоминать крупный сахар. Смешать с гелем для душа, использовать ежедневно. Для лучшего эффекта наносить средство на распаренную кожу.

Если на теле имеются растяжки, то справиться с ними поможет мумие. Мириманова рекомендует измельчать 1-2 таблетки, смешивать с порцией крема для тела, наносить на проблемные зоны после скрабирования. Важно не замешивать сразу большие порции крема, чтобы мумие не утратило свои целебные свойства.

Видео: Чудо-массаж для лица от Миримановой

Противопоказания к системе «Минус 60»

«Минус 60» – диета, которую можно соблюдать при беременности и во время грудного вскармливания. Именно этим она выгодно отличается от множества других систем для похудения. Большинство молодых мам выбирают именно программу Миримановой. Но перед началом желательно все же проконсультироваться с педиатром и специалистом по грудному вскармливанию.

Диета противопоказана при заболеваниях желудка, так как перерывы между приемами пищи большие. Нельзя прибегать к этой системе в детском и подростковом возрасте, при проблемах с щитовидной железой. После тяжелых заболеваний или перенесенной хирургической операции нужно дать организму полностью восстановиться.