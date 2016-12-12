Все знают о вреде строгих, голодных, краткосрочных диет. Сохранить обретенный вес после них очень сложно, организм начинает экономно расходовать энергию, накапливать жир. Но это ничего не меняет. Если нужно срочно похудеть, то любые способы хороши. Зачастую быстрые диеты, убирающие до 5 кг за неделю, являются единственной возможностью срочно привести себя в форму, подготовить к важному событию и просто обрести уверенность.

Минус 5 кг за неделю – это возможно

Быстрое похудение основано на снижении калорийности и биохимических процессах в организме. Поэтому все способы строгие, не терпят нарушений и срывов. Случайный перекус запретным продуктом может затормозить процесс.

Основные принципы всех быстрых диет:

Независимо от выбранной системы нужно обязательно выпивать не меньше 2 л жидкости. Большую часть должна составлять чистая вода. Дробность, небольшие порции, равные промежутки времени между приемами пищи. Эти приемы не только ускоряют процесс похудения, но и предотвращают набор веса после выхода из диеты. Начинать строгую систему сложно. Рекомендуется перед этим сделать разгрузочный день или устроить легкий ужин.

Не нужно забывать про физическую активность и уход за кожей. Гимнастика, массаж, скрабирование и другие косметические процедуры улучшат тургор, не позволят мышцам сгорать, пойдут фигуре только во благо. Но здесь нужно найти золотую середину. Интенсивные тренировки в сочетании с низкокалорийным рационом могут навредить, привести к истощению организма, к слабости и плохому самочувствию.

Кефирная диета

Чем быстрее нужно потерять килограммы, тем скудней и однообразней будет еда. Преимуществом кефирных диет является простота и доступность. Блюда не требуют сложного приготовления, напиток удобно брать с собой на работу, употреблять в пути.

Чтобы убрать за неделю 5 кг на кефирной диете, нужно использовать только свежий напиток. Залежавшийся продукт в сочетании с ограничениями питания приведет к запорам. Хорошо, если в кисломолочном продукте будут присутствовать био-добавки. Но никаких усилителей вкуса, фруктов и сахара в составе быть не должно.

Основные принципы диеты:

питание дробное, порции равные, употребление через равные промежутки времени;

кефир используется обезжиренный, до 1%;

соль и сахар под запретом.

В рационе присутствуют фрукты, преимущественно это яблоки. Можно использовать несладкие груши. Картофель употребляется в отварном виде, без добавления соли и других заправок. В овощные дни разрешены любые свежие овощи без крахмала, например, помидоры, огурцы, капуста, лук, перец. Минеральная вода должна быть без газов.

Меню диеты

Понедельник: 1 кг несладких фруктов, 1,5 л кефира

Вторник: 4 картофелины, 1 л кефира

Среда: 1 л кефира, 1,5 л минеральной воды

Четверг: 0,5 кг куриного филе, 1 л кефира

Пятница: 1 кг яблок, 1 л кефира

Суббота: 1 кг овощей, 1 л кефира

Воскресенье: разгрузочный рацион среды

Совет! Картофель будет полезнее, если отварить его на пару. Но овощ намного вкуснее в запеченном виде. Для приготовления нужно поместить промытые клубни в фольгу и разложить на решетку в духовке.

Диета на зеленом чае

За неделю на диете 5 кг можно убрать, употребляя зеленый чай. Он выводит лишнюю жидкость из организма, уменьшает чувство голода, предотвращает переедание и может использоваться в качестве хорошего подспорья при похудении. Но особенно интересна и эффективна сама диета на полезном напитке. Благодаря мочегонному эффекту объемы быстро уходят, фигура приобретает стройный силуэт.

Основой рациона являются полезные и низкокалорийные продукты. Запрещено употребление сметаны, майонеза и других жирных соусов, красного мяса, манной и перловой крупы, сахара и меда. В основном употребляются овощи, молочные продукты, полезные крупы и фрукты. Заварку для зеленого чая нужно выбирать крупную, рассыпную. Пакетированный продукт для быстрого приготовления не подойдет.

Примерное меню одного дня

Завтрак: овсяная каша, зеленый чай

Перекус: яблоко, чай зеленый

Обед: суп куриный, зеленый чай

Полдник: творог, чай зеленый

Ужин: овощи, кефир

За счет употребления напитка размер съеденного сокращается на 40-50%, что непроизвольно ведет к снижению суточной калорийности, уменьшению объема желудка. В перерывах между приемами пищи можно употреблять чистый зеленый чай или с добавлением нежирного молока. В сутки допустимо выпивать до 6 чашек.

Диета противопоказана людям с низким артериальным давлением и заболеваниями поджелудочной железы. Также нужно помнить о бодрящем действии напитка, не стоит употреблять его в вечернее время.

Видео: Зеленый чай для похудения

Диета «Любимая»

Вариант питьевой диеты с добавлением твердых продуктов. Эта диета минус 5 кг за неделю эффективная, действительно работает. Для сжигания лишнего жира разработано меню на 6 дней. Заключает систему плавное возвращение к полноценному рациону. Нельзя менять местами дни. Следует идти строго по определенной схеме.

Основные правила диеты «Любимая»:

Запрещены сладкие соки, лимонад. Основой питьевых дней являются овощные и мясные бульоны, чай, кофе, вода, какао, травяные отвары. Употребляются овощи без крахмала: кабачки, помидоры, капуста, баклажаны, перец. При выборе кисломолочных и мясных продуктов следует отдавать предпочтение маложирной пище. Этот прием снизит дневную калорийность, ускорит похудение. Фруктовые дни грозят резкими скачками уровня сахара в крови, поэтому желательно выбирать малокалорийные плоды: яблоки, груши, абрикосы, сливы. Основным рационом белкового дня является курица или индейка без кожи. В качестве добавок можно использовать обезжиренный творог, кефир, белки яиц.

Рацион недельной диеты

Понедельник: питьевой

Вторник: овощной

Среда: питьевой

Четверг: фруктовый

Пятница: белковый

Суббота: питьевой

Воскресенье – выход из диеты. В рацион включаются все продукты, которые употреблялись в течение недели. Для более устойчивого результата рекомендуется следовать такому меню несколько дней подряд. В качестве перекуса можно использовать любые овощи и фрукты, кефир.

Примерное меню последнего дня диеты

Завтрак: яйца, чай

Обед: овощной суп, фасоль тушеная

Ужин: тушеное мясо, овощи

Диета «Любимая» не терпит срывов. Любое нарушение в питании или отклонение от системы грозит застоем веса, снижением результативности.

Гречнево-кефирная диета на 7 дней

Одна из самых эффективных систем, которая помогает легко сбросить 5 кг веса за несколько дней. Вместе с лишним жиром очистится кишечник, подтянется кожа, талия станет тоньше, а живот уйдет. Углеводы крупы подарят организму энергию и силы, а белок кисломолочного продукта создаст ощущение сытости. Особенности:

За день нужно съесть кашу из 1 стакана гречки и выпить 1 л кефира. Разрешается употреблять продукты вместе либо чередовать прием блюда и напитка. Все количество продуктов нужно разделить на 5-6 приемов пищи. Соль и сахар запрещены. Воду нужно употреблять в перерывах между приемами пищи.

Для улучшения вкуса каши используют небольшое количество соевого соуса, свежую петрушку или сельдерей. Разрешается один раз в день съедать овощ: огурец, помидор или морковь. Желательно, чтобы это был перекус, не совпадающий с другими приемами пищи.

Чтобы получить от диеты максимальную пользу, кашу можно не варить. Достаточно залить промытую крупу, помещенную в термос, кипятком из расчета 1:2. Если сделать это накануне, к утру полезное блюдо будет готово.

Видео: Преимущества рисовой диеты

Овощное похудение на 5 кг

Овощная диета не только помогает избавиться от лишнего веса, но и очищает организм, налаживает работу кишечника, помогает справиться с запорами. Рацион разнообразный, блюда вкусные. Основные правила овощной диеты:

Разрешены все виды овощей без крахмала: томаты, морковь, кабачки, тыква, огурцы, помидоры. Можно есть все виды перца, лук и чеснок, любую зелень. Именно эти продукты помогут сделать рацион разнообразным. Разрешены обезжиренные молочные продукты: кефир, творог, йогурт. Желательно их употреблять на ужин. Можно употреблять 1 ч. л. масла в день. Лучше использовать оливковое или льняное.

Овощи едят в свежем, вареном, пареном, печеном виде. Разрешается жарка без масла или на углях. Рекомендуется ежедневно употреблять легкие супы. Первые блюда создают ощущение сытости, согревают, но при этом имеют очень низкую калорийность.

Примерное меню на день

Завтрак: овощной салат

Обед: суп или щи, тушеные овощи

Ужин: овощная запеканка, кефир или творог

В перерывах можно устраивать овощные перекусы. Разрешены несладкие напитки: отвары трав, кофе, чай, какао. Допускается употребление зеленых яблок 1 раз в день не более 1 фрукта. Если овощи не насыщают, появилось сильное чувство голода, можно ввести в рацион 30 г овсяных или пшеничных отрубей. Их добавляют в салаты или в первые блюда. Растительная клетчатка набухает, утоляет голод, дополнительно очищает организм, выводит из кишечника продукты распада.

Видео: Варианты яблочной диеты

Сохранение результатов

Возвращается потерянный вес еще быстрее, чем уходит. За первую неделю ожидается привес до 30% за счет восполнения водного баланса. Чтобы фигура продолжала радовать не только после диеты, но и через месяц, можно прибегнуть к некоторым хитростям:

устраивать 1 разгрузочный день в неделю;

придерживаться принципа дробного питания;

отказаться от выпечки, фаст-фуда, животных и растительных жиров;

ограничить соль.

Конечно же, большое значение имеет поддержание активности. Спорт, танцы, гимнастика, катание на велосипеде и другие увлекательные занятия сделают досуг интересным и полезным. Возвращение к обычному питанию неизменно приведет к набору веса.