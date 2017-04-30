Многие женщины знают, какие неприятные симптомы бывают при молочнице. Постоянное недомогание и жжение во влагалище лишают покоя, доводят до нервного срыва. На какое-то время болезнь утихает, но в любой момент происходит обострение. Многие недоумевают, откуда берется грибок и как можно им заразиться, каковы причины появления молочницы у женщин. Все, что способствует гибели полезных лактобактерий, провоцирует образование болезнетворной микрофлоры. Укрепление иммунитета является важной мерой профилактики размножения инфекции в организме.

Как возникает молочница

Молочницей называют влагалищный кандидоз – инфекционное грибковое заболевание. Грибки кандида, которые являются его возбудителями, относятся к представителям условно-патогенной микрофлоры. Это означает, что они, попадая в организм женщины в небольшом количестве, обитают в нем, не принося вреда до определенного момента.

Болезнь возникает, когда грибок начинает безудержно размножаться. Нормальная микрофлора влагалища содержит около 40 видов живых организмов, причем в ней преобладают молочнокислые бактерии (палочки дедерлейна) и бифидобактерии. Они препятствуют развитию болезнетворных микробов. Грибы начинают бесконтрольно размножаться, если у человека по какой-то причине снижается иммунитет (после операции или стресса, например).

Развитию грибов благоприятствует теплая (21°-37°), влажная слабокислая среда. Убить грибки можно только с помощью специальных антигрибковых препаратов, разрушающих их структуру.

Интересно то, что от молочницы невозможно избавиться с помощью пробиотиков – препаратов, повышающих содержание молочнокислых бактерий. Избыток лактобактерий, наоборот, усиливает рост грибка, так как кислая среда убивает лишь его конкурентов, которым для жизни нужна слабощелочная среда. Грибы же в молочной кислоте прекрасно развиваются.

Заражение грибком происходит как бытовым путем (через постельное белье, банные полотенца), так и половым.

Симптомы молочницы

Проявления молочницы трудно не заметить. У женщины возникают характерные обильные выделения, напоминающие творожистую массу. Они белого цвета, имеют запах кислого молока. Благодаря этим признакам заболевание и получило свое неофициальное название.

На слизистых оболочках влагалища наблюдается белый налет. Во влагалище ощущается сильный зуд. Он усиливается после менструации, во время полового акта. Состояние усугубляется к вечеру. Рези и жжение особенно чувствуются в жару или после бани.

Видео: Причины развития молочницы

Причины возникновения молочницы

Главными причинами возникновения молочницы у женщин, дающими толчок к развитию грибов во влагалище, являются:

снижение иммунной защиты;

изменение гормонального фона в организме;

нарушение состава бактериальной среды и кислотности влагалища;

несоблюдение правил гигиены.

Возникновению этих причин способствует множество факторов.

Ослабленный иммунитет

Состояние иммунной системы у женщины зависит от ее здоровья, физической формы, условий и образа жизни, характера питания, наличия вредных привычек. Резкому снижению иммунитета способствует возникновение хронических заболеваний различных органов (печени, почек, сердца, кишечника). Нагрузка на иммунную систему повышается при наличии воспалительных процессов, травм, после хирургических операций.

Человек чаще болеет, если организм ослаблен из-за неправильного питания (голодания, недостатка белков и витаминов в пище), недосыпания, истощения нервной системы, отсутствия нормальных санитарно-бытовых условий. Малоподвижный образ жизни, отсутствие закалки приводят к тому, что человек часто болеет простудными заболеваниями, отнимающими силы, необходимые для защиты от инфекции. Курение, пристрастие к алкоголю, наркотическая зависимость также увеличивают чувствительность к инфекциям, могут стать причиной обострения молочницы.

Гормональный фон

Соотношение различных гормонов взаимосвязано с работой репродуктивной системы. Нередко молочница обостряется перед менструацией, во время беременности, при климаксе. Это связано с влиянием гормонов на состояние половых органов, структуру их слизистых оболочек, восприимчивость организма к инфекции.

Причиной гормональных изменений может быть употребление гормональных лечебных препаратов и контрацептивов, эндокринные заболевания, нарушение обмена веществ. Нередко причинами молочницы у женщин становится сахарный диабет, ожирение, нарушение работы щитовидной железы.

Изменение состава микрофлоры влагалища

Причинами нарушения бактериальной флоры могут быть:

Длительное или бесконтрольное употребление антибиотиков. Убивая болезнетворные бактерии (стрептококки, стафилококки), они попутно уничтожают полезную микрофлору, сдерживающую рост грибов. Возникает также дисбактериоз кишечника, откуда грибок может легко попасть во влагалище. Частое спринцевание, использование щелочных средств для интимной гигиены. Происходит вымывание полезных бактерий, изменение кислотности среды, пересушивание слизистой оболочки влагалища. Неправильное применение пробиотиков для лечения бактериального вагиноза. Их можно использовать в целях восстановления бактериальной среды только при отсутствии грибков в микрофлоре. Употребление в пищу большого количества сладостей, изделий из дрожжевого теста. Кроме того, что создается благоприятная среда для развития грибков, происходит еще и повышение содержания сахара в крови, способствующее возникновению сахарного диабета.

Дополнение: Изменение микрофлоры влагалища происходит также при смене полового партнера. Молочницу не относят к венерическим заболеваниям, однако заражение женщины во время полового акта происходит нередко. У мужчин заболевание обычно протекает в скрытой форме, поэтому заражение вполне возможно при незащищенном половом контакте.

Нарушение норм гигиены

Причиной обострения молочницы может стать неправильный уход за половыми органами, в том числе во время менструации, редкая смена нижнего белья и гигиенических прокладок. Размножению грибка способствует ношение тесных синтетических трусиков, благоприятствующих проникновению инфекции во влагалище из кишечника.

Причиной молочницы у женщин может стать наличие генитального герпеса, полипов в слизистой влагалища.

Видео: Причины, провоцирующие появление молочницы. Меры профилактики

Чем опасна молочница

Это заболевание представляет опасность, в первую очередь, при беременности, так как во время родов может произойти инфицирование плода. Врожденная молочница у ребенка провоцирует появление различных воспалительных заболеваний. Грибки кандида начинают развиваться в слизистой рта, кишечника, легких малыша.

Женщина заражает молочницей мужчину, даже не подозревая этого, если болезнь переходит в хроническую форму и ее признаки на какое-то время исчезают. Неприятные симптомы осложняют половую жизнь.

Молочница часто становится первым признаком сахарного диабета, наличия ВИЧ. Она осложняет лечение других сопутствующих инфекционных болезней половых органов.

Профилактика молочницы

Для того чтобы снизить риск развития кандидоза, женщина должна заботиться об укреплении иммунитета (этому способствует закаливание, активный отдых на свежем воздухе, борьба с нехваткой витаминов в организме). Необходимо контролировать массу тела и обмен веществ. Для этого надо ограничить употребление сладких и печеных изделий, соли, жирной пищи.

Важной мерой профилактики является своевременное лечение эндокринных расстройств, воспалительных и других заболеваний половых органов.

Предупреждение: Антибиотики и гормональные средства необходимо применять только в дозах, предписанных врачом.

Требуется поддерживать нормальную работу кишечника (избегать запоров, диареи). Рекомендуется носить белье из натуральных материалов. При молочнице нельзя курить, употреблять спиртные напитки.