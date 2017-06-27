Ягоды дикой розы имеют насыщенный состав. Особенно они богаты аскорбиновой кислотой, биофлавоноидами, каротином, витаминами группы В, К, Е. Высокое содержание яблочной и лимонной кислот, минеральных солей (калия, железа, магния, фосфора, кальция), дубильных веществ, антиоксидантов и фитонцидов делает плоды растения особенно ценными для применения в лечебном питании и рецептах народной медицины. Приготовление отваров – самый простой и действенный способ раскрыть целебные свойства шиповника.

Полезные свойства напитка

Полезные напитки настаивают не только из плодов растения, но также из его корней, листьев или цветов. Лечение в домашних условиях с применением средств народной медицины необходимо заранее согласовывать со специалистом.

Польза отвара шиповника для организма человека напрямую определяется особенностями состава растительного сырья:

Напиток укрепляет иммунитет и эффективен для борьбы с плохим самочувствием, астенией, упадком сил, в том числе вызванным авитаминозом. Активные вещества шиповника оказывают выраженное противовирусное действие, помогают справиться с ОРВИ и гриппом. Прием препаратов из шиповника во время беременности значительно снижает риск развития осложнений, дефицита витаминов и микроэлементов, служит профилактикой простудных заболеваний и нарушений обмена веществ, развития ожирения. Отвары ягод дикой розы особенно полезны для здоровья кровеносной системы, поскольку помогают укрепить стенки капилляров и крупных сосудов, снижают вероятность формирования атеросклеротических бляшек. Они также способствуют продукции эритроцитов, помогая наладить кроветворение и излечить анемию. Мочегонное действие напитка полезно для тех, кто страдает от повышенного кровяного давления, сердечной недостаточности, отеков, пиелонефрита, цистита, мочекаменной болезни. Желчегонный эффект шиповника применяется в терапии патологий печени и желчного пузыря. Его настои способны также значительно помогать в работе поджелудочной железы, поэтому полезны при панкреатите. При заболеваниях полости рта (пародонтозе, стоматите, кровоточивости десен и воспалительных процессах) отвары растительного сырья дикой розы употребляют для полосканий. Отвары корней кустарника эффективны как вяжущее, обезболивающее и дезинфицирующее средство, которое применяется для облегчения отхождения желчи, снятия спазмов, лечения расстройства кишечника и цистита.

Целебные ванны с отваром корней шиповника используют при отеках, судорогах, параличе, ревматизме и подагре.

Приготовление отвара шиповника

Правила приготовления отвара плодов кустарника просты: ягоды заливают крутым кипятком, держат на слабом огне некоторое время согласно рецепту, а затем настаивают. Важно помнить, что длительное кипячение разрушает витамины, особенно аскорбиновую кислоту.

В некоторых рецептах предлагается залить ягоды с вечера холодной водой и подвергнуть кипячению с утра. Использование очищенной от ворсинок и семян кожицы или растолченного растительного сырья позволяет готовить более насыщенные полезными веществами напитки с минимальной термической обработкой.

Наибольшую пользу отвары шиповника приносят при настаивании в термосе со стеклянной колбой. Металлическая посуда подвергается окислению, что приводит к попаданию в жидкость вредных для здоровья веществ. Измельченные ягоды не стоит держать более 6-9 часов, а вот отвары из цельных плодов сохраняют максимум полезных свойств значительно дольше – более суток.

Видео: Специалист о правилах приготовления напитков из шиповника

Рецепт отвара из ягод шиповника

Состав:

Сушеный шиповник – 0,5 стакана

Вода – 5 стаканов

Применение:

Плоды почистить и промыть под струей холодной воды. Для более эффективной экстракции полезных веществ их можно обсушить и измельчить. Поместить растительное сырье в кастрюлю с кипятком, подержать на огне малой мощности до 5 минут под плотно закрытой крышкой. Жидкость оставляют на 8 часов, затем отцеживают и принимают по 2 стакана за сутки.

Рецепт отвара из кожицы шиповника для выведения камней из желчного пузыря и почек

Состав:

Сушеная кожица шиповника – 3 ст. л.

Вода – 200 г

Применение:

Кожицу плодов залить кипятком, около минуты подержать на огне, затем снять, укутать и настоять в течение 6 часов. Напиток принимают курсом в 2 недели, а на третью уменьшают дозу вдвое и пьют порциями в 4-5 приемов за день. Лечение или профилактику появления камней нужно проводить 1 раз за сезон.

Рецепт отвара из лепестков шиповника для лечения простуды и косметических процедур

Состав:

Лепестки – 100 г

Вода – 200 г

Применение:

Залить цветы кипятком, подержать несколько секунд на огне, настоять в термосе около 12 часов. Жидкость можно принимать внутрь по 50 мл трижды в день или использовать наружно для компрессов и умываний.

Рецепт отвара из листьев для снятия боли в кишечнике и желудке

Состав:

Листья шиповника – 2 ст. л.

Вода – 0,4 л

Применение:

Измельчить растительное сырье и высыпать в холодную воду. Варить смесь четверть часа после закипания на небольшом огне, затем остудить и отцедить жидкость. Принимать по 50 мл через каждые 2 часа.

Рецепт отвара из веток шиповника от радикулита и ревматизма

Состав:

Измельченные ветки и молодые побеги шиповника – 3 ст. л.

Вода – 500 мл

Применение:

Залить кипятком растительное сырье, варить на очень слабом огне на протяжении 10 минут. Настоять смесь под крышкой 1 час, отцедить жидкость и принимать ее по 0,5 стакана 3-4 раза за сутки перед трапезой.

Рецепт отвара из корней шиповника

Состав:

Измельченные корни шиповника – 2 ст. л.

Вода – 1 стакан

Применение:

Растительное сырье следует залить кипящей водой и подержать на небольшом огне около 60 секунд, затем настоять 2 часа. Жидкость пьют по 100 г трижды в день, предпочтительно перед едой, отцеживая ее непосредственно перед употреблением. Наружно отвар можно использовать для проведения теплого компресса, оставляя его на ночь.

Рецепт концентрированного отвара из корней шиповника для приготовления лечебной ванны

Состав:

Измельченные корни шиповника – 1 стакан

Вода – 2 л

Применение:

Залить корни кустарника кипящей водой и проварить на огне малой мощности в течение 15 минут. Оставить смесь для настаивания на 2 часа, затем процедить и добавить в ванную.

Совет: Для сохранения здоровья и целостности зубной эмали напитки из дикой розы предпочтительно пить через трубочку.

Польза шиповникового отвара для детей

Иммуномодуляторы естественного происхождения, к которым относятся и отвары шиповника, рекомендованы к использованию в питании детей разного возраста в силу их высокой подверженности простудным заболеваниям. Они также помогают скорректировать рацион малышей и насытить его нутриентами, необходимыми для роста и развития организма, укрепления костей и мышечной ткани. Всего в десяти ягодах содержится суточная доза витамина С, необходимого дошкольнику.

Плоды дикой розы можно вводить в детский рацион уже по достижении 6-месячного возраста. Поначалу в пюре допустимо добавлять не более 2 протертых ягод за сутки. Постоянно использовать их в питании не нужно. В дальнейшем готовить отвары для ребенка необходимо, соблюдая концентрацию, соответствующую его возрасту:

0,5-1 год – не более 20 мл (1 ст. л.) в сутки;

1-2 года – до 50 мл;

2-7 лет – до 100 мл на протяжении дня;

школьный возраст – 200 мл.

Рецепт отвара из плодов шиповника для детей

Состав:

Ягоды шиповника – 3-4 ст. л.

Вода – 1 л

Применение:

Ягоды поместить в горячую воду, немного прокипятить и настоять.

Совет: Отвары шиповника детям лучше принимать с утра, поскольку они производят мочегонный эффект.

Противопоказания к употреблению отвара

Постоянный или избыточный прием напитков на основе ягод дикой розы может привести к повышенной нагрузке на почки и вымыванию кальция. Противопоказаниями к их приему служат язвенные болезни пищеварительной системы, гастриты, повышенная кислотность желудочного сока, индивидуальная непереносимость и появление аллергических реакций.

При эндокардите и тромбофлебите, нарушениях свертываемости крови принимать средства из шиповника нельзя, поскольку они содержат большое количество витамина К. Дубильные вещества в составе растения могут усугубить проблемы со стулом при наличии склонности к запорам.

Избыточные количества отваров ягод шиповника, особенно при использовании их мякоти, во время беременности могут стать причиной выкидыша. При наличии камней в желчном пузыре, способных перекрыть проток, употребления желчегонных средств требуется избегать.

Видео: О шиповнике и его полезных свойствах в программе «Жить здорово»