Слизь, вырабатываемая железами шейки матки, – это защитный барьер на пути инфекции. Вместе с другими физиологическими жидкостями она входит в состав естественных выделений из половых органов женщины. По их характеру можно судить о состоянии мочеполовой системы. Если выделения необильны и без запаха, то поводов волноваться нет. Но бывает, что они вызывают раздражение кожи и зуд, к тому же появляются сопутствующие болезненные симптомы. Тогда только врач сможет подсказать, что не так в организме. Многие женские болезни легче вылечить сразу, чем потом, когда возникают осложнения.

Творожистые выделения. О чем говорит их появление

Такие выделения говорят о нарушении кислотности влагалищной среды, а их цвет и запах зависят от того, какие болезнетворные микроорганизмы присутствуют в половых органах.

Кандидоз (молочница)

Творожистая консистенция при этой болезни появляется у белей в результате процесса брожения, происходящего под воздействием дрожжевых грибков. Грибки кандида, как и некоторые другие микроорганизмы, входят в состав микрофлоры влагалища любой здоровой женщины. Они начинают усиленно размножаться, если появляются благоприятные условия (снижение иммунитета или изменение кислотности во влагалище).

Основными факторами, способствующими патологическому размножению грибков кандида, являются:

нарушение обмена веществ, например, при сахарном диабете;

бесконтрольный прием антибиотиков и других препаратов, убивающих полезные бактерии;

использование неподходящих гигиенических средств;

частое спринцевание, снижающее содержание лактобактерий;

злоупотребление сладостями, изделиями из дрожжевого теста;

воспалительные заболевания мочеполовых органов;

изменение гормонального фона (при беременности, лечении гормонами или использовании гормональных контрацептивов);

ношение синтетического белья.

При молочнице обильные творожистые выделения у женщин являются причиной зуда и жжения в половых органах, учащенного и болезненного мочеиспускания, болевых ощущений при половом акте.

Такие выделения с кислым запахом появляются у женщин в острой фазе заболевания, когда грибки поражают наружный слой слизистой. Если грибки разрастаются в более глубокие слои эпителия, то болезнь переходит в хроническую форму, клетки верхних слоев обновляются. Это выражается в том, что меняется характер выделений: консистенция творожистая, но запаха нет.

Симптомы молочницы могут усиливаться у женщин перед месячными, когда происходят резкие изменения в соотношении половых гормонов. За счет этих изменений кислотность влагалища уменьшается, что ведет к резкому обострению кандидоза.

Появление таких выделений во время беременности также ненормально и означает, что у женщины имеется молочница. Причиной развития грибкового заболевания в этом случае становится снижение иммунитета и гормональный сдвиг в организме. При своевременном лечении болезнь проходит быстро и без последствий. Самолечением заниматься в таком состоянии крайне опасно.

Видео: Молочница во время беременности

Цитолитический вагиноз

Так называется болезнь, при которой происходит разрушение эпителиальных клеток, не связанное с воспалительным процессом. Если кандидоз возникает при нехватке молочнокислых бактерий, то данное заболевание, наоборот, является следствием чрезмерного увеличения их количества.

Аномальное размножение этих бактерий может произойти при попадании во влагалищную среду микроорганизмов других видов, когда между ними начинается конкурентная борьба за выживание. Повышение концентрации молочной кислоты и перекиси водорода, вырабатываемых лактобактериями, приводит к разъеданию (цитолизу) слизистых оболочек. Симптомы цитолитического вагиноза и молочницы похожи. Выделения при таком типе вагиноза имеют вид творожных комков белого цвета.

В каких случаях меняется цвет выделений

Нередко помимо грибков кандида в патологической микрофлоре обнаруживаются другие микроорганизмы, возбудители сопутствующих инфекций. При этом выделения могут изменять цвет или запах.

Уреаплазмоз. При таком заболевании воспаление влагалища вызывают бактерии уреаплазмы. Заражение происходит главным образом при половом контакте. Инфекция может быть и врожденной. Если уреаплазмоз возникает на фоне кандидоза, то у творожистых выделений появляется желтоватый оттенок и неприятный запах. Последствиями уреаплазмоза у женщин являются воспалительные процессы в матке и придатках, образование камней в почках.

Хламидиоз – поражение органов мочеполовой системы хламидиями. Инфекция проникает во влагалище во время сексуального контакта, поражает мочеполовые органы. В отличие от других подобных заболеваний, хламидиоз у женщин протекает бессимптомно, обнаруживается только на стадии осложнений. У выделений появляется неприятный запах.

Микоплазмоз. Творожистые выделения окрашены в желтый цвет, если у женщины присутствуют в мазке не только грибки кандида, но и одновременно микоплазмы. В отличие от молочницы, заражение которой возможно как половым путем, так и бытовым, микоплазмоз является венерическим заболеванием. Инфекция передается от одного партнера к другому во время полового акта.

Примечание: Выделения белого цвета могут желтеть за счет окисления на воздухе, но при наличии микоплазмоза они желтые изначально.

Бактериальный вагиноз. Белые творожистые выделения, характерные для кандидоза, могут приобретать зеленовато-серую окраску и неприятный рыбный запах, если вместе с грибками кандида начинают развиваться гарднереллы или другие возбудители этого заболевания. Причины патологического размножения гарднерелл те же, что и у грибов: недостаток лактобактерий в микрофлоре. Гарднереллезом (дисбактериозом влагалища) нельзя заразиться через постельное белье или другим бытовым способом. Возникновению дисбактериоза способствует изменение микрофлоры, происходящее при смене половых партнеров.

Трихомониаз – венерическое заболевание. Его возбудителем являются трихомонады – одноклеточные организмы, поражающие органы мочеполовой системы. При трихомониазе к творожистым выделениям присоединяются пенистые гнойные.

Предупреждение: Творожистые выделения любого вида являются патологией. Не стоит оттягивать визит к врачу при их появлении. Последствия могут серьезно осложнить состояние здоровья женщины.

Видео: Состав нормальной микрофлоры влагалища

Диагностика заболеваний. Профилактика

Для установления причины появления творожистых белей исследуют мазок из влагалища. Определяют тип инфекции. Делается посев мазка, чтобы подобрать антибиотики, к которым чувствительны микроорганизмы. Методом ПЦР уточняют их количество. Исследуется кровь на содержание лейкоцитов, а также на гормональный состав. Локализацию патологии в половых органах женщины определяют путем кольпоскопического осмотра.

Для того чтобы снизить риск возникновения инфекционных и воспалительных заболеваний, которые могут стать причиной творожистых выделений, женщине необходимо укреплять иммунитет, поддерживать нормальный состав микрофлоры влагалища, избегать случайных половых связей. Лекарства необходимо принимать по назначению врача, избегая самолечения.