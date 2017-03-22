С проявлениями молочницы встречается практически каждая женщина. Возникновению кандидоза способствует множество факторов. Среди них – слабый иммунитет, употребление антибиотиков и другие. Первые признаки болезни обнаружить легко. Начав лечение сразу, можно быстро избавиться от симптомов. Если не распознать молочницу вовремя, то она переходит в хроническую форму. Рези и жжение во влагалище доводят женщину до изнеможения, становятся причиной расстройства нервной системы. Существует опасность появления осложнений. Грибку часто сопутствуют другие инфекции.

Формы кандидоза у женщин

Молочница (кандидоз) – грибковое заболевание, при котором во влагалище возникает воспалительный процесс. В естественной микрофлоре всегда присутствует некоторое количество грибков кандида. При подходящих условиях начинается рост колонии этих микроорганизмов. При этом повреждается слизистая, развивается воспаление.

В здоровом организме развитие инфекции сдерживается благодаря присутствию полезных бактерий, вырабатывающих молочную кислоту. Кислая среда губительна для грибков. Кандидоз возникает, когда естественное соотношение полезных и вредных микроорганизмов нарушается по какой-либо причине. Продукты жизнедеятельности грибов вызывают свертывание молочной кислоты. При влагалищном кандидозе в выделениях появляются белые комки, напоминающие творог. Выделения имеют характерный слабый кислый запах.

Различают две формы молочницы.

Неосложненная – наиболее распространенная. Симптомы болезни проявляются умеренно. Другие инфекции в организме не обнаруживаются. Обострение заболевания происходит не чаще 4 раз за год благодаря тому, что иммунитет у женщины достаточно крепкий.

Осложненная – симптомы острой молочницы у женщин появляются часто. Рецидивы возникают 5 и более раз в год. Такая форма молочницы наблюдается при сахарном диабете, недостатке питания, а также при беременности. То есть в тех случаях, когда иммунитет значительно понижен.

Признаки и симптомы молочницы

Первыми явными признаками этого заболевания у женщин являются обильные творожистые выделения. Неприятного запаха они не имеют. Слабо пахнут кислым молоком. Вызывают раздражение слизистых оболочек, поэтому женщина чувствует постоянное жжение и зуд во влагалище. Они усиливаются к вечеру.

Если кандидоз у женщины возникает впервые или рецидивирует после большого перерыва, то отмечаются следующие симптомы:

покраснение и отечность слизистых оболочек вульвы и влагалища;

появление мелких трещинок и кровоизлияний на внутренней поверхности половых органов;

образование бледно-серого налета на стенках влагалища, который трудно снять, поверхность под ним имеет ярко-красный цвет;

повреждение слизистой приводит к усилению неприятных ощущений во время полового акта;

вследствие постоянного недомогания женщина быстро устает, становится раздражительной, чувствует дискомфорт;

возникает боль при мочеиспускании, появляется постоянное чувство переполнения мочевого пузыря. Это говорит о том, что инфекция распространилась на мочеполовую систему.

Если болезнь переходит в осложненную форму, часто повторяется, то симптомы становятся менее ярко выраженными. Происходит частичная атрофия слизистой, ороговение поверхности стенок влагалища, за счет чего в нем возникает сухость и повышенная болезненность. Выделения становятся скудными.

Причины размножения грибков

Рост грибной колонии происходит только во влажной среде с пониженной кислотностью при недостатке полезных бактерий в микрофлоре. Причинами молочницы являются факторы, создающие благоприятные условия для развития грибов кандида.

Прием антибиотиков. Эти вещества способны за короткое время обезвредить опасные бактерии, спасая человека от гибели. Однако они не могут действовать избирательно, поэтому вместе с болезнетворными бактериями погибают и полезные. Вместе с тем на грибки антибиотики не действуют. Побочное действие этих препаратов создает условия для патологического размножения грибка и его беспрепятственного проникновения в другие органы.

Неправильный обмен веществ. Нарушение работы печени, поджелудочной железы приводит к появлению сахара в крови. Сахар накапливается и в слизистых оболочках половых органов, создавая питательную среду для грибов кандида. Поэтому молочница возникает у женщин, больных сахарным диабетом. Чтобы снизить уровень сахара в крови, делаются уколы инсулина, регулирующего содержание глюкозы.

Нарушению обмена веществ способствует и неправильное питание: злоупотребление сладкой, жирной и богатой углеводами пищей.

Пониженный иммунитет. Снижение сопротивляемости организма инфекциям делает возможным их беспрепятственное распространение и развитие. На состоянии иммунитета сказываются перенесенные заболевания, система питания, физическое развитие, вредные привычки и другие факторы. Кандидоз чаще всего возникает у женщин после различных заболеваний, стрессов.

Изменение гормонального фона. Прием гормональных средств, противозачаточных таблеток может создать в организме дисбаланс половых гормонов. Например, во второй половине менструального цикла резко изменяется соотношение эстрогенов и прогестерона в организме. Это отражается на состоянии слизистых оболочек влагалища и вульвы и на кислотности среды. Поэтому именно в это время, примерно за 1 неделю до месячных, у женщин нередко происходит обострение молочницы.

Пониженный уровень эстрогенов при беременности также провоцирует появление симптомов молочницы у женщин, так как слизистая становится более рыхлой, объем выделений увеличивается. Все это снижает защитные способности слизистой.

За счет нарушения гормонального фона кандидоз может возникать при использовании неподходящих контрацептивов, лечении гормональными препаратами. Нарушения гормонального состава при заболеваниях эндокринных желез также является фактором, способствующим появлению молочности.

Дополнение: Неправильное проведение гигиенических процедур с использованием косметических средств, частое спринцевание могут спровоцировать гибель лактобактерий, пересушивание или повреждение слизистой. Тесное, узкое синтетическое белье создает препятствие для нормального теплообмена. Повышенная влажность и тепло способствуют возникновению молочницы.

Пути заражения молочницей

Заразиться молочницей можно как бытовым, так и половым путем. Грибы кандида могут находиться на постельном белье, полотенцах, мочалке и вещах больного человека. Если не соблюдать правила гигиены, то можно заразиться в сауне, бассейне. Грибки погибают при высокой температуре, поэтому избежать заражения можно путем кипячения и проглаживания постельного и нижнего белья.

Молочницей можно заразиться от полового партнера. Даже использование презерватива не гарантирует полную защиту, так как грибок находится не только в слизистой, но и на коже больного человека. У мужчин внешние проявления заболевания выражены слабо. При обнаружении молочницы у женщины лечиться должна не только она, но и половой партнер.

Заниматься сексом в период лечения не рекомендуется, во-первых, из-за повышенного риска заражения, а во-вторых, чтобы не травмировать поврежденную слизистую оболочку.

Видео: Почему возникает и как диагностируется молочница у женщин

Осложнения при молочнице

Своевременное лечение заболевания в острой фазе с помощью антигрибковых средств позволяет быстро уничтожить вредные микроорганизмы и полностью избавиться от неприятных симптомов.

Если курс лечения проведен не до конца или болезнь запущена, то появляется хроническая форма молочницы с периодическими рецидивами при малейшем дискомфорте, испытываемом организмом (простуда, стресс, употребление непривычной еды, прием лекарств). Вылечиться от грибка при этом гораздо труднее.

Осложнениями хронической молочницы могут быть:

Воспаление слизистой оболочки матки и яичников. Образование спаек, нарушающих проходимость маточных труб, что приводит к бесплодию или внематочной беременности. Воспаление мочевого пузыря (цистит). Воспаление кишечника. Попадание инфекции в кровь, распространение ее по другим органам. Резкое ослабление иммунитета, способствующее развитию других инфекций в организме. Могут возникнуть такие сопутствующие заболевания, как трихомониаз, гонорея, генитальный герпес и другие.

Если молочницей больна беременная женщина, то происходит внутриутробное инфицирование плода или заражение ребенка во время родов. У него может возникнуть пневмония. Возможны преждевременные роды или прерывание беременности во 2 триместре.

Видео: Осложнения при молочнице

Когда к врачу надо обратиться обязательно

Нельзя откладывать визит к врачу, если при наличии молочницы у женщины происходит повышение температуры, появляются боли внизу живота и пояснице. Такие симптомы могут указывать на распространение воспалительного процесса. Если еще меняется цвет и запах выделений, то велика вероятность возникновения других инфекционных заболеваний.

Если лечение от молочницы уже назначено, но в течение недели не дает результатов, то необходимо дополнительное обследование и выбор другого средства. Врачу надо также сообщить о появлении раздражения кожи в области половых органов, возникшем после начала приема препаратов против молочницы.

При повторном заболевании нельзя заниматься самолечением, используя предыдущие назначения. Врач должен сделать новое обследование и подобрать более подходящий препарат. Нельзя надеяться на то, что болезнь пройдет сама, особенно в том случае, когда рецидивы молочницы возникают часто.

Способы диагностики молочницы

Предположение о причине творожистых выделений и жжения во влагалище требует подтверждения лабораторными методами. Признаки хронической молочницы можно спутать с проявлениями бактериального вагиноза, трихомониаза, особенно если инфекции развиваются в совокупности.

При гинекологическом осмотре обязательно берется мазок с поверхности влагалища для изучения под микроскопом состава выделений, обнаружения грибка и микроорганизмов других видов. Делается бактериальный посев содержимого влагалища, который позволяет обнаружить размеры колонии грибков и с точностью установить их тип. Определяется чувствительность к антигрибковым средствам.

С помощью метода ПЦР определяется генотип инфекций, присутствующих в микрофлоре, обнаруживаются возбудители скрытых инфекций (трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы и другие).

Видео: Причины и профилактика молочницы у женщин