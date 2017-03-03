Польза льняного масла для женщин: настоящее золото для крепкого здоровья и вечной красоты
Когда-то льняное масло было очень популярным, потом его перестали производить и активно использовать в России, но сегодня продукт снова стал актуален. Его можно встретить на полках магазинов, он почти всегда есть в аптеках и действительно имеет спрос. Польза льняного масла для человека доказана и имеет научное обоснование. Любой организм хорошо реагирует на его употребление, но особенную ценность продукт несет женщинам.
Содержание:
- Основные полезные свойства
- Как выбрать масло
- Как употреблять в пищу
- Использование для похудения
- Использование для очищения сосудов
- Для здоровья кожи
- Использование при беременности
- Состав полезных веществ
Основные полезные свойства
Главная ценность льняного масла – высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения необходимы для поддержания крепкого женского здоровья, молодости и красоты в любом возрасте, но особенно важны после 30 лет. При правильном и регулярном употреблении масла можно отсрочить старение кожи, улучшить состояние волос, нормализовать гормональный фон.
Чем полезно масло для женщин:
- Снижает уровень холестерина, препятствует возникновению атеросклероза и других сосудистых заболеваний. Продукт может использоваться для профилактики инфарктов и инсультов, тем самым продлевать жизнь.
- Оно богато витамином E, который является сильным антиоксидантом, участвует в росте и делении клеток.
- Омега-жирные кислоты, содержащиеся в льняном масле, способствуют снижению ПМС, улучшают общее состояние, самочувствие, сглаживают неприятный процесс.
- Масло помогает женщинам справиться с запорами, легко и мягко очищает кишечник, может использоваться даже при раздражении стенок.
- Льняной продукт благоприятно влияет на нервные клетки. Он полезен женщинам при частых расстройствах, стрессах, склонности к депрессивным состояниям.
- Это масло одно из немногих можно употреблять при похудении. Оно не способствует набору веса, хорошо усваивается, очищает организм и способствует расщеплению жиров. Также продукт поможет нормализовать женский цикл, сбой которого вызван резкой потерей веса.
Польза льняного масла для женщин на самом деле огромна. Его можно использовать не только в лечебных, но и в профилактических целях. Большим плюсом также является отсутствие возрастных ограничений. Продукт можно употреблять даже маленьким девочкам после 3 лет, он поможет подросткам при болезненных менструациях и гормональной перестройке.
Видео: Льняное масло – русское золото
Как выбрать масло
Приобрести льняное масло можно в аптеках, продуктовых магазинах и в лавках здорового питания. Объем бутылочки любой, он ни на что не влияет, но вот к выбору материала нужно отнестись внимательней. В идеальном варианте - это темное стекло, которое защищает содержимое от негативного влияния света. Жирные кислоты под действием пластика образуют вредные соединения.
На что еще посмотреть при выборе:
- Состав. Только льняное масло без посторонних примесей.
- Способ отжима. Нужно выбирать холодный.
- Дата изготовления. Желательно текущий год или вторая половина предыдущего.
- Цена. Натуральное льняное масло не может быть слишком дешевым.
При вскрытии упаковки с льняным продуктом можно оценить вкус. Натуральное масло имеет специфическую горчинку, не имеет резкого запаха, может ненавязчиво напоминать грецкий орех. Цвет светло-желтый.
Совет! Если не удалось приобрести льняное масло в стекле, то по пришествии домой продукт нужно сразу перелить из пластиковой тары в свою банку или бутылочку.
Как употреблять в пищу
Льняное масло нельзя использовать для жарки, добавлять в блюда при термической обработке. Если продукт используется в лечебных целях, то употребляется согласно рецептуре, обычно натощак или несколько раз в день до еды.
Для профилактики различных заболеваний и в оздоровительных целях его кладут в овощные салаты, используют для заправки каш, первых и вторых блюд. Ввиду специфического вкуса можно добавлять к маслу любые специи, сок лимона, соевый соус. К достоинствам также можно отнести консистенцию. Заправку легко разбрызгать на овощи или крупяные, макаронные изделия, тем самым сокращается количество жира в блюде, уменьшается калорийность.
Использование для похудения
Льняное масло дарит женщинам не только здоровье, но и помогает худеть. Это именно тот продукт, который рекомендуют использовать диетологи во время снижения веса. Попадая в организм, он расщепляет жировые клетки на воду и глицерин, затем они естественным путем выводятся. Немалую роль в снижении веса играет очищение толстого кишечника и нормализация стула, которые будут приятным побочным эффектом.
Способы применения льняного масла для похудения:
- С утра натощак выпивать 1 ч. л. Завтракать не раньше, чем через 30 минут.
- Выпивать на ночь по 1-1,5 ч. л. Но не раньше, чем через 30 минут после ужина.
- Использовать в качестве заправки к блюдам, вместо стандартных жирных соусов (других масел, майонеза, сметаны).
Не стоит надеяться на быстрый результат. Вес набирается годами, сбросить его за несколько дней не получится. Эффективнее льняное масло работает в сочетании с диетами, подсчетом калорий, разгрузочными днями. Именно его рекомендуют употреблять диетологи при нарушении менструального цикла, вызванного ограничением жиров и резкой потерей веса. Даже строгая диета Дюкана лояльно относится к этому продукту.
Использование для очищения сосудов
Сосудистые заболевания – бич современных женщин. Плохой холестерин ведет к появлению бляшек, сужению просветов и нарушению кровообращения. В результате ухудшается общее состояния, страдает внешний вид, нарушается память, возрастает риск появления инфарктов и инсультов, тромбозы, гипертония. На самом деле, все это легко предотвратить, если периодически проводить очищение сосудов.
Как чистить сосуды льняным маслом:
- С утра натощак 1 ч. л. масла и 1 стакан очищенной воды. Завтракать можно через 1,5 часа. Курс приема - 2 недели.
- Подогреть по 1 ч. л. масла расторопши и льна, выпить натощак, запить стаканом отвара шиповника. Курс очищения - 2-4 недели.
- С утра набрать в рот ложку льняного масла, пережевывать и пропускать между зубов около десяти минут. Сплюнуть в раковину, прополоскать рот, почистить зубы. Курс ничем не ограничен. Этот способ очищает организм, зубы, укрепляет десны.
Все эти способы эффективны, особенно в сочетании с диетой. Во время очищения сосудов женщинам важно исключить из рациона жирные, жареные, копченые блюда, способствующие увеличению плохого холестерина в крови. Повторять курсы можно до 4 раз в год. Лечение маслом безвредно и принесет женщинам только пользу.
Видео: Рецепт с льняным маслом для очищения крови
Для здоровья кожи
Льняное масло положительно влияет на кожу, оказывает регенерирующее, ранозаживляющее и противовоспалительное действие. Продукт снимает покраснение, воспаление, смягчает пересушенную, обветренную кожу, предотвращает появление трещин и помогает от них избавиться. Наносить масло можно на все участки тела и лица, включая нежную область вокруг глаз.
Способы применения льняного масла:
- добавление в дневные/ночные кремы, лосьоны;
- использование в домашних масках для лица;
- изготовление компрессов, примочек.
Важно помнить, что любое средство с натуральным льняным маслом не переносит длительного хранения и попадания света. Поэтому делать его нужно только на один день.
Видео: Маска с льняным маслом для лица
Использование при беременности
Льняное масло разрешено пить женщинам во время беременности. Оно поможет справиться с запорами, наладит стул, покроет дефицит важных кислот, нормализует и улучшит обменные процессы в организме, положительно скажется на общем состоянии. Кроме внутреннего применения, масло можно использовать для предотвращения и лечения растяжек, в уходе за проблемной кожей лица и тела.
Совет! Если жирный продукт провоцирует тошноту, то женщинам во время беременности можно пить масло в капсулах.
Состав полезных веществ
Калорийность льняного масла составляет 898 ккал. Несмотря на высокие показатели, продукт приносит организму больше пользы, чем вреда.
Таблица содержания полезных веществ в льняном масле
|
На 100 г продукта
|
% от рекомендуемой суточной потребности
|
Олеиновая кислота
|
92
|
Линолевая и линоленовая кислоты
|
300
|
Стеариновая и пальминтовая кислоты
|
43
|
Витамин E
|
117