Когда-то льняное масло было очень популярным, потом его перестали производить и активно использовать в России, но сегодня продукт снова стал актуален. Его можно встретить на полках магазинов, он почти всегда есть в аптеках и действительно имеет спрос. Польза льняного масла для человека доказана и имеет научное обоснование. Любой организм хорошо реагирует на его употребление, но особенную ценность продукт несет женщинам.

Основные полезные свойства

Главная ценность льняного масла – высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения необходимы для поддержания крепкого женского здоровья, молодости и красоты в любом возрасте, но особенно важны после 30 лет. При правильном и регулярном употреблении масла можно отсрочить старение кожи, улучшить состояние волос, нормализовать гормональный фон.

Чем полезно масло для женщин:

Снижает уровень холестерина, препятствует возникновению атеросклероза и других сосудистых заболеваний. Продукт может использоваться для профилактики инфарктов и инсультов, тем самым продлевать жизнь. Оно богато витамином E, который является сильным антиоксидантом, участвует в росте и делении клеток. Омега-жирные кислоты, содержащиеся в льняном масле, способствуют снижению ПМС, улучшают общее состояние, самочувствие, сглаживают неприятный процесс. Масло помогает женщинам справиться с запорами, легко и мягко очищает кишечник, может использоваться даже при раздражении стенок. Льняной продукт благоприятно влияет на нервные клетки. Он полезен женщинам при частых расстройствах, стрессах, склонности к депрессивным состояниям. Это масло одно из немногих можно употреблять при похудении. Оно не способствует набору веса, хорошо усваивается, очищает организм и способствует расщеплению жиров. Также продукт поможет нормализовать женский цикл, сбой которого вызван резкой потерей веса.

Польза льняного масла для женщин на самом деле огромна. Его можно использовать не только в лечебных, но и в профилактических целях. Большим плюсом также является отсутствие возрастных ограничений. Продукт можно употреблять даже маленьким девочкам после 3 лет, он поможет подросткам при болезненных менструациях и гормональной перестройке.

Видео: Льняное масло – русское золото

Как выбрать масло

Приобрести льняное масло можно в аптеках, продуктовых магазинах и в лавках здорового питания. Объем бутылочки любой, он ни на что не влияет, но вот к выбору материала нужно отнестись внимательней. В идеальном варианте - это темное стекло, которое защищает содержимое от негативного влияния света. Жирные кислоты под действием пластика образуют вредные соединения.

На что еще посмотреть при выборе:

Состав. Только льняное масло без посторонних примесей. Способ отжима. Нужно выбирать холодный. Дата изготовления. Желательно текущий год или вторая половина предыдущего. Цена. Натуральное льняное масло не может быть слишком дешевым.

При вскрытии упаковки с льняным продуктом можно оценить вкус. Натуральное масло имеет специфическую горчинку, не имеет резкого запаха, может ненавязчиво напоминать грецкий орех. Цвет светло-желтый.

Совет! Если не удалось приобрести льняное масло в стекле, то по пришествии домой продукт нужно сразу перелить из пластиковой тары в свою банку или бутылочку.

Как употреблять в пищу

Льняное масло нельзя использовать для жарки, добавлять в блюда при термической обработке. Если продукт используется в лечебных целях, то употребляется согласно рецептуре, обычно натощак или несколько раз в день до еды.

Для профилактики различных заболеваний и в оздоровительных целях его кладут в овощные салаты, используют для заправки каш, первых и вторых блюд. Ввиду специфического вкуса можно добавлять к маслу любые специи, сок лимона, соевый соус. К достоинствам также можно отнести консистенцию. Заправку легко разбрызгать на овощи или крупяные, макаронные изделия, тем самым сокращается количество жира в блюде, уменьшается калорийность.

Использование для похудения

Льняное масло дарит женщинам не только здоровье, но и помогает худеть. Это именно тот продукт, который рекомендуют использовать диетологи во время снижения веса. Попадая в организм, он расщепляет жировые клетки на воду и глицерин, затем они естественным путем выводятся. Немалую роль в снижении веса играет очищение толстого кишечника и нормализация стула, которые будут приятным побочным эффектом.

Способы применения льняного масла для похудения:

С утра натощак выпивать 1 ч. л. Завтракать не раньше, чем через 30 минут. Выпивать на ночь по 1-1,5 ч. л. Но не раньше, чем через 30 минут после ужина. Использовать в качестве заправки к блюдам, вместо стандартных жирных соусов (других масел, майонеза, сметаны).

Не стоит надеяться на быстрый результат. Вес набирается годами, сбросить его за несколько дней не получится. Эффективнее льняное масло работает в сочетании с диетами, подсчетом калорий, разгрузочными днями. Именно его рекомендуют употреблять диетологи при нарушении менструального цикла, вызванного ограничением жиров и резкой потерей веса. Даже строгая диета Дюкана лояльно относится к этому продукту.

Использование для очищения сосудов

Сосудистые заболевания – бич современных женщин. Плохой холестерин ведет к появлению бляшек, сужению просветов и нарушению кровообращения. В результате ухудшается общее состояния, страдает внешний вид, нарушается память, возрастает риск появления инфарктов и инсультов, тромбозы, гипертония. На самом деле, все это легко предотвратить, если периодически проводить очищение сосудов.

Как чистить сосуды льняным маслом:

С утра натощак 1 ч. л. масла и 1 стакан очищенной воды. Завтракать можно через 1,5 часа. Курс приема - 2 недели. Подогреть по 1 ч. л. масла расторопши и льна, выпить натощак, запить стаканом отвара шиповника. Курс очищения - 2-4 недели. С утра набрать в рот ложку льняного масла, пережевывать и пропускать между зубов около десяти минут. Сплюнуть в раковину, прополоскать рот, почистить зубы. Курс ничем не ограничен. Этот способ очищает организм, зубы, укрепляет десны.

Все эти способы эффективны, особенно в сочетании с диетой. Во время очищения сосудов женщинам важно исключить из рациона жирные, жареные, копченые блюда, способствующие увеличению плохого холестерина в крови. Повторять курсы можно до 4 раз в год. Лечение маслом безвредно и принесет женщинам только пользу.

Видео: Рецепт с льняным маслом для очищения крови

Для здоровья кожи

Льняное масло положительно влияет на кожу, оказывает регенерирующее, ранозаживляющее и противовоспалительное действие. Продукт снимает покраснение, воспаление, смягчает пересушенную, обветренную кожу, предотвращает появление трещин и помогает от них избавиться. Наносить масло можно на все участки тела и лица, включая нежную область вокруг глаз.

Способы применения льняного масла:

добавление в дневные/ночные кремы, лосьоны;

использование в домашних масках для лица;

изготовление компрессов, примочек.

Важно помнить, что любое средство с натуральным льняным маслом не переносит длительного хранения и попадания света. Поэтому делать его нужно только на один день.

Видео: Маска с льняным маслом для лица

Использование при беременности

Льняное масло разрешено пить женщинам во время беременности. Оно поможет справиться с запорами, наладит стул, покроет дефицит важных кислот, нормализует и улучшит обменные процессы в организме, положительно скажется на общем состоянии. Кроме внутреннего применения, масло можно использовать для предотвращения и лечения растяжек, в уходе за проблемной кожей лица и тела.

Совет! Если жирный продукт провоцирует тошноту, то женщинам во время беременности можно пить масло в капсулах.

Состав полезных веществ

Калорийность льняного масла составляет 898 ккал. Несмотря на высокие показатели, продукт приносит организму больше пользы, чем вреда.

Таблица содержания полезных веществ в льняном масле