Консистенция и цвет выделений из половых органов являются характерными показателями здоровья женщины. Если матка и яичники функционируют нормально, отсутствуют воспалительные или иные патологические процессы в органах репродуктивной системы, то незначительные выделения обычно не вызывают дискомфорта. Другое дело - обильные белые выделения, вызывающие зуд. Они, как правило, связаны с серьезными гинекологическими заболеваниями. Очень важно установить их причину, не допускать перехода болезни в хроническую форму, предотвратить осложнения.

Причины естественных выделений

Благодаря слизи, вырабатываемой особыми железами в шейке матки и во влагалище, внутренние половые органы защищены от проникновения вредных микроорганизмов, вызывающих повреждение их слизистых оболочек. Слабокислая среда этой слизи обусловлена присутствием в ней полезных лактобактерий, вырабатывающих молочную кислоту. В такой среде возбудители инфекции погибают.

Физиологическая слизь обычно бесцветна. Происходит постоянное обновление эпителиальных клеток. При этом отмирающие клетки переходят в состав белей, которые могут иметь слабый кремовый оттенок. На их консистенцию влияют любые изменения гормонального фона. Наиболее резкие гормональные скачки бывают в период полового созревания, а также при беременности. Поэтому у девушек и беременных женщин выделения, как правило, обильные.

Объем белей минимальный сразу после окончания месячных, так как слизь имеет густую консистенцию. Перед наступлением овуляции слизистая пробка в шейке матки постепенно разжижается, становится похожей на белок куриного яйца. Объем выделений увеличивается. К окончанию цикла они самопроизвольно исчезают.

Во время беременности подобные выделения существуют у каждой женщины. Если наблюдается задержка месячных, при этом появляются обильные густые однородные бели, вероятнее всего, это говорит о наступлении беременности.

Естественные выделения отличаются от патологических тем, что они не имеют неприятного запаха и не раздражают слизистую. Такие выделения не вызывают зуда у женщин.

Видео: Нормальные и патологические белые выделения у женщин

Причины патологических выделений и зуда

В отличие от естественных выделений, патологические не имеют никакой связи с фазами менструального цикла. Они появляются спонтанно, самопроизвольно и не исчезают. Такие бели обычно жидкие, пенистые или похожи на творог, нередко имеют резкий запах, вызывают зуд.

Причиной белей могут быть:

Заболевания половых органов. Гормональные нарушения, возникающие при гипотиреозе (заболевание щитовидной железы), использовании гормональных препаратов для контрацепции и в качестве лекарств, а также после абортов и других процессов, изменяющих естественный гормональный фон. Аллергия на гигиенические средства.

Примечание: Зуд во влагалище возникает в качестве реакции на некоторые лекарства, а также после употребления острой пищи, копченостей.

Патологические выделения могут сопровождаться, помимо зуда во влагалище, еще и повышением температуры, жжением и резью при мочеиспускании, тянущими болями в нижней части живота. Иногда у них появляется зеленоватый или желтоватый оттенок. Причиной зуда является раздражение нервных окончаний, расположенных во влагалище.

Виды патологических белых выделений

В зависимости от того, в каком отделе репродуктивной системы возникает заболевание, бели подразделяют на следующие виды:

Трубные. Они появляются в результате воспалительного процесса или образования злокачественной опухоли в трубах матки. Маточные. Как правило, их появление является симптомом образования полипов, миомы в матке. Они могут быть признаком рака. Шеечные. Их причиной является нарушение выработки слизи в железах из-за эндокринных заболеваний, а также возникновения воспалительных и застойных процессов в результате разрывов на шейке, образования рубцов. Такие бели могут появляться при инфекционных заболеваниях, формировании полипов. Влагалищные. Появляются из-за раздражения или повреждения слизистой оболочки при неправильном спринцевании, механическом повреждении, нарушении естественной микрофлоры во влагалище. Вестибулярные. Белые выделения и зуд появляются из-за усиленной работы сальных желез при сахарном диабете, воспалительных процессах, механическом раздражении, несоблюдении гигиенических правил.

Заболевания, симптомом которых являются белые выделения. Лечение

Такой симптом является характерным как для инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, так и для воспалительных процессов, причиной которых является дисбаланс гормонов в организме, механическое или химическое повреждение слизистых оболочек.

Болезни, возникающие вследствие заражения половым путем

Кандидоз (молочница) - поражение слизистой оболочки грибком Кандида. Процесс может возникать во влагалище (кандидозный вагинит, или кольпит), наружных половых органах (вульвит) или распространяться на обе области (вульвовагинит). При этом белые обильные выделения напоминают творожистую массу, имеют характерный кислый запах.

Зуд, жжение, учащенное мочеиспускание, отеки и повреждение слизистой, болевые ощущения при половом акте - дополнительные симптомы, которые лишают женщину сил и возможности вести привычный образ жизни. В острой форме заболевание лечится за несколько дней с помощью противогрибковых препаратов (миконазол, пимафуцин, клотримазол). Такие средства выпускаются в виде таблеток, свечей и кремов.

Необходимо также восстановление нормальной микрофлоры влагалища и кишечника с помощью препаратов, содержащих лактобактерии. Кроме того, устраняются воспалительные процессы.

Если болезнь запустить, то она переходит в хроническую форму, при которой потребуется длительное лечение. Периодически возможно обострение симптомов. Причиной может стать снижение иммунитета.

Иногда кандидоз переходит в третью форму, при которой внешние симптомы отсутствуют, но женщина является носителем инфекции.

Предупреждение: От кандидозного вульвовагинита необходимо обязательно лечиться, так как грибок может распространиться и на другие органы.

Видео: Признаки и лечение молочницы у женщин

Папилломавирусный вульвовагинит. При этом заболевании на коже вокруг заднего прохода и в слизистой оболочке вульвы возникают остроконечные бородавки (кондиломы), которые могут срастаться. Это осложняет половые сношения, приводит к возникновению воспалительных процессов, зуда.

Возбудителем этой инфекции является папилломавирус человека. Передается как половым, так и контактным путем (через постельное белье, медицинские инструменты). Возникающие белые выделения вызывают зуд, отеки и покраснение вульвы.

Лечение осуществляется путем хирургического удаления кондилом, выжигания их методами электрокоагуляции, криотерапии. Применяется также лазерное иссечение. При этом назначаются препараты для повышения иммунитета (изопринозин, например).

Заболевания, не передающиеся половым путем

Бактериальный вагиноз – это дисбактериоз влагалища, то есть преобладание болезнетворных бактерий над полезными лактобактериями. Такое состояние может возникнуть в результате снижения иммунитета, дисбактериоза кишечника, неправильного питания (отсутствия в рационе кисломолочных продуктов), ношения синтетического белья, создающего условия для размножения патогенных микроорганизмов. Симптомами заболевания являются зуд во влагалище, жидкие белые выделения с сероватым оттенком, имеющие запах рыбы.

Лечение заключается в устранении болезнетворных микроорганизмов (гарднерелл и других) с помощью свечей, содержащих антибиотики и антисептические средства. Помимо того, используются препараты с бифидобактериями, повышающими кислотность влагалищной среды. Если бактериальный вагиноз не лечить, то создаются благоприятные условия для возникновения воспалительных и инфекционных заболеваний матки и придатков.

Видео: Причины возникновения и симптомы бактериального вагиноза

Цервицит - воспаление отдела шейки матки, выходящего во влагалище. При этом заболевании выделения бывают мутно-белые с примесью гноя. Причиной является заражение различными видами инфекции, родовые травмы шейки, послеоперационные рубцы. Заболеванию способствует снижение иммунитета. Нередко ему сопутствуют эктопия шейки (псевдоэрозия), эктропион (выворот шейки), воспаление вульвы и влагалища.

Методика и препараты для лечения выбираются в зависимости от причины, вызвавшей появление цервицита. Используются антибиотики, противовирусные средства, противогрибковые препараты. Проводится обработка участка поражения дезинфицирующими растворами. При хронической форме заболевания применяют лазеротерапию, криотерапию и другие хирургические методы лечения. Назначаются также эстрогенные препараты (овестин), способствующие регенерации слизистой.

Для установления причины белей проводится кольпоскопия, исследование мазка под микроскопом, делается посев. Это позволяет определить тип бактерий, подобрать антибиотик. Применяются анализы крови методами ПЦР и ИФА для обнаружения вида инфекции.