Японская диета на 7 дней: правила, меню. Как сохранить стройность после диеты
Японская диета – не совсем обычный способ похудения. В отличие от других распространенных систем для быстрого снижения веса, эта разработана диетологами, проверена временем и действительно помогает обрести стройность. Миллионы людей ее уже опробовали, и многие из них сохранили результаты на длительное время. Всего за 7 дней можно избавиться от 5-7 кг веса. Главное здесь - придерживаться определенных правил.
Содержание:
- Суть японской диеты и ее плюсы
- Минусы японской диеты
- Основные правила
- Разрешенные и запрещенные продукты
- Меню на 7 дней
- Противопоказания к диете
- Золотые правила японок
Суть японской диеты и ее плюсы
Методика представляет собой жесткую систему с ограничением углеводов и жиров. Меню не терпит изменений, преимущественно состоит из белковых продуктов и овощей. Разрешается сокращать количество приемов пищи (несмотря на то, что их всего 3), пропускать, но не добавлять. Японская диета предполагает полный отказ от соли. Именно эта мера ведет к быстрым результатам. Лишние килограммы и объемы будут уходить вместе с водой. Чем больше изначальный вес, тем радостнее результаты.
Плюсы системы:
- Меню японской диеты разработано на 7 дней. Не нужно что-то придумывать, считать калории, определять совместимость продуктов.
- Все блюда простые и состоят из доступных продуктов, не требуют много времени на приготовление, некоторые из них можно сделать заранее.
- Разнообразие. В меню присутствуют продукты из нескольких групп. В отличие от монодиет, рацион достаточно интересный, еда вкусная.
- Изменение привычек. За неделю японской диеты изменяется пищевое поведение, к концу срока пропадает желание употреблять тяжелые, калорийные, жирные блюда, снижается аппетит.
Относительно сытности мнения разделяются, так как у всех разное пищевое поведение и отношение к еде. Одним людям привычно питаться средними порциями 3 раза в день, другие при таком режиме чувствуют себя голодными.
Минусы японской диеты
Основным недостатком системы является количество приемов пищи и скудный завтрак. Эта методика полностью противоречит канонам разумного похудения. Диетологи рекомендуют употреблять пищу не менее 5 раз в день. Здесь же получается 3 неполные трапезы, но особенно разочаровывает утренний прием, состоящий преимущественно из кофе. Напиток подарит бодрость, но чувство голода появится уже через несколько часов и может быть очень сильным.
Другие недостатки японской диеты:
- Низкая калорийность. В среднем один день содержит 500-800 ккал, что намного ниже нормы и может привести к замедлению обмена веществ.
- Большое количество противопоказаний. И их нужно все изучить. При наличии некоторых заболеваний такое питание нанесет огромный вред организму.
- Сокращение калорийности и углеводов зачастую приводит к упадку сил, чувствуется слабость, головокружение, снижение концентрации внимания.
Важно! Японская диета имеет много разновидностей. Бессолевой вариант нельзя соблюдать более 7 дней. Системы на 2-3 недели имеют другие правила, свои особенности и меню.
Видео: Диетолог на японской диете
Основные правила
Важно помнить, что японская диета на 7 дней не предполагает внесения коррективов в рацион. Нельзя заменять одни продукты другими, даже если они обладают меньшей калорийностью. Изменения негативно скажутся на результатах похудения.
Обязательные правила:
- Употребление не менее 1 литра воды в сутки. В идеальном варианте нужно выпивать не менее 2-2,5 литров. Можно добавлять лимонный сок.
- Дополнительный прием витаминных препаратов. Скудные порции и низкая калорийность рациона не способны полностью обеспечить организм необходимыми веществами.
- Минимальная физическая активность. Движение ускорит похудение, но от тяжелых тренировок нужно отказаться. Достаточно 30 минут танцев, быстрой ходьбы, езды на велосипеде.
- Все продукты можно варить в воде, на пару либо тушить или жарить без масла и соусов. Для рыбы и мяса по желанию используется гриль.
- Овощные салаты употребляют в любом количестве, но следует помнить о соли, заправках и масле.
- Разовая порция мяса, рыбы или курицы не должна превышать 250 г.
Важно не только правильно заканчивать японскую диету, но и плавно в нее войти. Примерно за 5 дней до начала усиливается питьевой режим, сокращается количество сладостей, постепенно исключается жареное, соленое, копченое. Резкие ограничения ни к чему хорошему не приводят, только повышают вероятность срыва.
Разрешенные и запрещенные продукты
Нельзя употреблять любые готовые блюда, полуфабрикаты, напитки. Вся еда должна готовиться самостоятельно без добавления соли, жира и сахара. Оливковое масло можно добавлять только в салаты не более 1 десертной ложки в сутки. Разрешены все виды перца, куркума, орегано, имбирь и другие специи, улучшающие вкус и способствующие похудению.
Основные продукты рациона:
- яйца, сыр;
- рыба;
- овощи, фрукты;
- нежирное мясо (говядина или телятина);
- кефир.
Также в рационе присутствует томатный сок, его желательно готовить самостоятельно, так как в покупных напитках присутствуют соль или усилители вкуса, разжигающие аппетит. Можно иногда заменять сок таким же количеством свежих помидоров (200 г).
Совет! Овощные салаты будут намного вкуснее и аппетитнее, если их заправлять лимонным соком. Вместе с разрешенными специями и зеленью он замаскирует отсутствие соли.
Меню на 7 дней
На завтрак всегда употребляется натуральный вареный кофе без сахара, сливок и других добавок. В некоторые дни дополнительно вводится сухарик из ржаного или отрубного хлеба, в редких случаях можно использовать тост.
Первый день
Завтрак: кофе
Обед: 2 яйца, сок, салат капустный
Ужин: 100 г рыбы
Второй день
Завтрак: сухарик, кофе
Обед: капустный салат, 100 г рыбы
Ужин: 100 г говядины, стакан кефира
Третий день
Завтрак: сухарик, кофе
Обед: порция кабачков, можно заменить баклажанами
Ужин: капуста, 2 яйца, 100 г телятины
Четвертый день
Завтрак: кофе
Обед: яйцо (в классическом варианте сырое), 20 г сыра, салат из свежей моркови
Ужин: фрукты
Пятый день
Завтрак: морковный салат, кофе
Обед: 100 г рыбы, сок
Ужин: фрукты
Шестой день
Завтрак: кофе
Обед: курица (до половины тушки), капуста
Ужин: морковный салат, 2 яйца
Заключительный день
Завтрак: зеленый чай
Обед: фрукты, порция мяса
Ужин: любой белковый
Важно! В предпоследний день на обед разрешено съесть 0,5 тушки курицы. Но делать это необязательно, можно придерживаться общего правила и употребить однократно 250 г. Желудок сократился до нужного размера, нежелательно его снова растягивать.
Противопоказания к диете
В японском меню диеты на 7 дней ежедневно употребляется на завтрак натуральный вареный кофе. Именно поэтому система не подходит гипертоникам, людям с повышенной возбудимостью и нервными заболеваниями, проблемами с почками, печенью, сердцем. Употребление напитка на голодный желудок противопоказано при гастрите и язве. Все чаще практикуется замена кофе цикорием и зеленым чаем.
Нельзя худеть этим методом во время беременности, в период грудного вскармливания, а также в детском возрасте. Нужно учитывать индивидуальную непереносимость основных продуктов: рыбы, яиц, кофе, томатов.
Золотые правила японок
Можно переживать о последующем после японской диеты наборе веса, сокращать калорийность рациона и во всем себя ограничивать. Но есть вариант интереснее: золотые правила японок, которые позволяют на протяжении всей жизни быть стройными и не переживать о расползающейся талии. Они пригодятся любому человеку независимо от пола и возраста.
Золотые правила:
- Каждый день выпивать несколько чашек зеленого или белого чая.
- Ограничить употребление сладких блюд в вечернее время.
- Тщательно пережевывать пищу.
- Накладывать блюда в маленькие белые тарелки, тем самым сокращая размер порций.
- Получать удовольствие от еды, употреблять только вкусные и желанные блюда.
Эти нехитрые правила помогут сохранить стройность не только после диеты. Они могут стать надежной страховкой от лишних килограммов на всю жизнь.