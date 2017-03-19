Японская диета – не совсем обычный способ похудения. В отличие от других распространенных систем для быстрого снижения веса, эта разработана диетологами, проверена временем и действительно помогает обрести стройность. Миллионы людей ее уже опробовали, и многие из них сохранили результаты на длительное время. Всего за 7 дней можно избавиться от 5-7 кг веса. Главное здесь - придерживаться определенных правил.

Суть японской диеты и ее плюсы

Методика представляет собой жесткую систему с ограничением углеводов и жиров. Меню не терпит изменений, преимущественно состоит из белковых продуктов и овощей. Разрешается сокращать количество приемов пищи (несмотря на то, что их всего 3), пропускать, но не добавлять. Японская диета предполагает полный отказ от соли. Именно эта мера ведет к быстрым результатам. Лишние килограммы и объемы будут уходить вместе с водой. Чем больше изначальный вес, тем радостнее результаты.

Плюсы системы:

Меню японской диеты разработано на 7 дней. Не нужно что-то придумывать, считать калории, определять совместимость продуктов. Все блюда простые и состоят из доступных продуктов, не требуют много времени на приготовление, некоторые из них можно сделать заранее. Разнообразие. В меню присутствуют продукты из нескольких групп. В отличие от монодиет, рацион достаточно интересный, еда вкусная. Изменение привычек. За неделю японской диеты изменяется пищевое поведение, к концу срока пропадает желание употреблять тяжелые, калорийные, жирные блюда, снижается аппетит.

Относительно сытности мнения разделяются, так как у всех разное пищевое поведение и отношение к еде. Одним людям привычно питаться средними порциями 3 раза в день, другие при таком режиме чувствуют себя голодными.

Минусы японской диеты

Основным недостатком системы является количество приемов пищи и скудный завтрак. Эта методика полностью противоречит канонам разумного похудения. Диетологи рекомендуют употреблять пищу не менее 5 раз в день. Здесь же получается 3 неполные трапезы, но особенно разочаровывает утренний прием, состоящий преимущественно из кофе. Напиток подарит бодрость, но чувство голода появится уже через несколько часов и может быть очень сильным.

Другие недостатки японской диеты:

Низкая калорийность. В среднем один день содержит 500-800 ккал, что намного ниже нормы и может привести к замедлению обмена веществ. Большое количество противопоказаний. И их нужно все изучить. При наличии некоторых заболеваний такое питание нанесет огромный вред организму. Сокращение калорийности и углеводов зачастую приводит к упадку сил, чувствуется слабость, головокружение, снижение концентрации внимания.

Важно! Японская диета имеет много разновидностей. Бессолевой вариант нельзя соблюдать более 7 дней. Системы на 2-3 недели имеют другие правила, свои особенности и меню.

Видео: Диетолог на японской диете

Основные правила

Важно помнить, что японская диета на 7 дней не предполагает внесения коррективов в рацион. Нельзя заменять одни продукты другими, даже если они обладают меньшей калорийностью. Изменения негативно скажутся на результатах похудения.

Обязательные правила:

Употребление не менее 1 литра воды в сутки. В идеальном варианте нужно выпивать не менее 2-2,5 литров. Можно добавлять лимонный сок. Дополнительный прием витаминных препаратов. Скудные порции и низкая калорийность рациона не способны полностью обеспечить организм необходимыми веществами. Минимальная физическая активность. Движение ускорит похудение, но от тяжелых тренировок нужно отказаться. Достаточно 30 минут танцев, быстрой ходьбы, езды на велосипеде. Все продукты можно варить в воде, на пару либо тушить или жарить без масла и соусов. Для рыбы и мяса по желанию используется гриль. Овощные салаты употребляют в любом количестве, но следует помнить о соли, заправках и масле. Разовая порция мяса, рыбы или курицы не должна превышать 250 г.

Важно не только правильно заканчивать японскую диету, но и плавно в нее войти. Примерно за 5 дней до начала усиливается питьевой режим, сокращается количество сладостей, постепенно исключается жареное, соленое, копченое. Резкие ограничения ни к чему хорошему не приводят, только повышают вероятность срыва.

Разрешенные и запрещенные продукты

Нельзя употреблять любые готовые блюда, полуфабрикаты, напитки. Вся еда должна готовиться самостоятельно без добавления соли, жира и сахара. Оливковое масло можно добавлять только в салаты не более 1 десертной ложки в сутки. Разрешены все виды перца, куркума, орегано, имбирь и другие специи, улучшающие вкус и способствующие похудению.

Основные продукты рациона:

яйца, сыр;

рыба;

овощи, фрукты;

нежирное мясо (говядина или телятина);

кефир.

Также в рационе присутствует томатный сок, его желательно готовить самостоятельно, так как в покупных напитках присутствуют соль или усилители вкуса, разжигающие аппетит. Можно иногда заменять сок таким же количеством свежих помидоров (200 г).

Совет! Овощные салаты будут намного вкуснее и аппетитнее, если их заправлять лимонным соком. Вместе с разрешенными специями и зеленью он замаскирует отсутствие соли.

Меню на 7 дней

На завтрак всегда употребляется натуральный вареный кофе без сахара, сливок и других добавок. В некоторые дни дополнительно вводится сухарик из ржаного или отрубного хлеба, в редких случаях можно использовать тост.

Первый день

Завтрак: кофе

Обед: 2 яйца, сок, салат капустный

Ужин: 100 г рыбы

Второй день

Завтрак: сухарик, кофе

Обед: капустный салат, 100 г рыбы

Ужин: 100 г говядины, стакан кефира

Третий день

Завтрак: сухарик, кофе

Обед: порция кабачков, можно заменить баклажанами

Ужин: капуста, 2 яйца, 100 г телятины

Четвертый день

Завтрак: кофе

Обед: яйцо (в классическом варианте сырое), 20 г сыра, салат из свежей моркови

Ужин: фрукты

Пятый день

Завтрак: морковный салат, кофе

Обед: 100 г рыбы, сок

Ужин: фрукты

Шестой день

Завтрак: кофе

Обед: курица (до половины тушки), капуста

Ужин: морковный салат, 2 яйца

Заключительный день

Завтрак: зеленый чай

Обед: фрукты, порция мяса

Ужин: любой белковый

Важно! В предпоследний день на обед разрешено съесть 0,5 тушки курицы. Но делать это необязательно, можно придерживаться общего правила и употребить однократно 250 г. Желудок сократился до нужного размера, нежелательно его снова растягивать.

Противопоказания к диете

В японском меню диеты на 7 дней ежедневно употребляется на завтрак натуральный вареный кофе. Именно поэтому система не подходит гипертоникам, людям с повышенной возбудимостью и нервными заболеваниями, проблемами с почками, печенью, сердцем. Употребление напитка на голодный желудок противопоказано при гастрите и язве. Все чаще практикуется замена кофе цикорием и зеленым чаем.

Нельзя худеть этим методом во время беременности, в период грудного вскармливания, а также в детском возрасте. Нужно учитывать индивидуальную непереносимость основных продуктов: рыбы, яиц, кофе, томатов.

Золотые правила японок

Можно переживать о последующем после японской диеты наборе веса, сокращать калорийность рациона и во всем себя ограничивать. Но есть вариант интереснее: золотые правила японок, которые позволяют на протяжении всей жизни быть стройными и не переживать о расползающейся талии. Они пригодятся любому человеку независимо от пола и возраста.

Золотые правила:

Каждый день выпивать несколько чашек зеленого или белого чая. Ограничить употребление сладких блюд в вечернее время. Тщательно пережевывать пищу. Накладывать блюда в маленькие белые тарелки, тем самым сокращая размер порций. Получать удовольствие от еды, употреблять только вкусные и желанные блюда.

Эти нехитрые правила помогут сохранить стройность не только после диеты. Они могут стать надежной страховкой от лишних килограммов на всю жизнь.

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