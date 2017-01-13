Основной источник энергии в организме – углеводы. Без них человек чувствует себя усталым, подавленным, теряется концентрация. Но есть и положительные моменты: быстро теряется вес. Без поступления достаточного количества углеводов организм вынужден использовать собственные запасы, то есть жиры. Это не единственная цель, с которой вводят в рацион ограничения. При некоторых заболеваниях они жизненно необходимы.

Особенности диеты и показания

Низкоуглеводные диеты лежат в основе сушки – специальной системы, позволяющей в краткие сроки обрести рельефность тела, выразительность, сократить процент жира в организме и увеличить сухую массу. Такое питание часто практикуют профессиональные спортсмены, инструкторы по фитнесу. Если диета используется с целью снижения веса, то имеет другие правила и много нюансов. Чаще всего это целые системы, направленные на быстрое сжигание жира, закрепление и удержание веса.

Показания к низкоуглеводной диете:

избыточный вес;

спортивный режим;

сахарный диабет.

Отсутствие углеводов в рационе влияет не только на внешность, вес, но и на состав крови. Соблюдение диеты нормализует уровень сахара, улучшает состояние больного, а также показано при предрасположенности к диабету.

Плюсы низкоуглеводных систем

Основное достоинство низкоуглеводных систем – быстрая потеря веса. При грамотном подходе и точном соблюдении правил похудения не избежать, и будет уходить именно жир. Эту диету выбирают люди, страдающие ожирением, нацеленные на избавление от большого количества килограммов.

Другие достоинства:

Сытность. Отсутствие сахара не ведет к колебанию уровня глюкозы в крови, к тому же рацион преимущественно состоит из белковых продуктов, способствующих быстрому насыщению и помогающих контролировать аппетит. Разнообразный рацион. Низкоуглеводные диеты разрешают употребление продуктов разных групп в любом сочетании. Нормализация уровня инсулина. Снижение этого вещества ускоряет сжигание жиров. Бессрочность. Соблюдать низкоуглеводное питание можно продолжительное время до достижения нужного результата, но не меньше недели.

Нужно знать: При минимальном поступлении углеводов в организме вырабатываются кетоновые тела. Эти вещества не только подавляют чувство голода и уменьшают аппетит, но и способствуют выработке дополнительной энергии.

Опасности и противопоказания к диете

Худеть быстро, вкусно и легко хотят все. Иногда это желание настолько сильное, что человек не думает о последствиях. На самом деле, низкоуглеводная диета является одной из самых опасных систем похудения. Ни о какой сбалансированности не может быть и речи. Большое количество белка дает сильную нагрузку на почки, ЖКТ, страдает эндокринная система. Недостаточное поступление клетчатки становится причиной сильных запоров, которые нельзя допускать.

Основные противопоказания:

заболевания ЖКТ;

почечная недостаточность;

эндокринные заболевания;

возраст до 18 лет;

беременность;

хронические запоры;

период грудного вскармливания;

болезни сердца и сосудов.

В некоторых случаях дисбаланс поступления веществ в организм приводит к гормональным нарушениям. Возможны проблемы с волосами, ногтями, кожей, вызванные недостатком витаминов. При наличии любых хронических заболеваний нужна предварительная консультация с врачом.

Видео: Татьяна Рыбакова о низкоуглеводном похудении

На сколько можно похудеть

В первые дни низкоуглеводной диеты из организма будет выходить вода, поэтому потери веса могут быть очень большими. За 3 дня теряют до 3 кг. Далее результаты будут скромнее. Со второй недели пойдет процесс сжигания жира и его переработки в энергию. Именно поэтому диета не может быть короткой. Минимальная потеря веса в месяц составляет 5-7 кг при условии точного соблюдения всех правил. При изначально большой массе тела можно избавиться от 10-15 кг.

Правила безопасного похудения

Диета ни в коем случае не предполагает полного исключения углеводов из рациона. Они сокращаются до 50 г. В некоторых системах до 30 г. При диабете второго типа максимальное количество углеводов составляет 130 единиц, что составляет 26% при среднем суточном потреблении 2000 ккал.

Основные правила:

Нельзя вместе с углеводами исключать жиры. Они должны поступать в организм, но в небольшом количестве. Желательно выбирать полезные масла (льняное, оливковое, кокосовое) или орехи (достаточно 25 г в сутки). Жиры также содержатся в молочных продуктах. Сахар полностью исключается. Это правило касается всех его видов: меда, фруктовых сиропов, патоки. Исключаются все злаки, кроме низкоуглеводных видов. Сегодня можно купить специальные макароны, рис шиитаке. Низкоуглеводная диета должна сопровождаться употреблением витаминов с самого первого дня. В противном случае организм быстро отреагирует на недостаток веществ. Завтрак должен быть обязательным, его нужно делать белковым. При отсутствии аппетита можно взять с собой отварную курицу, яйцо, йогурт или творог. Обязательно употребление клетчатки. Она содержится в овощах. Можно дополнительно ввести в рацион отруби.

Важно: Главное правило – меньше углеводов. В этом случае не придется переживать за размер порции, можно кушать досыта, похудение будет проходить комфортно.

Водный баланс

Воды нужно пить много. Лишний белок будет распадаться, его необходимо выводить. На низкоуглеводных диетах, особенно в первые дни, организм начинает быстро терять жидкость, вместе с нею уходят объемы, цифры на весах радуют и заставляют двигаться вперед. Запасы нужно восполнять. Очень часто худеющий человек чувствует сильную жажду, которая заставляет его просыпаться ночью. Это нормально.

В день нужно выпивать не меньше 2,5 л жидкости. Разрешается чай, кофе, цикорий, каркаде, но преимущественно это должна быть чистая вода без газа. Желательно не совмещать питье с приемами пищи, чтобы не усложнять работу желудка.

Список разрешенных продуктов

В низкоуглеводной диете обширный список продуктов. Из них можно готовить разные первые и вторые блюда, салаты, закуски. Не рекомендуется жарить еду в масле. Жиры используются в малом количестве только для заправки блюд.

Основные продукты рациона:

Мясо, птица. Приветствуются нежирные сорта говядины, индейки, кролика, гуся. Можно употреблять постную свинину, утку, но нечасто. Рыба и морепродукты. Употребляются все виды, в том числе и жирные сорта. Яйца. Если имеются проблемы с уровнем холестерина или сосудами, то употребляются только белки. Овощи. Можно есть все виды, кроме картофеля, моркови и кукурузы, так как они содержат крахмал и сахара. Желательно отдавать предпочтение плодам зеленого цвета: огурцам, кабачкам, капусте всех видов, перцу, спаржевой фасоли. Разрешен топинамбур. Фрукты. Разрешены только зеленые яблоки и грейпфруты. Все остальные плоды и ягоды из рациона исключаются, так как являются источником углеводов. Соки. Можно только овощные, но в небольшом количестве.

Зерновые продукты запрещены. Но можно использовать отруби, суточное количество - до 30 г. Растительная клетчатка предотвратит появление запоров, наладит работу кишечника и поможет вывести из организма молекулы жира.

Список запрещенных продуктов

Углеводы – большая группа продуктов, не только сахар. И если некоторые из них иногда можно вводить в рацион, то есть такие, от которых нужно полностью отказаться. Даже небольшое количество негативно скажется на процессе похудения.

Запрещенные продукты:

трансжиры, маргарины;

масла с высокой концентрацией омега-6 (соевое, кукурузное, рапсовое, подсолнечное);

искусственные подсластители;

зерновые культуры с глютеном.

Запрещены чипсы, колбасные изделия, консервы, кроме тех, которые готовятся в собственном соку и не содержат жиров. Желательно отказаться от любых полуфабрикатов, даже с разрешенным составом. Зачастую производитель лукавит, добавляет усилители вкуса и другие вещества, повышающие аппетит. После употребления покупной котлеты или колбаски вероятность нарушения диеты намного выше.

Варианты меню

Самый верный способ определения углеводов – это индивидуальный подсчет. Но процесс утомительный, требует времени, сосредоточенности, взвешивания порций и вычисления состава. Намного проще следовать разработанному меню для низкоуглеводной диеты. Ниже примерное меню на 3 дня. Если придерживаться такой системы питания, превысить нормы будет невозможно.

Первый день

Завтрак: яичница, кофе

Второй завтрак: ряженка

Обед: щи с говядиной из разрешенных овощей, котлета

Полдник: яблоко, сыр

Ужин: куриные котлеты, огурцы свежие

Второй день

Завтрак: творог с зеленью, кофе

Второй завтрак: салат из яйца и зеленого лука со сметаной

Обед: салат с кальмарами и капустой, запеченный баклажан

Полдник: яблоко зеленое

Ужин: рыба паровая, разрешенные овощи

Третий день

Завтрак: белковый омлет, кофе

Второй завтрак: творог или грейпфрут

Обед: уха без картофеля, салат овощной

Полдник: йогурт натуральный

Ужин: тушеная капуста, зелень

Видео: Рецепты блюд с низким содержанием углеводов

Грамотный выход, удержание результатов

Низкоуглеводная диета не терпит срывов. Малейшее отклонение от рациона может привести к продолжительным застоям. Вес перестанет снижаться, что подорвет моральный настрой. Не менее важно правильно прекратить систему и сохранить результат. В некоторых диетах (в диете Дюкана, например) для этого существуют специальные фазы, они рассчитываются индивидуально, в зависимости от количества потерянных килограммов. Но можно поступить проще.

Как правильно выйти из низкоуглеводной диеты:

Нельзя прекращать систему сразу. Переход к полноценному рациону должен быть постепенным. Каждый день количество углеводов увеличивается на 5 единиц. Первые два месяца после прекращения системы рекомендуется подсчитывать дневную калорийность рациона. Для закрепления результата можно 1 раз в неделю отказываться от углеводов и соблюдать меню диеты.

Если прекратить систему резко, устроить праздник живота, порадовать себя быстрыми углеводами, то вес начнет возвращаться стремительно. Остановить процесс будет сложно. Поэтому нужно заранее подготовиться к системе, настроиться на длительное изменение в рационе. Возможно, для кого-то именно эта диета станет первым шагом к правильному питанию.

Видео: О вреде питания с низким содержанием углеводов