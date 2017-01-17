Глютен – сложное белковое соединение, которое переносят не все люди. Оно же носит название клейковина. Целиакия – опасное заболевание, при котором организм не воспринимает это вещество. Если больной человек будет употреблять глютен, ухудшится не только общее самочувствие, но и повысится риск смерти. Единственное эффективное лечение – соблюдение специальной диеты.

Целиакия как основное показание к диете

Целиакия – основное показание к безглютеновой диете. Только исключение раздражителя дает возможность нормального существования и жизнедеятельности. Заболевание опасное, передается по наследству, но до сих пор не обнаружен ген, который его вызывает. Если у одного из родителей имеется непереносимость клейковины, то есть большая вероятность того, что она передастся ребенку. Кроме генетической предрасположенности, для проявления целиакии нужен триггер – пусковой механизм.

Какие факторы могут спровоцировать заболевание:

вирусные инфекции;

беременность;

эмоциональные потрясения;

хирургические операции.

При употреблении клейковины у больного человека появляются судороги, рвота, раздражительность, боль в брюшной полости, возможна потеря сознания. Симптомы в индивидуальных случаях различны, зависят от многих факторов: количества употребленной клейковины, степени чувствительности организма, иммунных сил, возраста.

Другие показания

Помимо целиакии, клейковина часто вызывает аллергию. Индивидуальная непереносимость в большинстве случаев встречается у детей раннего возраста, проявляется проблемами с кишечником, хроническими расстройствами стула, метеоризмом, потерей веса. На фоне заболевания зачастую возникает анемия. У взрослых людей непереносимость клейковины встречается реже, дети часто перерастают проблему, и корректировки питания играют в этом не последнюю роль.

Другие показания к безглютеновой диете:

болезнь Паркинсона;

астма;

сахарный диабет;

аутоиммунные заболевания;

атеросклероз;

псориаз;

витилиго.

При этих заболеваниях лечебное питание с исключением клейковины также оказывает положительное влияние, способствует улучшению самочувствия и выздоровлению. Организм очищается от слизи, облегчается работа ЖКТ, проходит кашель, нормализуется функционирование внутренних органов и систем.

Видео: Доктор Комаровский о глютене

Особенности диеты и плюсы

Нужно понимать, что при непереносимости клейковины соблюдать безглютеновую диету придется продолжительное время. Если самочувствие улучшится и стабилизируется, это не свидетельствует о выздоровлении. В любой момент болезнь может вернуться. Чаще всего этому предшествуют перемены в жизни, стрессы, другие проблемы со здоровьем. Больной человек должен знать все нюансы питания, у которого есть свои плюсы.

Положительные стороны безглютеновой диеты:

Улучшение самочувствия, настроения, повышение активности и работоспособности. Очищение организма. Особенно положительно на отсутствие клейковины реагирует кожа. Высыпания, покраснения, сыпь, черные точки со временем проходят. Свободный объем порций, взвешивать, следить за количеством съеденного не нужно, как и определять часы приема пищи.

К плюсам безглютенового питания также можно отнести обширный список продуктов. Несмотря на строгие ограничения, рацион богатый и разнообразный. Если не лениться, можно готовить множество интересных, вкусных блюд, состоящих из натуральных и полезных ингредиентов, что также немаловажно.

Видео: Союз педиатров России. О безглютеновой диете

Минусы диеты

Исключение глютена из рациона положительно сказывается на организме, но имеет свои негативные стороны. Больному придется придерживаться определенного меню. Это влечет за собой определенные неудобства. Взрослому человеку будет сложно питаться в кругу друзей и родственников. У ребенка возникнут проблемы с посещением детского сада, учебных, оздоровительных и развлекательных заведений.

Минусы безглютеновой диеты:

Запрет на множество вкусных, привычных блюд, сладости и десерты. Исключение клейковины из рациона влечет за собой перестройку в организме, на которую требуется время. Возможно, в течение этого периода ухудшится физическое и моральное самочувствие. Постоянный контроль состава продуктов. Затраты времени на индивидуальное приготовление пищи, поиск подходящих рецептов. Дефицит некоторых витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон.

В продаже можно найти муку, макаронные изделия без глютена. Из них готовят всевозможные блюда, и они практически не будут отличаться по вкусу, но стоимость специальных продуктов значительно выше, что также является существенным минусом.

Видео: Еда без глютена в программе Е. Малышевой «Жить здорово»

Список разрешенных продуктов

Разрешенные продукты можно употреблять в любом количестве, независимо от времени суток. Также нет ограничений по виду блюд, способу приготовления. Возможно даже приготовления выпечки, но только из разрешенных злаков.

Какие продукты можно употреблять на безглютеновой диете:

Мясо и птица. Разрешены все виды, в том числе жирные сорта. Можно употреблять субпродукты. Рыба, морепродукты. Кисломолочные продукты, сыры разных видов. Яйца куриные, утиные, перепелиные. Все фрукты и овощи, ягоды, бобовые культуры. Орехи, подсолнечник, льняное семя. Крупы без глютена: гречка, рис, сорго, кукуруза, пшено.

Список запрещенных продуктов

Глютен бывает явный и скрытый. В первом случае список запрещенных продуктов небольшой и состоит всего из четырех злаков. Их нельзя употреблять в неизменном или в переработанном виде. Речь идет о крупах, кашах, муке, выпечке.

Запрещенные продукты:

пшеница;

овес;

ячмень;

рожь.

Намного сложнее дело обстоит со скрытой клейковиной. Она может содержаться в любом продукте. При выборе готовых блюд, полуфабрикатов, соусов нужно внимательно изучать состав. Возможно, в самой котлете нет клейковины, но она содержится в панировочных сухарях, которыми покрыто мясное изделие. Часто она встречается в мороженом, колбасных изделиях, конфетах, готовых завтраках, пиве. Нерадивые производители добавляют злаки в кофе и какао, для удешевления продукции, повышения рентабельности.

Важно! Глютен содержится не только в еде, но и в лекарственных, витаминных препаратах, встречается в биологически активных добавках. Единственным плюсом является прозрачность инструкции, обычно в противопоказаниях указана целиакия или непереносимость клейковины.

Детское меню на неделю

Самое сложное в организации рациона – составление детского лечебного меню. Безглютеновая диета должна полностью обеспечивать растущий организм необходимыми веществами. Дефицит кальция, железа и клетчатки может стать причиной замедленного роста и развития, хрупкости костей и зубов, ослабить иммунитет и привести к различным заболеваниям.

Понедельник

Завтрак: каша пшенная, чай

Второй завтрак: творог с ягодами

Обед: щи мясные, гречка с тефтелями, компот

Полдник: сырники

Ужин: тушеные овощи, рыба в томате, кисель

Вторник

Завтрак: рисовая каша, какао

Второй завтрак: ягоды, йогурт

Обед: суп с фрикадельками, гречка по-купечески с мясом

Полдник: кисель, творожная запеканка

Ужин: картофель тушеный с курицей

Среда

Завтрак: кукурузная каша, чай

Второй завтрак: желе фруктовое или ягодное

Обед: борщ, кукурузная каша с мясом, компот

Полдник: фруктовый салат с йогуртом, орешки

Ужин: рыбная запеканка с овощами

Четверг

Завтрак: молочный суп с рисом

Второй завтрак: печеные яблоки

Обед: гороховый суп, бефстроганов с любой несладкой кашей, шиповник

Полдник: кабачковые оладьи

Ужин: цветная капуста со сметаной

Пятница

Завтрак: каша рисовая с изюмом и цукатами, какао

Второй завтрак: запеченная тыква

Обед: суп мясной с щавелем, овощное пюре, тефтели с рисом, сок

Полдник: творог с ягодами или любым фруктом

Ужин: картофельная запеканка с фаршем, кефир

Суббота

Завтрак: тыквенная каша с пшеном, чай

Второй завтрак: фруктовый кисель, творог

Обед: суп-пюре из овощей, плов с говядиной, овощи свежие, компот

Полдник: фрукты или ягоды, кефир

Ужин: печень куриная в сметане с гречкой

Воскресенье

Завтрак: творог со свежими или сухими фруктами, какао

Второй завтрак: яичница, огурец

Обед: гречневый суп, тушеные овощи с мясом, компот

Полдник: сырники с кукурузной мукой, чай

Ужин: куриные котлеты, пюре из картофеля или цветной капусты, сок

Пожизненная диета?

Первые положительные результаты лечебной безглютеновой диеты можно наблюдать уже через 3 месяца полного соблюдения. Гистологические изменения в ЖКТ исчезают через 2 года. Возможно, еще через несколько лет организм перестанет остро реагировать на клейковину. Но при возвращении в рацион запрещенных злаков вновь могут возникнуть неприятные симптомы.

Безглютеновая диета для похудения

Снижение веса – побочный эффект при соблюдении безглютенового рациона. Питание разрешенной группой продуктов активно используется для избавления от лишних килограммов и очень популярно. В сравнении с низкокалорийными, белковыми, овощными и другими диетами, эта система относительно легко переносится, не доставляет дискомфорта и не вызывает чувства голода. При этом за неделю можно избавиться от 3-4 кг, очистить организм.

Основные принципы безглютеновой диеты для похудения:

Исключение продуктов быстрого питания. Вся еда должна готовиться в домашних условиях без добавления ингредиентов из запрещенного списка. Ограничение жиров. Масла употреблять можно, но если целью диеты является похудение, стоит ограничить количество, так как калорийность этой группы продуктов высокая. Дробное питание, в сутки не менее 5 раз.

В качестве перекусов предпочтительно использовать фрукты и зеленые овощи, которые помогут компенсировать недостаток клетчатки, предотвратить запоры.

Противопоказания к диете для похудения

Если изменение рациона не носит лечебный характер и не является необходимостью, то следовать диете можно далеко не всем.

Противопоказания:

гормональные заболевания;

анорексия;

болезни нервной системы;

послеоперационный период.

Нельзя следовать этой диете для похудения в детском и пожилом возрасте. Противопоказано исключение растительного белка из рациона при беременности и грудном вскармливании. Недостаток строительного материала может негативно сказаться на состоянии матери и ребенка.

Видео: Безглютеновая диета для похудения и оздоровления

Меню для снижения веса

Безглютеновая диета позволяет худеть легко, комфортно и сытно. Рацион состоит из разнообразных блюд, его можно составлять самостоятельно с учетом собственных вкусовых предпочтений.

Примерный вариант на день

Завтрак: каша из разрешенных злаков, чай

Второй завтрак: творог с ягодами

Обед: суп с фрикадельками, или овощные щи, или рассольник с рисом, гречка с котлетой, компот

Полдник: йогурт, фрукты

Ужин: запеченные овощи с рыбой или рагу с курицей, сок

Если диета не лечебная, то обязательно употребление поливитаминных комплексов. Они уменьшат негативное проявление дефицита полезных веществ на организм.