Домашние куры – самые популярные производители пищевого птичьего яйца в мире. В зависимости от породы и возраста они несут яйца разного размера, веса и цвета, что при полноценном рационе не влияет на их состав и питательные свойства. Уникальное сбалансированное соотношение белков, витаминов, минералов и жиров позволяет яйцам легко усваиваются человеческим организмом практически полностью. Доступность и польза куриных яиц как ценного диетического продукта стали залогом их стабильной востребованности на рынке.

Куриные яйца: польза, диетические свойства

Для людей, ведущих здоровый образ жизни, яйца в рационе незаменимы. Они богаты витаминами, в том числе кальциферолом, по содержанию которого желтки яиц уступают только рыбьему жиру. Богатый ассортимент макро- и микроэлементов, имеющихся в яйце курицы, включает кальций, калий, фосфор, медь, железо, йод, кобальт, магний, марганец, бор и серу.

Яйца содержат значительное количество холестерина, поэтому включать в рацион более 1 яйца в сутки не рекомендуется. Если же уровень его в организме повышен, следует ограничиться 2-3 яйцами в неделю либо избегать употребления желтков. Нужно отметить, что лецитин яиц нейтрализует вред, наносимый избыточным холестерином, утилизирует жиры и питает нервные клетки.

Белки яйца легко усваиваются организмом человека, в их составе имеются все незаменимые аминокислоты. Впрочем, злоупотреблять ими тоже не стоит: избыток протеина перегружает почки и может нанести вред здоровью печени.

Регулярное употребление куриных яиц оказывает комплексное поддерживающее действие на организм:

предупреждает развитие заболеваний сердца и сосудов;

защищает желудочно-кишечный тракт, помогает справиться с язвенной болезнью, гастритом;

укрепляет иммунную систему;

уменьшает риск появления онкологических новообразований, рака груди;

защищает от развития катаракты, сохраняет здоровье глаз;

укрепляет мышечную и костную системы, зубы, волосы и ногти, формирует крепкий скелет;

способствует сохранению полноценной функции нервной системы, улучшает память, внимание, умственные способности, настроение;

повышает женскую и мужскую фертильность, помогает сохранению беременности и развитию ребенка, улучшает качество грудного молока во время лактации;

способствует поддержанию здорового веса, помогает в периоды соблюдения диет, занятий спортом и тяжелым физическим трудом.

Видео: О пользе и вреде куриных яиц для здоровья человека

Применение куриных яиц для снижения веса

Употребление яиц насыщает организм, избавляет от чувства голода. Схемы питания, где присутствует этот продукт, легче переносятся, безопасны для здоровья, полезны для нормализации обмена веществ и улучшают состояние кожи. Соблюдение яичной диеты предполагает избавление от 3-5 кг лишнего веса за неделю, при этом он не будет возвращаться после ее окончания. При желании куриные яйца можно заменить перепелиными частично или полностью в пропорции 1 куриное яйцо к 3 перепелиным.

Распространенные меню предполагают использование в пищу большого количества яиц и грейпфрутов, содержат много белка и мало углеводов. Особенную пользу они приносят тем, кто регулярно посещает тренировки и имеет постоянную физическую нагрузку. Следует строго соблюдать выбранному рациону и не продолжать питание по схеме дольше рекомендованного срока.

Использование куриных яиц в косметологии

Куриное яйцо - важный ингредиент разнообразных косметических средств домашнего и промышленного приготовления.

Маски для лица

Маски для лица на его основе подходят для любого типа кожи, при этом индивидуально применяются различные части яйца. Белок показан для ухода за жирной и комбинированной кожей, он сужает поры, подсушивает, удаляет избыток кожного сала и дает легкий отбеливающий эффект. Желток питает клетки сухой и нормальной кожи и помогает им сохранить влагу, обладает смягчающим действием, излечивает шелушение.

Выбранный компонент яйца накладывают на лицо ровным слоем и оставляют на 10-15 минут, после чего смывают водой. Для жирной кожи лучше использовать прохладную воду, а для сухой – чуть теплую. Если предварительно простую однокомпонентную маску взбить венчиком, то нанести ее будет значительно проще. Регулярное применение даже такого простого средства эффективно продлевает молодость, избавляет от морщин и возвращает коже сияние.

Для здоровья волос

Шампуни на основе яйца помогают избавиться от перхоти, остановить выпадение волос, возвращают им силу и блеск. После применения подобных средств или чистого взбитого яйца на каждом волоске остается пленка, защищающая его от агрессивного воздействия факторов окружающей среды и негативных сезонных влияний. Смывать средства домашнего изготовления нужно прохладной водой, иначе горячая вода сварит их яичную составляющую, и волосы будет сложно промыть.

Для избавления от специфического запаха яиц можно ополоснуть волосы после проведения процедуры водой с небольшим количеством яблочного уксуса или лимонного сока. На 1 л воды потребуется не более столовой ложки уксуса или сока половинки лимона, отжатого вручную. Такой метод обеспечит волосам дополнительное питание, сделает локоны мягкими и послушными.

Вредные свойства куриных яиц

Нанесение вреда здоровью при использовании куриных яиц в пищу может произойти в случаях:

заражения сальмонеллезом;

избыточного содержания холестерина в крови;

употребления яиц в чрезмерном количестве;

почечной недостаточности;

развития аллергической реакции;

повышенного содержания в яйце посторонних примесей и химических веществ.

Предупреждение: Куриные яйца наносят вред организму человека при несоблюдении рекомендаций лечащего врача по ограничению их количества в рационе, когда имеют место заболевания холециститом, сахарным диабетом, нарушения работы пищеварительной системы и печени.

Приготовление куриных яиц

Куриные яйца являются самостоятельным пищевым продуктом. Употреблять их можно сырыми, вареными, жаренными, запеченными, маринованными, включать в состав супов и салатов. Наибольшую пользу приносит применение их в пищу после термической обработки, поскольку сырой куриный белок усваивается организмом хуже вареного, засоряя кишечный тракт продуктами распада. Также велика опасность заражения сальмонеллезом.

В сыром яйце в неизмененном виде могут присутствовать гормоны, антибиотики и другие химические вещества, применяющиеся на птицефабрике в рамках профилактических и лечебных мероприятий для кур. Попадая в организм человека, они способны нанести серьезный вред его здоровью.

При необходимости яйца перед приготовлением можно промыть теплой водой, но после этой процедуры они становятся непригодными для длительного хранения, поскольку защитная кутикула смывается. Варить вкрутую куриные яйца в кипящей воде следует не менее 10 минут, всмятку – 3 минуты. Очень полезны яйца-пашот, которые варят, разбивая скорлупу и аккуратно выливая содержимое в кипящую воду.

Яйца, потребленные отдельно, усваиваются организмом за 1-3 часа. Улучшить усвоение помогает их сочетание в рационе с зеленью, овощами и свежевыжатыми соками. Молочные продукты и овощи, богатые крахмалом, затрудняют процесс их переваривания, а мясо и мясные продукты (бекон, сосиски, колбаса) нарушают его в значительной степени.

Продукты, содержащие вещества с антиоксидантными свойствами, способны снизить количество «плохого» холестерина и рекомендованы к употреблению тем, кто включает куриные яйца в свой ежедневный рацион. К ним относятся ежевика, малина, слива, изюм, капуста, красный перец, бобовые, шпинат и апельсин.

Совет: Чтобы избежать вытекания яйца в случае, если его скорлупа треснет во время варки, в воду следует добавить немного соли.

Состав куриного яйца

Состав куриных яиц имеет особенности в зависимости от породы, условий содержания и кормления, возраста и состояния здоровья птицы. Калорийность продукта невысока и составляет 157 кКал на 100 г.

Все части яйца: белок, желток и скорлупа - имеют разную структуру и состав. Яичная скорлупа состоит преимущественно из карбоната кальция, она широко используется в толченом виде в качестве минеральной пищевой добавки. Белок яйца включает в себя около 10% белка и 90% воды, а желток состоит из жиров, белков и холестерина. Соотношение скорлупы, белка и желтка по весу в среднем составляет 12:56:32.

Пищевая ценность куриного яйца (на 100 г продукта)

Витамины % от суточной нормы Минералы % от суточной нормы A 28 Калий 6 D 22 Кальций 6 B2 24 Натрий 10 B5 26 Фосфор 24 B12 17 Железо 14 H 40 Йод 13 PP 18 Кобальт 100 B4 50 Медь 8

Меры предосторожности при выборе и употреблении куриных яиц

Покупая продукт, произведенный на крупной птицефабрике, можно быть уверенным в том, что он содержит некоторые количества посторонних веществ, способных нанести вред здоровью. Это гормоны роста, антибиотики, не разрушающиеся полностью даже при тепловой обработке. Свежее яйцо с частного подворья, в свою очередь, может послужить источником инфекционного заболевания. Чтобы получить пользу для здоровья от употребления яиц, важно тщательно выбирать производителя, руководствуясь советами знакомых, обращая внимание на его чистоплотность и проверяя наличие справок ветеринарного врача о здоровье кур.

Чтобы избежать заражения сальмонеллезом, лучше не употреблять сырыми или плохо проваренными яйца, в происхождении которых есть даже малейшие сомнения. После соприкосновения с яйцами нужно промывать руки с мылом. Особенно актуальны данные меры предосторожности для детей, ослабленных болезнью или стрессом, и пожилых людей, поскольку их иммунитет недостаточен для того, чтобы справиться с инфекцией.

Срок годности яйца можно проверить, опуская продукт в воду. Яйцо, снесенное курицей не более 3 дней назад, тонет, а несвежее всплывает на поверхность. Неприятный запах сероводорода и мутный белок также являются свидетельством того, что продукт испорчен. При покупке оценить яйца можно по скорлупе – у свежих она будет шероховатой и матовой, у залежавшихся – глянцевой и блестящей. По весу свежее яйцо тяжелее.

Как хранить яйца

Для того чтобы дольше сохранить яйца, следует придерживаться простых правил:

Необходимо проверять целостность скорлупы, чтобы не было трещин и сколов. Хранить яйца следует в основном отсеке холодильника в отдельной емкости, а не на дверце – при ее открывании происходит перепад температур. Оптимальный режим хранения куриных яиц – 75-85% влажности при 0-15°C, а срок – 21 день. Сваренное вкрутую яйцо пригодно к употреблению в течение 7 суток.

Следует помнить, что длительное хранение яиц при пониженной температуре лишает их части витаминов и полезных веществ.