Утонченности и изяществу француженок можно только позавидовать. Не нужно полагать, что стройность и грациозность передается по наследству. Все немного сложнее. Женщины имеют собственный взгляд на питание, особое отношение к еде и образу жизни. Есть принципы, которые помогают оставаться в прекрасной форме долгие годы. Если же вес начинает расти, а талия расползается в стороны, то на помощь приходит знаменитая французская диета.

Основные правила французской диеты

Суть классической диеты – ограничение калорийности до 500-800 единиц в сутки. В облегченных вариантах системы размеры порций увеличиваются в 2 раза, соответственно, возрастает и энергетическая ценность. При этом нельзя есть любые продукты. Рацион строго определен, требует безукоризненного соблюдения. Специально разработанное меню позволяет за 14 дней избавиться от 5 до 8 кг. Можно соблюдать французскую диету только одну неделю, но результаты будут скромнее.

Основные правила:

Приемов пищи ровно 3. Самостоятельно добавлять перекусы нельзя, для достижения положительных результатов требуется 100% соблюдение меню. Чтобы не затормозить обмен веществ и настроить пищеварительную систему на работу, за 20 минут до еды нужно выпить стакан теплой воды. Этот же прием поможет предотвратить переедание, то есть срыв. Всего в сутки нужно выпивать 2 литра негазированной воды. Соки, лимонады полностью исключаются из рациона. Порции маленькие, но нужно уметь ими наедаться. Француженки пережевывают пищу медленно, полностью отдаются процессу. Благодаря этому мозг получает от желудка сигнал о насыщении. Ужин должен иметь меньшую калорийность, чем предыдущие два приема пищи. Независимо от разновидности французской диеты и длительности, из рациона полностью исключаются соль, сахар, белый хлеб и кондитерские изделия, фаст-фуд. Жареные блюда употреблять можно, если они приготовлены на гриле. Основной рациона являются отварные, тушеные и свежие продукты. Диета строгая, несбалансированная, но эффективная. Нельзя прибегать к ней чаще 2 раз в год, чтобы не нанести вред организму.

Внимание! Ограничение углеводной пищи может негативно сказаться на самочувствии. На момент похудения рекомендуется отказаться от тяжелого физического труда, желательно с первого дня французской диеты принимать поливитамины.

Плюсы системы

Главное достоинство французской диеты – быстрая потеря веса, обусловленная сочетанием продуктов, отсутствием специй, низкой калорийностью. Трудно не похудеть на таком рационе. Методика эффективная и действенная, при грамотном подходе и точном соблюдении всегда приносит положительные результаты.

Плюсы диеты:

Рацион разнообразный. В меню присутствуют продукты из нескольких групп (овощи, мясо, фрукты, яйца, молоко), пусть и в небольшом количестве. Достаточное количество белка, помогающего сохранить мышцы, подавляющего чувство голода. Сокращение размера желудка. Употребление маленьких порций в течение двух недель приведет к значительному сокращению органа. Такой же эффект дает знаменитая диета 5 ложек. Меню состоит из простых блюд, которые готовятся очень быстро и не требуют глубоких познаний в кулинарии. Продукты доступные. Питье воды до еды перерастает в полезную привычку. Большое количество жидкости при минимальном потреблении еды поспособствует разгрузке организма и своеобразному очищению.

Совет! В воду, которая выпивается перед едой, можно добавлять немного лимонного сока. Получится натуральный, обогащенный витамином C напиток.

Недостатки системы

Плюсов у французской диеты много, но минусы тоже есть. Низкая калорийность рациона может негативно сказаться на состоянии здоровья. Часто во время похудения наблюдается упадок сил, плохое настроение. В редких случаях появляются сбои в менструальном цикле. Чаще всего они обусловлены большой потерей веса и ограничением жиров.

Относительным недостатком можно считать возвращение веса после диеты. Введение соли, специй непроизвольно приведет к восстановлению запасов жидкости. Прибавка 1-1,5 кг считается допустимой. Если же в рацион ввести жирную и жареную пищу, обилие кондитерских изделий, то в течение месяца можно вернуть назад все сброшенные килограммы.

Меню диеты на неделю

Тосты для завтрака готовятся из ржаного или цельнозернового хлеба. Если нет уверенности в качестве ветчины или колбасы, то разумней заменить продукт нежирным мясом, курицей, индейкой. Кофе используется натуральный вареный, без сливок и сахара. Джем заменяют медом и наоборот, сладкая масса наносится на тост тонким слоем, количество не должно превышать 25 г. Шпинат и другую зелень можно добавлять в любые блюда, но не более 50 г.

Понедельник

Завтрак: тост из разрешенного хлеба, кофе и джем

Обед: 2 яйца, свежий салат из томатов и шпината

Ужин: 100 г отварного мяса, перец болгарский

Вторник

Завтрак: кофе, тост и 10 г меда

Обед: любой овощ и 100 г мяса отварного или печеного

Ужин: 100 г молочной колбасы, шпинат

Среда

Завтрак: кофе или чай, тост с ложкой джема

Обед: помидор, морковь (овощи свежие или тушеные), мандарин

Ужин: омлет из 2 яиц, 100 г ветчины, шпинат

Четверг

Завтрак: тост, кофе

Обед: яйцо, 2 кусочка сыра, морковь свежая или отварная

Ужин: стакан кефира, один любой фрукт

Пятница

Завтрак: салат из моркови 100 г

Обед: 100 г рыбы отварной, свежий помидор

Ужин: 100 г мяса или нежирной ветчины, пучок шпината

Суббота

Завтрак: кофе или зеленый чай

Обед: 100 г курицы отварной, помидор

Ужин: 100 г мяса

Воскресенье

Завтрак: чай зеленый

Обед: 100 г мяса, один апельсин

Ужин: 150 г салата из огурцов и нежирной ветчины

Меню второй недели классической французской диеты аналогичное. В облегченной версии порцию можно увеличить в два раза. Встречаются варианты рациона, в котором присутствует сухое вино. Здесь нужно быть крайне осторожным, так как алкогольный напиток зачастую усиливает голод, повышает аппетит и может стать причиной срыва.

Видео: Вариант меню для французской системы

Противопоказания

Меню французской диеты строгое, требует основательного подхода и изучения. При наличии любых хронических заболеваний нужно предварительно проконсультироваться с врачом. Рацион не допускает коррекции, поэтому при непереносимости какого-то продукта от системы нужно отказаться.

Основные противопоказания:

заболевания ЖКТ;

авитаминоз;

детский возраст;

послеоперационный период;

беременность, период лактации;

эндокринные и гормональные заболевания.

В отдельную группу попадают гипертоники. Согласно рациону на завтрак употребляется вареный черный кофе. Напиток дарит энергию, ускоряет сжигание жира, но противопоказан при повышенном артериальном давлении. Если нет желания отказываться от диеты, то его можно заменить зеленым чаем.

Видео: Почему не толстеют француженки

Секреты стройности француженок

Чтобы французская диета не стала однократным скачком веса, важно правильно из нее выйти. Конечно, можно всю жизнь считать калории и в чем-то себя ограничивать, но есть вариант намного интереснее.

Принципы питания француженок:

Есть нужно только то, что нравится. Любой прием пищи должен приносить удовольствие и состоять только из желанных продуктов. Долой перекусы! Именно незапланированная еда между основными приемами пищи зачастую приводит к лишнему весу. Нельзя полностью отказываться от любимых сладостей, так как в результате это приведет к срыву и перееданию. Разумнее позволять себе желаемое лакомство, но только в первой половине дня. Порции небольшие, для насыщения достаточно 150-200 граммов. Пищу употреблять медленно, ни при каких обстоятельствах не брать добавку. Рацион должен быть разнообразный. Чтобы не навредить здоровью, суммарно за неделю нужно употребить не меньше 30 продуктов. Последний прием пищи не позднее 19.00. Француженки уверены, что все съеденное вечером превращается в жир, поэтому отказываются от поздних трапез.

Главный секрет стройности француженок – это удовольствие, которое они получают от еды. Маленькое пирожное может дать его намного больше, чем целый торт, съеденный впопыхах и бездумно.