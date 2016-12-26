Томатный сок – один из самых популярных овощных напитков. Его употребляют в чистом виде, используют для приготовления коктейлей, в том числе и алкогольных. Продукт недорогой, доступный, имеет приятный вкус. А еще он очень полезный, обладает рядом лечебных свойств. Чтобы ими воспользоваться, получить максимальную выгоду от употребления, нужно познакомиться с продуктом ближе и научиться его выбирать.

Польза томатного сока

Помидоры содержат много полезных компонентов: витамины A, E, группы B, аскорбиновую кислоту. Они богаты кальцием, магнием, цинком, железом, серой, калием. Все эти вещества переходят в томатный сок, прекрасно в нем сохраняются при условии правильной переработки. Вместе они способствуют полноценной работе организма, помогают очистить его от радионуклидов.

Другие полезные свойства:

Сок эффективен в качестве профилактического средства при угрозе возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Напиток содержит ликопин. Это вещество является сильным антиоксидантом, помогает сохранить молодость и красоту. Также оно препятствует образованию раковых клеток. Томатный сок усиливает синтез серотонина – гормона счастья. Продукт помогает улучшить настроение, избавиться от депрессии. Сок обладает мочегонным эффектом, помогает справиться с легкими отеками, полезен для почек. Томатный сок можно использовать для похудения и в лечении ожирения. Существуют специальные диеты на основе этого напитка. Сок снижает уровень сахара в крови. Это один из немногих напитков, который разрешен при диабете.

Польза томатного сока огромна. Напиток необходим людям, имеющим малоподвижный образ жизни, препятствует застою крови и образованию тромбов. При беременности продукт восполнит дефицит железа, поможет поддерживать уровень гемоглобина в норме.

Видео: О пользе сока из помидоров в программе «О самом главном»

Противопоказания

Вред томатного сока – понятие относительное. Напиток полезный, но тяжелый для пищеварительной системы. Нельзя его употреблять более 2 л в день. Если в рационе присутствуют свежие помидоры, то количество нужно сократить.

Противопоказания:

обострение заболеваний желудка;

индивидуальная непереносимость;

пищевые отравления;

расстройства стула.

Помидоры относятся к аллергенным продуктам. Поэтому введение томатного напитка в детский рацион должно быть аккуратным, начинать нужно с небольших порций. С осторожностью следует употреблять продукт астматикам и кормящим женщинам. Он разрешен во время беременности, принесет пользу женщине и плоду, но может вызывать изжогу.

Критерии выбора

Польза и вред томатного сока напрямую связаны с качеством напитка. При покупке желательно отдавать предпочтение стеклянным банкам и бутылкам. Прозрачная тара позволит оценить цвет, густоту продукта, наличие примесей.

Другие критерии выбора:

Срок годности. Обычно производитель указывает от 6 месяцев до 3 лет. Чем свежее продукт, тем больше в нем пользы. Месяц изготовления. Летом и осенью используют свежие овощи, зимой и весной - концентраты. Информация об изготовителе. Отсутствие контактов, названия фирмы, адреса должно насторожить.

На заметку: Качество напитка легко проверить дома. Для этого нужно растворить в стакане воды 1 ч. л. соды, затем смешать с соком. Если цвет останется по-прежнему красным и насыщенным, то в составе присутствуют красители.

Как готовить и хранить сок

В отличие от многих других овощей, помидоры легко отдают сок. Его можно извлекать самыми разными способами. Если нет специальной соковыжималки, то томаты перекручивают через мясорубку, измельчают комбайном или просто перетирают, затем отжимают жидкость.

Свежий сок (фреш) полезнее, чем кипяченый томатный напиток. Но он имеет более грубый вкус и хранится не более 48 часов в холодильнике. Кипяченый продукт мягче, пьется приятнее и легче, но содержит меньше витаминов. Если нужно заготовить впрок, то напиток проваривают, снимают образующуюся на поверхности пену, разливают в стерильную тару, закупоривают герметичными крышками.

Видео: Приготовление томатного сока дома

Диеты на томатном соке

Напиток из помидоров активно используется для похудения. В 100 г содержится всего 18-21 ккал в зависимости от сорта и степени зрелости овоща. Продукт низкокалорийный, полезный и питательный. Томатные диеты переносятся относительно легко, существует несколько вариантов. Можно устроить один разгрузочный день на томатном соке или пройти целую систему.

Разгрузочный день на томатном соке

Один день на томатном соке поможет не только избавиться от 1-1,5 кг веса, но и подтянуть фигуру, уменьшить объемы. Эффект достигается за счет легкого мочегонного действия напитка.

Суть разгрузочного дня:

Употребляется свежий сок без соли в составе, лучше приготовить его самостоятельно. За день нужно выпить 2 литра. Желательно употреблять не более 250 мл за один раз, всю дневную норму разделить на 7-8 приемов. Между приемами сока нужно выпивать стакан чистой воды.

Еще один вариант разгрузочного дня на томатном соке. За сутки нужно употребить 5 стаканов напитка, съесть 3 кусочка черного хлеба. Правила не меняются: питание дробное, промежутки одинаковые, употребление воды обязательно.

Томатная диета на 3 дня

На этой диете можно потерять 2-4 кг веса. Рацион относительно сбалансированный, разнообразный. В меню присутствует хлеб, он должен быть цельнозерновым или просто ржаным. Можно заменить хлебцами. За один раз всегда употребляется стакан сока 230-250 мл.

Первый день

Завтрак: сок, бутерброд из хлеба с творожным сыром

Обед: сок, рис с овощами, яблоко

Ужин: говядина отварная, сок

Второй день

Завтрак: сок, фруктовый салат

Обед: сок, отварная рыба

Ужин: сок, овощи, курица

Третий день

Завтрак: сок, творог

Обед: сок, овощи тушеные, яблоко

Ужин: сок, куриная грудка

Томатная диета на неделю

Недельная диета обещает потерю веса до 5 кг. Она представляет собой систему из чередующихся монодней. Менять последовательность, разбавлять рацион другими продуктами запрещено. Ежедневно употребляется томатный сок в количестве 1 л. Нельзя в него добавлять сок или сахар. Полностью исключаются алкогольные напитки.

Основные правила:

обязательно ежедневное употребление 1,5 л воды;

вес пищи без томатного напитка не должен превышать 1 кг;

бананы, виноград и другие сладкие фрукты запрещены;

мясо и птица употребляется без кожи и жира.

Меню недельной диеты

Понедельник: 6 картофелин, сок

Вторник: 1 кг несладких фруктов, сок

Среда: 0,5 кг курицы, томатный фреш

Четверг: 700 г капусты, сок

Пятница: 0,5 кг отварной рыбы, сок

Суббота: 5 яиц, сок

Воскресенье: 1 литр кефира, томатный фреш

Применение в косметологии

Томатный сок активно используется в косметической промышленности. Из него можно делать домашние средства для ухода за кожей и волосами. Продукт идеально подходит для жирного и комбинированного типа, прекрасно очищает, отбеливает и освежает. Средства на его основе стягивают поры, помогают избавиться от черных точек, белых угрей.

Видео: Томатная маска для лица в программе «Все буде добре»

Освежающая и очищающая маска с крахмалом

Маска подходит для всех типов. Обладает легким отбеливающим эффектом, освежает, очищает кожу лица. Можно наносить средство на шею и область декольте.

Состав:

Сок томатный – 30 мл

Мед натуральный –1 ч. л.

Крахмал картофельный – 2 ч. л.

Применение:

Все ингредиенты средства соединить в миске. Если мед засахаренный, желательно растопить на водяной бане. Размешать, нанести на очищенную кожу. Выдержать четверть часа. Маску смыть сначала теплой водой, затем ополоснуть кожу холодной жидкостью или протереть льдом.

Тонизирующая маска с желтком

Маска для всех типов. Хорошо подходит для уставшей, увядающей, серой кожи лица. Придает свежий, отдохнувший вид.

Состав:

Желток – 1 шт.

Сок томатный – 2 ст. л.

Овсяная мука – 1 ч. л.

Применение:

Овсяную муку растереть с сырым яичным желтком. Добавить в маску свежий томатный фреш. Если кожа лица сухая, то дополнительно внести 1 ч. л. сливок или жирной сметаны. Размешать до однородности, нанести на очищенное лицо, оставить на 20 минут. Смыть, смазать кожу питательным кремом.

На заметку: Из томатного фреша можно готовить не только маски, но и косметический лед. Холодные умывания быстро вернут коже тонус, уберут мешки под глазами, подарят лицу свежий и отдохнувший вид.

Маска для волос

Интенсивное средство для восстановления поврежденных, сожженных краской волос. Напиток подогреть до 37°C, нанести на кожу головы и по длине до самых кончиков. Для усиления эффекта можно добавить 1 ст. л. масла миндаля на 100 мл фреша. Выдержать маску под утепляющим колпаком час, смыть теплой водой. Частота использования - 1 раз в неделю.

Состав ценных веществ (на 100 мл)