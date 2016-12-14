Быстрое похудение вредно для организма, но зато полезно для души. Каждый потерянный килограмм поднимает настроение, заставляет порхать и радоваться жизни. А если их 5 или 7, то и счастья больше. Ведь каждой женщине хочется выглядеть стройной и красивой, особенно в праздники. На помощь придут только строгие диеты. Они помогут за несколько дней привести себя в форму, нужно лишь выбрать подходящий вариант.

Как снизить вред жестких диет

За неделю можно потерять и 5, и 10 кг, но это будет не жир. Не нужно полагать, что достигнутые результаты будет легко удержать. Большую часть килограммов уйдет за счет выведения из организма жидкости. Еще немного веса - очищение кишечника. И только малую часть составят жировые отложения. Поэтому сброшенные килограммы частично вернутся, и довольно быстро. Важно любую систему сделать комфортной, настроить на безопасное похудение, минимизировать эффект бумеранга.

Как снизить вред резкого похудения:

Дробность. Желудок не должен быть пустым более 4 часов днем и 10 часов ночью. Даже если диета предполагает трехразовое питание, желательно оставлять часть от основных приемов пищи для небольших перекусов. Вода. При резкой потере веса концентрация продуктов распада в организме значительно возрастает. Важно все вредные вещества вывести. Лучше всего с этим справляется вода. Кроме употребления внутрь, важно принимать душ не реже 2 раз в день, так как через кожу также будет происходить очищение. Физическая активность. Один из важнейших элементов безопасного похудения. Спорт сбережет мышцы, не позволит коже обвиснуть, сохранит тонус. Витамины. Еще один очень важный элемент. Нет ни одной жесткой диеты, имеющей сбалансированное меню. За несколько дней строгих ограничений можно потерять не только килограммы, но и нарушить работу иммунной или гормональной системы.

Нужно понимать, что все диеты для быстрого похудения являются большим стрессом для организма. Поэтому они не могут быть образом жизни, использовать такие методики можно не чаще двух или трех раз в год и только при острой необходимости.

Видео: Диетолог о вреде быстрых диет

Первое место: Кефирная диета

Одна из самых действенных и известных диет для быстрого похудения. Многие знаменитости использовали кисломолочный напиток для избавления от лишних килограммов. Его можно употреблять самостоятельно либо как дополнение к другим ингредиентам, например, как это делала Лариса Долина. В своем время эстрадная певица очень быстро похудела и с радостью делилась системой, названной ее именем. Но больших результатов можно достичь на кефирной монодиете.

В чем преимущества кефирного похудения:

доступность и дешевизна продукта;

простота использования;

действенность.

Длительность системы может колебаться от 1 разгрузочного дня до недели. Ежедневно употребляется кефир в количестве 1,5 литров. Желательно использовать напиток до 1% жирности. Дополнительно выпить 2 литра воды или несладкого чая.

Потеря веса на кефирных диетах зависит от многих факторов: продолжительности, первоначальных данных, строгости соблюдения системы. За один день можно потерять до 1,5 кг веса, далее результаты будут скромней. За неделю легко избавляются от 4-7 кг веса.

Совет! Если кефир изрядно поднадоел, его можно чередовать с овощными, фруктовыми, углеводными днями. Такую диету выдержать легче.

Второе место: Гречневая диета

Второй эффективный способ избавления от лишних килограммов. Продолжительность системы зависит от желаемых результатов. В основном гречневая диета для быстрого похудения соблюдается 3, 7 или 14 дней. За это время можно скинуть 3, 5 или 8-10 кг соответственно. Кашу употребляют ежедневно, часто сочетают с кефиром. Если нужно избавиться от веса быстро, то в рационе, кроме гречки и питья, ничего присутствовать не должно.

Основные достоинства:

доступность;

простота приготовления блюда;

очищающее свойство каши;

сытность.

Правила диеты просты: за день нужно съесть кашу из стакана крупы. Варить на огне блюдо необязательно. Можно промыть гречку, высыпать в термос, залить двумя частями воды, настоять несколько часов или всю ночь. Гречневая диета предполагает бессолевой режим. Но можно добавить в блюдо небольшое количество соевого соуса или зелени. Если сухую кашу сложно употреблять, допускается добавление несоленого томатного сока в качестве подливы.

Третье место: Питьевая диета

Результаты питьевой диеты предугадать сложно, но иногда они просто фантастические. В среднем человек за 7-10 дней может избавиться от 5 до 7 кг. В некоторых случаях потери составляют 10-12 кг. Соль разрешена, но в малом количестве и только при добавлении в бульоны.

Достоинства питьевой диеты:

эффективность;

хорошее очищение;

система дает отдых пищеварительной системе.

Суть диеты в употреблении жидкости разных видов: бульонов, несладких фруктовых и овощных соков, молочных напитков, компотов. Допускается вводить в пищу супы-пюре, но они не должны стать основой рациона. Желательно распределить приемы пищи равномерно в течение дня. Все жидкие напитки считаются едой. Поэтому дополнительно нужно употреблять 1,5 л воды.

Видео: Отзыв о питьевой диете. Особенности похудения

Четвертое место: Капустная диета

Вариант овощной монодиеты, которая быстро избавляет от лишнего веса. Всего за неделю можно потерять от 4 до 6 кг веса. Основой рациона является капуста. Чтобы худеть было нескучно, желательно использовать разные виды овоща: кольраби, брюссельскую, цветную и белокочанную капусту. Можно остановиться на квашеной капусте. Сюда же добавляют листья салата и зелень, которые разрешены.

Чем хороша капустная диета для быстрого похудения:

недорогая и доступная;

овощ низкокалорийный;

сытная, порции и количество приемов пищи не ограничены;

вес хорошо уходит.

Но главным достоинством можно считать разнообразное меню. Капусту употребляют в свежем виде, готовят супы, рагу, пюре, запекают. Если еще и учесть множество видов овоща, не лениться готовить, то питание будет интересным, вкусным и полезным. Соль ограничивается до 3 г в сутки. Допускается заправлять блюда лимонным соком, зеленью и другими специями. Обязательно употребление 2 л воды или несладких соков.

Следует помнить: Капустная диета поможет похудеть, но из-за отсутствия углеводистой и калорийной пищи часто наблюдается упадок сил, слабость, плохое самочувствие. Поэтому нужно обязательно употреблять витаминные комплексы.

Пятое место: Диета «Любимая»

Очень популярная система, которая помогает всего за неделю потерять до 10 кг веса. В отличие от других методик, «Любимая» отличается разнообразным рационом, но и имеет свои особенности. Перед тем как начать худеть по этой системе, нужно изучить подробное меню диеты и правила. Система состоит из чередования питьевых и низкокалорийных дней, требует основательного подхода, подготовки.

Достоинства «Любимой» диеты:

вес уходит хорошо и быстро;

доступная;

размер порций не ограничен;

имеется заключительный день для грамотного выхода.

К минусам можно отнести строгость диеты «Любимая». Система основана на внутренних процессах в организме, требует безоговорочного соблюдения всех правил. Малейшее отклонение от рациона снижает результат. Нельзя менять дни местами.

Видео: Быстрые диеты от Галины Гроссманн

Шестое место: Суповая диета

Эта диета особенно хороша для холодного времени года, когда хочется чего-нибудь горячего и домашнего. Супы отлично насыщают, согревают, но при этом имеют очень низкую калорийность. Длительность системы ничем не ограничена. Ее можно соблюдать 5, 7, 10 ней. Потеря веса в среднем от 0,3 до 1 кг в сутки.

Плюсы диеты:

дешевая и доступная;

полезная;

сытная.

Употреблять первое блюдо можно в любом количестве в течение дня. Превысить калорийность рациона просто невозможно. Но есть один нюанс – суп нужно сварить правильно и только из разрешенных продуктов. Недопустимо использовать в качестве основы бульоны. Все блюда готовятся на воде с использованием овощей без содержания крахмала. В основном это разные виды капусты, кабачки, помидоры, лук. Блюдо можно готовить в виде пюре. Соль на этой диете для быстрого похудения употреблять можно. Но если нужно скорее получить результаты, то лучше от нее отказаться.

Важно! Все знают, что острый перец, имбирь и другие жгучие специи ускоряют метаболизм, способствуют сжиганию жира. Но они также повышают аппетит, усиливают чувство голода, поэтому злоупотреблять вкусовыми добавками не стоит.

Седьмое место: Диета манекенщиц

Диета, которая поможет не просто похудеть, а стать очень стройной, как манекенщицы на подиуме. Существует три варианта меню с разной степенью жесткости, но все они длятся ровно три дня. Дольше соблюдать диету не стоит, повторно использовать систему можно только через месяц.

Достоинства диеты манекенщиц:

помогает быстро сбросить 2-3 кг;

рацион относительно разнообразный;

содержит белок.

Рацион включает только обезжиренные продукты, в основном это творожные дни. Овощные салаты нельзя заправлять маслом, но для вкуса разрешается поливать ингредиенты лимонным соком. Дневной рацион делится на три основных приема пищи: завтрак, обед, ужин. За один раз нельзя съедать более 400 г, независимо от вида продукта.

Примеры меню для 3 видов диеты манекенщиц

Перекусы в жестком варианте диеты для быстрого похудения не предусмотрены. Обязательно употребление воды. Прибавить сил и бодрости поможет чай с лимоном, отвар шиповника, которые также можно употреблять, но не более двух чашек в день.

Строгий вариант диеты манекенщиц

Завтрак: яйцо

Обед: 175 г творога

Ужин: 175 г творога

Вариант диеты средней жесткости

Завтрак: яйцо

Обед: 175 г творога, чай

Ужин: 200 г салата из свеклы, 175 г творога

На ночь: кефир обезжиренный

Облегченный вариант диеты

Завтрак: сок яблочный, банан

Обед: грибной суп, салат из капусты

Полдник: 175 г творога, чай

Ужин: 200 г творога, салат из яблока, капусты, отварная свекла

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Адекватный подход – залог здоровья

Каким бы сильным ни было желание похудеть, нельзя использовать жесткие диеты при наличии хронических заболеваний пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. В этих случаях нужна обязательная консультация с врачом. Разумнее обратиться к диетологу для разработки индивидуальной программы.

Каждая диета имеет свои противопоказания, которые требуют обязательного изучения. Также не стоит забывать про индивидуальную непереносимость продуктов или неприязнь к ним. Если какой-то из основных продуктов рациона не по вкусу, лучше пройти мимо этой системы и выбрать для похудения другую диету.