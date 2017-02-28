Яйца любой сельскохозяйственной птицы являются ценным продуктом питания, который можно вкусно приготовить самыми разными методами или же съесть сырым. Они богаты белком, незаменимыми жирными кислотами и минеральными веществами, содержат витамины группы B, А, Е, Д, Н и РР. Яйца регулярно присутствуют на каждом семейном столе, поэтому выбор способа их безопасного употребления – важный вопрос.

Польза сырых яиц

Диетологи часто советуют принимать в пищу яйца в сыром виде, и это вполне оправданно:

белок без термической обработки усваивается значительно лучше;

витамины и микроэлементы продукта не разрушаются;

такое яйцо «обволакивает» слизистую и оказывает благоприятное действие на пищеварительную систему, понижая кислотность желудочного сока, что служит эффективной профилактикой гастритов.

Спортсмены, для которых важно наращивать мышечный объем в короткие сроки, часто используют гоголь-моголь в питании или добавляют сырые белки яиц в протеиновые коктейли. Это безопасный способ насыщения организма аминокислотами, который обеспечивает поддержание спортивной формы без негативных последствий для здоровья.

Это же блюдо служит для действенной профилактики болезней дыхательной системы. Желтки особенно популярны в рецептах народных средств от кашля в сочетании со свежим натуральным медом и сливочным маслом. К тому же такие составы позволяют быстро восстановиться после простуды и облегчить период выздоровления.

Компоненты яйца смягчают горло и увлажняют слизистую гортани, служат своеобразной смазкой для голосовых связок, благотворно влияя на качество и тембр их звучания. Этим свойством сырого яйца часто пользуются артисты, певцы и ораторы перед выступлением, чтобы сделать голос бархатистым и глубоким.

Антиоксиданты яиц омолаживают организм, повышают работоспособность и укрепляют иммунитет. Даже скорлупа, не подвергавшаяся воздействию высокой температуры, гораздо полезнее вареной. Кальций находится в ней в органической форме, такой же, как и в человеческой костной системе, а потому полноценно усваивается и служит хорошей профилактикой рахита и остеопороза.

Особенно полезно принимать сырые яйца каждое утро натощак. Лизоцим белка разрушает болезнетворную микрофлору пищеварительного тракта, не вызывая побочных эффектов, что способствует быстрому и «мягкому» оздоровлению организма.

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Опасные свойства сырых яиц

Сырые яйца представляют огромную опасность как источник заражения сальмонеллезом. Считается, что мытье скорлупы горячей водой с хозяйственным мылом или выдерживание их в растворе соды несколько уменьшает риск, однако микроорганизмы в инфицированном продукте чаще всего находятся в районе желтка, проникая внутрь через поры оболочки.

Большое количество холестерина и жирных кислот при частом употреблении сырых яиц несет вред организму. В 100 г куриного яйца содержится 157 кКал. Для людей, страдающих ожирением или ведущих борьбу с лишним весом, такая калорийность кажется значительной.

Сырые яйца опасны для детей до 7 лет и людей, склонных к аллергии, а также противопоказаны к употреблению при индивидуальной непереносимости. Их белок является сильным раздражителем для иммунной системы человека и может вызывать серьезные патологические реакции.

Сахарный диабет, трудности в усвоении белков и болезни печени являются ограничивающими факторами для употребления сырых яиц в пищу. Высокое содержание белка авидина служит противопоказанием для их использования в меню при панкреатите любой степени тяжести.

Совет: Авидин быстро разрушается во время кипячения, поэтому вареные яйца рекомендованы для введения в рацион при панкреатите не чаще 1 раза в неделю в количестве 1 куриного или 3-5 перепелиных.

Польза или вред: стоит ли рисковать

Польза от применения сырых яиц в питании, безусловно, перевешивает возможный вред, тем более что желудок многих людей, особенно выросших в сельской местности, не способен качественно усвоить термически обработанный продукт. Вареные или жареные яйца гораздо чаще вызывают диарею, легкую тошноту и ощущение тяжести в желудке.

Для применения в сыром виде можно использовать только свежие продукты, в безопасности которых существует абсолютная уверенность. Хранить их следует в холодильнике, размещая тупым концом вверх. Если скорлупа имеет даже незначительные повреждения, употреблять такое яйцо не следует вне зависимости от метода его приготовления.

Совет: Если «возраст» яйца неизвестен, его можно опустить в емкость с водой для определения пригодности в пищу. Свежий продукт должен утонуть.

Яйца птиц с крупных промышленных фабрик могут содержать посторонние химические вещества, поскольку поголовье регулярно участвует в лечебно-профилактических мероприятиях. Куры с частных подворий содержатся относительно свободно и ежедневно гуляют на свежем воздухе. Они имеют стойкий иммунитет и не нуждаются в частом лечении, поэтому домашнее яйцо для употребления в сыром виде предпочтительней.

Меньше всего подвержены заражению перепелиные яйца. Это связано как с особенностями физиологии птицы, так и с условиями ее содержания. Перепелок в фермерских хозяйствах и на частных подворьях держат в клетках, что позволяет качественно и результативно проводить лечебно-профилактические мероприятия.

Перепелиное яйцо из-за насыщенности состава принято считать более полезным для здоровья, нежели куриное. Оно содержит гораздо больше калия, железа, фосфора и витаминов и является незаменимым компонентом лечебного питания.

Яйца водоплавающих сельскохозяйственных (уток, гусей) и любых диких птиц употреблять в пищу без термической обработки запрещено. Они имеют специфический запах и вкус, небольшой срок годности и редко встречаются на полках магазина. Такой продукт часто оказывается зараженным сальмонеллой, поэтому риск кишечной инфекции слишком велик.

Таким образом, соответствующие меры предосторожности позволяют избежать вреда от употребления сырых яиц для здоровья и исключить возможность заражения сальмонеллезом. Регулярное включение их в меню в умеренном количестве поможет укрепить здоровье и восполнить запасы аминокислот, минеральных солей и витаминов.