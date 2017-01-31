Большинство диет для снижения веса имеют противопоказания. Как правило, это детский возраст, период беременности и заболевания пищеварительной системы. Именно она в первую очередь страдает от неграмотного рациона. Но это не означает, что при гастрите, язве или других проблемах нельзя снижать вес и выглядеть стройной. Щадящая диета – превосходный и здоровый выход из положения, который подходит абсолютно всем.

Показания к диете

Задача диеты – снизить вес при минимальной нагрузке на пищеварительную систему. Но щадящий рацион также поможет лучше себя чувствовать при других заболеваниях, связанных не только с конкретными органами и системами.

Показания к щадящей диете для похудения:

заболевания ЖКТ;

почечная недостаточность;

простудные заболевания;

кожные заболевания (дерматит, дерматоз, экзема).

Такое питание поможет укрепить иммунитет, послужит профилактикой заболеваний ЖКТ, поспособствует заживлению язвы, восстановлению слизистых. Улучшение самочувствия можно заметить уже через неделю. Ограничение вредных, жирных блюд и сбалансированное питание положительно скажется на состоянии кожи, сократит количество прыщей, черных точек, гнойничковых образований.

Щадящей диеты можно придерживаться даже при беременности. Сбалансированный рацион будет полезен во время лактации, так как состоит исключительно из полезных и правильно приготовленных блюд. Но в этом случае его требуется подкорректировать, так как некоторые продукты способны вызвать у младенца колики, аллергическую реакцию. Перед любыми изменениями в рационе рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Скорость потери веса и длительность диеты

Щадящая диета не может закончиться через неделю или две. Это длительная система, способствующая не только потере веса, но и оздоровлению организма. Придерживаться рациона нужно несколько месяцев, после которых такое питание легко входит в привычку, так как является несложным, сбалансированным, полностью покрывает потребности организма.

Что касается потери веса, то она индивидуальна в каждом случае. В среднем за месяц уходит от 2 до 4 кг. Но для этого не придется голодать, изнурять себя тренировками. Похудение на щадящей диете будет происходить легко, комфортно. Возможно, не так быстро, как этого хочется. Система не подходит тем, кому нужно похудеть в кратчайшие сроки, для этого придется использовать другие эффективные диеты.

Совет! Если нужно ускорить потерю веса, то самым простым и безопасным способом является уменьшение дневной калорийности. При этом не нужно изменять рацион, голодать или сокращать количество приемов пищи.

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Достоинства диеты и недостатки

Основным плюсом является то, что жир уходит медленно, постепенно, без стрессов для организма, которые часто провоцируют популярные быстрые диеты для похудения. Состояние здоровья с каждым днем только улучшается.

Достоинства диеты:

Положительно влияет на пищеварительную систему, предотвращает возникновение болей, рецидивов. Можно смело сказать, что такое диета носит лечебный характер. Вес не возвращается. Медленная потеря веса не влечет резкого набора после прекращения щадящей диеты. Если произошел срыв, то не стоит ожидать привес в 1-3 кг, как это бывает при соблюдении полуголодных и строгих систем. Нужно лишь вернуться к рациону и шагать дальше. Простота и дешевизна. Все блюда простые, незамысловатые, готовятся из доступных ингредиентов. Но по желанию можно заменять простые продукты более дорогими в рамках разрешенного списка, изменять рацион с учетом своего вкуса. Разнообразие. Список разрешенных продуктов большой, нет строгих ограничений, можно готовить всевозможные первые и вторые блюда, напитки. Щадящая диета достаточно сбалансированная, не требует дополнительного приема витаминов. Сбалансированное питание усиливает действие многих лечебных препаратов, способствует скорейшему выздоровлению, особенно полезно при сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваниях.

К минусам можно отнести сложность первых дней. Не всегда легко отвыкнуть от сладких и жареных блюд, перестроить питание. Сложности могут возникнуть у работающих или учащихся людей, потребуется заранее продумывать меню, брать обеды и перекусы с собой.

Основные правила щадящей диеты

Питание на бережной диете пяти- или шестиразовое. Три основные трапезы должны быть примерно одинаковыми по объему, но ужин можно сделать чуть легче, это ускорит процесс похудения. Два перекуса немного меньше по объему, равны 150-200 г. Перерывы через 2,5-3 часа, в это время не следует что-то есть. Желудок должен полностью переварить употребленные ранее продукты.

Правила диеты:

Использование щадящих способов приготовления пищи. Жарка, запекание продуктов с жирами и насыщенными соусами исключаются. В основе рациона отварные, печеные, тушеные блюда. На диете можно употреблять только теплую и прохладную пищу, напитки. Горячая еда негативно влияет на слизистые. Оптимальная температура для первых и вторых блюд - 40-50°C. Средняя дневная калорийность рациона должна укладываться в коридор 1700-2200 ккал в зависимости от комплекции человека. Значительное сокращение суточной энергетической ценности нежелательно, так как это может привести к обратной реакции организма. Вместо похудения вес встанет на месте, в диетологии это явление носит название «плато». Блюда легкие, мягкие. Сухари и другие твердые продукты можно размачивать в жидкости (супы, напитки) либо тщательно пережевывать.

Совет! Переедание вредно не только для фигуры, но и для желудка. Если не получилось проконтролировать порцию, чувствуется тяжесть, переполненность, помогут ферментные препараты, например, мезим или его отечественный аналог панкреатин.

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Вода для снижения веса

Вода и похудение – неразлучный дуэт. Жидкость жизненно необходима любому оргазму, а в период сжигания жира и снижения веса вдвойне. При неграмотном употреблении желудок нагружается, переваривание пищи идет сложнее и медленнее. Если же подавать воду в организм правильно, то это дополнительно поспособствует похудению, сократит аппетит, улучшит работу организма и ускорит метаболизм.

Как пить воду на щадящей диете:

За 20 минут до еды выпивать 150-200 мл чистой воды без газа. Во время пищи употреблять воду нельзя, сразу после приема тоже. В следующий раз пить не ранее, чем через 30-40 минут.

Что касается разрешенных напитков, то их также нежелательно употреблять сразу, чтобы не растягивать стенки желудка и не разбавлять пищеварительные соки. Даже если кисель, чай или компот стоит в меню, разумней выпить их минут через 30-60.

Запрещенные продукты

Щадящая диета направлена на максимальное ограничение продуктов, повышающих уровень холестерина, усиливающих кислотообразование и нагрузку на пищеварительный тракт. Полностью исключаются все покупные полуфабрикаты, блюда быстрого приготовления, фаст-фуд, а также еда с неизвестным составом. Ограничивается употребление продуктов, вызывающих брожение, вздутие кишечника.

Что нельзя есть на щадящей диете:

Жирное мясо, сало. Тугоплавкие жиры, маргарин, масло сливочное с растительными компонентами в составе. Острые соусы: горчица, хрен, аджика, кетчуп, майонез. Вся свежая выпечка из дрожжевого теста, жареные пирожки, оладьи, блины. Жареные и варенные вкрутую яйца. Мороженое и другие холодные блюда. Провоцирующие брожение продукты: бобовые, редис, редька, грибы. Стоит отказаться от чеснока, щавеля. Кондитерские изделия промышленного производства: пирожные, торты, пироги, халва. Любые консервы домашнего и фабричного производства.

Из напитков под запрет попадает кофе, какао, шоколад противопоказан в любом виде. Нежелательно употребление компотов и киселей из кислых ягод и фруктов. Алкоголь на диете недопустим, в том числе и в блюдах. Газированные напитки, квас вредны для похудения и пищеварительной системы.

Важно! Полезный для похудения зеленый чай может вызывать боли при панкреатите. Стоит отказаться от этого напитка, особенно в период обострения. Но зато можно пить другой «зеленый» чай: листочки малины, мяты, смородины, вишни.

Разрешенные продукты

В основе рациона щадящей диеты лежат крупы, молочные продукты, бездрожжевая выпечка с пониженным содержанием сахара и жиров. Если какая-то еда вызывает неприятные ощущения в пищеварительном тракте, боли, то нужно сразу от нее отказаться.

Что можно есть на щадящей диете:

Супы овощные, крупяные, с макаронными изделиями, приготовленные без пассеровки на нежирных мясных или овощных бульонах. Разрешены молочные первые блюда. Хлеб ржаной, низкосортный пшеничный, галетное затяжное печенье, бисквиты. Нечасто - выпечка из пресного теста с творожной, яблочной, овощной начинкой. Нежирная рыба, птица, мясо, молочные сосиски, приготовленные по ГОСТу. Молоко, творог, нежирная сметана, йогурт, простокваша, сыр и всевозможные блюда из этих продуктов. Свежие, печеные фрукты и ягоды с низкой кислотностью и десерты из них: пастила, мармелад, мед, варенье, желе, муссы. Все виды овощей в свежем и термически обработанном виде, кроме запрещенных бобов и грибов. Яйца в виде омлета и всмятку. Нежелательно употреблять более 1 желтка в сутки.

Из напитков во время диеты разрешен некрепкий чай, цикорий, полезно употреблять кисель, некислые компоты. Овощные, фруктовые и ягодные соки могут присутствовать в рационе, но нужно помнить о высокой калорийности некоторых видов и дозировать количество, лучше разбавлять чистой водой.

Все блюда для щадящей диеты готовятся с добавлением растительного или сливочного масла. Во втором случае важно изучать состав продукта. Если в нем присутствуют растительные жиры, то, скорее всего, они тугоплавкие. Для заправки и улучшения вкуса разрешается приправлять еду зеленью, корицей, ванилью, фруктовыми и овощными подливами, не содержащими острых специй.

Примерное меню на неделю

Недельное меню щадящей диеты для похудения, оздоровления и улучшения самочувствия. На ночь, но не позднее 2 часов до сна, рекомендуется употребить стакан кефира или молока. Перекус и полдник можно менять местами. Не стоит забывать про рекомендуемую дневную калорийность рациона. Чтобы ее не превысить, порции делать умеренные, в размере 250-300 г.

Понедельник

Завтрак: суп молочный, чай

Перекус: запеканка творожная

Обед: щи с капустой, гречневая каша с гуляшом, компот из сухофруктов

Полдник: яблоки печеные

Ужин: овощи тушеные, рыба отварная

Вторник

Завтрак: каша рисовая, чай с молоком

Перекус: сыр с кусочком ржаного хлеба

Обед: уха рыбная, плов с курицей, шиповник

Полдник: кисель, галетное печенье

Ужин: пюре картофельное, котлета паровая, свежие овощи

Среда

Завтрак: сырники печеные, чай

Перекус: фрукты или ягоды

Обед: картофельный суп, капуста тушеная с говядиной, кисель

Полдник: йогурт или творог с изюмом

Ужин: овощной салат, курица отварная

Четверг

Завтрак: суфле творожное, цикорий

Перекус: ржаная булочка, кисель

Обед: запеченная рыба, рисовый суп

Полдник: сухой бисквит, кефир или молоко

Ужин: овощное пюре, сосиска молочная, чай

Пятница

Завтрак: каша пшенная, чай

Перекус: фруктовый салат

Обед: харчо без острых специй, овощной салат, отвар шиповника

Полдник: печенье галетное, чай или компот

Ужин: куриное суфле, свежий салат, томатный сок

Суббота

Завтрак: молочный рисовый суп, чай

Перекус: хлеб с сыром, сок яблочный или апельсиновый

Обед: суп-пюре овощной с сухариками, рыбная котлета, гречка, шиповник

Полдник: запеканка или сырники с изюмом, кисель или любой компот

Ужин: печеночный домашний паштет, овощи паровые

Воскресенье

Завтрак: бутерброд с сыром, чай с молоком

Перекус: овсяная каша

Обед: рагу овощное, бульон куриный, свежие огурцы и помидоры, компот из фруктов или ягод

Полдник: яблоко печеное

Ужин: салат из свеклы, рыбная запеканка, кисель фруктовый

Это только примерное меню щадящей диеты. В нем нет строгих правил. Приемы пищи можно менять местами, но важно не делать плотный и поздний ужин, так как рацион направлен на снижение веса. Также нет строгих ограничений на состав блюда. В нем могут присутствовать любые продукты из разрешенного списка.