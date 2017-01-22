Голливудские кинозвезды всегда выглядят обворожительно, но для этого много работают и прилагают немало усилий. На какие только жертвы не идут актрисы, чтобы поддерживать свою привлекательность, сохранять стройность и красоту фигуры. Постоянный контроль над питанием неизбежен. Один из популярных способов похудеть и в краткие сроки привести себя в форму получил название «Голливудская диета».

Плюсы системы

Основное достоинство голливудской диеты – быстрая потеря веса. За 14 дней можно избавиться от 7 до 10 кг даже при небольших начальных данных. Объемы тают, вода уходит, фигура приобретает привлекательные очертания. Худеют все, независимо от возраста и пола, так как калорийность рациона составляет не более 600 единиц.

Другие плюсы:

Доступность. Несмотря на название, голливудская диета состоит из простых и дешевых продуктов. Продуманное меню. Не нужно считать калории, выбирать блюда, все уже сделано и разработано, нужно лишь изучить и четко следовать. Отказ от соли и алкоголя положительно влияет на организм. Усиление метаболизма происходит за счет употребления большого количества кофе, грейпфрутов.

Достоинством этой системы также можно отметить нормализацию стула, отсутствие запоров. В отличие от многих других белковых и голодных диет, в этом рационе присутствует достаточное количество клетчатки за счет капусты, грейпфрутов, шпината.

Основные недостатки

Минусов у голливудской диеты намного больше, чем плюсов. Главный недостаток – сброшенный вес вернется, так как потерянные килограммы в основном составляет вода. Всю жизнь соблюдать столь бедное, полуголодное меню без соли и сахара невозможно. Да и повторять систему разрешено не чаще одного раза в 3 месяца.

Все недостатки голливудской диеты:

Голод. Рацион пустой, насыщение овощами и грейпфрутами кратковременное. Несбалансированность. Чтобы не нанести серьезный вред организму, с самого первого дня нужно принимать витамины. Отсутствие завтрака. Большие перерывы между приемами пищи вредны для желудка и могут стать прямой дорогой к гастриту. Недостаток углеводов. О хорошем настроении и энергичности во время голливудской диеты придется забыть. Похудение сопровождается апатией, упадком сил и слабостью. Большое количество кофеина грозит повышением артериального давления. Ежедневное употребление яиц может привести к повышению уровня плохого холестерина, к проблемам с сосудами. У диеты много противопоказаний, с которыми нужно ознакомиться. Система подходит только абсолютно здоровым людям, не имеющим хронических заболеваний.

Важно! Большое количество кофе может негативно отразиться не только на здоровье, но и на зубной эмали. Рекомендуется с самого первого дня использовать хорошую пасту с отбеливающим эффектом.

Правила диеты

Если продукт не указан в меню, то употреблять его нельзя. Жиры, соль и сахар под запретом. Даже малое количество специй помешает сбросить запланированный вес. Из рациона исключаются консервация, полуфабрикаты, жареные блюда, алкоголь. Основными продуктами являются яйца, мясо, овощи и грейпфруты.

Правила голливудской диеты:

Вместо одного куриного яйца можно съедать 2 перепелиных. Они считаются более полезными. Шпинат тушить без масла с небольшим количеством воды. Размер порции не должен превышать 200 г. Салаты делать без заправки. Для приготовления можно использовать все виды капусты, зелень, огурцы, перец болгарский, лук. Есть не более чашки за один раз. Говядину, курицу, рыбу можно варить (в воде, на пару) или тушить, но без масла. Грейпфруты способствуют похудению и расщеплению жиров. Их нельзя заменять другими цитрусами, если они не присутствуют меню. Натуральный кофе без сахара нужно пить не меньше 2 раз в день. Напиток разгоняет метаболизм, выводит жидкость, вес быстрее уходит. Можно иногда заменять кофе зеленым чаем.

Важно! Как и на любой другой диете, требуется выпивать не меньше 2 литров воды. Жидкость необходима для вывода жира из организма и очищения. Нельзя употреблять воду с газом, соки и другие напитки с сахаром (фруктозой).

Меню на 2 недели

Длительность голливудской диеты ровно 14 дней. Но меню второй недели в точности совпадает с рационом первой части. То есть нужно будет еще раз повторить питание этих 7 дней. Завтрак на протяжении всей системы отсутствует, но допустимо съедать с утра половинку грейпфрута. Каждый прием пищи сопровождается чашкой кофе независимо от времени суток.

Понедельник

Обед: свежий помидор, яйцо

Ужин: яйцо, салат из огурцов и капусты, 0,5 грейпфрута

Вторник

Обед: целый грейпфрут, яйцо

Ужин: 200 г телятины, 1 огурец

Среда

Обед: тушеный шпинат, яйцо, помидор

Ужин: 200 г говядины, огурец

Четверг

Обед: салат из огурца с капустой, грейпфрут

Ужин: тушеный шпинат, яйцо, 200 г творога 0% жирности

Пятница

Обед: шпинат, яйцо

Ужин: 200 г рыбы, салат зеленый

Суббота

Обед: 0,5 грейпфрута, яблоко, апельсин

Ужин: огурец и 200 г говядины

Воскресенье

Обед: 200 г курицы, салат из зеленых овощей, грейпфрут

Ужин: фруктовый салат из несладких плодов

Противопоказания

Основными продуктами рациона являются яйца и грейпфруты. Они имеют высокую степень аллергенности, поэтому главным противопоказанием к голливудской диете является их непереносимость. Менять рацион или последовательность приемов пищи нельзя. Поэтому перед началом системы нужно досконально изучить меню.

Другие противопоказания:

любые сердечно-сосудистые заболевания;

проблемы с ЖКТ;

почечная недостаточность;

заболевания выделительной системы;

эндокринные нарушения;

психологические проблемы, заболевания нервной системы.

Запрещено соблюдать диету людям, занятым тяжелым физическим трудом или проживающим в неблагоприятных климатических условиях, например, на Севере. Нельзя использовать эту методику для похудения после родов, при беременности или во время грудного вскармливания. Ослабленному организму нужно время на восстановление, разнообразный и полноценный рацион.

Видео: Битва диет (голливудская против кремлевской) в программе «Все буде добре»

Голливудская диета: питьевой вариант

Популярность системы стала толчком к появлению специальной линейки соков, под названием Hollywood 24 Hour Miracle Diet. Напитки представляют собой заменители еды, специальные коктейли. Калорийность дневного рациона составляет около 400 единиц. По сути, это питьевой вариант классической системы, который также направлен на резкую потерю веса. При употреблении напитков в сутки можно терять до 1,5 кг. При этом длительность диеты не сможет превышать 2 дня.

Состав напитка натуральный, полезный, но есть один существенный минус: стоимость продуктов от компании. Цена каждого сока составляет около 15 долларов. Но желающие сэкономить могут приготовить не менее полезный продукт самостоятельно.

Домашний рецепт сока

Альтернативный вариант голливудского напитка для популярной диеты, отлично подойдет для разгрузочного дня. Нельзя менять ингредиенты или их количество.

Состав:

Соевое молоко – 200 мл

Апельсиновый сок – 200 мл

Натуральный йогурт – 200 мл

Клюквенный сок – 200 мл

Льняное масло – 0,25 ч. л.

Зародыши пшеницы – 2 ч. л.

Применение:

Ингредиенты напитка соединить, взбить блендером, разделить на 4 части и выпить в течение дня. Ростки пшеницы можно заменить маслом зародышей в количестве 0,25 ч. л. В этом случае достаточно размешать все ингредиенты, блендер не понадобится. Приготовленный сок хранить в холодильнике не более суток.

Видео: Варианты голливудских диет