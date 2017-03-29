Японская диета – это настоящая палочка-выручалочка для тех, кому нужно срочно похудеть на большое количество килограммов, например, к свадьбе или к отпуску. Всего за 13 дней можно избавиться от 6-8 кг. Если же изначально вес большой, то результаты будут еще внушительнее. Но у этой диеты есть одно основное правило: точное соблюдение меню и всех предписаний. В противном случае ничего не получится.

Плюсы диеты

Основное достоинство японской диеты на 13 дней – быстрая потеря веса. Количество сброшенных килограммов напрямую зависит от первоначальных данных, а также работы почек. Если у человека были отеки и много жидкости в организме, то уже после первых суток бессолевого питания можно увидеть отвес в 1,5-2,5 кг.

Другие достоинства:

Простые, дешевые продукты, которые можно найти в любом магазине. Несложные блюда быстрого приготовления. В основном это отварные, печеные продукты и свежие салаты. Меняются пищевые привычки. Через 2 недели желание есть соленую пищу становится намного меньше. Размер порции сокращается за счет употребления белковой несоленой пищи, желудок постепенно уменьшается.

Минусы диеты

Большим недостатком японской диеты является скудный рацион и низкая калорийность. Использовать эту систему будет сложно людям, которые привыкли есть досыта и вкусно. Отсутствие соли делает блюда пресными, однообразными.

Основные недостатки:

Несбалансированный рацион. Несмотря на небольшую продолжительность системы, и за 2 недели можно нанести вред организму. Важно с первого для похудения принимать витамины. Большие перерывы между приемами пищи. Отсутствие еды в желудке более 4 часов подряд может стать причиной сосущих болей, гастрита и других заболеваний. Употребление кофе на пустой желудок. Напиток негативно действует на пищеварительную систему, не является хорошим вариантом завтрака, поднимает давление и подходит не всем людям. Сложно удержать результат. Похудение происходит в основном за счет обезвоживания организма и потери мышечной массы.

Также к минусам относится большое количество противопоказаний. Японскую диету на 13 дней можно рекомендовать исключительно здоровым людям молодого и среднего возраста. После 45 лет использовать этот способ похудения опасно, как и в подростковый период.

Видео: Диетолог на японской диете

Основные правила

Малейшие отклонения от рациона или несоблюдение предписаний сильно снижают эффективность японской диеты на 13 дней. Особенно важно не добавлять в блюда соль и сахар, так как именно их отсутствие – это один из ключевых моментов системы, способствующий стремительному похудению и сокращению объемов.

Другие правила японской диеты:

Нельзя самовольно увеличивать размер порций, если указан вес. Если в меню только наименование продукта, есть можно до сытости, но в пределах разумного, важно не переедать. Отказ от хлеба и другой выпечки. Единственное, что разрешено системой – это ржаные сухарики, тосты или хлебцы. Их можно заменять пшеничными или овсяными отрубями, но не более 30 г. Отказ от алкоголя. Спиртные напитки не только возбуждают аппетит, но и несут огромный вред организму при соблюдении несбалансированной и низкокалорийной японской диеты. Большое количество воды. При бессолевом питании организм будет терять много жидкости и очень важно ее восполнять. Витамины. Низкая калорийность, несбалансированное питание, малое количество приемов пищи негативно скажутся на здоровье, поэтому важно восполнять дефицит веществ.

Длится японская диета 13 дней. Но часто можно встретить вариант на 14 дней или просто на 2 недели. На самом деле, эти системы мало чем отличаются друг от друга, но дольше на них худеть не рекомендуется: это чревато серьезными осложнениями, может нанести вред пищеварительной системе и организму в целом.

Важно! Огромное значение при соблюдении строгих диет имеет мотивация. Если она слабая или отсутствует, соблюдать полуголодный рацион будет сложно, скорее всего, будет срыв, и продержаться 13 дней не получится.

Видео: Японская диета, или способ похудеть быстро

Меню на 13 дней

Ежедневный завтрак на японской диете состоит из натурального черного кофе без добавления сахара и специй. Иногда в рационе присутствует хлеб. Согласно правилам, это сухарик, отруби или ржаная выпечка. Если в меню указана морковь, то из нее можно готовить салат с зеленью и лимонным соком либо употреблять в отварном, тушеном виде. Капуста обычно используется свежая. Если нужно подвергнуть продукт тепловой обработке, то используются щадящие способы: варка в воде, приготовление на пару, запекание в фольге или тушение в воде. Допустимо использовать гриль. Масло и другие жиры не использовать.

Первый день

Обед: 200 мл томатного сока, капуста, пара яиц

Ужин: порция рыбы (200 г)

Второй день

Завтрак: сухарик либо порция отрубей (30 г)

Обед: рыба, капуста

Ужин: стакан кефира и 100 г мяса

Третий день

Завтрак: сухарик

Обед: кабачок печеный или тушеный (можно приготовить на гриле со специями)

Ужин: порция говядины (200 г), капуста и дополнительно 2 яйца

Четвертый день

Завтрак: морковка

Обед: 200 г речной или морской рыбы

Ужин: пара яблок

Пятый день

Завтрак: морковка

Обед: порция рыбы, стакан несоленого томатного сока

Ужин: пара яблок или апельсинов

Шестой день

Обед: до 500 г курицы (без кожи и видимых жиров), капуста

Ужин: морковка, 2 яйца

Седьмой день

Обед: 250 г отварной или печеной телятины

Ужин: 2 яйца, стакан кефира

Восьмой день

Обед: до 500 г курицы

Ужин: отварная морковь, 2 яйца

Девятый день

Завтрак: сухарик

Обед: 200 г рыбы, стакан томатного сока

Ужин: 200 г фруктов (яблоки, цитрусы, можно сделать фруктовый салат)

Десятый день

Обед: яйцо, 2 кусочка сыра, 2-3 отварные морковки

Ужин: 200 г фруктов (любые, но с низким содержанием сахара)

Одиннадцатый день

Завтрак: сухарик или ржаной хлеб (1 кусочек)

Обед: 200 г печеного кабачка или баклажана

Ужин: 200 г мяса, 2 яйца

Двенадцатый день

Завтрак: сухарик

Обед: 200 г рыбы, столько же капусты

Ужин: стакан кефира, 100 г мяса

Тринадцатый день

Обед: 200 г капусты, 2 яйца, стакан томатного сока

Ужин: 300 г рыбы

Совет! Кроме лимонного сока и зелени, в свежие салаты разрешено добавлять острый перец, имбирь, корицу. Эти специи разгоняют кровь, ускоряют метаболизм, который замедляется из-за малого количества приемов пищи.

Как правильно войти и выйти из диеты

Диета строгая, требует основательного подхода и изучения. Важно заранее перестроиться на трехразовое питание, сделать ужины максимально легкими и убрать перекусы. В противном случае первый день системы будет большим стрессом для организма. При появлении чувства голода нужно пить воду или теплый зеленый чай.

После диеты на 14 день нужно добавить один прием пищи, например, полдник. На 15 день вводится полноценный завтрак из углеводов, например, овсяная или пшенная каша. Не стоит сразу добавлять соль, делать это нужно постепенно. Сладости желательно не добавлять в меню ближайшие 2-3 недели, это поможет удержать вес. В качестве десерта можно есть фрукты и ягоды.

Противопоказания

При наличии любых хронических заболеваний нужно проконсультироваться с врачом. Японская диета для похудения противопоказана детям, беременным женщинам и пожилым людям. Нельзя использовать эту методику людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим хирургические операции или имеющим гормональные проблемы.

Стоит отказаться от японской диеты при расстройстве кишечника и нарушениях стула. Нельзя допускать запоров, при появлении деликатных проблем важно их вовремя решать. Организм должен регулярно очищаться от побочных продуктов, образованных при распаде жиров. В противном случае велика вероятность появления проблем с кожей.