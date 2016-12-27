Всего несколько десятилетий назад повышение давления (артериальная гипертензия, или гипертония) было возрастным признаком, обременяющим людей преимущественно в пожилом возрасте. Сегодня это заболевание значительно помолодело, что вывело смертность от сердечно-сосудистых болезней на первую ступень по количеству ежегодных потерь.

Признаки высокого давления

Если головные боли становятся довольно частыми, появляются головокружение и тошнота, учащается сердцебиение, а виски сдавливает боль – следует проверить свое давление. Первыми признаками его могут быть также прилив крови к лицу, беспочвенная бессонница, одышка при малейшей физической нагрузке, постоянное чувство слабости и усталости, потемнение в глазах при резкой смене положения тела.

Прежде чем приступать к упорному и продолжительному лечению артериальной гипертензии, следует определить, не является ли она следствием какого-то другого заболевания. Ведь такие же состояния возможны при почечных, эндокринных, неврологических заболеваниях. Гипертония может развиваться на фоне постоянного стресса, сложной беременности, при отравлении ядовитыми веществами, неконтролируемом употреблении БАДов и медикаментов. В случае упущения исходного заболевания любые средства, в том числе и народные, направленные исключительно на понижение давления, окажутся неэффективными.

Как справиться с недугом без таблеток

Гипертония относится к болезням, которые, к сожалению, полностью вылечить невозможно. Но можно значительно улучшить состояние, надолго забыв о неприятных ощущениях, связанных со скачками давления. И для этого совсем не обязательно спешить подсаживаться на медикаменты. Ведь, насколько известно из отзывов самих гипертоников со стажем, организм очень быстро привыкает к таблеткам, вынуждая каждые полгода менять препарат или увеличивать дозировку. В первую очередь следует пересмотреть свой образ жизни и режим питания, а потом выбрать подходящее лечение из того, что предлагают народные целители.

Травяные чаи

Народные целители рекомендуют гипертоникам использовать травы и сборы, расширяющие сосуды, обладающие мочегонным и седативным действием. Заваривается лечебное средство аналогично обыкновенному чаю, пьется в теплом виде. Хранить травяные настои следует не дольше двух дней в холодильнике, но при возможности делать разовую дозу свой выбор лучше остановить на ней.

Наиболее эффективными для понижения давления являются гибискус, боярышник, китайский лимонник, ромашка аптечная, листья земляники, календула, шиповник, корень валерианы, пустырник, мята перечная. Более эффективными будут не единичные травы, а их сборы, в комплексе решающие проблему:

ромашка аптечная, фенхель, мята перечная и корень валерианы;

корень валерианы, трава душицы обыкновенной, трава зверобоя продырявленного;

цветы календулы, липы, листья мяты перечной;

цветы и плоды боярышника, цветы бузины черной;

пустырник, ромашка, семена укропа.

Приготовление чая

Две столовые ложки смеси залить на ночь 0,5 л кипятка. Настаивать в термосе. Процедить перед применением. Разовая доза – стакан настоя натощак. Выбор сбора зависит только от вкусовых предпочтений и индивидуальной непереносимости некоторых трав. Если одновременно с народными средствами принимается лекарство, то его дозу можно уменьшить в два раза. Но делать это нужно только после консультации с врачом.

При диагностировании гипертонии желательно регулярно принимать травяные чаи по утрам, через каждый месяц делая перерыв на одну-две недели. При разовом скачке давления чай можно выпить одноразово для его понижения.

Видео: Лекарственные травы при гипертонии

Снижение давления с помощью продуктов пчеловодства

Относительно полезных свойств меда и других продуктов пчеловодства народная и традиционная медицины всегда были единогласны. Более полезный природный продукт от тысячи недугов сложно найти. Но не следует забывать, что это целебное средство является сильным аллергеном. Перед применением, особенно внутрь, следует произвести пробу на восприимчивость.

Состав от гипертонии

Состав:

Мед – 500 мл

Репчатый лук – 3 кг

Перегородки из 25-30 вызревших грецких орехов

Водка – 500 мл

Приготовление:

Лук очистить, выжать сок. Перемешать его с медом, измельченными перегородками. Залить водкой. Настаивать средство 10 дней под крышкой. Принимать по столовой ложке не чаще трех раз в день.

Чеснок против повышенного давления

Хорошо влияет на сосуды и давление жало пчел. Желательно получить хотя бы 2-4 пчелиных укуса в конечности. Процедуру проводить не чаще двух раз в неделю.

Чеснок выручает человека при простуде, некоторых болях, при глистах. Его способность выводить лишний холестерин из крови, улучшать пищеварение и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы используется также для лечения гипертонии:

Измельчить 2-3 средних зубчика чеснока, смешать с кефиром. Выпить залпом за один прием. 25 зубчиков настоять в теплом темном месте в течение 2 недель, залив 500 мл водки. Принимать по 1 ч. л. трижды в день перед едой. Съесть зубчик чеснока, тщательно разжевав его и ничем не заедая. Настоять в течение недели измельченный чеснок, залитый кипятком. Использовать средство для примочек к стопам, ладоням, ко лбу во время скачков давления.

Видео: Чесночная настойка. Способы приготовления и применения

Компрессы, ванны и ванночки

Эффективно и быстро избавиться от высокого давления можно с помощью обыкновенной воды. Она повысит общий тонус организма, укрепит иммунитет, отлично справится с приступами гипертонии, обладая успокаивающим, расслабляющим эффектом. А чередуя ее температуру, можно значительно укрепить сосуды, что является не только лечебным, но также отличным профилактическим средством от заболевания.

Компрессы для понижения давления

Это наиболее эффективное народное средство для быстрого улучшения самочувствия. Метод не профилактический, применяется только при резком скачке давления. Смешать яблочный уксус с водой в равных долях. Смочить смесью полотенце, обернуть им ступни ног. Уже через 10-15 минут ощущается эффект.

Контрастные ванночки для ног

На протяжении 20 минут попеременно на 2-3 минуты погружать стопы в горячую и холодную воду. Закончить процедуру холодной водой.

Ванна с горчицей

50 гр сухого горчичного порошка смешать с 10 л воды до полного растворения. Готовую смесь вылить в ванну. Принимать 15-20 минут. После процедуры облить тело теплой водой 34-35 градусов. Укутаться одеялом. Лечь спать.

Видео: Как быстро сбить повышенное давление с помощью народных средств

Продукты питания, способные нормализовать повышенное давление

Правильное и сбалансированное питание способно не только предотвратить гипертонию, но улучшить состояние человека, давно от нее страдающего. Можно самостоятельно подобрать индивидуальный рацион, всего лишь руководствуясь списком необходимых витаминов и микроэлементов:

достаточное количество витамина С способствует укреплению стенок сосудов (смородина, лимон, облепиха, яблоки, укроп, шиповник);

витамины группы В препятствуют развитию атеросклероза, вызывающего сужение просвета в сосудах, в результате чего происходят скачки давления (сырой куриный желток, все виды орехов, печень, почки, бананы, дрожжи);

обладающий мочегонным и сосудорасширяющим эффектом магний в большом количестве есть в арбузах, гречневой и овсяной крупе, листовой зелени, чесноке;

калий способствует укреплению стенок сосудов, что стабилизирует артериальное давление, подавляет действие натрия, переизбыток которого и вызывает его скачок (богаты калием картофель, фасоль, орехи, курага);

полезны при гипертонии свежевыжатые соки.

Апельсиновый сок

Натереть фрукт, не снимая кожуры. Мякоть смешать с сахаром по вкусу. Принимать трижды в день по 1 ч. л.

Лимонно-смородиновый сок

Готовить из стакана сока красной смородины, сока одного лимона и стакана меда. Тщательно смешанные компоненты принимать по столовой ложке трижды в день за час до или через полтора-два часа после еды.

Свекольный сок

Приготовить из свежей свеклы сок, выдержать не менее двух часов в открытой емкости. Пить 3-4 раза в день по полстакана. Курс лечения - 20 дней.

Внимание! Свежевыжатый свекольный сок пить не рекомендуется.

Свежий виноградный сок

Такой сок рекомендовано пить по особенному графику:

первые 3 дня - по 2 ст. л. дважды в день;

с 4 по 6 день – по полстакана два раза в день;

7-9 день – по 150 мл;

10-11 день – по 200 мл;

начиная с 12 дня на протяжении 13 дней – по 250 мл;

следующие 25 дней пить по этой схеме, только в обратном порядке, под конец придя к начальной дозировке в 2 ст. л.

Профилактика гипертонии

Врачи выделяют несколько причин, способствующих возникновению артериальной гипертензии. Избавившись от некоторых, можно значительно улучшить самочувствие при первых признаках и отложить эту проблему на более поздний возраст:

чрезмерно соленая пища;

патологическое содержание холестерина в крови;

злоупотребление алкоголем и курение;

избыточный вес и несоблюдение режима питания;

ненормированная работа, отсутствие нормального отдыха и полноценного сна;

гиподинамия;

наследственность.

Чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему, избавиться от скачков артериального давления, человеку необходимо ежедневно проходить не менее шести километров.

Физические нагрузки крайне необходимы гипертоникам. Но не все. Поднятие тяжестей, силовые занятия в тренажерном зале, интенсивная ритмическая гимнастика, подъем в гору могут спровоцировать обратный эффект, подняв давление. Лучше заняться велосипедными поездками, пешими прогулками, плаванием, танцами. Снизить скачок давления в стрессовой ситуации можно с помощью несложных дыхательных упражнений.

Многие люди чувствуют себя вполне удовлетворительно при давлении 140/90, не подозревая, что уже находятся в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний. Даже при нормальном самочувствии все внутренние органы работают в такой ситуации на износ. Поэтому желательно все же уделять своему организму внимание, не пуская все на самотек.

Видео: Дыхательная гимнастика для снижения давления