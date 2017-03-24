Ограничения, усталость и плохое настроение – это именно то, с чем обычно сталкивается человек во время похудения. Но так бывает не всегда. Существуют методики, позволяющие сбросить вес без голодовок, легко и комфортно. Такие диеты называют легкими. Они позволяют питаться вкусно, сытно, не тратить время на приготовление сложных блюд, при этом худеть. Не будет одолевать постоянное чувство голода, поэтому и настроение на всем протяжении диеты будет отличным.

Как подобрать диету

Легкое похудение – понятие относительное. Кому-то сложно готовить для себя отдельные блюда, он готов недоедать, лишь бы не заходить лишний раз на кухню. Кто-то не переносит голод, он готов есть любые продукты, чтобы чувствовать себя сытым и довольным. В северных регионах проблемы с приобретением качественных овощей и фруктов, а кто-то не может соблюдать прописанное меню из-за финансовых проблем.

Именно поэтому простая и легкая диета для одного человека может стать сложной для другого. При выборе подходящей методики в первую очередь нужно ориентироваться на собственные вкусовые привычки, желания и возможности.

Белковая диета: самая сытная

Эту диету называют легкой потому, что при ее соблюдении не возникает чувства сильного голода, меню разнообразное, интересное, сытное. Разрешено употреблять соль, разные соусы, специи, но не стоит ими злоупотреблять. В большом количестве приправы тормозят похудение, задерживают воду, способствуют появлению отеков.

Основу рациона белковых диет составляют нежирные молочные продукты, птица, мясо, яйца и рыба. Человеку нельзя употреблять только белок, поэтому дополнительно в рацион вводятся овощи: капуста, кабачки, морковь, свекла, баклажаны и другие виды без содержания крахмала. Ограничиваются жиры, не стоит употреблять сахар и продукты с его содержанием, из рациона исключаются все злаки. Блюда желательно готовить самостоятельно и только щадящими способами: варка, запекание, тушение.

Противопоказания:

беременность, период лактации;

заболевания пищеварительной системы, кишечника;

сердечно-сосудистые проблемы;

почечная недостаточность;

неустойчивый гормональный фон, эндокринные заболевания.

Питание с повышенным содержанием белка подходит только взрослым и здоровым людям. Если имеются какие-то противопоказания или хронические заболевания, то начинать диету можно только после консультации с врачом. Нельзя продолжать ее более 14 дней.

Примерное меню

Взвешивать пищу не нужно, как и считать калории. Чем больше белка употребляется, тем быстрее идет процесс похудения. Если есть только овощи, процесс пойдет медленно. Эта диета легкая для любителей есть много и часто. Три варианта меню, можно выбирать и чередовать в любой последовательности. Дополнительно можно делать 2-3 перекуса из овощей, нежирных молочных продуктов.

Первый вариант

Завтрак: творог обезжиренный, кофе с молоком

Обед: щи с курицей без картофеля, салат из огурцов

Ужин: тушенная в томате рыба, капустный салат

Второй вариант

Завтрак: яичница с крабовыми палочками, какао

Обед: мясная солянка сборная, котлета из говядины

Ужин: тушеная капуста, куриная грудка

Третий вариант

Завтрак: омлет с мясом, чай с молоком

Обед: тушенные с говядиной кабачки, зелень

Ужин: мясо на гриле, помидоры

На заметку: Белковых диет на самом деле очень много, есть целые системы для избавления от большого количества лишнего веса, например, методика Дюкана. С их помощью можно сбросить 10, 20, 50 кг. Но они требуют досконального изучения и основательного подхода, что может занять не один день.

Видео: Диетолог Ковальков о белковой диете

Питьевая диета: готовить не нужно

Очень популярная и известная система, которая позволяет за 7 дней скинуть до 5 кг веса, а также очистить организм, дать пищеварительной системе отдых. Эта легкая диета не требует приготовления каких-либо сложных блюд, очень простая, доступная и дешевая. Идеально подойдет занятыми, редко бывающим дома людям.

В рационе только напитки: соки, какао, чай, кефир и другие молочные продукты. Из минусов можно отметить голод. Он будет присутствовать, так как организм привык принимать твердую пищу. Напитки быстро покидают желудок, поэтому рекомендуется употреблять их не реже 7 раз в день. Не стоит забывать про чистую воду. Противопоказанием является только беременность и детский возраст.

Меню на 7 дней

Существуют варианты диеты на один или три дня. Они переносятся легче недельного варианта, так как не у всех хватает силы воли пройти путь до конца, но всегда можно прекратить похудение. По утрам можно пить кофе с молоком или какао, цикорий.

Последовательность питьевых дней

Понедельник: обезжиренные молочные напитки

Вторник: мясной, рыбный, овощной бульон со специями, зеленью

Среда: фруктовые, овощные соки

Четверг: зеленый, черный, травяной и фруктовый чай

Пятница: кисельный день

Суббота: смешанный день, любые напитки

Воскресенье: овощные, фруктовые соки

Овощная диета: вкусная и дешевая

Овощи доступны круглый год, в летнее время года они еще и очень разные, сочные, полны витаминов. Эта диета легкая, сытная и достаточно простая. Можно вдоволь наедаться салатами, супами, вторыми блюдами и при этом худеть. Потеря веса в среднем будет составлять 4-5 кг в месяц.

Рацион разнообразный, его можно составлять с учетом своих вкусовых предпочтений. В сутки разрешено съедать 1,5 кг овощей. Все блюда готовятся щадящими способами с минимальным количеством жиров. Ограничиваются покупные соусы, сладости, выпечка из белой муки. В салаты можно добавлять оливковое и льняное масло.

Дополнительные продукты:

нежирный кефир, творог;

зерновой хлеб, отруби, сухарики;

несладкие свежие фрукты;

куриная грудка, нежирная рыба;

зелень, приправы, ароматные травы;

геркулес, гречка, перловка, пшено.

Общее количество дополнительных продуктов не должно превышать 1 кг в сутки. Пить можно воду, овощные и несладкие соки из фруктов, компоты, чай и кофе.

Примерное меню на день

Каши желательно есть с утра. Все основные приемы пищи должны сопровождаться употреблением свежих овощей или салатов. Принцип построения меню очень простой, овощи для салатов, супов подбираются на свое усмотрение, ограничивается только картофель.

Меню на день

Завтрак: каша овсяная, 1 морковь

Второй завтрак: кабачковые оладьи, чай

Обед: щи с капустой, салат свежий, 100 г отварной курицы, компот, кусочек хлеба

Полдник: яблоко, йогурт натуральный

Ужин: тушеные овощи, зелень, 100 г печеной или тушеной рыбы

На ночь: кефир

Легкая диета кефирная

Легкие и полезные кефирные диеты позволяют худеть очень быстро. Они имеют огромное количество вариаций, отличаются продолжительностью, рационом, результатами. В молочных продуктах содержится белок и кальций, они помогут восстановить микрофлору кишечника, очистить орган, улучшить его работу.

Основой рациона является нежирный, до 1%, кефир . Его можно иногда заменять натуральным йогуртом, ряженкой, творогом до 5%. Монодиеты предполагают использование только молочных продуктов. Их употребляют в течение 1, 3, 5 или 7 дней. Далее похудение может быть опасно. Но есть смешанные системы, например, от Ларисы Долиной.

Противопоказания: беременность, заболевания ЖКТ.

Вариант кефирной диеты от Ларисы Долиной

За неделю такого питания можно потерять до 5-7 кг. Важный момент – исключение соли. С самых первых дней организм начнет избавляться от лишней воды. Ежедневно нужно употреблять 0,5 л кефира и дополнительный продукт. В каждый день он свой. Питаться необходимо малыми порциями, строго до 18.00.

Дополнительные продукты на неделю

Понедельник: 400 г картофеля

Вторник: 400 г творога

Среда: 0,5 кг фруктов

Четверг: 0,5 кг курицы

Пятница: 0,5 кг фруктов

Суббота: 1,5 л воды

Воскресенье: 0,5 кг фруктов или столько же овощей

Важно! На любой кефирной диете нужно пить не меньше 2 литров воды. Жидкость поспособствует очищению организма, ускорит похудение.

Бессолевая диета: разнообразная и сытная

Диета легкая тем, что не нужно себя в чем-то ограничивать. Есть можно абсолютно любые нежирные блюда, но без добавления соли. В результате снижается нагрузка на сосуды, сердце и печень, выходит лишняя вода из организма, и вес стремительно снижается. Пресные блюда хорошо насыщают, чувство голода появляется редко. Потеря веса напрямую связана со строгостью меню, она может составлять от 3 до 8 кг в месяц.

Запрещенные продукты:

копчености, колбасные изделия, консервы;

любые готовые блюда, полуфабрикаты;

кондитерские изделия, сахар;

алкогольные напитки;

макароны и другие мучные изделия.

Основу рациона бессолевой диеты составляют овощи, птица и мясо, фрукты, рыба и молочные продукты. Хлеб и каши нужно ограничить. Вместо соли в блюда добавляют другие специи: перец, имбирь, сушеную и свежую зелень. Салаты, мясные и рыбные блюда хорошо сочетаются с лимонным соком.

Примерное меню на день

Для составления дневного рациона можно придерживаться стандартных принципов питания: есть часто и небольшими порциями, в перерывах пить воду.

Завтрак: омлет, чай с молоком

Ланч: яблоко

Обед: борщ с курицей, сухарик

Полдник: натуральный йогурт или творожок

Ужин: рыба запеченная, салат из капусты или других овощей

Если нужно похудеть быстро, то за основу можно взять знаменитую японскую диету. С ее помощью за 2 недели легко избавиться от 7-8 кг, но рацион строгий, меню не терпит отклонений.

Видео: Елена Малышева о бессолевой диете