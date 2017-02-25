Пропорциональная фигура – мечта любой женщины. Кому-то мешают полные руки, кому-то ноги или живот, но есть большая категория девушек, которая мечтает похудеть в бедрах. Именно пятая точка зачастую далека от идеала и требует работы над собой. Существует даже специальная диета для уменьшения объема в проблемном месте, повышения упругости и улучшения внешнего вида. Длительность методики - 2-4 недели, и за это время можно добиться видимых результатов.

Основные принципы похудения в бедрах

Решать проблему только питанием сложно и долго. В этом случае нет гарантий получения положительного результата. Возможно, сокращение объемов произойдет не только в бедрах, пострадают нежелательные места. Именно поэтому нужен комплексный подход.

Что включает система:

Питание. От него зависит 70% успеха. Специально разработанная диета направлена на снижение количества жира в организме, выведение лишней жидкости, сокращение объемов. Спорт. Чтобы сжигание жира и уменьшение объемов происходило именно в бедрах, нужны специальные упражнения, при которых будет задействована именно проблемная зона. Уход за кожей. Массаж и другие косметические процедуры могут творить чудеса, и только с их помощью за несколько недель можно потерять 2-4 см в объеме. Также улучшится вид и состояние кожи, рельеф станет привлекательней.

В качестве дополнительных процедур также можно использовать антицеллюлитные обертывания, содовые ванны, разогревающие кремы и другие средства для ухода за кожей, способствующие похудению.

Важно! Если имеется склонность к появлению растяжек, с самого начала системы нужно обеспечить коже полноценное питание и увлажнение.

Основные принципы диеты

Главная задача системы – снижение жира в рационе. Именно он откладывается в ненужных местах. В силу особенностей женского организма и гормонального фона часто это бедра, ягодицы. В сутки человеку нужно 30 г жира, для снижения веса достаточно 12-15 г. Но мало кто контролирует его поступления, особенно в скрытом виде. Вместе с готовыми блюдами, сложными закусками и десертами его поступает намного больше. Поэтому в большинстве диет приоритет отдается белкам и медленным углеводам.

Общие правила питания для похудения в бедрах:

Сокращение калорийности рациона до 1000-1200 ккал в сутки. Считать энергопотребление необязательно, если придерживаться правильного меню. Ежедневно употребляется не меньше 30 г белка. Его желательно учитывать. Основные источники: нежирное мясо и рыба, молочные продукты и дары моря. Выбор натуральных высококачественных продуктов. Полуфабрикаты и еда сомнительного происхождения не должны появляться на столе у того, кто хочет уменьшить бедра и жировую прослойку в целом. Приготовление простых блюд, состоящих из минимального количества ингредиентов. Но при этом питание в течение суток должно быть разнообразным, полноценным. Употребление 2 литров чистой воды в сутки и дополнительно 1-2 чашек зеленого чая. Он поможет выгнать лишнюю жидкость из организма, сократить объемы. Обязательно употребление овощей и фруктов в сыром виде. Клетчатка поможет очистить кишечник, улучшит перистальтику, ускорит похудение и сжигание жира. Рекомендуется добавлять в блюда продукты, имеющие эрготропное действие: чеснок, сухой или свежий имбирь, перец, лук.

Рацион составляется из продуктов с высоким процентом усвояемости. Все блюда готовятся без масла и добавления других жиров. Важно ограничить употребление соли, которая способствует задержанию жидкости и появлению отечности. Подсаливать блюда можно, но уже в готовом виде, в процессе приготовления специи не добавляются. Для улучшения вкуса можно использовать лимонный сок, смешанный с приправами.

Меню диеты для похудения бедер

Питание на этой системе дробное, не менее пяти раз в день. Важно не передать, чтобы не провоцировать растяжение желудка и приступов сильного голода. По этой же причине не рекомендуется одновременно пить. Жидкость употреблять между едой. Вес каждого приема пищи не должен превышать 350 г.

Какие напитки разрешены: зеленый и черный чай, отвар шиповника, цикорий. Натуральный кофе не более 2 чашек в первой половине дня. Сахар, сливки и молоко запрещены. Увлекаться заменителями и подсластителями также не стоит. Эти добавки негативно влияют на работу желудка, а также могут спровоцировать застой жидкости, отеки, ухудшить функционирование почек.

Подготовка к диете

За 3-4 дня до старта нужно провести корректировку рациона. Это поможет легче войти в колею, направить организм в нужное русло. Уже на этапе подготовки могут появиться первые сдвиги и потеря веса, сокращение объемов.

Что нужно исключить:

сладости;

мучные продукты, любую выпечку;

жирное мясо, сало;

маринады, соленья.

Желательно на этапе подготовки к системе приучиться к дробному питанию по часам. В противном случае резкие изменения и корректировка рациона будут даваться сложно, вероятность сорваться будет намного выше. Можно перед диетой провести разгрузочный день, который сразу решит несколько проблем: приучит к дробности, поспособствует выведению жидкости из организма, очистит кишечник и даст отдых пищеварительной системе.

Примерное меню на три дня

Длительность диеты ограничена только собственными возможностями. Питание сбалансированное, разнообразное, покрывает потребности организма. Составлять меню можно самостоятельно, учитывая общие принципы построения рациона. Для примера три разных варианта. В качестве шестого приема пищи ежедневно можно выпивать стакан обезжиренного кефира. Он послужит дополнительным перекусом или поздним ужином.

Первый день

Завтрак: 200 г овсяной каши с изюмом или ягодами

Перекус: 70 г творога с зеленью, 1 крипс

Обед: 150 г гречневой каши по-купечески с курицей, 150 г свежих овощей

Полдник: 120 г йогурта, яблоко

Ужин: 200 г тушеных овощей, 100 г отварной или запеченной рыбы

Второй день

Завтрак: 200 г пшенной каши

Перекус: 120 г творожной запеканки, 40 г фруктового пюре

Обед: 300 г борща, 1 кусочек зернового хлеба

Полдник: 120 г творога, апельсин

Ужин: 100 г отварной говядины, 200 г салата из свежих овощей

Третий день

Завтрак: омлет из 2 яиц, 25 г твердого сыра, помидор

Перекус: 1 грейпфрут

Обед: 100 г кабачковой икры, 100 г курицы отварной или печеной, 1 кусочек хлеба, огурец

Полдник: 2 печеных яблока

Ужин: голубцы с курицей и овощами без круп

Вариант жесткой диеты

Есть еще один вариант диеты, которая поможет похудеть в бедрах. Она пригодится тем женщинам, которые хотят это сделать в краткие сроки. Уже через неделю можно потерять до 5 см в объеме, но при условии полного соблюдения рациона.

Меню

Понедельник: 1 литр молока до 1,5 % жирности

Вторник: 200 г нежирного творога, 800 мл несладкого фруктового или овощного сока

Среда: только вода и зеленый чай

Четверг: 3 печеные или вареные картофелины, 800 мл сока

Пятница: 5-7 яблок

Суббота: 200 г курицы или говядины, 800 мл сока

Воскресенье: 1 литр кефира и 2 яблока (можно 1 грейпфрут)

Все продукты нужно разделить на 5-6 частей и употребить через равные промежутки времени до 8 часов вечера. Дополнительно в рацион вводится 1,5 литра чистой воды, можно пить зеленый чай в неограниченном количестве.

Уход за кожей в проблемном месте

Быстрое похудение чревато ухудшением состояния кожи. Поэтому с самого первого дня диеты нужно начать за ней ухаживать. В противном случае на смену объемам придет дряблость, целлюлит. Все средства подбираются индивидуально с учетом личных предпочтений, финансовых возможностей и типа кожи.

Уход за кожей бедер:

Очищение. Кожа является проводником, и во время похудения ее работа возрастает. Чтобы предупредить загрязнение пор, нужно проводить водные процедуры 2 раза в день. Отшелушивание. Ни одно увлажняющее средство не подействует в полную силу, если не производить очищение от омертвевших клеток, освобождение пор от жира. Для этого используется скраб, процедура производится через день. Увлажнение. На этапе похудения оно важнее, чем питание. Можно использовать любой крем или специальное средство для уменьшения объема, лечения целлюлита. Производится ежедневно.

На заметку: Растяжки? Совсем от них избавиться не получится, но сделать менее заметными вполне возможно. Для этого в любимый крем перед каждым использованием добавляется измельченная таблетка аптечного мумие. Вместе с ней средство хранить нельзя.

Массаж для похудения бедер

Массаж – простой способ похудеть, избавиться от целлюлита и сократить объемы. А в комплексе с диетой и физкультурой он может творить настоящие чудеса. Идеальный вариант – воспользоваться услугами специалистов и пройти полный курс. Но не у всех есть такая возможность, зачастую приходится проводить процедуру самостоятельно.

Какой массаж можно использовать:

Ручной. На кожу наносится крем, масло, мед или антицеллюлитное средство, затем производится обработка проблемных зон путем растирания, щипков, похлопываний. Баночный. Для этого вида массажа нужно распарить кожу, растереть тело мочалкой, чтобы усилить кровообращение. Далее наносится масло и закрепляется банка, причем таким образом, чтобы она втянула небольшой участок кожи. Затем банку водят в разных направлениях по проблемной зоне. Аппаратный. Этот вид массажа чаще всего проводиться в салоне. Имеет много разновидностей. Самые распространенные: лимфодренажный, вакуумный.

Любое воздействие на кожу даст положительные результаты, поможет усилить кровоток, размять ткани и вернуть коже упругость. Но большинство процедур достаточно болезненные, доставляют неприятные ощущения.

Видео: Массаж антицеллюлитный для бедер

Комплекс физических упражнений

При помощи диеты для похудения бедер невозможно воздействовать на конкретную область. Чтобы сжигание жира происходило именно в этом месте, нужно подключить физические упражнения. Они ускорят кровообращение, поддержат мышцы в тонусе, поспособствуют уменьшению объемов.

Примерный комплекс упражнений:

выпады в разные стороны;

балансирующие приседания;

наклоны;

прыжки на месте, в стороны;

махи ногами.

Не нужно забывать, что перед любой тренировкой нужна разминка. Если есть возможность, то разумней обратиться в фитнес-центр и подобрать упражнения индивидуально. Тренер проконтролирует выполнение, поможет избежать распространенных ошибок.

Видео: 5 лучших упражнений для бедер