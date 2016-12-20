Избавиться от запора легко. В любой аптеке можно купить действенное лекарство. Все медикаментозные средства работают быстро и эффективно, но однократно. Ни одно из них не может наладить работу кишечника, улучшить моторику, избавить от запоров на длительное время. Через пару дней проблема возвращается. В большинстве случаев причиной застоя является неправильное питание, употребление большого количества переработанных продуктов, что влечет за собой дефицит клетчатки. При запорах помогут отруби. Необходимо лишь правильно выбрать их, приготовить и употребить.

Как действуют отруби

Продукт представляет собой оболочки зерна (шелуху, отходы), которая остается после очистки злаков. Основное достоинство – натуральность. Вторым важным преимуществом является концентрация растительной клетчатки. В небольшом количестве отрубей (20-30 г) содержится суточная норма грубых волокон, необходимых для правильной работы ЖКТ. При регулярном употреблении о запорах можно забыть.

Чем полезны отруби при запорах:

улучшают кишечную моторику;

ускоряют пищеварение;

снижают уровень холестерина;

выводят жиры, канцерогены, продукты распада.

Купить отруби можно в аптеке или в продуктовом магазине. Стоимость их доступная, хранение неприхотливое, использование удобное.

Видео: Отруби ржаные, пшеничные, овсяные

Выбор отрубей: какие помогут избавиться от запоров

В продаже представлены три основных вида отрубей: пшеничные, ржаные и овсяные. Иногда встречаются рисовые, кукурузные и гречневые оболочки, но они менее популярны. Все продукты преимущественно состоят из клетчатки, имеют разную степень жесткости. Они могут использоваться для лечения запоров. Желательно приобретать натуральную шелуху в рассыпном виде, в составе которой нет никаких добавок. Гранулированные и прессованные шарики из отрубей менее полезны.

Краткая характеристика видов:

Пшеничные отруби. Они самые мягкие, содержат микроэлементы, витамины, идеальны для лечения непроходимости кишечника. Начинать прием растительной клетчатки желательно именно с этого вида. Позже можно перейти к ржаным или более грубым волокнам овса. Ржаная шелуха. Этот продукт схож по составу с пшеничной клетчаткой, но отличается более грубыми волокнами. Действует жестче. Овсяные отруби. Содержат растворимую клетчатку, полезны при похудении, выводят холестерин и лишние жиры из организма, допускается использование при лечении непроходимости кишечника.

Важно при покупке проверять сроки годности и целостность упаковки. Затем продукт нужно пересыпать в стеклянную банку. При неправильном хранении, попадании влаги шелуха может прогоркнуть. Количество клетчатки от этого не изменится, но вкус сильно пострадает.

Подготовка отрубей перед употреблением

Сухими отруби употреблять не стоит. Это можно делать, вреда не будет, но и пользы не принесет. Чтобы волокна клетчатки заставили работать ЖКТ, очистили его, вынесли все лишнее, продукт нужно размочить.

Как подготовить отруби:

Высыпать продукт в миску. Добавить не меньше 5 частей горячей воды, накрыть. Настоять 1-2 часа. Лишнюю жидкость слить.

Далее распаренные оболочки зерна используются в пищу самостоятельно, в сочетании с другими продуктами либо ингредиентами лечебного рецепта.

Суточная порция шелухи для взрослого человека - 30 г. Переходить к дневной норме нужно постепенно, начиная с 1 ч. л. При появлении неприятных реакций со стороны ЖКТ прием клетчатки нужно прекратить. Если человек употребляет неочищенные крупы и большое количество свежих овощей, то дневную порцию рекомендуется уменьшить.

Важно! Обилие клетчатки при недостаточном употреблении жидкости может усугубить ситуацию, нарушить баланс в кишечнике. На каждую порцию размоченных отрубей обязателен стакан чистой воды.

Рецепты из народной медицины для лечения запоров

Отруби редко употребляют просто с водой. Чаще всего их дополняют кисломолочными напитками, травами, овощами и другими продуктами, которые усиливают моторику кишечника или обладают слабительным действием.

Применение отрубей с водой

Классический метод лечения запоров. Понадобятся отруби (30 г) и чистая некипяченая вода. Клетчатку залить стаканом воды, настоять. Через час разделить распаренную шелуху на 3 равные части. Употреблять за полчаса до еды перед основными приемами пищи. Каждую порцию запить дополнительным стаканом воды. Курс лечения запоров таким способом не менее месяца.

Кефир с отрубями

Эффективный способ применения отрубей при запорах. Дополнительно нужен кефир. Важно, чтобы кисломолочный напиток был свежим. Также желательно выбирать продукт, обогащенный полезными пребиотиками, что улучшит работу и состояние кишечника.

С вечера залить 30 г сухих отрубей стаканом кефира, настоять ночь в холодильнике. С утра приготовленное блюдо съесть, выпить дополнительно стакан воды. Полноценно завтракать можно через час, если появится аппетит. Набухшая в кефире клетчатка очень сытная, хорошо подавляет чувство голода. Этот же рецепт полезно использовать для похудения.

Отрубная вода с медом

Средство для усиления перистальтики. Подходит людям, имеющим заболевания желудка (гастрит, язва), при которых грубая клетчатка в чистом виде запрещена. При непереносимости меда этот ингредиент можно исключить.

Состав:

Отруби – 4 ст. л.

Вода – 0,4 л

Мед – 1 ст. л.

Применение:

Отруби залить горячей водой, но не крутым кипятком. Накрыть, оставить на 4 часа. Можно на всю ночь. Затем шелуху интенсивно размешать, процедить, отжать. Приготовленный настой подогреть до 50°C, добавить ложку меда, растворить. Выпить с утра натощак за час до завтрака. Допускается дополнительное употребление воды.

Отруби со свеклой

Рецепт полезного очищающего салата со слабительным действием. Блюдо можно употреблять в любое время суток независимо от основных приемов пищи. При необходимости льняное масло можно заменить любым другим.

Состав:

Свекла отварная – 150 г

Отруби – 20 г

Масло льняное – 15 мл

Соль, зелень по вкусу

Применение:

Отруби залить кипятком на 30 минут. Остатки жидкости сцедить. Свеклу очистить, натереть, смешать с отрубями. Для вкуса в салат добавить специи, измельченную зелень. Заправить льняным маслом. Салат размешать, употребить сразу после приготовления.

Каша из отрубей с черносливом

Вариант лечебного завтрака из отрубей. Каша получается сытная, питательная, полезна для желудка и эффективна в лечение запоров. При ежедневном употреблении блюда о проблеме можно забыть.

Состав:

Отруби – 3 ст. л.

Молоко (вода) – 200 мл

Чернослив – 30 г

Мед цветочный – 1 ст. л.

Применение:

Кашу можно готовить на воде или на нежирном молоке. Жидкость довести до кипения, добавить отруби, проварить минуту. Чернослив промыть, порезать кусочками, добавить. После закипания выключить, накрыть. Дать блюду настояться 30 минут. Добавить мед, размешать. За 30 минут до завтрака выпить стакан воды. Через полчаса после трапезы повторить прием жидкости.

Видео: Что есть при запорах

Противопоказания

Клетчатка полезна, но в большом количестве может вызывать метеоризм, вздутие, боли в животе и непроходимость. Поэтому нельзя превышать указанную дозировку. Не имеет смысла употреблять одновременно с лекарственными препаратами или витаминами. Средства будут выведены из организма грубыми волокнами до того, как успеют подействовать. Между их приемами необходим перерыв 2 часа.

Основные противопоказания:

диарея;

синдром раздраженного кишечника, воспаление слизистых;

авитаминоз;

заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки;

детский возраст.

Нельзя применять лечение во время беременности и лактации. Здоровый человек может употреблять дополнительную клетчатку самостоятельно или в комплексной терапии ежедневно, но не более 2 месяцев. После этого нужно дать организму отдых 30 дней, затем курс можно повторить. Непрерывное употребление дополнительной клетчатки ведет к дефициту важных веществ.