При появлении на свет ребенка молодые родители нередко оказываются в растерянности. Он кажется таким хрупким, что даже простые действия вызывают страх. Начальные сведения о том, как ухаживать за малышом, мама получает в роддоме, но, очутившись дома один на один с крохой, не всегда умеет применить их на практике. Большое внимание уделяется купанию ребенка, но проведение утреннего туалета для новорожденного не менее важно, ведь это не только гигиенические процедуры, но и профилактика заболеваний, закаливание и просто – минутки общения мамы и малыша.

Что понадобится

Для туалета удобно приготовить все заранее, чтобы провести процедуры быстро и ни на что не отвлекаться. Это особенно актуально, если мама одна, помочь и подать забытые атрибуты некому. Итак, для проведения утренних процедур необходимо приготовить:

Теплую кипяченую воду в удобной посуде. Это может быть глубокая миска или ковшик, желательно использовать ее только для новорожденного и дезинфицировать. Специальное детское или косметическое (персиковое, абрикосовое) масло. Некоторые мамы его прокаливают, но это необязательно. Крем под подгузник или присыпка. Для профилактики опрелостей используют также кремы и мази с декспантенолом (де-пантенол, бепантен). Марлевые салфетки. Их делают из стерильного бинта или покупают уже готовые. Медицинскую вату. Удобнее использовать ватные диски, так как в них не так много волокон, они легче поддаются скручиваю. Можно заранее, чтобы потом не отвлекаться, сделать из них тугие жгутики, или турундочки. Раствор зеленки (1%) и перекиси водорода (3%). Небольшая емкость, в которую будет собираться использованный материал. Сразу стоит подготовить подгузник, если он используется, чистую и проглаженную одежду.

Перед тем, как приступить к утренним гигиеническим процедурам, маме необходимо тщательно вымыть руки. Дезинфицирующие растворы применять не нужно, достаточно обычного мыла. Проводить туалет новорожденного удобно на пеленальном столике: так маме не придется наклоняться, не будет болеть поясница, особенно уязвимая после родов. Но многие используют для этих целей стол или диван. Поверхность, на которой будет лежать малыш, должна быть ровной, ее следует застелить чистой проглаженной пеленкой.

Внимание! Нельзя оставлять новорожденного на пеленальном столике или любой другой открытой поверхности одного ни на секунду. Даже самые маленькие дети, активно двигая руками и ногами, могут приблизиться к краю и упасть. Такие падения ведут к серьезным травмам.

Порядок проведения гигиенических процедур

Утренний туалет новорожденного проводят сразу после пробуждения или через полчаса после кормления, чтобы молоко усвоилось и ребенок не срыгивал. Малыша полностью раздевают, после чего его желательно подмыть под проточной водой без использования мыла, затем промокнуть кожу мягким полотенцем. Мальчиков, как и девочек, подмывают спереди назад для предотвращения попадания остатков каловых масс на половые органы и последующего развития инфекции.

Первые 1-2 недели педиатры рекомендуют измерять новорожденному температуру тела. Это помогает установить его нормальные показатели и вовремя заметить отклонения, ведь часто признаком болезни служит повышение температуры тела. Терморегуляция новорожденного не налажена, и любые внешние и внутренние факторы влияют на ее изменения.

Туалет глаз новорожденного

Процедуры начинают с умывания глаз. Первый месяц для обработки глаз желательно использовать слабый раствор фурацилина (1/2 таблетки на стакан воды) или свежий отвар ромашки. Обрабатывают глазки марлевыми салфетками, так как при попадании микрочастичек ваты в глаза может развиться воспаление. Для каждого глаза используют отдельный кусок марли:

Окунуть тампон в приготовленный теплый раствор, слегка отжать, чтобы он остался влажным, вода с него капать не должна. Глаза промывают от внешнего края к внутреннему, не затрагивая слизистую. Если в уголках глаз скопилось какое-либо отделяемое (гной, слизистые выделения), его тщательно, но очень осторожно удаляют. Если образовались корочки, для начала их следует размочить. Отдирать такие корочки нельзя, так как высок риск повреждения кожи или слизистой глаза. Чистые глазки промокнуть сухой салфеткой, также используя отдельную для каждого глаза.

Важно! При промывании глаз окунать в жидкость использованные салфетки нельзя. При необходимости более тщательной обработки лучше каждый раз брать чистую марлю.

Если у новорожденного гноятся глазки, что особенно видно после того, как он проснулся, малыша следует показать врачу, так как это может быть конъюнктивит, который важно вылечить как можно скорее, или дакриоцистит, и тогда за глазками ребенка нужен особый уход.

Видео: Врач о туалете глаз новорожденного

Уход за ушами

Уши ребенку обрабатывают не чаще 1 раза в неделю. Сера, которая защищает слуховой проход малыша и барабанную перепонку, образуется у маленьких детей не так активно, как у взрослых, поэтому очищают только наружное ухо, не затрагивая слуховой проход, если на то нет необходимости. Под внешним воздействием сера спрессовывается, образуя плотную пробку. Кроме того, слуховые проходы новорожденных короткие, велик риск задеть и повредить барабанную перепонку.

Если серы скопилось слишком много, то убрать ее можно с помощью слегка увлажненных ватных жгутиков вращательными движениями. Нельзя использовать с этой целью твердые средства, в том числе и ватные палочки. При частом и обильном образовании серы ребенка нужно показать врачу, так как это свидетельствует о развитии инфекционного заболевания.

Очищение носа

Носовые ходы новорожденному очищают ежедневно, одного раза в день будет достаточно. На слизи, которая вырабатывается в носу каждого человека, за ночь скапливается большое количество микроорганизмов из воздуха, которые из-за слабой иммунной защиты ребенка способны проникнуть в легкие и вызвать различные заболевания. Чистят носик новорожденному ватными жгутиками. Для каждой ноздри используют отдельный жгутик.

Если в носу имеются засохшие корочки, то их следует размочить. Для этого жгутики смачивают физраствором, можно воспользоваться растительным маслом, и очищают носовые ходы осторожными вкручивающими движениями. При необходимости процедуру повторяют несколько раз, пока носик малыша не будет чистым.

Видео: Опыт мамы: как очистить нос от засохших корочек

Уход за лицом малыша

После того как глазки, уши и носик малыша обработаны, умывают лицо. Можно воспользоваться специальной мягкой тряпочкой или ватными дисками. Ткань смочить в подготовленной теплой кипяченой воде, отжать и протереть лоб, нос, щеки, подбородок. Обязательно протереть за ушами, шейные складки. Затем сухой салфеткой аккуратно промокнуть излишки влаги. Более тщательного умывания утром не требуется, так как основные гигиенические процедуры проводятся, как правило, перед сном.

Для умывания ребенка используют настой ромашки, череды, других трав, раствор фурацилина. Это необязательно делать, если у малыша лицо чистое, нет высыпаний, не наблюдается дерматита и других кожных проблем. В этом случае будет достаточно обычной кипяченой воды, остуженной до температуры тела.

Обработка складочек

Ребенку первого жизни складочки обязательно обрабатывать дважды в день – утром и вечером. Это предотвратит появление пеленочного дерматита, потницы и других неприятностей. При проведении утреннего туалета промывать складки нет необходимости, если они не слишком загрязнены, достаточно протереть их сухой салфеткой, освобождая от остатков масла, талька или детского крема, которые были использованы перед сном.

Но по желанию родителей складочки можно протереть тканью, смоченной в теплой воде. Тогда перед нанесением средств их необходимо хорошо просушить. Для этого малыша оставляют голышом в кроватке на 10-15 минут.

После просушивания складочки обрабатывают снова, так как именно здесь у новорожденных часто наблюдаются опрелости. Обрабатывают складочки детским кремом, маслом или мазями, содержащими декспантенол. Мази используются для профилактики, если малыш подвержен проявлению кожных болезней, в другом случае особой надобности в них нет.

Обработка пупочной ранки

Этот этап туалета является, пожалуй, самым важным, ведь от того, насколько правильно проводится обработка, зависит скорейшее заживление ранки. Как правильно это делать, показывают в роддоме, дома обработку следует продолжать по полного заживления:

Удобно использовать медицинский пинцет для держания марлевого тампона. Если пинцета нет, марлю можно намотать на тонкую палочку. Вату использовать не рекомендуется, чтобы избежать попадания ворсинок в ранку. Капнуть перекись водорода (3%) в пупочную ранку, чтобы размочить образовавшиеся корочки. Затем смоченным в перекиси марлевым тампоном осторожно раздвинуть ее края и промокнуть. Обработать ранку от центра к краям промакивающими движениями, при необходимости заменить тампон, смочить еще раз и обработать повторно. Это делают, если в ранке скопилась жидкость или другое отделяемое, которое убрать с первого раза не получилось. Зажать пинцетом другой, сухой, марлевый тампон и промокнуть ранку, чтобы не осталось влаги. Обработать края ранки раствором зеленки.

Внимание! Для обработки пупочной ранки используется стерильный бинт. Пинцет также желательно продезинфицировать. Обработка проводится минимум два раза в день: утром и после вечернего купания - до полного заживления ранки.

В среднем срок заживления составляет 2-3 недели. Допустимо выделение из нее прозрачной жидкости, которая засыхает, образуя корочки. Сдирать их нельзя. Если они не размякли и не отошли, их оставляют до следующего раза. Если из ранки выделяется дурно пахнущая жидкость, похожая на гной, следует немедленно обратиться к врачу.

Видео: Порядок обработки пупочной ранки

Общие рекомендации

Не всем новорожденным нравятся утренние гигиенические процедуры, особенно протирание глаз, очищение носа. Поначалу это занимает достаточное время, но, приноровившись, мама будет справляться за несколько минут. В это время с ребенком следует говорить, улыбаться, попутно поглаживать и похлопывать, выполняя несложный массаж, не давая малышу возможности разволноваться и расплакаться.

Температура воздуха, где проводится утренний туалет, не должна быть ниже 20°С, слишком сильно нагревать комнату тоже не стоит, ведь одновременно ребенок принимает воздушные ванны, а это отличная закаливающая процедура.

После того как утренний туалет проведен, ребенку надевают подгузник, предварительно смазав попу и промежность специальным кремом. Если не планируется прогулка, лучше надеть хлопковые трусики или ползунки. Одеть в подготовленную чистую одежду, желательно не стесняющую движения, - и малыш готов к новому дню.