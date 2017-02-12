Купание очень важно для новорожденных. Это не просто гигиеническая процедура, но и закаливание малыша, знакомство его с окружающим миром. Купаться нравится практически всем детям, они с удовольствием идут в воду. Однако если при первом знакомстве с водой у младенца возникнут неприятные ощущения, он испугается, то в дальнейшем заставить купаться его будет не так просто. Вот почему первые в жизни водные процедуры важно провести, предварительно ознакомившись, как купать новорожденного ребенка правильно.

Когда проводить первое купание

По поводу того, когда стоит первый раз купать ребенка, немало споров. Одни настаивают, что необходимо дождаться полного заживления пупочной ранки, другие говорят, что принимать ванну можно сразу же после выписки из роддома. Как правило, происходит это на третий-пятый день жизни малыша. В этом вопросе лучше опираться на мнение педиатра, который по общему состоянию новорожденного даст рекомендации по уходу и проведению ежедневных гигиенических процедур.

Купать новорожденного лучше в одно время, желательно каждый день перед последним кормлением. Если ребенок капризничает, по нему видно, что он устал, то купание желательно отменить, ограничившись протиранием влажными салфетками или смоченным в теплой воде мягким полотенцем.

Важно! Промывать или протирать складочки малыша, обрабатывать их детским кремом, маслом или тальком необходимо ежедневно. Именно в этих местах кожа наиболее подвержена возникновению опрелостей.

Видео: Обработка складочек малыша для профилактики опрелостей

Подготовка к купанию

Перед водными процедурами следует подготовить все необходимые принадлежности заранее, положить так, чтобы они были под рукой. Это особенно важно, если мама купает малыша одна, без помощников. Для принятия ванны понадобятся:

специальная детская ванночка и горка;

антисептические растворы;

ковшик для поливания воды и ополаскивания малыша;

детские моющие средства – мыло, шампунь;

мягкое полотенце.

Детский крем для складочек или присыпку, чистую одежду, в которой ребенок будет спать, также следует подготовить заранее.

Детская ванночка

Купать новорожденного лучше в специальной ванночке. Она удобна тем, что компактна, не требует большого объема воды. Первое время, когда воду для новорожденного приходится кипятить, это является большим плюсом. Ванночку желательно установить так, чтобы маме не пришлось сильно наклоняться.

Ванночку моют перед каждым купанием. Не нужно использовать для этих целей каждый раз хлорсодержащие средства, проводить тщательную дезинфекцию достаточно раза в 1-2 недели. Перед каждым купанием ее промывают содой или хозяйственным мылом, тщательно споласкивают водой. Можно обдать кипятком, но это необязательно.

Антисептические средства

Пока пупочная ранка не зажила, купать ребенка следует в предварительно прокипяченной воде. В этом случае добавлять дополнительно дезинфицирующие средства нет необходимости. Процедура заключается в обмывании малыша, промывании складочек. После купания следует обработать пупочную ранку так, как рекомендовал педиатр (обычно для этих целей используется зеленка).

Когда пупочная ранка заживет хорошо, воду можно не кипятить, но желательно пропускать ее через фильтр, хотя бы самодельный. В некипяченую воду рекомендуют добавлять средства, которые обладают дезинфицирующими свойствами.

Перманганат калия (марганцовка)

Еще недавно педиатры настойчиво рекомендовали добавлять в воду слабый раствор марганцовки. Сегодня от этого метода все чаще отказываются. И не без оснований. Дело в том, что допустимый для купания раствор, когда вода становится лишь слегка розовой, не способен в полной мере продезинфицировать. Более же сильный раствор обожжет нежную кожу малыша. Марганцовка сильно сушит, что негативно сказывается на состоянии кожи новорожденного, ведет к появлению сыпи, шелушения, дерматитов и прочих проблем.

Если все же решено купать новорожденного в растворе марганцовки, следует развести его в отдельной емкости небольшого объема. Для этого сначала всыпать перманганат калия (на кончике ножа) в приготовленную чистую посуду, затем залить теплой кипяченой водой. Емкость закрыть и тщательно взболтать полученный раствор, чтобы все частички растворились.

Средство следует вливать в приготовленную для купания воду очень осторожно, контролируя количество. Затем воду перемешать и проследить, чтобы не осталось нерастворившихся частичек, которые при попадании на кожу способны оставить ожог, а при попадании в глаза и вовсе привести к слепоте. Цвет воды должен получиться слабо-розовым.

Травяные настои

Предпочтительнее использовать отвары и настои трав: ромашки аптечной, шалфея, календулы, череды и других. Эти травы обладают антисептическим, успокаивающим кожу действием, снимают раздражение, воспаление и шелушение.

Для приготовления настоя 2 ст. л. выбранной травы залить 1 литром кипятка, накрыть крышкой и укутать. Дать настояться 1-2 часа, процедить. Теплый настой влить в подготовленную ванну (на 30-50 литров), перемешать. Не следует делать слишком крепкий настой. Перечисленные травы обладают подсушивающим эффектом и при слишком сильной их концентрации могут вызвать шелушение. Кроме того, у некоторых новорожденных наблюдается аллергическая реакция.

Температура воды для купания

Для измерения температуры воды удобно использовать детский водный термометр. Комфортной для первого купания считается температура 37°С. По мере остывания следует подливать горячую воду из ковшика осторожно по стенке ванночки со стороны ног младенца, тщательно затем ее размешивая.

Когда малыш привыкнет к воде и полюбит купаться, по желанию родителей можно будет снижать температуру. Некоторые родители в целях закаливания купают ребенка в воде, температура которой не превышает 32°С. Это хорошая мера по закаливанию, однако начинать с прохладной воды все же не стоит.

Видео: Как купать ребенка в первые месяцы жизни. Советы педиатра

Общие правила купания новорожденного

Когда все подготовлено, можно приступать к водным процедурам:

Для купания новорожденного используется специальная мочалка. Заменить ее может небольшой кусочек чистой мягкой ткани. Многие родители обмывают малыша своими намыленными руками. Каждый раз использовать мыло нельзя, мыть новорожденного мылом или специальной пенкой можно не чаще раза в неделю. Даже если малыш потел, обмывания обычной водой (можно с добавлением трав) будет достаточно. Мыть голову с применением моющих средств также нужно не чаще раза в неделю. Если у новорожденного на голове имеются желтые корочки, их удаляют в процессе купания, когда кожа распарена. Для этого используют специальные шампуни для удаления корочек или детское косметическое масло, а также мягкие щеточки с натуральным ворсом. Удобно иметь специальную горку для малышей до полугода, пока они не научатся сидеть самостоятельно. Если горки нет, то новорожденного следует держать левой рукой (при условии, что мама правша) так, чтобы головка лежала на согнутом локте, осторожно обхватив его левую руку подмышкой: так ребенок не выскользнет и будет надежно зафиксирован. Купать новорожденного ребенка необходимо, следуя сверху, от шейки малыша, вниз, к ножкам. Большое внимание уделяется складочкам. Нужно промыть каждую из них мягкими скользящими движениями: на шее, подмышечные впадины, ручки, паховые складочки, складки на ногах. Вымыть голову ребенка от лобика к затылку, тщательно промыть складочки за ушами. Умыть лицо, избегая области глаз. Глаза ребенку первого месяца жизни лучше после купания протирать отдельно марлевым тампоном, смоченным в отваре ромашки. При подмывании мыло лучше не использовать. Достаточно будет промыть половые органы ватным диском, обильно смоченным водой. Долго тереть, пытаться удалить пленочку или защитный белый налет у девочек нельзя, иначе повысится риск занесения инфекции. После купания ребенка достать из ванночки и ополоснуть чистой водой из ковшика. Желательно, чтобы вода для ополаскивания была на градус ниже той, в которой купался ребенок.

Для первых водных процедур достаточно 5-7 минут. Ребенок знакомится с водой, привыкает к ней. Не нужно в первое же купание использовать мыло и шампунь, лучше познакомить малыша с ними через недельку-другую. Последующие купания увеличивают на 1-2 минуты с каждым разом, если это нравится ребенку, он доволен, не капризничает. К месяцу длительность процедуры занимает 15-20 минут, а к 6 месяцам – до получаса.

Следует помнить: Риск получить травму в ванне очень велик, поэтому младенца нельзя оставлять одного ни на минуту. Малыш может полностью погрузиться в воду и захлебнуться.

Купание с надувным кругом

Многие мамы используют надувной круг для шеи чуть ли не с первых дней жизни ребенка. На самом деле, это очень полезный атрибут, но использовать его желательно не раньше 1-2 месяцев малыша, когда он уже окреп, уверенно держит головку, привык к воде и не боится купаться в большой ванне.

Правильно подобранный круг абсолютно безопасен. Он фиксирует головку малыша и не позволяет воде проникнуть ко рту и носу малыша, что исключает возможность захлебнуться. Помимо веселого купания, это еще и прекрасная зарядка для ребенка.

После купания

Доставать ребенка из ванночки следует очень осторожно, придерживая головку. Желательно, чтобы кто-то накинул на ребенка полотенце и взял его из рук матери. Если помочь некому, то положить новорожденного на согнутую руку, перевернув вниз животом так, чтобы головка легла на ладонь, сверху накинуть полотенце и уже тогда аккуратно перевернуть его на спинку.

Некоторые мамы расстилают полотенце на стиральную машинку или установленный в ванной пеленальный столик, кладут на него выкупанного малыша и укутывают. Это действительно может стать выходом, если первое время тяжело приноровиться доставать ребенка из ванночки. Однако стоит помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка на высоте: даже новорожденные дети, активно двигая ручками и ножками, могут приблизиться к краю и упасть. Таких случаев, к сожалению, немало.

После купания дать малышу полежать 5-10 минут. При этом не стоит предварительно слишком нагревать воздух в комнате, иначе смысла в закаливании не будет. Педиатры считают, что 22-25°С – оптимальная температура для таких процедур. После того, как ребенок полностью обсох, обработать складочки детским кремом, маслом или присыпкой, чтобы избежать опрелостей.

Важно! Наносить тальк следует только на абсолютно сухую кожу, иначе под действием влаги он скатается и забьется в складки, чем вызовет еще большее раздражение.

После всех процедур малыша одеть в сухую чистую одежду, накормить и уложить спать. Скорее всего, сытый, довольный и уставший, он быстро самостоятельно уснет.