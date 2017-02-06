Кожа младенца существенно отличается от кожи взрослого человека. Она более тонкая и нежная, чувствительна к внешним раздражителям, склонна к аллергическим реакциям. Редко можно встретить новорожденного с идеально ровной и гладкой кожей розоватого оттенка. Довольно распространенной проблемой является мраморная кожа, выглядящая как пятнистый или сетевидный узор красно-синюшного цвета. Такая реакция кожных покровов может быть как нормальным физиологическим состоянием, так и одним из симптомов заболеваний сосудов, сердца, нервной системы.

Причины мраморной кожи

Мраморный узор на теле грудничка в большинстве случаев является следствием близкого расположения мелких кровеносных сосудов (капилляров) к кожному покрову и пока еще не налаженной микроциркуляции крови. Когда некоторые из них резко расширяются, а другие, наоборот, сужаются, то участки кожи, где это произошло, становятся красными и синими соответственно.

В результате на теле образуется сосудистый рисунок, чередующиеся красноватые и синеватые пятна. Чаще всего такие изменения цвета кожи не рассматриваются как патология, так как бывают временными и возникают лишь в ответ на перепады температуры, что обусловлено несовершенством процессов терморегуляции в маленьком организме. Обычно к возрасту 2–3, реже 6 месяцев по мере развития и адаптации малыша к условиям окружающей среды эта проблема исчезает сама собой.

Перепады температуры для ребенка могут возникнуть при переодевании, купании в прохладной воде, а также при повышении собственной температуры тела на фоне болезней. При этом мраморная кожа наиболее выражена на конечностях, иногда отмечается только на ручках и ножках малыша. Может появиться во время сильного плача.

Наиболее склонны к таким реакциям сосудов в течение первых месяцев жизни следующие категории детей:

родившиеся в результате затяжных и тяжелых родов и имевшие повышенную нагрузку на голову и шейный отдел;

испытывавшие гипоксию или анемию на этапе внутриутробного развития или в процессе родов;

родившиеся у матерей с осложненным течением беременности;

перенесшие внутриутробную инфекцию;

недоношенные малыши.

Иногда причиной возникновения синюшно-красных пятен у ребенка является генетический фактор. Если кто-то из родителей малыша страдает вегетососудистой дистонией, то такие же нарушения могут по наследству передаться и ему.

Мраморная кожа как симптом заболевания

Если мраморная кожа у грудничка присутствует постоянно и сочетается с другими симптомами, то в этом случае она может быть признаком серьезных заболеваний (повышенное внутричерепное давление, водянка или киста головного мозга, рахит, врожденные пороки сердца, анемия, перинатальная энцефалопатия).

К таким симптомам относятся:

бледность;

повышенное потоотделение;

нарушения сна;

тяжелое дыхание;

рвота;

отсутствие аппетита;

повышенная возбудимость;

посинение носогубного треугольника.

Важно: Если мраморный узор на теле малыша сохраняется постоянно и полностью покрывает все тело, необходима консультация педиатра, кардиолога и невролога.

Что делать, если у ребенка мраморная кожа

При выявлении мраморной кожи у грудничка в первую очередь родителям нужно попытаться найти причину такого состояния самостоятельно или с врачебной помощью. В зависимости от самочувствия ребенка, наличия сопутствующих симптомов, возраста малыша для этого может понадобиться консультация невропатолога и кардиолога, проведение УЗИ сердца и головного мозга, запись кардиограммы и энцефалограммы, а также другие исследования.

Если причина мраморной кожи заключается в перепадах температуры, возникает периодически только при переохлаждении малыша, то для ее исчезновения нужно всего лишь согреть ребенка, одев его теплее или прижав к своему телу. Сосудистый узор, возникающий вследствие физиологической реакции, быстро исчезает при создании более комфортных условий.

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Для детей с периодически появляющейся мраморностью на кожных покровах полезен ежедневный общеукрепляющий массаж, закаливание, частые прогулки на свежем воздухе, гимнастика, плавание в бассейне или даже во взрослой ванне. Эти процедуры будут способствовать развитию маленького организма, укреплению сосудов, улучшению кровообращения, нормализации процессов микроциркуляции крови. Также важно обеспечить ребенку правильный режим дня, здоровый сон, не перекармливать, не переохлаждать и не перегревать его, поддерживать правильный температурный режим в квартире или доме, где он проживает.

Известный педиатр Комаровский Е. О. подчеркивает, что мраморность кожи при отсутствии других нарушений не считается опасным симптомом и не должна вызывать панику у родителей. Для борьбы с ней достаточно воспитывать ребенка так, чтобы у него сформировался хороший сосудистый тонус.

Важно: Если мраморная кожа у малыша является следствием каких-то серьезных заболеваний, то лечение должен назначить соответствующий специалист после проведения обследования.

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