Полноценный сон имеет очень большое значение для поддержания физического и психического здоровья детей и взрослых. Особенно важен он для малышей первого года жизни, переживающих период адаптации к окружающему миру. Во время сна организм ребенка интенсивно развивается, восстанавливает силы, обрабатывает полученные впечатления и информацию. Обеспечение условий для нормального сна малыша является одной из важнейших задач. Однако следует учитывать, что сон детей в возрасте до одного года, а тем более в первые месяцы жизни существенно отличается от сна взрослого человека.

Нормы и особенности сна для детей до одного года

Чем младше ребенок, тем больше времени ему требуется на отдых. Согласно нормам для детей до года средняя продолжительность сна в сутки составляет:

в 0-2 месяца – 18 часов;

в 3-4 месяца – 17 часов;

в 5-6 месяцев – 16 часов;

в 7-9 месяцев – 14 часов;

в 10-12 месяцев – 13 часов.

Эти часы малыш сам делит между дневным и ночным сном: кто-то дольше спит ночью, а кто-то днем. Новорожденные и дети первых двух месяцев могут днем спать практически все время периодами от 40 минут до 2 ч, просыпаясь ненадолго на кормление или в случае, если их что-то беспокоит.

По мере развития и взросления ребенка ему с каждым месяцем нужно все больше времени для игр, познания окружающего мира, тренировки приобретаемых навыков. К 3-4 месяцам большинство малышей спит около 10 ч ночью и днем 3-4 раза по 2 ч. В возрасте от 5 до 9 месяцев многие дети спят днем 3 раза, например, утром и вечером по 40 минут, а в обед – 2-3 часа. После достижения 9 месяцев количество дневных снов обычно сокращается до двух продолжительностью около 2 ч. Такой режим может сохраняться до года, но некоторые дети в возрасте 11-12 месяцев спят днем только один раз в течение 3 ч.

Важно: Родители не должны относиться к приведенным нормам как к абсолютным показателям. Если ребенок не спит столько, сколько «должен», но при этом хорошо себя чувствует, то это еще не значит, что с ним что-то не так. Каждый малыш индивидуален.

В первые месяцы жизни сон ребенка существенно отличается от сна взрослого человека не только своей длительностью, но и структурой. Большую часть времени грудничок проводит в состоянии поверхностного сна и только 20% - в состоянии глубокого, в то время как у взрослых все наоборот. Эта особенность объясняет то, что он очень легко просыпается от малейшего дискомфорта, громкого звука, прикосновения.

Но именно во время поверхностного (быстрого) сна происходит активное развитие мозга, что очень важно для маленьких детей, нервная система которых является еще незрелой. Начиная с 1–1.5 месяцев, у них постепенно меняется соотношение поверхностного и глубокого сна, и к возрасту 6 месяцев доля последнего уже составляет 60-70 %, поэтому риск случайно разбудить малыша становится меньше.

Возможные причины нарушений дневного сна у грудничка

Причины, по которым грудной ребенок совсем не спит или очень мало спит днем, могут быть самыми различными. Чаще всего его беспокоят и мешают засыпанию:

кишечные колики, обусловленные формированием пищеварительной системы (для грудничков до 3-4 месяцев);

боли и дискомфорт, вызванные прорезыванием зубов (для малышей от 5 месяцев и старше);

чувство голода или жажды;

раздражение нежной кожи и неприятные ощущения из-за мокрого подгузника;

некомфортная температура, влажность и яркое освещение в комнате, где он спит;

резкие звуки (стук, шум, громкая музыка);

отсутствие рядом матери;

эмоциональная перегрузка, неблагоприятная атмосфера в семье.

Многие груднички могут не спать весь день, когда они находятся в квартире, но прекрасно засыпают в коляске во время прогулок на улице. Ближе к возрасту одного года ребенок не хочет спать в обед, если он достаточно рано ложится спать вечером и поздно просыпается утром. Днем такой малыш вместо сна отдает предпочтение развивающим играм, общению с родителями, активно познает окружающий мир.

Как помочь грудничку уснуть днем

Маленький ребенок, который не высыпается днем или ночью, становится капризным, у него портится настроение, нарушается распорядок дня. Для родителей грудничка очень важно выяснить причину, по которой он не спит, и попытаться ее устранить. Начать нужно в первую очередь с оценки и коррекции условий для сна, которые они ему организовали:

Для комфортного сна температура в спальне должна быть в пределах 18– 20°C, а влажность - 50-70%. Перед тем как начинать укладывать малыша, рекомендуется проветрить комнату и закрыть окна шторами. Свежий воздух, насыщенный кислородом, будет способствовать лучшему засыпанию. Многие дети, тем более находящиеся на грудном вскармливании, с рождения привыкли спать рядом с мамой, чувствовать ее запах и тепло, поэтому им необходимо постоянно ощущать ее присутствие во время сна. Чтобы предупредить возникновение чувства голода или жажды у малыша, спланировать распорядок дня надо так, чтобы он ложился спать сразу после еды. Особенно важно это для детей первых месяцев жизни, интервалы между кормлениями у которых довольно маленькие. Укладывать ребенка спать нужно в удобной, не стесняющей движения одежде из натуральных материалов, предварительно сменив подгузник. Причиной отсутствия сна у малыша до 4 месяцев часто являются кишечные колики. Для облегчения состояния рекомендуется перед сном сделать ему легкий массаж животика и положить на него специальную грелку. Это поможет немного расслабиться и поскорее уснуть. При коликах дети спят более спокойно, лежа на животе. Укладывать малыша спать нужно при первых признаках усталости, когда он начинает капризничать и тереть глаза. Если не сделать этого вовремя, ребенок слишком переутомится, и уложить его спать в таком состоянии будет очень трудно.

Чтобы наладить дневной сон, важно обеспечить малышу активный досуг до момента укладывания в постель. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, игры, физическая активность. Тогда ребенок будет уставать, нуждаясь в дневном отдыхе.

Видео: Правила детского сна от педиатра Комаровского Е. О.

Патологические причины отсутствия дневного сна у грудничков

Расстройства дневного сна у грудничка могут быть обусловлены не только внешними факторами, но и являться одним из симптомов некоторых заболеваний нервной системы, возникшим вследствие гипоксии во время тяжелых родов. Обычно в этом случае нарушения дневного сна сопровождаются проблемами со сном ночью. Они могут быть вызваны:

повышенным внутричерепным давлением;

мигренью;

нарушениями нервной регуляции;

неправильным формированием коры головного мозга.

Попытки уложить ребенка спать при наличии патологий нервной системы сопровождаются надрывным монотонным плачем, раздражительностью, двигательным возбуждением, напряжением мышц, посинением кожи лица в области носогубного треугольника. В этом случае ребенка необходимо показать детскому неврологу.