Проявление кожных заболеваний для ребенка первого года жизни не редкость. Кожа малыша очень тонкая, нежная, сразу реагирует на любые внешние и внутренние факторы. Наиболее часто встречается у новорожденных потница. Сама по себе она неопасна, быстро проходит при соблюдении условий лечения, не доставляет особого беспокойства. Если же вовремя не принять меры, то возникает риск развития осложнений, которые грозят перерасти в серьезные проблемы.

Как выглядит потница

Название говорит за себя. Потница - это кожная реакция, которая проявляется, когда малыш потеет. Возникает чаще в том месте, где влага скапливалась, не успевая или не имея возможности испариться. Важно вовремя распознать первые признаки и начать лечение, иначе потница быстро перейдет в в опрелость, а затем появятся все признаки пеленочного дерматита.

Наиболее распространены 3 вида потнички:

Красная потница. Представляет собой плотные прыщики, или узелки. Расположены друг от друга отдельно, зудят, иногда доставляют дискомфорт, болезненность бывает чаще от расчесывания. Такой вид потницы путают с крапивнецей. Кристаллическая потница. Напоминает россыпь мелких образований, похожих на застывшие брызги воды, располагаются очень близко друг к другу, могут сливаться в пятно. Пузырьки заполнены прозрачной, беловатой или желтой жидкостью. Появляются на шее, лице, в складочках кожи. Некоторые мамы пугаются, принимая такую потничку за герпетические высыпания. Не доставляет дискомфорта, проходит за 2-3 дня. Глубокая потница. Пузырьки возникают на поверхности тела, закрытой одеждой, различимы чаще всего только наощупь, так как не отличаются от цвета кожи. Появляются на туловище, ногах, руках.

Потница у новорожденных, как правило, не вызывает дискомфорта и зуда, ребенок остается активен, аппетит не пропадает.

Фото потнички разного вида, расположенной на разных частях тела

Причины появления потницы

Потница возникает из-за особенностей строения кожных покровов новорожденного. Потовые железы начинают работать уже на 3 неделе жизни малыша, в то время как протоки их еще не развиты и не в полной мере выполняют свои функции. Именно поэтому терморегуляция грудничка не налажена, на любые внешние воздействия и внутренние факторы они начинают активно потеть. Эта функция позволяет снизить температуру тела новорожденного.

Обычно потница возникает из-за перегрева, когда ребенка одевают не по погоде, кутают, боясь что он может замерзнуть и простудиться. На самом деле, такая излишняя забота и проводит к болезням.

Следует запомнить: Охлаждение ребенка первого года жизни не так опасно для его здоровья, как перегревание.

Наиболее частые ошибки родителей, приводящие к появлению потницы, заключаются в следующем:

Нагревание помещения, где находится малыш. Слишком жаркий и сухой воздух не только заставляет ребенка потеть, но и приводит к затруднению дыхания из-за появления корочек в носу. Слишком сухой воздух вреден и для легких малыша. Оптимальная температура в детской - 20-22°С. Нельзя надевать ребенку одежду из синтетических материалов, так как они не впитывают влагу, пот долгое время остается на поверхности. Синтетика не пропускает воздух, кроме того, у многих детей первого года жизни наблюдается аллергия на подобные материалы. По этой же причине детское постельное белье и все, с чем соприкасается кожа малыша, должно быть изготовлено из натуральных материалов, желательно хлопка. Он мягкий, хорошо впитывает влагу, пропускает воздух. Слишком толстый слой защитного крема не позволяет коже «дышать». Смазывать складочки и проблемные места нужно, но в разумных количествах, через время убирать излишки, позволяя поверхности «отдыхать». Редкая смена подгузников, несвоевременная замена мокрого белья также ведет к появлению потницы. Подгузник хорошо впитывает мочу и жидкий кал новорожденного, защищая тем самым кожу от прямого контакта с ними. Однако при ношении «памперсов» рекомендуется соблюдать некоторые правила, позволяющие предотвратить развитие серьезных кожных заболеваний.

В большей степени проявлениям потницы подвержены дети с лишним весом, склонные к проявлению различных кожных проблем (дерматитам, аллергиям, сыпи, покраснениям и раздражениям), недоношенные малыши, чья терморегуляция не развита совсем. При наличии проблем с эндокринной системой (больные сахарным диабетом, при подозрении на рахит), после заболеваний, сопровождаемых высокой температурой, дети также могут усиленно потеть. За этим нужно следить и вовремя менять влажное белье.

Видео: Педиатр о причинах появления потницы у новорожденных

Как распознать потничку

В общем-то, многие кожные проблемы новорожденного схожи по проявлениям. Так, потницу путают с опрелостями, дерматитами, аллергической сыпью. Потница имеет ряд отличительных особенностей:

На месте потницы кожа, как правило, сухая, в отличие от опрелостей и пеленочного дерматита, не воспалена. При аллергии прием антигистаминного препарата снимает проявления, сыпь проходит уже после первого применения. На потницу же препараты против аллергии не действуют. При потнице ребенок чаще всего спокоен, высыпания его не беспокоят, иногда может присутствовать покраснение и зуд.

Если есть сомнения в природе сыпи, ребенка стоит показать педиатру.

Лечение

Потница у новорожденных легко поддается лечению, и уже через пару дней, если были устранены все причины, вызвавшие ее, проходит. Если же процесс был запущен, появилось покраснение, воспаленные участки, это говорит о присоединении инфекции, и тогда без обработки пораженной поверхности не обойтись.

Лечебные мази, кремы и лосьоны

Для обработки лучше воспользоваться специальным кремом или мазью. В своем составе они должны иметь цинк, пантенол, возможно, борную кислоту.

Средства с декспантенолом (д-пантенол, бепантен). Выпускаются в виде лосьонов, кремов, мазей. Для детей предпочтительнее использовать мазь, так как она имеет более густую консистенцию, не сразу впитывается, равномерно распределяется по коже, дольше сохраняет лечебное действие, так как образует защитную пленку на теле малыша. Оказывают защитное, противовоспалительное, быстрое ранозаживляющее действие. Мазь наносится тонким слоем на хорошо просушенную кожу, удаляется при каждой смене подгузника. На участках, которые соприкасаются с одеждой или на открытых участках тела впитывается сама.

Деситин. Оксид цинка, входящий в состав, обладает противовоспалительным действием, используется при сильном поражении кожи, при угрозе развития и для лечения пеленочного дерматита.

Судокрем. Отличается по составу от деситина, но имеет схожие показания к применению. Это очень жирный крем, поэтому наносить его следует точечно, только на пораженные участки, равномерно затем распределяя по поверхности кожи. Через 2-3 часа крем следует удалить, дать коже «отдохнуть», после чего, если требуется, нанести повторно. Для профилактики этот крем лучше не использовать.

Эмолиум крем. Питает, увлажняет, подходит для очень сухой кожи малыша. Не является лечебным средством, используется чаще для профилактики кожных проблем, потницы в том числе.

Гормональные мази. Назначаются в запущенных случаях, когда другие препараты не оказывают должного действия. Выписать их может только врач после осмотра малыша.

1% раствор хлорофиллипта (спиртовой). Препарат с широким спектром действия. Подходит для обработки осложненной (инфицированной) потницы. Можно протирать пораженные места перед нанесением лечебных мазей, но пользоваться часто спиртовыми растворами нежелательно. Как только будет замечено улучшение, лучше использовать только мази.

Педиатры говорят об отказе от детских присыпок. Ими не следует обрабатывать складочки и использовать под подгузник, так как повышенная влажность в этих местах приведет к намоканию и скатыванию. А это, в свою очередь, вызовет раздражение из-за трения, закупорку пор и еще больше усугубит ситуацию.

Народные средства

При проявлении кожных проблем мамы часто используют отвары ромашки, череды, коры дуба. Они на самом деле обладают дезинфицирующими свойствами, но могут несколько подсушивать нежную кожу. Больше подойдет отвар овса, который смягчит и увлажнит.

Отвар овса для детской ванночки

Залить 2 ст. л. неочищенного овса литром кипятка, дать настояться 30-40 минут в тепле (можно в термосе). Процедить, влить в ванночку для купания. Уже обмытого ребенка поместить в воду с отваром, подержать 10-15 минут.

Это же средство можно использовать при обработке пораженных участков. Для этого мягкую тряпочку смочить в отваре, отжать, протереть кожу. Дать хорошо просохнуть, прежде чем нанести защитный крем или одеть ребенка.

Раствор соды для снятия зуда

Иногда, при расчесывании или при запущенной потнице присоединяется инфекция, кожа воспаляется и начинает чесаться. Снять зуд поможет раствор соды. 1 ч. л. соды растворить в 1 л остывшей кипяченой воды, хорошо размешать. Смочить мягкую тряпочку или ватный диск и протереть пораженное место, дать самостоятельно высохнуть.

Профилактика потницы

Так как в большинстве случаев потница переходит в более серьезные кожные заболевания под подгузником, то некоторые правила его использования помогут избежать проблем:

Менять подгузник нужно не реже, чем через 2-3 часа, не допуская его чрезмерного наполнения. Перед тем как надеть чистый подгузник, малыша обмыть под проточной водой, особенно если перед этим были использованы тальк или крем, промокнуть складочки, дать полежать голышом 20-30 минут. Подгузниками желательно пользоваться только при необходимости: на сон или прогулку. Все остальное время ребенка лучше держать обнаженным, ведь это лучшая профилактика всяческих кожных болезней и отличная закаливающая процедура. Пользоваться специальным кремом под подгузник. Можно использовать также масло (детское, косметическое, прокаленное растительное), мази для профилактики опрелостей. Слишком толстый слой наносить не нужно, иначе это может спровоцировать закупоривание пор, появление потнички.

Ежедневный осмотр кожи новорожденного важен для того, чтобы вовремя заметить начинающиеся проблемы и предотвратить их развитие. Не следует одевать ребенка сразу после купания. Воздушные ванны поспособствуют лучшему просушиванию кожи и складочек. Чтобы ребенок не расчесывал пораженные потницей места, ему следует надеть специальные варежки.

Купать новорожденного нужно каждый день. Это очищает кожу от дневных загрязнений: пыли, используемых присыпок, кремов и прочего. Для стирки детского белья используют специальные гипоаллергенные средства, так как потница иногда бывает следствием реакции на компоненты порошка.

Если, несмотря на принятые меры, сыпь усилилась, появился зуд, воспаление, гнойные выделения из пузырьков, это свидетельствует о присоединившейся инфекции. В этом случае заниматься самолечением опасно, лучше показать ребенка врачу.

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