Патронажная медсестра, посещающая новорожденного дома, обязательно спросит родителей о том, какая температура является нормальной для малыша. Температура тела грудничка значительно отличается от норм взрослого человека, колеблется в течение суток в пределах 1,5-2 градусов и абсолютно индивидуальна. Поэтому первое время следует измерять ее ежедневно наряду с утренними и вечерними процедурами. Все мамы знают, что для измерения температуры используется термометр, но далеко не все представляют, как это сделать правильно.

Виды термометров

Первое время для установления нормальной температуры новорожденного следует применять медицинский термометр. Впоследствии отклонения от нормы мама научится устанавливать прикосновением тыльной стороны ладони или губ ко лбу. Тогда уже необязательно измерять температуру каждый день, а только когда будет замечено ее повышение.

Ртутный термометр

Ртутный термометр - наиболее точный прибор для измерения температуры, но и наиболее опасный, так как имеет стеклянный корпус и опасную для жизни ртуть внутри. Дает точные показания, если соблюдены все правила измерения. Но именно с ртутным термометром стоит быть предельно осторожным и измерять температуру грудничку только в присутствии взрослого, чтобы ребенок случайно не уронил его и не разбил. Желательно не просто присутствовать и следить за ребенком, но и все время придерживать градусник.

Держать ртутный термометр следует не менее 5-7 минут в подмышечной впадине, паховой складке или в заднем проходе. При этом следует учитывать, что в последнем случае показания будут завышены. Не каждый ребенок согласится сидеть или лежать столь длительное время неподвижно, а любые погрешности в измерении приведут к неправильным показаниям.

Ртутные градусники долгое время хранят информацию, так как резервуар для ртути устроен так, что не позволяет содержимому опускаться обратно. По этой же причине для использования градусник нужно встряхнуть, чтобы ртуть опустилась минимум до 35°.

Электронный термометр

Как и ртутным, им можно померить температуру в подмышечной впадине и в заднем проходе, при правильном использовании он даст достоверную информацию при оральном способе измерения. Современный вариант электронного градусника - термометр-соска, который вставляется в рот малышу. Он напоминает обычную пустышку, изготовлен из силикона, поэтому часто проблем не существует.

На электронном табло высвечивается результат, который появляется в сопровождении звукового сигнала.

Электронный термометр прост в обращении, безопасен, измеряет достаточно быстро, в среднем за 3 минуты. К минусам электронных термометров можно отнести то, что они часто ошибаются и способны завышать или занижать показания на несколько десятых градусов. При необходимости точного результата этот вариант не подходит.

Совет: Купив электронный термометр, его следует проверить на точность. Для этого сравнить показания ртутного термометра с электронным и установить, на сколько электронный термометр занижает (как правило) или завышает температуру. Впоследствии при измерении температуры от показаний электронного термометра отнимают или прибавляют это значение.

Инфракрасный термометр

Устройство нового поколения. С его помощью померить температуру возможно без контакта с телом грудничка. Устройство подносится к виску, результат будет получен мгновенно, но может оказаться не совсем достоверным, так как кожа подвержена влиянию внешних факторов, отличается от температуры тела. Таким термометром показатели снимают в динамике.

На заметку: Следуя инструкции по использованию, инфракрасным термометром можно измерить температуру всего, что необходимо, даже смеси в бутылочке или воды в ванночке.

Способы измерения температуры

Измерить температуру новорожденному можно одним из 4 распространенных способов.

В подмышечной впадине или паховой складке

Это наиболее точный и достоверный способ. Прежде чем ставить градусник, необходимо убедиться, что кожа не влажная, влажную необходимо просушить ватным диском или тканью, иначе показания будут недостоверны. Термометр должен быть плотно прижат к телу, поэтому совсем маленьким детям необходима помощь взрослых. Нужно отодвинуть в сторону ручку или ножку, приложить термометр как можно плотнее к телу и прижать его рукой или бедром малыша. В таком положении удерживать необходимое время.

Орально, то есть в ротовой полости

Этот способ редко используется родителями, так как соблюсти все условия, не имея достаточного опыта, сложно. Для измерения таким способом используется только чистый термометр: его необходимо промыть под проточной водой с использованием мыла, протереть спиртовой салфеткой.

Открыть ребенку рот, поместить термометр под язык, стараясь прижать его к уздечке, закрыть рот и выждать определенное время. Следует помнить, что показания термометра будут неточными, если рот будет закрыт неплотно, так как воздух извне поспособствует ее снижению. Также употребление прохладных напитков или пищи повлияют на показания.

Этот способ не применяется для новорожденных, так как у них еще присутствует рефлекс выталкивания языком посторонних предметов. Кроме того, малыш вряд ли просидит положенное время с градусником во рту.

Ректально, то есть в заднем проходе

Такой способ наиболее популярен среди мам, так как позволяет померить температуру даже спящему ребенку. Если все делать осторожно и правильно, новорожденный не проснется. Ректальный способ занимает меньше времени, достаточно 4 минут для получения достоверного результата.

Уложить ребенка на спинку, согнув его ноги в коленях так, чтобы попа была поднята вверх. Градусник смазать жирным кремом или вазелином и ввести на 1-2 см, не глубже. Нужно следить, чтобы ребенок лежал спокойно, не двигался, тем более не переворачивался на спинку. Любое неосторожное движение способно спровоцировать травму прямой кишки.

В слуховом проходе малыша

Измеряется специальным градусником. Чаще всего используют инфракрасный ушной термометр, который снижает риск недостоверных показаний, возможных при использовании других термометров.

Чтобы измерить температуру таким образом, следует отвести мочку уха так, чтобы слуховой проход слегка расширился и ввести туда кончик градусника. Термометр и барабанная перепонка должны быть параллельны друг другу. Через 5 секунд можно снимать показания.

Измеряя таким способом, следует быть крайне осторожным, так как любое неосторожное движение ведет к травме барабанной перепонки.

Показатели нормы для грудничка

Нормальной для новорожденного считается температура, измеренная традиционным способом, от 35,5 до 37,3 градусов. В спокойном состоянии, во сне она понижена. Если же ребенок тужился, плакал, активно двигался, то показатели термометра будут завышены. В среднем температура тела новорожденного стабилизируется к 2-3 месяцам жизни, но и в это время она будет отличаться от норм взрослого человека.

Тревогу родителей вызывает температура выше 37°. Если ребенок чувствует себя хорошо, не капризничает, играет, у него не пропал аппетит, то завышение показателей градусника - вполне нормальное явление. Ребенку достаточно успокоиться, снять с него одежду, и столбик термометра опустится до нормы.

Первое время мерить температуру нужно в одно время, результаты записывать в дневник, который наверняка ведет каждая мама. Средняя температура за 1-2 недели будет нормальной температурой малыша, она напрямую зависит от того, каким именно образом было произведено измерение, какой термометр для этого использовался.

Показания термометра при различных способах измерения

Способ измерения Показания, °С Подмышечная впадина, паховая складка 35,5-37,3 Оральный способ (в ротовой полости) 37,1-37,5 Ректальный способ (в заднем проходе) 37,5-38 В слуховом проходе 37,6-38

Если соблюдены условия измерения, а градусник показывает на 0,5 градусов выше, температура считается завышенной. Если же приняты меры, но высокая температура не спадает в течение часа, следует сбивать ее специальными препаратами или вызывать врача.

Видео: Доктор Комаровский о том, как правильно измерить ребенку температуру