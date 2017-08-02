Доброкачественные опухоли образуются в различных областях матки. Подход к лечению зависит как от локализации и размеров миомы, так и от возраста и физиологического состояния женщины. Своевременное обнаружение опухоли позволяет достаточно легко восстановить репродуктивное здоровье, избавить женщину от бесплодия. У этого заболевания существуют характерные проявления, которые трудно не заметить даже на ранней стадии развития опухоли. Особенно важно обратить на них внимание и устранить патологию при планировании беременности.

Виды субсерозной миомы

Субсерозной миомой матки называют доброкачественное новообразование, располагающееся с ее наружной стороны или в толще маточных мышц непосредственно под наружной (серозной) оболочкой. Различают следующие виды субсерозной (подбрюшинной) миомы:

интрамуральную, когда опухоль образуется в матке под серозной оболочкой и разрастается, занимая весь мышечный слой;

интерстициальную, расположенную в мышечном слое непосредственно под серозной оболочкой матки;

субсерозную опухоль на ножке.

Внутримышечные опухоли в зависимости от того, какие ткани в них преобладают, подразделяют на фибромиому (состоит из соединительной ткани), аденомиому (из гладкомышечной и железистой ткани), ангиомиому (с преобладанием сосудистой ткани). Обычная (простая) опухоль такого рода является полностью доброкачественной. Существует быстрорастущая разновидность (пролиферирующая опухоль матки). Возможно образование так называемой предсаркомы (опухоли, в которой обнаруживаются атипичные клетки).

Размеры миомы

Обнаруживается как один, так и несколько миоматозных узлов. Они могут иметь различные размеры:

малые узлы имеют диаметр меньше 2 см;

средние узлы – от 2 до 6 см;

большие, диаметр превышает 6 см.

Узлы развиваются на широком основании или имеют тонкую ножку. Субсерозная опухоль располагается в брюшной полости (внедряется в брюшину или связки, на которых удерживается матка).

Стадии развития

Развитие узлов субсерозной миомы проходит в несколько стадий:

На 1 стадии из одной клетки в мышечном слое матки появляются зачатки опухоли, постепенно развивается ее сосудистая сеть. На 2 стадии происходит наиболее быстрый рост опухоли, приводящий к видоизменению тканей и близлежащих сосудов. На 3 стадии появляется плотное тело миомы. Становятся явными признаки ее существования и роста.

Рост опухоли приводит к увеличению матки, а значит, и живота (как при беременности). Размеры миомы принято выражать не только в сантиметрах, ни и в количестве акушерских недель, указывающих, какому сроку беременности соответствует размер живота при росте опухоли.

Миоматозные узлы имеют округлую форму и гладкие четкие контуры.

Симптомы и осложнения субсерозной опухоли

В отличие от подслизистого (так называют опухоль, растущую в сторону полости матки), субсерозное новообразование, как правило, не вызывает повреждения эндометрия, а значит и изменения характера месячных. Лишь при интрамуральной форме в результате развития крупной миомы менструации становятся обильными, появляются кровотечения между ними.

Чаще всего наступлению беременности такая опухоль не мешает. Но если она располагается близко к яичникам, то может перекрывать маточные трубы, препятствуя проникновению в них зрелой яйцеклетки и, соответственно, встрече со сперматозоидом. При этом миома нередко становится причиной бесплодия женщины. Устранить эту патологию помогает только удаление опухоли.

Одним из главных проявлений субсерозной опухоли является изменение формы и размеров матки, за счет чего у женщины происходит непропорциональное увеличение живота со стороны расположения крупных узлов. Может возникнуть загиб шейки матки. Ощущается боль при ходьбе, когда новообразование срастается с брюшиной.

Нередко растущая опухоль начинает давить на кишечник и мочевой пузырь. При этом у женщины появляются запоры и затрудненное мочеиспускание. Растяжение мышц и связок матки вызывает появление постоянной тянущей боли в нижней части живота и пояснице. Боль усиливается, если женщина принимает неудобную позу, поднимает тяжелый предмет. Способствует усилению боли переохлаждение нижней части тела. Опухоль матки растет медленно, поэтому симптомы появляются не сразу, а уже после достижения средних размеров.

Большую опасность представляет перекручивание тонкой ножки субсерозной миомы матки. При этом пережимаются сосуды, питающие миоматозный узел, что приводит к некрозу тканей, в тяжелых случаях - перитониту и заражению крови. Симптомами перекручивания ножки являются возникновение резкой боли в матке, появление признаков интоксикации организма (повышения температуры тела, обморочного состояния). Спровоцировать перекручивание ножки опухоли могут резкие движения, совершаемые женщиной.

Разрыв ножки миомы влечет сильное внутреннее кровотечение. Усилению кровотока способствует купание в горячей ванне, массаж. При возникновении таких осложнений требуется срочное хирургическое удаление миоматозного узла.

Видео: Чем опасна миома матки. Профилактическое обследование

Причины образования субсерозной опухоли матки

Причинами возникновения такой опухоли являются:

Гормональные нарушения в организме вследствие заболеваний органов репродуктивной системы. Это эстрогенозависимая опухоль, то есть ее образованию способствуют все факторы, которые способны привести к аномальному повышению уровня этих гормонов в организме. В первую очередь, патология возникает при нарушении работы яичников вследствие инфекционно-воспалительных заболеваний матки и придатков. Субсерозная миома матки возникает после образования опухолей в яичниках или молочных железах. Употребление гормональных лекарственных и противозачаточных средств с повышенным содержанием эстрогенов. Возрастные колебания соотношения гормонов в организме. В редких случаях такое заболевание обнаруживается у девочек подросткового возраста. Значительно повышена вероятность образования подобной патологии при климаксе, особенно у женщин, прибегающих к помощи гормональных средств для устранения приливов, остеопороза и других проявлений этого периода. Нарушение обмена веществ, приводящее к ожирению. Эндокринные нарушения, возникающие при недостаточности коры надпочечников, заболеваниях гипофиза, щитовидной и поджелудочной желез, печени. Повреждение мышц матки при абортах, операциях на половых органах, родах.

Немаловажную роль играет генетическая предрасположенность к образованию такой опухоли.

Субсерозная миома и беременность

При наличии субсерозного новообразования наступление беременности возможно, если размеры его невелики и расположение не препятствует прохождению яйцеклеток и сперматозоидов в трубы. У беременных небольшие опухоли не удаляют. Проводится лишь наблюдение с помощью УЗИ за ростом новообразования.

Дополнение: На развитие плода и протекание беременности опухоль матки никакого влияния не оказывает. При планировании беременности удаление производят щадящими методами, не травмируя матку, что позволяет полностью сохранить способность к деторождению.

Беременность осложняется, возможно ее прерывание, проводится удаление узлов в тех случаях, когда они расположены в области шейки матки, что затрудняет естественное родоразрешение. Удаляются крупные узлы размером больше 6 см, тем более, на ножке. Безусловно, удаляются миомы матки с признаками некроза тканей или при возникновении кровотечения из-за повреждения ножки.

Диагностирование опухоли

Основной метод диагностирования опухоли – это УЗИ. Проводится ультразвуковая эхография брюшной полости. Метод позволяет установить наличие и локализацию узлов, а также точно рассчитать их размеры. Это необходимо для решения вопроса о том, какой метод выбрать для лечения. При опухолях небольших размеров проводится трансвагинальная эхография (датчик УЗИ вводится во влагалище), а опухоли больших размеров исследуют трансабдоминальным (поверхностным) способом.

Проводится гистероскопия для осмотра узлов с помощью оптического прибора, увеличивающего изображение и освещающего осматриваемую область. МРТ и КТ – методы, позволяющие оценить расположение опухолевых узлов по отношению к другим органам брюшной полости, когда решается вопрос о проведении операции. Используется также метод диагностической лапароскопии для подтверждения доброкачественного характера опухоли.

Проводятся анализы крови для установления наличия воспалительных процессов (общий), анализ на сахар (биохимический) и анализ на содержание гормонов.

Видео: Как удаляют маточные узлы

Методы лечения

Существует 2 метода лечения субсерозной миомы: консервативный и хирургический.

Консервативное лечение

Проводится при миомах небольших размеров, если отсутствуют признаки быстрого роста, усугубления симптомов и возникновения осложнений. Нередко применяется лишь тактика наблюдения за развитием новообразования. Например, после 45-50 лет у женщин наблюдается естественное снижение уровня эстрогенов в крови. При этом рост опухоли полностью прекращается, нет необходимости ее удалять.

Замечание: Большой вред может нанести самолечение, использование рецептов народной медицины без согласования с врачом. Прежде всего, необходимо точно знать диагноз.

При размерах опухоли меньше 2 см и отсутствии у нее тонкой ножки проводится лечение гормональными препаратами на основе прогестерона, снижающего уровень эстрогенов (например, дюфастоном, утрожестаном), а также препаратами, подавляющими выработку эстрогенов.

Применяются также препараты кровеостанавливающего действия (дицинон, транексан), если у пациентки наблюдаются кровотечения. Такие средства способствуют образованию тромбов в сосудах, питающих миому, что приводит к прекращению ее развития.

Полностью уничтожить опухолевый узел лекарственная терапия не может. Наиболее надежным способом лечения является хирургическое удаление миомы.

Видео: Удаление опухоли без операции (ультразвуковое выпаривание)

Оперативный способ

Показаниями к проведению операции являются:

быстрый рост опухоли, воздействие на соседние органы;

малигнизация (перерождение, наличие атипичных клеток в опухоли) или сомнительные данные обследования, вызывающие неуверенность в природе новообразования;

наличие тонкой ножки или множественных узлов;

лечение бесплодия и планирование беременности.

Методы удаления зависят от возраста женщины и стадии развития опухоли. После операции проводится терапия гормональными препаратами для восстановления гормонального фона.

Наиболее щадящими методами, которыми удаляется субсерозная миома матки, является ультразвуковое выпаривание (разогрев узла до 60° с помощью ультразвукового луча), а также ЭМА (эмболизация маточных артерий). Этим методом производится полное прекращение поступления крови одновременно во все узлы миомы, в результате чего опухоль разрушается.

Хирургическое удаление субсерозных узлов (миомэктомия) производится с помощью лапароскопа под контролем УЗИ. При этом матка и ее функции сохраняются. По возможности, таким методом удаляют субсерозную миому у молодых женщин, планирующих рождение детей.

При наличии больших и множественных узлов, подозрениях на онкологию проводится гистерэктомия – полное удаление матки через влагалище или разрез в области лобка.