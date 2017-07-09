Женщины не всегда ясно представляют себе, что такое миома, какие последствия возникают при этой болезни. Все-таки опухоль – это серьезный диагноз. Однако иногда она годами существует в матке, и женщина об этом даже не подозревает. Но есть такие факторы, которые ускоряют ее рост. В отдельных случаях можно даже забеременеть при наличии опухоли. Но врачи настоятельно советуют избавиться от нее раньше, чтобы не переживать потом за судьбу развивающейся крохи. При лечении делают все, чтобы сохранить детородную способность.

Узловая миома и ее виды

Узловые миомы матки формируются из мышечной ткани и связок. Они представляют собой плотные гладкие образования округлой формы. Опухоль может быть единичной. Возможно также возникновение сразу нескольких узлов (множественная узловая опухоль). Узлы прикрепляются к стенке матки тонкой ножкой или имеют толстое основание. Они располагаются в середине мышечного слоя, под наружной (серозной) оболочкой или ближе к внутренней поверхности (подслизистая).

В зависимости от места расположения различают следующие виды узловой миомы:

субсерозная растет в сторону брюшной полости, развивается под серозной оболочкой;

интрамуральная (интерстициальная) расположена в глубине миометрия (мышечного слоя);

субмукозная (подслизистая) растет в полости матки.

Рост опухоли приводит к увеличению живота, как при беременности. Определенному размеру миомы соответствует увеличение живота, соотносимое с какой-либо неделей беременности. Поэтому для удобства размер опухоли оценивают не только в миллиметрах, но и в неделях.

Причины образования опухоли

Главной причиной возникновения узловой миомы матки является гормональный сбой в организме. Опухоль эстрогенозависимая, то есть ее возникновение и развитие связаны с превышением уровня эстрогенов.

Причинами возникновения гормонального сбоя могут быть эндокринные заболевания, употребление гормональных препаратов в целях лечения от бесплодия, а также для устранения нарушений цикла, проявлений климакса. Противозачаточные средства с повышенным содержанием эстрогенов, стимулирующие овуляцию, также провоцируют образование миомы.

Дисбаланс гормонов возникает при воспалительных и инфекционных заболеваниях половых органов. Наличие эндометриоза, кисты яичника, полипов также приводит к нарушению выработки половых гормонов.

Другими факторами, способствующими образованию узловой опухоли, являются:

наследственность;

травмы матки, полученные при родах, во время аборта и гинекологических лечебных процедур;

малоподвижный образ жизни;

депрессия.

Формы миомы

Различают 2 формы узловой миомы матки: простую и пролиферирующую. Они отличаются между собой по интенсивности развития сосудистой сети внутри опухоли.

Простая

Такая форма встречается наиболее часто. Миоматозный узел состоит из неравномерно распределенных клеток соединительной и мышечной тканей. Количество узлов не превышает 4, размеры их не больше 70 мм. Рецидивов после лечения обычно не наблюдается. Опухоль растет медленно, так как способность к делению клеток у нее низкая.

Узловая опухоль в такой форме чаще всего развивается у женщин 30-35-летнего возраста. Причиной образования являются, как правило, воспалительные заболевания органов малого таза. Нередко такая опухоль возникает у женщин, переживших сильный психологический стресс.

В некоторых случаях при обнаружении новообразования врачи прибегают к тактике наблюдения, так как опухоль не растет и даже может самостоятельно исчезнуть. Например, в период менопаузы, когда уровень эстрогенов у здоровой женщины значительно понижается, опухоль чаще всего рассасывается в течение 2 лет.

Пролиферирующая

К этой форме обычно относятся интрамуральные узловые миомы, которые развиваются в сторону полости матки. Они представляют собой новообразования, содержащие большое количество сосудов, а также пустот. Обычно встречается больше 5 узлов. Как правило, они быстро растут (до 80 мм и более), за счет чего изменяется форма матки.

Кроме роста сосудов, для них характерна пролиферация – увеличение опухоли за счет деления ее клеток. Такие новообразования выявляются обычно у женщин в возрасте до 25 лет или старше 35 лет. Пролиферирующие опухоли могут быстро расти во время беременности.

Причиной возникновения узловой миомы в такой форме нередко является генетическая предрасположенность. Как правило, имеются сопутствующие заболевания, приводящие к изменению гормонального фона, такие как эндометриоз, мастопатия, кисты яичников. Нередко наблюдаются рецидивы пролиферирующей опухоли.

В любом случае лечение требуется незамедлительное.

Видео: Как развивается миома матки

Осложнения при развитии узловой миомы

Одним из опасных осложнений является перекручивание тонкой ножки субсерозной миомы. Последствием этого является некроз тканей опухоли, что приводит к перитониту.

Если узловая миома матки, имеющая толстое основание, начинает расти, то она давит на соседние органы, нарушая кровообращение в них, затрудняя их работу. Например, если опухоль сдавливает кишечник, то становится невозможным его нормальное опорожнение. У женщины возникают запоры и, как следствие, геморрой. Давление на мочевой пузырь приводит к невозможности полного выведения мочи, возникновению частых позывов, образованию воспалительного процесса в органах мочевыводящей системы.

Внутренняя опухоль перекрывает полость матки. Следствием этого может быть бесплодие из-за невозможности попадания сперматозоидов в трубы. Возникают различные менструальные нарушения.

Узловая миома при беременности

Особенно опасно состояние, при котором миома начинает увеличиваться в размерах во время беременности. Заполняя полость матки, она не дает расти и развиваться плоду. Повышается угроза выкидыша из-за нарушения кровообращения в матке и усиления ее сокращений. Опухоль препятствует нормальному расположению плода, что впоследствии усложнит роды. Поэтому нередко при таком диагнозе делают кесарево сечение.

Рекомендация: Женщинам, планирующим рождение ребенка, рекомендуется пройти полное обследование, чтобы еще до наступления беременности обнаружить и устранить подобные новообразования.

Узловая миома при климаксе

При климаксе причиной возникновения опухоли могут стать гормональные нарушения, возникшие вследствие гинекологических заболеваний, а также образование рубцов после выскабливаний, абортов. Превышение нормы эстрогенов, способствующее росту миомы, происходит также в результате увеличения массы тела. В некоторых случаях в этот период из-за гормонального сбоя начинает прогрессировать опухоль, образовавшаяся еще до наступления менопаузы.

В постменопаузе, когда уровень эстрогенов стабильно низкий, новые миомы не образуются. Если в это время у женщины появляются кровянистые выделения, увеличивается нижняя часть живота и появляются боли, это говорит об образовании раковой опухоли.

Симптомы миомы

Проявления опухоли зависят от места ее расположения, размеров, характера сопутствующих заболеваний.

Узловые миомы матки, расположенные в стенках и полости, приводят к разрушению сосудов и нарушению структуры слизистой оболочки. Поэтому характерным симптомом являются маточные кровотечения. Они проявляются в виде затяжных месячных, а также обильных кровянистых выделений между ними. Постоянная потеря крови приводит к возникновению железодефицитной анемии. Большая кровопотеря очень опасна, может привести к смерти.

Вследствие возникновения анемии у женщины появляются следующие симптомы:

падение артериального давления;

общая слабость;

головокружение, тошнота, сильная головная боль;

бледность кожных покровов;

понижение температуры тела ниже 36°;

обмороки.

При росте опухоли у женщины возникают боли в нижней части живота, отдающие в ноги и спину. При перекручивании ножки миомы ощущается резкая боль в животе. Требуется срочная хирургическая операция по удалению миомы. Если она воздействует на соседние органы малого таза, возникают симптомы нарушения их работы (запоры, болезненное мочеиспускание).

Видео: Симптомы и удаление большой опухоли матки

Диагностика

При гинекологическом осмотре и пальпации матки врач определяет наличие узлов, их количество, локализацию, примерные размеры. Для точного диагностирования узловой миомы матки применяются такие методы, как УЗИ, гистероскопия, рентген брюшной полости.

УЗИ проводится двумя способами: абдоминальным (наружным) и трансвагинальным (с помощью датчика, вводимого во влагалище). При этом определяются точные размеры, расположение, структура опухоли. Считается, что узлы размером больше 12-16 акушерских недель необходимо удалять. Опухоли размером 10-11 акушерских недель обычно лечат консервативно.

В некоторых случаях бывает непросто отличить миому от опухоли яичника. В этом случае проводится диагностическая лапароскопия – осмотр полости матки с помощью оптического прибора (эндоскопа), вводимого через брюшную стенку.

Для диагностирования опухолей с большим количеством узлов сложной локализации используются также такие методы, как МРТ и КТ.

Видео: Диагностика и особенности лечения заболеваний матки

Лечение

В зависимости от размеров опухоли, характера ее развития, а также с учетом возраста пациентки и ее намерения родить детей проводится или консервативное лечение, или опухоль удаляется оперативным путем.

Консервативная терапия

Ее целью является подавление роста небольших опухолей путем снижения уровня эстрогенов. Использование гормональных препаратов в некоторых случаях приводит к исчезновению узлов.

Применяются средства, подавляющие выработку эстрогенов. Среди них даназол (на основе андрогенов – мужских половых гормонов), дюфастон и норколут (на основе прогестерона). Используются противозачаточные таблетки (жанин, например), подавляющие овуляцию. Для снижения выработки гормонов гипофиза, стимулирующих работу яичников, применяется золадекс.

Перед назначением гормональной терапии проводится лечение сопутствующих заболеваний.

Хирургическое лечение

Для устранения узловой опухоли нередко используют методы малоинвазивного вмешательства, такие как эмболизация маточных артерий, разрушение миомы лазером, током, ультразвуком или ее замораживание.

В зависимости от размеров и симптомов производится удаление только самой опухоли (проводят миомэктомию), а если она большая и многоузловая, то и матки (гистерэктомия). Причем учитывается возраст женщины. Если есть возможность, стараются сохранить хотя бы шейку матки. Удаление производят либо через разрез в стенке брюшины, либо через проколы.

Домашнее лечение и профилактика роста опухоли

Необходимо подчеркнуть, что лечение при миоме матки должен назначать только врач после полного подтверждения диагноза. Самолечение, использование народных средств может навредить, спровоцировать рост опухоли, вызвать кровотечение.

Если не возражает врач и у женщины нет аллергии, то в качестве противовоспалительных и обезболивающих средств можно воспользоваться отваром льняного семени или картофельным соком.

Пациентке рекомендуется придерживаться диеты (не есть сладкого и мучного), стараться похудеть. Для этого надо быть более активной физически.