Онкологические заболевания возникают в результате генных мутаций, патологического развития клеток. Иногда главную роль в этом играет наследственность. Но существуют факторы, которые провоциуют злокачественное перерождение. К ним относятся гормональный сбой, травмы, хронические заболевания. Причиной возникновения рака шейки матки становятся воспалительные процессы в половых органах, запущенная эрозия. На ранней стадии проявления онкологии настолько неявные, что распознать их может только врач. Поэтому важно проходить регулярное профилактическое обследование.

Как развивается опухоль в шеечном отделе матки

Рак шейки матки представляет собой опухоль, образовавшуюся при злокачественном перерождении клеток ее слизистых оболочек. В цервикальном канале (эндоцервиксе) эпителий однослойный, состоит из клеток цилиндрической формы. Влагалищная часть шейки (экзоцервикс) выстлана многослойным эпителием с плоскими клетками. В 90% случаев злокачественная опухоль возникает в наружном эпителии, и только в 10% - в цилиндрическом.

Раковое перерождение клеток, как правило, происходит в течение нескольких лет, при этом проявления практически отсутствуют. Вначале появляются клетки атипичного строения (увеличенного размера, с раздвоенным ядром). В некоторых случаях такие изменения являются временными, развитие клеток возвращается к норме. Но иногда атипичные изменения происходят во всех слоях слизистой (возникает так называемая тяжелая дисплазия). Такое состояние является предраковым. Если удается диагностировать злокачественную опухоль на ранней стадии, то в большинстве случаев лечение оказывается успешным.

Возникновение рака шейки матки чаще всего наблюдается у женщин в возрасте 30-60 лет, когда накапливаются факторы, способствующие его развитию (повреждения шейки при операциях, гинекологические заболевания). Если девушка начинает половую жизнь уже в 16 лет, то, соответственно, и провоцирующие факторы у нее появляются раньше. Поэтому подобное заболевание встречается и у женщин моложе 30 лет.

Успех лечения зависит от разновидности, характера, стадии развития опухоли, возраста пациентки и ее общего состояния здоровья.

Видео: Что сделать, чтобы дисплазия не перешла в рак

Причины возникновения раковой опухоли

Основными причинами возникновения злокачественного новообразования считаются:

заражение вирусом папилломы человека, когда в слизистой возникают сосочковые разрастания (кондиломы);

поражение шейки матки вирусом генитального герпеса и другими половыми инфекциями, а также ВИЧ;

наличие дисплазии (образование атипичных клеток), лейкоплакии (ороговения участков слизистой), эрозии;

бесконтрольное использование контрацептивов и других средств, способных вызвать нарушение гормонального фона в организме.

Способствуют возникновению рака шейки матки ее повреждение во время абортов, родов, полового контакта, рубцевание тканей после оперативного вмешательства. Злокачественная опухоль может образоваться в результате воздействия на организм женщины радиоактивного излучения или контакта с токсинами, канцерогенными веществами.

Канцерогенное воздействие на слизистую матки оказывает смегма, которая скапливается под крайней плотью полового члена. Поэтому несоблюдение сексуальными партнерами норм интимной гигиены также становится причиной возникновения рака в шеечном отделе матки.

В группе повышенного риска заболевания раком шейки матки находятся женщины, часто меняющие половых партнеров, так как они высок риск заражения венерическими инфекциями, возникновения воспалительных заболеваний, травмирования половых органов.

Стрессы, курение, слабый иммунитет, авитаминоз – все эти факторы повышают восприимчивость организма к вирусным инфекциям, провоцируют возникновение опухолей.

Дополнение: Немаловажное значение имеет наследственное предрасположение к этой патологии. Если в роду уже имеются случаи подобного заболевания, то женщина должна особенно внимательно относиться к появлению каких бы то ни было признаков нарушения репродуктивного здоровья.

Видео: Причины рака, значение вакцинации, признаки

Виды и формы злокачественных опухолей шейки матки

В зависимости от места локализации различают 2 вида раковой опухоли:

Плоскоклеточный рак шейки матки (опухоль поражает плоский эпителий экзоцервикса). Железистый рак (аденокарцинома – опухоль эндоцервикса).

Плоскоклеточную опухоль подразделяется на несколько типов, отличающихся по скорости развития и структуре опухоли.

Ороговевающий. На опухоли имеются участки ороговения (раковые жемчужины), она представляет собой плотный конгломерат. При раннем обнаружении такой рак подлежит излечению.

Неороговевающий. Опухоль имеет зернистую структуру. Существуют разновидности, отличающиеся разной степенью генетических изменений в клетках (дифференцировкой).

По степени зрелости

Раковые опухоли различают также по степени зрелости:

зрелая форма (дифференцированный рак шейки матки);

средней зрелости (умеренно дифференцированная опухоль);

незрелая форма (недифференцированная опухоль).

Чем выше дифференцировка, тем меньше клетки новообразования отличаются от здоровых. Соответственно, чем более зрелой является опухоль, тем она менее злокачественна. Недифференцированная – это наиболее агрессивная опухоль, которая быстро растет, при этом имеет скрытые признаки, вследствие чего ее удается обнаружить только на последних стадиях развития.

Инвазивная и неинвазивная формы

Злокачественная опухоль шеечного отдела может существовать в двух формах: неинвазивной и инвазивной.

Неинвазивной называют форму, при которой рак локализуется в шейке матки, не выходя за ее пределы.

Инвазивная – это наиболее опасная форма, при которой происходит прорастание опухоли сквозь наружную стенку матки в мочевой пузырь, кишечник. Через лимфатические и кровеносные сосуды раковые клетки распространяются в другие органы, образуя метастазы.

Видео: Причины рака шейки, группы риска, виды и стадии

Признаки и симптомы развития раковой опухоли

Рак шейки матки развивается постепенно: проходит через легкую, среднюю и тяжелую степень дисплазии. Затем переходит в неинвазивную, а потом и в более тяжелую форму. Период его развития может составлять от 2 до 10 лет.

Первыми проявлениями болезни, которые женщина может заметить самостоятельно, являются кровянистые выделения между месячными, после полового акта, гигиенических процедур.

Примечание: У женщины репродуктивного возраста появление крови в выделениях не обязательно указывает на образование злокачественной опухоли. Но после наступления менопаузы это всегда патология. Чем раньше женщина обратится к врачу, тем больше у нее шансов сохранить жизнь.

Косвенным проявлением может быть возникновение хронического кольпита, цервицита, а также гнойные выделения, имеющие зловонный запах. Они появляются в результате разложения опухоли. По мере ее развития в матке выделения становятся жидкими, сукровичными из-за попадания в них лимфы из пораженных лимфатических узлов.

Женщина должна насторожиться, если у нее возникают стойкие нарушения цикла, месячные становятся более интенсивными, продолжительными и болезненными. Появляются маточные кровотечения помимо месячных, болезненные ощущения и выделения крови при половом акте, повышается температура тела.

Более поздними симптомами рака шейки матки являются затрудненное мочеиспускание и запоры, которые возникают вследствие давления опухоли на органы малого таза.

На стадии инвазивного рака увеличиваются тазовые лимфатические узлы, нарушается кровообращение в малом тазу, за счет чего у женщины начинают отекать ноги и область промежности. Из-за поражения опухолью нервных узлов появляются боли в нижней части живота, отдающие в поясницу и ноги.

Наиболее типичными осложнениями при раковом поражении шейки являются нарушение работы мочевыводящей системы: непроходимость мочеточников, гнойное воспаление мочевыводящих протоков и прогрессирующие патологические изменения в почках (гидронефроз). Образуются свищи, соединяющие влагалище, кишечник и мочевой пузырь.

Стадии развития раковой опухоли и их симптомы

Развитие опухоли происходит в несколько стадий. Проявления усложняются по мере увеличения ее размеров, распространения на соседние области.

Стадия 0. Раковые клетки появляются в поверхностных слоях слизистой оболочки шейки. В ее глубине наблюдаются признаки дисплазии, образования атипичных клеток. Специфические симптомы рака шейки матки на этой стадии отсутствуют. Обнаружить раковые клетки можно только с помощью цитологического анализа мазка слизистой.

Стадия 1. Возникает неинвазивный рак. Раковые клетки проникают вглубь эпителия и стенки шейки. При этом за ее пределы они не выходят. Опухоль не затрагивает лимфатические узлы. Появляются признаки, по которым врач при кольпоскопическом осмотре может обнаружить характерное изменение внутренней поверхности канала и наружной области шейки. Диагноз подтверждается исследованием содержимого мазка под микроскопом. На этой стадии женщина может чувствовать боль при половом акте, возникают контактные кровотечения. Проявляются симптомы кольпита, цервицита (жжение, рези во влагалище, выделения с неприятным запахом).

Стадия 2. Опухоль распространяется в полость матки. У женщины появляются боли внизу живота, особенно во время месячных. Менструации становятся более интенсивными и продолжительными. Начинают беспокоить признаки инвазивного рака шейки матки: кровянистые выделения со сгустками, проявления интоксикации организма продуктами разложения опухоли. Влагалище и область малого таза на этой стадии развития рака шейки матки не поражены.

Стадия 3. Злокачественное поражение распространяется на область влагалища и стенок малого таза, а также ближайших лимфоузлов. Нарушается мочеиспускание, дефекация. О развития раковой опухоли на этой стадии может свидетельствовать неравномерное увеличение живота. Но метастазы не распространяются на отдаленные органы.

Стадия 4. Опухоль имеет большие размеры, распространяется на лимфатические узлы, органы малого таза и другие участки тела.

Видео: Предраковые состояния. Стадии и признаки рака шейки матки

Диагностика и лечение

Для диагностирования раковой опухоли в первую очередь проводится микроскопическое исследование мазка на наличие атипичных клеток (так называемый тест Папаниколау, или ПАП-тест). Такое исследование является скрининговым, с его помощью обнаруживают не только рак ранней стадии, но и предрасположенность к нему (по наличию атипичных клеток). Он является обязательным методом профилактического обследования пациенток. Первый тест проводится в возрасте 21 год, а затем его повторяют каждые 2-3 года.

Проводится кольпоскопический осмотр. При этом поверхность шейки обрабатывается раствором люголя (йода с йодистым калием) или 3% раствором уксусной кислоты. Участки повреждения слизистой остаются бледными. Для уточнения характера опухоли берется проба тканей (биопсия).

Используются и другие инструментальные методы обнаружения симптомов рака шейки матки:

УЗИ органов малого таза;

эндоскопический осмотр мочевого пузыря, кишечника;

рентген легких (для обнаружения метастазов);

МРТ, КТ с целью изучения характера распространения опухоли и ее объема. Это позволяет точно рассчитать дозу препаратов химиотерапии и облучения, оценить состояние почек и других соседних органов.

В комплекс лечебных методов входят хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия и химиотерапия. С учетом возраста пациентки на ранних стадиях опухоль удаляют щадящими способами. Применяются методы выжигания опухоли лазером, жидким азотом и другими способами.

Прицельное удаление опухоли с максимальным сохранением шейки и тела матки позволяет женщине через 3 года планировать рождение ребенка. Если женщина не планирует иметь детей или достигла пожилого возраста, проводится удаление всей матки.

Профилактические прививки

Поскольку одним из самых главных факторов заболевания раком шейки матки является заражение вирусом папилломы человека, врачи рекомендуют проводить вакцинацию девочек от ВПЧ. Делать это надо перед началом полового созревания девочки, в возрасте 11-13 лет. Прививку повторяют каждые 5 лет.