Миома матки, хотя и является доброкачественной опухолью, представляет опасность для репродуктивного здоровья женщины. Вырастая до значительных размеров, она может заполнить полость матки, что делает невозможным зачатие или затрудняет вынашивание плода. Чаще всего эта опухоль возникает у женщины в том возрасте, когда рождение ребенка входит в ее планы, поэтому оперативное лечение миомы матки нежелательно. Если размеры опухоли невелики, то врачи выбирают обычно консервативную терапию или используют малоинвазивные методы удаления миоматозных узлов.

Особенности развития и лечения опухоли

Миома может располагаться в середине мышечного слоя стенки матки (межмышечная), на ее внешней поверхности (подбрюшинная) или внутри полости матки (подслизистая). Иногда опухоль связана с телом матки тонкой ножкой.

За счет роста миомы у женщины увеличивается живот, как при беременности. Размеры опухоли в см оцениваются с помощью УЗИ и сопоставляются с увеличением живота на определенной неделе беременности. В зависимости от диаметра миоматозных узлов опухоли классифицируют следующим образом:

миомы малых размеров – диаметр не превышает 2-2.5 см (соответственно, размер живота не больше, чем на 5 неделе беременности);

миомы средних размеров – около 5 см (10-12 недель);

миомы больших размеров – крупнее 8 см (размер живота больше, чем на 12 неделе).

Если у женщины обнаружена опухоль незначительных размеров, то лечение не проводится, ее состояние периодически контролируется посредством УЗИ.

Опухоли размером больше 8 см (12 недель) могут представлять серьезную опасность, стать причиной осложнений при беременности и родах, выкидыша или бесплодия. Сдавливание соседних органов и сосудов приводит к нарушению мочеиспускания, работы кишечника, к возникновению заболеваний сердца. Такие опухоли устраняются инвазивными методами (миомэктомия, миометроэктомия, гистерэктомия), предусматривающими хирургическое удаление только миоматозных узлов или всей матки.

При размерах опухоли до 8 см (до 12 недель) при отсутствии осложнений устранение миомы матки проводится без операции.

Методы лечения без операции

Для лечения без операции применяются медикаментозные препараты, физиотерапевтические процедуры, а также методы малоинвазивного удаления миомы матки. Существуют народные средства для облегчения симптомов миомы.

Использование таких методов возможно в том случае, когда размеры миомы матки увеличиваются не более, чем на 2 см в течение года, у женщины отсутствуют обильные маточные кровотечения, приводящие к анемии. При этом нет ощущений боли, нарушения работы органов, вызванного давлением опухоли. Предварительно устанавливается, что отсутствует опасность перекручивания ножки опухоли, перерождения миомы в рак матки.

Медикаментозная терапия

Применяются гормональные средства, а также препараты для облегчения симптомов, появляющихся при образовании миомы матки.

Лечение миомы матки гормональными препаратами направлено на подавление ее роста. Чаще всего оно не позволяет избавиться от опухоли полностью. После окончания приема препаратов она может снова начать расти. Обычно такая терапия проводится перед хирургическим удалением опухоли для уменьшения вероятности осложнений во время операции.

Образованию и росту миомы матки способствует повышенное содержание эстрогенов в организме. Поэтому для гормональной терапии используются средства, снижающие их концентрацию.

Для женщин репродуктивного возраста применяются препараты следующего типа:

На основе андрогенов (гестринон, даназол). Они подавляют выработку женских половых гормонов в яичниках, что приводит к уменьшению размеров опухоли. Курс лечения составляет 8 месяцев. Гестагены – препараты, содержащие прогестерон (норколут, утрожестан, дюфастон). Снижая концентрацию эстрогенов в крови, они предотвращают рост миомы матки, а также сопутствующую гиперплазию эндометрия. Лечение продолжается 8 месяцев. С той же целью устанавливается внутриматочная спираль с левоноргестрелом (на 5 лет). Комбинированные оральные контрацептивы (жанин, регулон), подавляющие овуляцию. Курс приема – 3 месяца. Препараты на основе гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) гипоталамуса (золадекс и бусерелин). Они ослабляют функционирование яичников, ускоряют наступление менопаузы. В отсутствие эстрогенов миома матки исчезает. Препараты используются для женщин 50 лет и старше.

Для устранения болей, вызванных сдавливанием и воспалением органов, назначаются спазмолитики, нестероидные противовоспалительные препараты или анальгетики. Для улучшения психо-эмоционального состояния применяются седативные средства. Образование тромбов и нарушение кровообращения предотвращаются с помощью антикоагулянтов. Для нормализации обмена веществ, устранения анемии принимают витамины А, С, Е, К, группы В.

Малоинвазивные методы лечения

Эмболизация маточных артерий (ЭМА)

Такие методы предполагают устранение миомы матки путем «операций без разрезов». Разрушение опухоли производится через небольшие проколы (диаметром 0.5-1.5 см).

Через паховую артерию вставляется катетер, который подводится к сосудам опухоли. Вводится специальный гель, закупоривающий сосуды и прекращающий кровоснабжение опухоли. Ее клетки погибают и рассасываются. Процедура осуществляется под местным наркозом.

Миолиз

Метод используется, если имеется не больше 3 миоматозных узлов до 5 см в диаметре. Проводится лапароскопическое разрушение миомы лазером или электрическим током. Применяется также криомиолиз (в опухоль через зонд вводится жидкий азот, производится ее замораживание). Такие процедуры проводятся под общим наркозом. После них не остается рубцов.

Видео: Преимущества лапароскопического удаления миомы матки

ФУЗ-абляция

Это метод бесконтактного (неинвазивного) лечения, не требующий ни проколов, ни разрезов. Женщина помещается в камеру магнитно-резонансного томографа, на миому направляется высокочастотный ультразвуковой луч. Клетки опухоли разрушаются и выпариваются, при этом на соседние ткани никакого воздействия не производится. Процедура проводится без наркоза.

Метод не применяется при наличии крупных и многочисленных миоматозных узлов.

Видео: Как проводится ФУЗ-абляция

Физиотерапевтические методы

При наличии миомы нельзя проводить тепловые физиотерапевтические процедуры, связанные с усилением кровотока в организме. Это может привести к росту опухоли.

Используются процедуры, с помощью которых снимается воспаление тканей матки, а также те, что способствуют уменьшению размеров опухоли (лечебные ванны, электрофорез, магнитотерапия). Они проводятся сразу по окончании менструации.

Герудотерапия

Лечение пиявками. За счет давления опухоли на сосуды затрудняется отток венозной крови, происходит расширение вен, что вызывает у женщины боль. Небольшое кровопускание с помощью пиявок позволяет ликвидировать застой крови. Приверженцы такого метода избавления от опухоли без операции утверждают, что биологически активные вещества, содержащиеся в слюне пиявок, способны оказывать рассасывающее действие, способствуя уменьшению размеров миомы.

Метод противопоказан при наличии у женщины анемии, плохой свертываемости крови, пониженном артериальном давлении. Такое лечение нельзя применять, если имеются сомнения в доброкачественном характере опухоли.

Народные способы лечения

Для лечения при миоме матки в народной медицине используются лекарственные растения, содержащие фитоэстрогены, дубильные вещества, эфирные масла, витамины и микроэлементы. Из них готовятся настои, отвары для приема внутрь, а также составы для спринцевания или применения с помощью тампонов. Используются также ценные вещества природного происхождения (прополис, мумие), из которых готовятся лекарства антибактериального, противовоспалительного, иммуномодулирующего действия.

Напоминание: Перед применением народных средств необходимо обязательно посоветоваться с врачом, пройти предварительное обследование, так как содержащиеся в них вещества могут вызвать аллергическую реакцию или даже отравление, повлиять на гормональный фон.

Настой из смеси боровой матки и красной щетки

Действие:

Боровая матка – это трава, содержащая вещества противовоспалительного, противоопухолевого действия. Красная щетка содержит фитоэстрогены, эфирные масла, антибактерицидные вещества. В составе обоих растений имеется множество микроэлементов, а также витамины.

Применение:

Высушенные травы истирают в порошок. Берут по 1 ст. л. каждой, смешивают и заливают 1 стаканом кипящей воды. Выдерживают 15 минут на очень слабом огне, затем остужают и процеживают, тщательно отжимая осадок. В течение 2 недель принимают трижды в день за 1 час до еды по 1 ст.л. отвара. После перерыва в 1-2 недели можно повторить курс лечения.

Отвар из семян льна

Действие:

В семенах льна содержатся фитоэстрогены, а также вещества антиканцерогенного и противовоспалительного действия. Нормализуется гормональный фон, улучшается работа кишечника.

Применение:

4 ч. л. семян заваривают 0.5 л кипятка, выдерживают на кипящей водяной бане 15 минут. Пьют остывший отвар за полчаса до еды по ½ стакана. Лечение проводят в течение 2 недель.

Картофельный сок

Действие:

Принимается как противовоспалительное, обезболивающее средство. Обладает мочегонным действием. Улучшается водно-солевой обмен, что способствует устранению отечности тканей органов малого таза.

Применение:

Используется молодой сочный картофель. После тщательного мытья картофелины очищают от кожуры, натирают на терке, отжимают. Употребляется только свежевыжатый картофельный сок. Его принимают с утра, на пустой желудок по 1 стакану в течение 3 месяцев. Затем следует сделать перерыв на 4 месяца, после чего лечение можно повторить. Картофельный сок нельзя принимать, если имеются такие заболевания, как гастрит, сахарный диабет.

Настойка чистотела

Действие:

Миома размером в несколько мм рассасывается без всякой операции после применения 1 курса лечения. Для уменьшения размеров более крупной миомы требуется повторить курс через 2 месяца.

Применение:

Заливают 1 ст. л. мелконарезанного чистотела 10 ст. л. водки. Настаивают в темном месте 2 недели, процеживают.

Настойку употребляют в течение 30 дней. В 1-й день принимают 1 каплю настойки, растворенную в 100 мл воды. Затем количество добавляемых капель увеличивают по 1 в день, пока не дойдут до 15, после чего начинают каждый день убавлять по 1 капле.

Для уменьшения объема маточных кровотечений при миоме применяют отвары крапивы, тысячелистника, лопуха, барбариса.

Видео: Народные рецепты средств для лечения от миомы