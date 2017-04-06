Многие заболевания органов женской репродуктивной системы имеют непосредственную связь с происходящими в организме гормональными процессами. Патологии возникают из-за дисбаланса женских половых гормонов, а также факторов, которые его вызывают. Такие нарушения могут стать, в частности, причиной возникновения миомы и других доброкачественных и даже злокачественных новообразований в матке. Признаки заболевания могут проявиться не сразу. Чем более оно запущено, тем труднее лечение и больше вероятность осложнений.

Миома матки и ее виды

Миома – это опухоль доброкачественного характера, образующаяся из мышечной и соединительной ткани матки. Чаще всего она появляется у женщин после 30-40 лет. В большинстве случаев явные признаки возникновения миомы матки отсутствуют. Поэтому важную роль играют профилактические осмотры у гинеколога. Заметить опухоль помогает УЗИ.

Эта опухоль является гормонозависимой, то есть под воздействием женских половых гормонов начинается ее рост. Поэтому она начинает увеличиваться при беременности, когда резко меняется соотношение гормонов в крови, а также при ожирении. Жировая ткань способна вырабатывать эстрогены, как и яичники. Превышение уровня этих гормонов приводит к неправильному развитию клеток, возникновению патологических новообразований.

Миома представляет собой узлы в миометрии (мышечных волокнах). Образование опухоли происходит из одной атипичной клетки, которая начинает потом делиться, вызывая рост новообразования. Возможны различные варианты разрастания опухоли в матке. В зависимости от направления развития выделяют следующие виды миомы:

Интерстициальная. Образуется в толще миометрия. Субмукозная (или подслизистая). Она растет из мышцы в сторону слизистой оболочки матки. Субсерозная. Растет в направлении брюшной полости. Интралигаментарная – образуется между связками матки.

Возникновение миомы матки происходит обычно в ее теле, но в редких случаях возможно также в шейке. Миома, развивающаяся в мышечной ткани, считается типичной, а образующаяся в шейке или на связках – нетипичной формой заболевания.

Новообразования, выходящие на внутреннюю или наружную поверхность матки (субмукозная и субсерозная миома) представляют собой утолщение на ножке, пронизанной кровеносными сосудами. Встречаются единичные узлы, которые могут при разрастании заполнять всю матку, даже переходить в область брюшины. Чаще всего появляется миома в виде нескольких узлов разного размера. При этом изменяется форма матки, растет ее вес.

Видео: Почему возникает миома. Симптомы и лечение

Факторы, способствующие образованию опухоли

Миома появляется в результате мутации единственной клетки. На ее дальнейшее деление и развитие опухоли влияет изменение гормонального фона в организме, нарушение соотношения эстрогенов и прогестерона. В период климакса, когда выработка женских половых гормонов снижается, опухоль может самостоятельно исчезнуть.

Кроме этого, причиной образование узлов в матке становятся:

Нарушение обмена веществ, заболевания печени, поджелудочной железы, сахарный диабет. Наличие гипертонии, особенно в возрасте моложе 35 лет. Воспалительные процессы в шейке и полости матки. Ожирение, которому способствует неправильное питание, недостаточная физическая активность. Риск возникновения такой опухоли меньше у женщин, в рационе которых преобладают овощи, фрукты, зелень или малокалорийные продукты животного происхождения. Время появления первых месячных, начала половой жизни. Ранний климакс также провоцирует образование этой опухоли. Наличие беременностей (доношенных и прерванных). Вероятность образования миомы ниже у женщин, рожавших хотя бы 1 раз, кормивших грудью дольше, чем полгода. Причиной возникновения миомы матки может быть повреждение эндометрия в ходе аборта, установки внутриматочной спирали. Травмирование слизистой происходит также во время выскабливания с целью диагностики и лечения гинекологических заболеваний (эндометриоза, образования кист, полипов). Способствовать возникновению гормональных нарушений могут постоянные нервные перегрузки и депрессия. Горожанки живут в более напряженном ритме, поэтому миома у них возникает чаще, чем у сельских жительниц. Экологическая обстановка в городе также более тяжелая. Вероятность появления клеточных мутаций здесь повышена. Важнейшую роль играет наследственность.

Предупреждение: Миома чаще всего возникает на фоне других серьезных заболеваний. Она может быстро расти, что значительно осложняет лечение. Чтобы избежать тяжелых последствий, ее надо диагностировать как можно раньше, не откладывая визит к врачу и не теряя времени на самоисцеление.

Симптомы и признаки

Явные симптомы заболевания могут появляться, если новообразование уже имеет достаточно большие размеры. На ранней стадии, когда причин образования миомы матки, казалось бы, и нет, женщина может не догадываться о ее присутствии. Возможно появление слабого ощущения тяжести в нижней части в живота, дискомфорта во время полового акта.

По мере увеличения размеров опухоли и образования новых узлов неприятные ощущения все больше усиливаются. Одним из первых симптомов неблагополучия является изменение характера месячных. Их продолжительность увеличивается до 8-10 дней. Наблюдаются значительные колебания в продолжительности пауз между месячными. Менструальные выделения становятся обильными, содержат сгустки крови. Могут появляться кровянистые выделения между менструациями.

Растущая опухоль давит на мочевой пузырь, поэтому возникают частые позывы к мочеиспусканию, оно становится более затрудненным. Давление на кишечник приводит к появлению запоров, вздутия живота. Сдавливание нервных окончаний в органах малого таза вызывает появление болей, отдающих в спину и ноги.

Нарастает чувство тяжести, присутствия чего-то постороннего в животе. Становится болезненным половой контакт (в случае расположения узлов со стороны влагалища). Растет живот, как во время беременности. Растяжение связок усиливает тянущую боль в животе.

В результате обильной кровопотери возникает анемия (недостаток гемоглобина в крови, приводящий к кислородному голоданию клеток). У женщины появляются такие признаки, как бледность, слабость, головокружение, нарушение сердечного ритма, головные боли.

Миома, в отличие от раковой опухоли, растет медленно, поэтому шансов обнаружить ее по первым признакам значительно больше.

Осложнения

Растущая опухоль пережимает кровеносные сосуды, что приводит к нарушению ее кровоснабжения. В результате происходит отмирание ткани опухоли (некроз) или образование участков нагноения. При этом у женщины растет содержание лейкоцитов в крови. Повышается температура тела.

Серьезным осложнением является перекручивание ножки поверхностного узла. При этом также происходит нарушение кровотока и образование некроза ткани. Такая патология проявляется резкой спазматической болью.

Перерождение миомы в злокачественную опухоль (саркому) происходит редко. О злокачественном перерождении может свидетельствовать быстрый рост опухоли, особенно в период климакса, когда она вообще появляется крайне редко. Поэтому при обнаружении даже небольшой миомы необходимо регулярно делать УЗИ, контролировать ее состояние.

В результате менструальных обильных и продолжительных кровотечений возникает анемия – состояние, опасное для здоровья, ведущее к нарушению работы всех органов и систем организма.

Такая опухоль может стать причиной бесплодия или невынашивания беременности, так как разрастание узлов и изменение формы матки препятствует нормальному продвижению оплодотворенной яйцеклетки и ее прикреплению к эндометрию.

Миома матки при беременности

Беременность может спровоцировать образование таких опухолей. Если у женщины они появились раньше, то рост их в этот период обычно приостанавливается (диаметр достигает максимум 5 см). Женщину беспокоит тошнота, изредка – небольшое повышение температуры.

Однако существует риск появления следующих осложнений:

роды до 37 недели, если миома расположена вблизи плаценты, особенно когда имеется несколько узлов;

самопроизвольное прерывание беременности на раннем сроке;

частичное отслоение плаценты, сопровождающееся кровотечением;

неправильное предлежание плода из-за деформации матки;

снижение способности матки нормально сокращаться во время родов.

Поэтому обычно при наличии миомы матки женщине делается кесарево сечение. При этом возможно и удаление узлов. После такой операции бесплодие не грозит . Она может впоследствии забеременеть и родить здорового ребенка. Во время беременности миома не влияет на развитие плода, не может стать причиной его внутриутробной гибели.

Видео: Симптомы миомы, осложнения после лечения

Лечение

Основной целью лечения является устранение причины заболевания и вредного воздействия опухоли на окружающие ткани матки, сокращение ее размеров, остановка роста. Используются как медикаментозные, так и хирургические методы.

Препараты назначаются в соответствии с причиной и проявлениями болезни. Возможно применение антибиотиков (для устранения воспалительных процессов), гормональных препаратов (с целью восстановления баланса гормонов, нормализации менструального цикла). Женщине назначается лечение препаратами железа против анемии, а также комплексные витамины (особенно А, Е, С), содержащие также цинк, йод, медь. Они помогают ускорить регенерацию разрушенных опухолью клеток эндометрия, повышают защитные силы организма. При необходимости используются обезболивающие и успокаивающие средства.

Примечание: Гормональные препараты подбираются индивидуально после анализа крови на гормоны. Нарушение схемы лечения или дозировки может привести к обратному эффекту. Недопустимо бесконтрольное лечение миомы травами или фитопрепаратами.

Хирургическое лечение применяется в тех случаях, когда узел имеет большие размеры, миома сопровождается кровотечениями, анемией. Операцию проводят, если опухоль быстро растет, нарушает мочеиспускание или работу кишечника, а также перекрывает шейку матки.

Последствием операции может быть бесплодие из-за формирования рубцов и спаек в матке. Поэтому в детородном возрасте чаще прибегают к лечению медикаментами. У пожилых женщин миому удаляют в случае ее быстрого роста.

Используются такие методы, как миомэктомия (удаление опухолевых узлов, сохранение матки) и метод эмболизации маточных артерий (прекращение кровоснабжения опухоли путем перекрывания сосудов, после чего миома усыхает).

Видео: Принципы лечения миомы. Показания для операции