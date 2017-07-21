Женские гормоны – это особые вещества, от которых зависит не только протекание процессов, связанных с деторождением, но и общее состояние здоровья женщины. С самого начала полового развития эстрогены влияют на формирование фигуры, состояние кожи и других признаков, обуславливающих внешнюю привлекательность и даже характер женщины. С возрастом, когда происходит старение организма и ослабевает репродуктивная функция, появляются симптомы недостатка эстрогенов. В некоторых случаях для устранения возникающих недугов достаточно поддерживать в норме гормональный фон.

Что такое эстрогены

Эстрогенами называют группу половых гормонов, без которых невозможно протекание физиологических процессов развития и функционирования женского организма. Главную роль среди них играют 3 гормона:

Эстрадиол, преобладающий в организме женщины, начиная с периода созревания и до наступления менопаузы. Вырабатывается главным образом в яичниках, а также (в небольшом количестве) в надпочечниках, жировой ткани, печени. Эстрон - основной эстроген в период постменопаузы. Главным его источником в это время является жировая ткань. У женщин репродуктивного возраста он вырабатывается в фолликулах, печени и надпочечниках. Во второй фазе цикла наряду с прогестероном он участвует в процессах подготовки организма к беременности. Эстриол - синтезируется плацентой во время беременности.

Выработка этих веществ непосредственно связана с содержанием в организме гормонов гипофиза - ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) и ЛГ (лютеинизирующего гормона).

Функции эстрогенов в организме женщины

Половые гормоны обеспечивают работу репродуктивной системы, а также участвуют в синтезе белков и других компонентов, необходимых для развития различных тканей, нормального функционирования органов. Благодаря их воздействию предотвращаются патологические процессы в организме.

Ухудшение здоровья при климаксе (возникновения заболеваний сердца и сосудов, остеопороза, мочеполовых расстройств и других специфических признаков старения) происходит в результате значительного снижения концентрации эстрогенов в крови.

Они необходимы для осуществления следующих процессов:

стимулирование развития и функционирования половых органов и молочных желез;

осуществление циклических процессов обновления эндометрия в матке, его нормального роста и отторжения во время менструаций;

развитие организма по женскому типу (рост груди, округлость форм благодаря отложению жировой ткани, отсутствие волос на лице, груди и животе, эластичность и мягкость кожи);

регулирование свертываемости крови, благодаря чему у здоровой женщины менструации не переходят в кровотечение (обильные и слишком продолжительные месячные - это всегда признак патологии);

пропорциональное развитие костей;

обеспечение нормального состояния сосудов, предотвращение образования холестериновых бляшек путем регулирования жирового обмена веществ;

регулирование водно-солевого обмена;

усвоение полезных веществ из пищи, необходимое для роста и обновления клеток различных тканей, в том числе зубной, ногтевой и ткани слизистых оболочек.

Примечание: Замечено, что у женщин быстрее, чем у мужчин, наступает алкогольная, никотиновая и наркотическая зависимость благодаря тому, что в головном мозге вырабатывается незначительная часть эстрогенов, воздействующих на соответствующие центры. Нормальный уровень этих гормонов улучшает память, настроение, способность к обучению.

Видео: Роль женских половых гормонов в организме

Симптомы недостаточной выработки эстрогенов

Если в результате какой-либо патологии изменяется выработка эстрогенов, это приводит к нарушению работы различных систем организма, ухудшению здоровья, а также отражается на внешности женщины. Нехватка этих гормонов в организме молодой девушки приводит к нарушениям развития матки и яичников, которые впоследствии сказываются на детородной способности. Если их уровень понизился уже после начала полового созревания, то у девушки может уменьшиться грудь. Нарушается цикл, могут полностью прекратиться менструации.

В зрелом возрасте недостаток женских гормонов эстрогенов может привести к сухости влагалища (нарушению выработки слизи, предохраняющей его поверхность от повреждения). Результатом этого становится появления во влагалище хронического воспалительного процесса. Снижение выработки слизи, создающей в шейке матки пробку, защищающую внутренние половые органы от проникновения инфекции, приводит к возникновению воспалительных заболеваний матки и придатков. Сухость влагалища становится причиной болезненности полового акта, ослабления полового влечения.

Если уровень сильно понижен, то женщина не может забеременеть даже при отсутствии других отклонений в репродуктивном здоровье. Снижение содержания эстрогенов влияет на психоэмоциональное состояние женщины, что приводит к беспричинной смене настроения, появлению депрессии. Ухудшается состояние кожи, появляется сухость, образуются красные пятна. Волосы становятся ломкими и тусклыми, усиливается их выпадение. Меняется структура ногтевой ткани, разрушаются зубы.

Беспокоят боли в костях и суставах. Из-за недостаточного усвоения кальция возникает остеопороз. Нарушается терморегуляция организма, за счет чего появляются приливы жара с усиленным потоотделением. Ухудшается память, появляется рассеянность.

О дефиците гормонов говорит появление у женщины бородавок или сразу нескольких родинок в течение короткого промежутка времени (например, в течение 1 года появляется 15 новых родинок). При подобных гормональных нарушениях у женщины появляются колебания артериального давления, возникает ощущение постоянной усталости, нарушается сон, беспокоит сердечная аритмия.

Все эти признаки особенно проявляются в период климакса, когда они являются нормой. Но в связи с нарушением гормонального баланса они бывают и у молодых женщин. Менструальные нарушения (нерегулярность цикла, болезненные месячные) являются характерным симптомом нехватки эстрогенов в молодом возрасте. После 40 лет нерегулярные месячные являются естественным явлением, свидетельствующим о постепенном завершении репродуктивных процессов в организме.

Дополнение: Наличие отдельных признаков отклонений не всегда говорит о гипоэстрогении. Патологические состояния организма возникают и по другим причинам, поэтому требуется проведение анализа на гормоны для подтверждения недостатка эстрогенов в организме.

Видео: Влияние эстрогенов на внешний вид и настроение женщины

Причины недостатка эстрогенов

Главной причиной аномального снижения содержания гормонов является нарушение выработки их в яичниках. Это может произойти в результате проявления следующих факторов:

возрастные изменения в структуре яичников;

воспалительные и опухолевые заболевания придатков матки;

нарушение работы гипофиза, приводящее к снижению выработки ФСГ и ЛГ.

Снижению уровня женских половых гормонов могут способствовать заболевания печени, щитовидной железы, слишком активные занятия спортом (гимнастикой, балетом, плаванием, фигурным катанием). В результате большой физической нагрузки в организме женщины усиливается выработка тестостерона – мужского полового гормона, который подавляет выработку эстрогенов.

Наличие вредных привычек также приводит к подавлению выработки женских гормонов. В организме происходят изменения по мужскому типу: фигура становится угловатой, грубеет голос. Отрицательное воздействие на выработку эстрогенов оказывает неправильное питание. В синтезе женских гормонов участвует холестерин. Если из рациона полностью исключаются содержащие его продукты (например, женщина придерживается сугубо вегетарианской диеты), то выработка гормонов может быть недостаточной.

Эстрогены синтезируются при участии ферментов, в состав которых входит железо. Поэтому снижению уровня этих гормонов способствует возникновение железодефицитной анемии. Голодание или несбалансированное питание ведет к снижению количества жировой ткани в организме, а за счет этого уменьшается содержание эстрогенов. Именно это происходит при анорексии.

Иногда на уровень половых гормонов оказывает влияние фактор наследственности, например, наличие синдрома Тернера, при котором у женщины наблюдается низкий рост, слабо развиты внешние признаки женственности, отсутствуют менструации.

Для подтверждения диагноза нехватки эстрогенов проводится исследование крови на содержание эстрогенов и фолликулостимулирующего гормона. При наличии признаков генных отклонений назначается хромосомное тестирование.

Лечение при недостатке эстрогенов

Способы лечения зависят от возраста женщины, причины гормональных отклонений. В первую очередь необходимо устранить патологии, из-за которых возникло нарушение.

Рекомендуется наладить питание, включив в рацион растительные продукты, содержащие фитоэстрогены (блюда из бобовых растений, льняное масло, капусту, мясо, кофе и другие). Для пополнения запаса полезных веществ назначаются синтетические поливитаминные комплексы, содержащие железо и другие необходимые элементы. Используются также лекарственные средства заместительной гормональной терапии.

Такое лечение обязательно назначается в тех случаях, когда происходит нарушение полового развития, отсутствуют месячные, при раннем климаксе, после хирургического удаления яичников, при возникновении явных признаков остеопороза. Такой метод нередко применяется для облегчения симптомов тяжело протекающего климакса. Применяются гормональные препараты в виде таблеток, пластырей, гелей, вагинальных свечей, подкожных имплантатов.

Гормональная терапия проводится только после тщательного обследования на гормоны и общее состояние здоровья и назначается исключительно врачом, так как неправильное употребление таких средств может стать причиной серьезных осложнений (развития сердечно-сосудистых заболеваний, образования опухолей).