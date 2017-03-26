Последствием воспалительных заболеваний придатков матки, а также гормональных нарушений в организме могут стать необратимые изменения в тканях яичников. Образующиеся в ходе воспаления спайки и кисты препятствуют нормальному кровообращению, повышается также проницаемость сосудов. Это может спровоцировать внезапный разрыв тканей и сосудов, появление кровотечения. Происходит так называемая апоплексия яичника, при которой женщина чувствует острую боль. Такое состояние опасно для жизни. Женщине требуется срочная медицинская помощь.

Виды апоплексии

Апоплексией яичника называют внезапное нарушение его целостности. При этом у женщины возникает резкая сильная боль в нижней части живота. Если повреждается крупный сосуд, то происходит кровоизлияние в брюшину. По-другому это заболевание называется инфаркт яичника.

В зависимости от конкретных проявлений такую патологию подразделяют на следующие виды:

Болевая апоплексия яичника. В такой форме заболевания кровотечение в брюшину не происходит. Возникает болевой синдром, признаков кровопотери нет. Анемическая (геморрагическая). Происходит внутрибрюшное кровотечение. Главными являются признаки нарастающей потери крови, боль не такая сильная. Смешанная. Разрываются ткани, мелкие и крупные сосуды. Сочетаются признаки обоих видов.

При анемической апоплексии яичников кровотечение может быть слабым и сильным. В зависимости от объема теряемой крови выделяют 3 формы такой патологии.

Легкая – потеря крови не больше 150 мл (первая степень кровоизлияния).

Средняя – объем теряемой крови от 150 мл до 0.5 л (вторая степень).

Тяжелая – теряется более 0.5 л крови (третья степень).

Кровотечение при апоплексии яичника вызвано повреждением сосудов фолликула (граафова пузырька) – оболочки, в которой развивается яйцеклетка. Причиной является разрыв фолликулярной кисты (она может образоваться внутри фолликула, если по какой-то причине яйцеклетка из него не вышла, то есть овуляция не произошла). Такая аномалия бывает вызвана гормональными нарушениями.

Одновременно происходит разрыв соединительной ткани, а также кисты желтого тела. Такая киста образуется из лопнувшего фолликула после выхода яйцеклетки. Она заполнена кровью.

Видео: Виды апоплексии яичника

Симптомы апоплексии

Боль является симптомом апоплексии яичника любой разновидности. Она возникает внезапно, локализуется в нижней части живота. Боль может быть постоянной или появляться в виде приступов, продолжающихся от получаса до 2-3 часов. Приступы после небольшого перерыва могут возвращаться. При этом возникают колики или спазмы наподобие схваток.

Если возникает болевая апоплексия, то причинами боли являются раздражение нервных окончаний в тканях во время разрыва волокон, а также спазмы яичниковой артерии. При такой разновидности апоплексии яичника боль иногда чувствуется в области прямой кишки, пупка, поясницы. Возможно появление тошноты и рвоты.

При анемической форме, кроме приступов боли, возникают признаки кровотечения: общая слабость, головокружение, сильная жажда, тошнота, рвота, головная боль, снижение артериального давления, частый пульс, обмороки, бледность кожи, выделение холодного пота. Возможно повышение температуры тела. Боль распространяется в ногу, крестец, область промежности и заднего прохода. Чем сильнее кровопотеря, тем более явно выражены симптомы.

При смешанной апоплексии яичника все симптомы сочетаются, к тому же возможно появление кровяных выделений из половых путей. Сильная боль ощущается во время ощупывания подвздошной области живота. На месте разрыва образуется гематома.

Для легкой стадии апоплексии яичника характерно периодическое повторение приступов боли, но они бывают непродолжительными. При средней тяжести приступы боли вызывают потерю сознания. Если заболевание возникает в тяжелой форме, то боль ощущается постоянно, происходит вздутие живота (так называемый «острый живот»), появляется сердечная недостаточность, может наступить смерть.

Кровоснабжение правого яичника осуществляется через яичниковую артерию, которая непосредственно соединяется с крупным сосудом – аортой. Левый снабжается кровью через яичниковую артерию, отходящую от почечной артерии. За счет лучшего кровоснабжения правый яичник имеет больший размер, массу, у него имеется более развитая сосудистая сеть. Поэтому апоплексия яичника в 2-4 раза чаще возникает с правой стороны.

По симптомам апоплексию можно спутать с внематочной беременностью, острым аппендицитом, почечной коликой, воспалением поджелудочной железы, кистой яичника или его перекрутом. Поэтому важно точно определить причину боли, чтобы своевременно оказать женщине медицинскую помощь.

Видео: Симптомы апоплексии яичника

Причины разрыва

Апоплексия яичника может произойти у любой женщины детородного возраста (примерно от 12 до 50 лет). Достаточно велик риск (40-60%) того, что заболевание повторится.

Провоцировать разрыв могут следующие факторы:

Наличие поликистоза – образования множества фолликулярных кист. При этом у женщины невозможно наступление беременности, так как отсутствуют овуляции. Такое заболевание возникает из-за нарушения работы эндокринных органов. Заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови или приемом препаратов, разжижающих кровь (антикоагулянтов). Заболевания сосудов (сужение просвета сосудов – атеросклероз, расширение яичниковой вены). Воспаление яичников и маточных труб. Прием медикаментозных препаратов, стимулирующих овуляцию. Нарушение кровообращения в яичнике из-за необычного расположения матки, наличия спаек, сдавливания сосудов опухолями в органах малого таза. Травматическое повреждение тканей и сосудов в области живота. Повышение внутрибрюшного давления при подъеме тяжестей, усиленных спортивных занятиях, при половом сношении.

Однако иногда случается, что апоплексия яичника возникает и при отсутствии подобных факторов у женщины, не имеющей никаких отклонений в состоянии здоровья. Разрыв может произойти даже во время сна.

Считается, что главной причиной является дисбаланс гормонов, а именно повышенная выработка лактотропного гормона пролактина и гонадотропных гормонов – ФСГ (фолликулостимулирующего) и ЛГ (лютеинизирующего). ФСГ и ЛГ регулируют работу яичников, формирование яйцеклеток в фолликулах. Пролактин влияет на соотношение половых гормонов, ответственных за все процессы менструального цикла.

Причиной апоплексии яичника могут быть также сильные переживания, нервные срывы, нервно-психические заболевания. Состояние нервной системы имеет непосредственную связь с гормональными процессами в организме.

Наибольшая вероятность разрыва создается в момент овуляции (середина менструального цикла), а также во время формирования желтого тела и его сосудистой системы (вторая фаза цикла).

Возможные осложнения

Большая потеря крови, вызванная разрывом крупных сосудов, может привести к геморрагическому шоку – резкому падению кровяного давления. Если помощь не будет оказана вовремя, может наступить смерть.

После лечения апоплексии яичника осложнениями становятся образование спаек в яичнике, повторение разрыва впоследствии, а также бесплодие. Особенно вероятно появление таких осложнений после консервативного лечения. При лапароскопическом своевременном лечении возможно восстановление репродуктивного здоровья пациентки.

Предупреждение: При возникновении острой боли в нижней части живота, особенно в середине или во второй половине менструального цикла, женщина должна обязательно принять лежачее положение. Необходимо немедленно вызвать «скорую помощь».

При внутрибрюшных кровотечениях у женщин примерно в 2-3% случаев причиной является апоплексия яичника.

Диагностика

Такой признак, как «острый живот» характерен и для других серьезных патологий в органах малого таза. Целью диагностики является подтверждение того, что произошел именно разрыв яичника (апоплексия), а не повреждение фаллопиевой трубы из-за внематочной беременности. Необходимо исключить также подозрения на аппендицит.

Изучается предыстория заболевания, чтобы понять, имеет ли оно связь с фазами менструального цикла. Используются методы, позволяющие быстро понять характер патологии, обнаружить увеличение размеров яичника.

Общий анализ крови показывает содержание гемоглобина и скорость ее свертываемости. Это позволяет предположить наличие анемической или смешанной апоплексии яичника. Повышенная концентрация лейкоцитов свидетельствует о появлении воспалительного процесса.

Пункция заднего свода влагалища. В брюшине между маткой и прямой кишкой имеется углубление, в котором скапливается жидкость. Изучение ее состава дает возможность установить наличие внутрибрюшного кровотечения. Чтобы взять пробу этой жидкости, необходимо с помощью специальной иглы проколоть заднюю стенку влагалища. Определяется присутствие в жидкости крови и гноя.

УЗИ – для изучения структуры желтого тела, образования в нем кровоизлияния.

Лапароскопия. В брюшную полость через прокол вводится оптический прибор (эндоскоп) для тщательного осмотра. Метод позволяет точно установить причину кровотечения и характер апоплексии яичника. При необходимости этим методом можно сразу устранить патологию.

Видео: Лечение апоплексии яичника

Лечение

Существуют два способа лечения: консервативный и хирургический.

Консервативное лечение апоплексии яичников включает в себя прием спазмолитических препаратов, ослабляющих боли, и гемостатиков (препаратов, укрепляющих сосуды). При этом женщине предписывается полный покой, на низ живота укладывается лед. Назначаются прием витаминов В1, В6, В12, а также последующая физиотерапия.

Проводится круглосуточное наблюдение за состоянием женщины. При повторении болевого приступа и ухудшении самочувствия проводится операция.

Такой метод лечения можно применять лишь при легкой форме болевой апоплексии яичника при отсутствии кровотечения в брюшную полость. Примерно в 50% случаев у женщин происходит повторение подобного заболевания. В яичнике и полости брюшины остаются сгустки крови, спайки. Велика вероятность наступления бесплодия. Поэтому такой способ не применяется для лечения нерожавших женщин или планирующих впоследствии родить еще детей.

Хирургическое лечение является основным способом устранения такой патологии. Чаще всего даже при легкой форме апоплексии яичника применяется эндовидеоскопическое лечение (лапароскопия). При этом удаляется оболочка кисты, производится коагуляция (спаивание) сосудов и зашивание яичника. После остановки кровотечения проводится промывание полости брюшины дезинфицирующим раствором, удаление сгустков крови. Благодаря такой щадящей операции у женщины сохраняется возможность зачать впоследствии ребенка, так как отсутствие спаек на яичниках гарантирует их нормальное функционирование.

При тяжелых формах апоплексии яичника с сильным кровотечением и большой площадью разрыва проводится лапаротомия. При этом делается надрез на стенке брюшины. Яичник обычно пытаются сохранить. Если разрыв очень большой, производится его удаление.

Видео: Как проводится лапароскопия. Состояние после операции

Разрыв яичника при беременности

Возникновение апоплексии яичника возможно и при беременности. В этом случае используется только хирургический метод ушивания яичника. Прикладываются максимальные усилия для сохранения беременности. При этом еще более важное значение приобретает точность и скорость диагностики. Привлекаются врачи различного профиля: уролог, гинеколог, хирург.

Реабилитация после лечения

После оперативного вмешательства проводится реабилитационное лечение для предотвращения воспалительного процесса в брюшной полости, в результате которого могут образоваться спайки. Рубцы и спайки провоцируют возникновение повторной апоплексии яичника. Применяются методы физиотерапии:

электрофорез с растворами цинка, меди, хлоридом кальция и лекарственными препаратами, способствующими восстановлению структуры тканей яичника, рассасыванию рубцов и гематом (лидаза, например);

лазерная терапия;

СВЧ-терапия (воздействие тока сверхвысокой частоты);

ультразвуковое лечение.

Женщине при этом необходимо использовать гормональную контрацепцию до полного восстановления функционирования яичника (не менее 6 месяцев после операции по устранению апоплексии яичника). Планировать беременность после реабилитации рекомендуется только после проведения диагностического обследования методом лапароскопии и подтверждения полного заживления и отсутствия воспалительного процесса.

Профилактика повторной апоплексии

Если у пациентки апоплексия яичника была в легкой форме и возникла на фоне гормонального расстройства, то особых профилактических мер не требуется, так как после восстановления функционирования яичника гормональный фон приходит в норму.

При возникновении заболевания в результате сосудистых нарушений и вегетативных расстройств (повышенного тонуса мышц, невроза и других), сопровождавшихся геморрагическим кровотечением, проводится лечение. Оно является профилактическим, продолжается в течение 3 месяцев. Назначаются препараты для улучшения кровоснабжения головного мозга, поступления к нему кислорода (кавинтон, танакан), психотропные средства. Кроме того, используются мочегонные препараты для устранения внутренних отеков.

Для восстановления гормонального фона после лечения апоплексии яичника в течение 3-6 месяцев необходимо принимать микродозированные противозачаточные таблетки с эстрогенами и прогестероном (марвелон, жанин, фемоден).