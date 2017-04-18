Миома является доброкачественной опухолью, но если она большая, то осложнения бывают очень серьезными. Живот увеличивается, как во время беременности, нарушается форма матки, сокращается объем полости. Возможно перекрывание канала шейки. Нарушаются физиологические процессы, происходящие в репродуктивной системе. Ухудшается общее состояние здоровья женщины. При выборе способа лечения учитываются различные факторы, выбирается наиболее надежный и щадящий метод. Важное значение имеет оценка размеров миомы, так как для проведения операции должны быть веские основания.

Виды миомы

Новообразование зарождается в мышечной ткани матки, постепенно увеличивается в размерах из-за аномального деления клеток. В отличие от злокачественной опухоли, миома не распространяется на другие органы, она увеличивается гораздо медленнее. Вначале клетки развивается аномально только в мышечной ткани, а затем опухоль выходит за ее пределы. В зависимости от того, в каком направлении она растет, различают следующие виды миомы:

Субмукозная – она образуется в глубине мышечного слоя (миометрия), растет в сторону слизистой оболочки полости матки, поэтому ее называют «подслизистой». Субсерозная (подбрюшинная) зарождается во внешнем мышечном слое, растет по направлению к серозной оболочке, отделяющей матку от брюшной полости. Узлы могут иметь широкое основание или тонкую ножку. Интерстициальная (внутримышечная) – развивается в середине мышечного слоя, не выходя за его пределы.

При оценке степени опасности опухоли и выборе способа лечения специалисты учитывают место ее расположения. В большинстве случаев миоматозные узлы располагаются в теле матки (корпоральный вид), но иногда бывают и в шейке (цервикальные миомы).

Опухоль бывает одиночной или множественной, в виде нескольких узлов. Для специалиста, выбирающего способ лечения, большое значение имеют размеры миомы матки.

Как определяются размеры

Растущая опухоль растягивает матку, что приводит к постепенному увеличению живота (подобно его росту во время беременности). По тому, какой неделе беременности соответствует размер живота, оценивается величина миомы.

Точный размер опухоли в сантиметрах можно определить с помощью УЗИ. Этим способом обнаруживают даже миому размером меньше 1 см. УЗИ проводится либо через переднюю стенку брюшной полости, либо через влагалище. Это позволяет выявить и замерить миому любой локализации и величины.

В сложных случаях, когда небольшая опухоль расположена, например, между связками, применяется метод гистерографии (рентген полости с введением контрастной жидкости). Для исследования миомы и оценки ее величины используются также гистероскопия (осмотр с помощью эндоскопа, вводимого в полость матки через влагалище), диагностическая лапароскопия (оптический прибор вводится в полость матки через прокол на передней стенке брюшины) и МРТ.

Все миоматозные узлы в зависимости от их размеров разделяют на три категории:

Категория Диаметр новообразования Соответствие размерам живота при беременности Малые миомы до 2-2.5 см до 5 недель Средние миомы 2.5-8 см 10-12 недель Крупные миомы от 8 см 12-15 недель и больше

Иногда миома матки достигает размера, при котором живот бывает, как на 37 неделе беременности.

Кроме размеров, учитывается также скорость роста опухоли. Считается, что опухоль растет быстро, если размер ее увеличивается на 2-2.5 см (или на 5-6 недель) за год. Таким образом оценивается рост малых и средних миом. Если они небольшие и растут медленно, то возможно проведение консервативного лечения. При размерах больше 8 см (или 15 недель) узлы удаляются.

Кроме величины опухоли и скорости развития при назначении лечения принимается во внимание тяжесть симптомов, возраст женщины, ее намерение иметь детей.

Опасность миомы большого размера

Существуют неосложненная и осложненная формы заболевания. Возможными осложнениями являются:

некроз миоматозного узла – острое болезненное состояние, при котором происходит перекрут ножки, нарушение кровоснабжения миомы;

образование кистозных полостей (угроза возникновения гнойных воспалительных процессов);

сдавливание сосудов и близлежащих органов;

злокачественное перерождение (в саркому).

Миома может достигать в диаметре 25 см. Крупная опухоль, расположенная снаружи, на передней стенке матки, сдавливает мочевой пузырь, что приводит к затрудненному мочеиспусканию или, наоборот, может вызвать недержание мочи. Кроме того, возможно появление свищей, соединяющих полости матки и мочевого пузыря.

Если большая миома расположена на задней поверхности матки, то затрудняется опорожнение кишечника, возникают запоры.

Узел большого размера может пережимать нижнюю полую вену, затрудняя движение крови от нижней части тела к сердцу. При этом у женщины возникают одышка и учащенное сердцебиение даже в состоянии покоя. При наличии множества средних и крупных узлов (миоматозе) возникают постоянные маточные кровотечения, не связанные с менструациями. Это приводит к анемии.

Видео: Осложнения при больших узлах. Когда и как проводится хирургическое удаление

Когда применяется хирургический способ лечения

Операция при миоме матки проводятся обязательно в тех случаях, когда наблюдается ее быстрый рост - до 2 см (4 недели) в диаметре в течение года, а также если опухоль имеет ножку и существует опасность ее перекручивания.

Безусловным показанием к оперативному удалению миомы является появление у женщины маточных кровотечений и анемии тяжелой степени. Это возможно из-за нарушения эластичности мышц при развитии в ней крупных миоматозных узлов, ухудшении сократимости.

Миома обязательно удаляется оперативным путем, если она является причиной бесплодия или выкидышей. Операция назначается также, если у женщины возникают сильные боли в области живота, прямой кишки, мочевого пузыря, так как происходит их сдавливание, нарушается кровообращение.

Видео: Лечение миомы методами гистерэктомии и эмболизации маточных артерий

Какие виды операции существуют

При выборе способа для проведения операции размеры миомы матки и ее локализация имеют основное значение. В каждом конкретном случае врач принимает решение о методике удаления опухоли, возможности сохранения органов и менструальной функции.

Миомэктомия

Это операция, при которой удаляется только опухоль, матка сохраняется. Чаще всего такой метод применяется для лечения женщин до 40 лет, которые хотели бы сохранить способность родить ребенка.

Удаление опухоли проводится при этом различными способами.

Лапаротомия – это удаление миомы, расположенной в глубине мышечной ткани или под наружной оболочкой матки путем разреза живота над лобком. Производится вылущивание опухоли. Риск занесения инфекции и возникновения осложнений минимальный. Этот метод особенно эффективен, когда узлов много, существует повышенная вероятность повреждения крупных сосудов. Предотвратить кровотечение при операции открытым способом гораздо легче. Кроме того, удаление миоматозных узлов можно провести быстро.

Лапароскопия – удаление миомы через 3 небольших отверстия в животе с помощью оптических инструментов. Предварительно в матку вводится углекислый газ, чтобы создать условия для более свободного манипулирования инструментами и избежать порезов. Изображение выводится на экран, что позволяет контролировать процесс.

Преимуществом метода является то, что рана быстро заживает, операция малотравматична, после нее не остается шва. Проводится она под общим наркозом. Недостаток в том, что минимальная вероятность внутренних порезов все же существует, поэтому женщина находится под наблюдением врачей в течение 3-4 дней. Иногда, если миоматозный узел расположен на задней или боковой наружной поверхности матки, его удаляют через прокол в задней стенке влагалища.

Дополнение: При необходимости этим методом можно удалять крупные миоматозные узлы у беременных женщин. При этом плод не травмируется, беременность протекает нормально.

Гистероскопическая миомэктомия. Метод, который применяется для удаления миомы в самой полости. Проводится с помощью оптического инструмента (резектоскопа) через влагалище. Метод не используется при наличии у женщины воспалительных заболеваний половых органов или дефектов шейки.

Гистерэктомия

Удаление матки полностью или с сохранением шейки. Такая операция проводится в наиболее тяжелых случаях, когда крупных узлов много, миома занимает всю полость, имеется сильное кровотечение. При этом уровень гемоглобина критически низкий, велика вероятность перерождения опухоли в саркому. Чаще всего такие операции проводятся женщинам после 45 лет.

Удаление матки производится несколькими способами: через разрез внизу живота, через проколы в брюшной стенке (лапароскопический метод), через влагалище. После операции менструаций у женщины быть не может. Но если яичники не удаляются, то остальные симптомы менопаузы могут отсутствовать. Возможность половой жизни после операции сохраняется.

Видео: Методы удаления миомы с сохранением матки

Малоинвазивные методы лечения миомы

При лечении миомы этими способами каких-либо разрезов или проколов не требуется.

Эмболизация маточных артерий. Метод заключается в том, что через паховую артерию с помощью катетера к сосудам миомы подводятся «пробки» из пластика или желатина, которые перекрывают поступление крови. Из-за недостатка питания опухоль постепенно уменьшается. Процедура проводится под местным наркозом.

ФУЗ-аблация (фокусированная ультразвуковая). Удаление узлов миомы проводится с помощью направленного ультразвукового потока, вызывающего нагревание и выпаривание узлов, расположенных в мышце. Процесс контролируется с помощью магнитно-резонансного томографа. При этом не требуется делать наркоз, полностью сохраняются функции матки. Метод эффективен даже при наличии узлов большого размера.

Видео: Выпаривание миомы методом ФУЗ-аблации

Возможность наступления беременности при миоме

Миомы большого размера (больше 15 недель) являются причиной бесплодия, если они перекрывают трубы или шейку, создавая препятствия на пути движения сперматозоидов. При наличии узлов размером не более 3 см в диаметре (то есть меньше 8 недель) наступление беременности возможно. Если узлы не увеличиваются, то их существование не оказывает влияния на протекание беременности и развитие плода. Осложнения возникают в том случае, когда опухоль растет в полости матки, заполняет ее, затрудняя развитие плода. Нередко это заканчивается выкидышем.

Иногда, если плод уже достаточно большой и начинает испытывать недостаток питания из-за давления миомы на сосуды, производится кесарево сечение и последующее удаление матки. Кесарево сечение приходится делать и в том случае, если миома возникает в шейке или перекрывает ее.