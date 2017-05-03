Женщины тревожатся, могут ли нарушение цикла и болезненные длительные месячные быть проявлениями миомы, как и почему образуется эта доброкачественная опухоль, в каком возрасте стоит больше всего опасаться ее появления. Распознать ее не всегда просто, все зависит от размеров и места расположения в матке. Обнаруживают миоматозные узлы в основном с помощью УЗИ. Если они невелики, то от них избавляются без операции. Врачи стараются выбрать эффективные, но щадящие методы, чтобы сохранилась репродуктивная функция.

Как образуется миома, ее виды

Чаще всего эта доброкачественная опухоль образуется у женщин в 35-45 лет, когда вероятность гормонального сбоя повышается из-за возрастных изменений в состоянии яичников. Но она может появляться и в 25 лет, а также после наступления климакса. Чаще возникает у полных женщин, ведущих малоподвижный образ жизни, у тех, кто пережил нервный стресс.

Миоматозные узлы образуются в мышечных волокнах стенки матки. При нарушении баланса половых гормонов, чрезмерном увеличении содержания эстрогенов начинается патологическое разрастание мышечных клеток. Узел может быть единственным, но нередко их образуется несколько.

Узлы обычно возникают в теле матки, но иногда появляются в шейке. Они могут располагаться целиком в мышечной ткани, а могут расти по направлению к внутренней или наружной поверхности.

Форма, размеры и локализация опухоли имеют важное значение для выбора способа лечения заболевания. В зависимости от расположения выделяются следующие виды миомы:

интерстициальная (межмышечная);

субсерозная (подбрюшинная), вырастает на наружной поверхности матки, выходит в брюшную полость;

субмукозная (подслизистая) – выходит в полость матки.

Диаметр миоматозного узла составляет как несколько мм, так и 20-25 см. Поверхностные опухоли могут иметь тонкую ножку.

Признаки миомы матки проявляются не сразу. Чаще всего распознать ее на ранней стадии удается случайно во время профилактического осмотра. Диагностируется новообразование с помощью УЗИ. Важную роль играет исследование гормонального состава крови.

Видео: Как проявляется миома матки. Лечение методом ЭМА

Признаки миомы различных видов

Увеличиваясь в размерах, узел давит на соседние органы, пережимает сосуды, нарушает форму матки, заполняет ее полость. При этом появляются симптомы, характер которых зависит от величины, места расположения и вида опухоли.

Симптомы внутримышечной миомы

Небольшую внутримышечную опухоль размером до 4 см можно распознать только с помощью обычного УЗИ органов малого таза либо УЗИ с использованием вагинального датчика. Особенно трудно заметить опухоль, расположенную в середине мышечного слоя. Если она растет вбок, то постепенно начинает выпирать с наружной или внутренней стороны стенки. Появляются симптомы нарушения работы соседних органов.

Кровотечения. Они возникают в результате повреждения опухолью сосудов и слизистой оболочки. Между менструациями появляются кровянистые выделения различной интенсивности, непосредственно перед ними и после них, увеличивая продолжительность месячных, делая их более обильными. Вместо 3-5 дней месячные длятся 8-10 дней.

Боли в нижней части живота. Причиной возникновения болезненных ощущений становится сдавливание сосудов, нарушение кровообращения. Кроме того, в тканях вокруг опухоли появляются отеки. Болезненные ощущения появляются также за счет давления опухоли на соседние органы.

Учащенное мочеиспускание говорит о том, что опухоль давит на мочевой пузырь, нарушая отток мочи. Происходит неполное опорожнение пузыря, поэтому позывы к мочеиспусканию появляются чаще.

Запоры. Сдавливание кишечника затрудняет продвижение его содержимого, что приводит к запорам.

Бесплодие. Если опухоль достигает размера 10 см и больше, перекрывая вход в маточные трубы, женщина не может забеременеть, несмотря на то, что не использует контрацептивы.

Симптомы субмукозной миомы

Опухоль, расположенная внутри полости, обычно быстро растет, травмирует эндометрий. Важно знать, как распознать признаки миомы матки такого вида.

Если узлы не слишком велики, то болезненных проявлений может и не быть. Однако характерно то, что опухоль перекрывает либо отверстие, соединяющее полость с шейкой, либо выход в трубу. В любом случае, сперматозоиды не могут подойти к яйцеклеткам, оплодотворение невозможно.

Рост опухоли приводит к появлению характерных симптомов.

Нарушение цикла месячных. Разрушение эндометрия приводит к его частичному отслоению, что выражается в появлении обильных кровянистых выделений между месячными. Менструации продолжаются дольше обычного, являются болезненными. Увеличение кровопотери приводит к анемии.

Анемия. Длительные кровотечения снижают содержание железа в крови и уровень гемоглобина. Это вещество является переносчиком кислорода из легких к клеткам различных тканей. При нехватке гемоглобина у женщины появляются признаки кислородного голодания организма: головокружение, слабость, тошнота, головная боль, низкое артериальное давление.

Боли внизу живота. Если они похожи на схватки, это означает, что внутри полости матки образовалась опухоль на ножке, произошло ее выпадение в канал шейки. Дальнейший рост узла сопровождается не только сильной болью, но и чувством давления во влагалище. У женщины может возникнуть сильное кровотечение. При этом резко падает артериальное давление, появляется повышенное потоотделение.

Некроз миоматозного узла. Если образуется опухоль, имеющая ножку, то ее перекручивание приводит к прекращению кровоснабжения опухоли и ишемии (отмиранию) ее клеток. Женщина чувствует спазматические боли внизу живота, в промежности, в области влагалища и прямой кишки. Боль отдает в поясницу. Повышается до 39° температура, тело покрывается холодным потом, появляется тошнота, рвота (из-за отравления организма продуктами распада отмирающих клеток).

Увеличение размеров живота. Растущая опухоль растягивает матку. У женщины начинает расти живот, как во время беременности. Диаметру миомы в см соответствует величина живота на определенной неделе беременности.

Симптомы субсерозной миомы

Субсерозные узлы располагаются вне маточной полости, поэтому практически не влияют на характер месячных, протекание процессов оплодотворения и развития зародыша. Бесплодие наступает лишь в том случае, когда узел расположен рядом с маточной трубой и сдавливает ее.

Узлов обычно бывает несколько, размеры колеблются от нескольких мм до 10 см. Наличие мелких узлов никак не отражается на самочувствии женщины. Дискомфорт возникает, если миома растет.

Болевые ощущения. Характер боли и ее интенсивность зависят от того, как быстро растет опухоль и как близко к другим органам она расположена. Она возникает в нижней части живота и в пояснице, может быть ноющей или резкой, схваткообразной. Боль усиливается при ходьбе, напряжении мышц живота.

Нарушение мочеиспускания происходит, если опухоль расположена в области мочевого пузыря. Сдавливание мочеточников приводит к тому, что мочеиспускание становится болезненным и частым. Возможно возникновение воспалительного процесса в почках.

Нарушение работы кишечника. Оно связано с давлением опухоли на прямую кишку. Запоры приводят к возникновению геморроя.

Непропорциональное увеличение живота. Неравномерный рост узлов ведет к увеличению живота в месте расположения наиболее крупного из них.

Перекручивание ножки субсерозной миомы является опасным для жизни состоянием, так как разложение отмирающей опухоли вызывает перитонит.

Симптомы опухоли, расположенной в шейке матки

В этой области образуется либо одиночная миома (до 8 см в диаметре), либо несколько связанных между собой узлов. Рост опухоли приводит к бесплодию. Искажается форма шейки. Давление на мочевой пузырь приводит к появлению частых позывов к мочеиспусканию.

Нарушение менструального цикла. Месячные становятся обильными, приходят нерегулярно.

Тянущие боли. Они распространяются на промежность, поясницу, область бедер, с ростом опухоли все более усиливаются.

Воспалительные процессы в шейке и полости матки. В результате повреждения слизистой оболочки и мелких сосудов образуется эрозия, воспалительный процесс, который распространяется на полость матки и придатки.

Если узлы небольшие, то единственным признаком миомы матки может быть незначительная болезненность полового акта и появление следов крови после него.

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Миома при беременности

Если размер узлов не превышает несколько мм, то в 1 триместре беременности осложнений обычно не возникает. Однако если опухоль начинает расти внутри полости, контактирует с плацентой, то повышается риск выкидыша или преждевременных родов. Крупная миома затрудняет рост плода и влияет на его развитие.

При наличии миомы у беременной женщины могут появиться кровянистые выделения и боли внизу живота. Нередко во время беременности наблюдается дегенерация (разрушение) опухоли. Причиной становится нарушение ее кровоснабжения. При этом появляются следующие симптомы:

боль в животе;

повышение температуры тела;

маточное кровотечение.

Анализ крови показывает наличие воспалительного процесса и повреждения тканей. В зависимости от тяжести симптомов проводится консервативное лечение или хирургическое удаление опухоли с сохранением беременности.

Миома при климаксе

При климаксе образуется, если в организме женщины происходит гормональный сбой. Причиной может быть воспаление половых органов или заболевание эндокринных желез, применение гормональных препаратов для облегчения приливов и других симптомов менопаузы, ожирение, гипертония.

Такие проявления, как запоры и учащенное мочеиспускание, у женщин этого возраста не обязательно говорят о наличии опухоли, так как их причиной могут быть возрастные изменения в организме. А вот маточные кровотечения (особенно в период постменопаузы), ноющие боли внизу живота и в крестце, болезненное опорожнение кишечника указывают на образование миомы матки.

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