Месячные возникают у женщины в результате физиологических процессов, происходящих в репродуктивных органах. В норме они повторяются через примерно равные промежутки времени, длятся несколько дней и практически не беспокоят. Но в некоторых ситуациях (после родов, во время климакса) при появлении выделений крови возникают сомнения в их происхождении. Маточная кровопотеря имеет очень опасные последствия. Надо знать, как ее отличить от менструации, чтобы предотвратить осложнения, узнать причину патологии.

Какие выделения крови являются нормой

Маточные кровотечения подразделяются на функциональные (нормальные) и патологические. К нормальным физиологическим выделениям крови у женщин относятся:

Месячные. Их длительность составляет 3-5 дней, объем 50-80 мл. Они наступают регулярно с отклонением в 2-3 дня. Интервал между ними 21-35 дней. Цвет выделений – от красного (в начале) до бордового или темно-коричневого (в последний день), консистенция слизистая со сгустками свернувшейся крови. Незначительные кровянистые выделения в середине цикла. Они возникают в момент разрыва фолликула. Имплантационные кровотечения. Появляются, если происходит зачатие. Они вызваны небольшим повреждением эндометрия в момент прикрепления зародыша к стенке матки. Скудные выделения такого рода появляются на 7 день после оплодотворения. Если они усиливаются, это говорит об отслоении плодного яйца и об угрозе выкидыша. Если женщина с нетерпением ожидает наступления беременности, то такие выделения должны насторожить и заставить срочно пойти к врачу. Акушерские – выделения крови во время родов.

Важно знать, как отличить месячные от патологических кровотечений, чтобы вовремя принять меры и начать лечение.

Дополнение: Любые отклонения от норм, а также повышенная болезненность месячных являются патологией. В редких случаях отклонения обусловлены особенностями организма и наследственностью. Чаще всего причиной являются серьезные заболевания.

Дисфункциональные кровотечения

Это маточные кровянистые выделения, возникающие в результате гормонального дисбаланса, связанного с нарушением функционирования яичников, гипофиза и надпочечников. В зависимости от характера проявления они подразделяются на следующие типы:

Меноррагия. Так называют регулярные длительные и обильные месячные с небольшим промежутком между ними. Выделение крови продолжается больше недели. За это время кровопотеря составляет 100-150 мл и больше, что приводит к анемии. Метроррагия. Это нерегулярно появляющиеся выделения крови между менструациями. К процессам менструального цикла они никакого отношения не имеют. Их продолжительность и объем непостоянны. Менометроррагия. Нерегулярные длительные месячные. Полименорея. Частые месячные с интервалом меньше 21 дня.

Причины возникновения

Существуют функциональные, органические и ятрогенные причины.

Функциональные. К ним относятся заболевания яичников, гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, которые приводят к нарушению выработки гормонов. Сюда относятся воспалительные заболевания половых органов, дисфункция яичников, гипотиреоз и другие.

Органические. Связаны с заболеваниями, при которых нарушается не только выработка гормонов, но и структура органов (опухоли, кисты, полипы, гиперплазия эндометрия, эндометриоз, миома, рак матки, а также цирроз печени, пиелонефрит, нарушение кроветворения).

Ятрогенные. Причинами являются врачебные манипуляции или прием медицинских препаратов (гормональных средств, антидепрессантов, антикоагулянтов).

Виды дисфункциональных кровотечений

Способствуют возникновению дисфункциональных кровотечений такие факторы, как эмоциональные стрессы, физические перегрузки, плохие бытовые условия, неправильное питание. Кроме этого, важным фактором является возраст и общее состояние организма, его функционирование.

Видео: Маточные кровотечения. Виды и причины

Ювенильное кровотечение

Возникает у девочек в период полового созревания, когда происходит становление гормонального фона. На развитие репродуктивных органов у подростков влияют условия жизни, эмоциональные и физические нагрузки, характер питания. Появлению необычных маточных выделений крови способствует недоедание, авитаминоз, отклонения в работе щитовидной железы, надпочечников.

На половое созревание и репродуктивное здоровье влияют также перенесенные инфекционные заболевания (корь, свинка, коклюш, краснуха), наличие болезней печени и других органов. Ювенильные кровотечения являются ановуляторными, их может отличать то, что они возникают преимущественно зимой и весной.

Дисфункциональные кровотечения репродуктивного периода

Они возникают у женщин репродуктивного возраста при эндокринных нарушениях, заболеваниях сердца и сосудов, при наличии воспалительных заболеваний половых органов, эндометриоза или опухолей матки, а также в результате стресса и физического переутомления. К этой же группе относятся кровотечения, возникающие только у женщин, живущих половой жизнью.

Овуляторные. Они появляются во время месячных. При этом овуляции происходят. Характерно колебание перерывов между месячными. Они обильные и длительные. Причиной обычно являются воспалительные заболевания матки и придатков, образование спаек. Нередко помимо обильных месячных у женщины появляются также мажущие коричневые выделения перед ними и после них. Такие выделения связаны с нарушением функции яичников, приводящим к дисбалансу эстрогенов и прогестерона. Они характерны для молодых женщин.

Ановуляторные. Циклы без овуляций возникают при недостаточном уровне прогестерона и избытке эстрогенов. Это приводит к патологическому разрастанию эндометрия (гиперплазии, эндометриозу), появлению доброкачественных и раковых опухолей. Такие кровотечения характерны для климакса, а также возникают у подростков. При этом месячные приходят с задержкой. Интенсивность кровопотери может быть слишком большой, а продолжительность месячных превышает 7 дней. Это отражается на самочувствии женщины, так как возникает анемия.

Прорывное кровотечение. Оно возникает в результате приема гормональных оральных контрацептивов. Обычно мажущие кровянистые выделения появляются в первые месяцы после начала приема таблеток из-за адаптации организма к изменившемуся гормональному фону. Они бывают скудными. Их объем может увеличиться при резком прекращении приема препарата. При жалобах пациентки на прорывные кровотечения врач меняет дозу или рекомендует другое противозачаточное средство.

Профузное кровотечение. Это наиболее опасный вид внутреннего или наружного обильного кровотечения. Может возникать как во время месячных, так и между ними. Приводит к анемии, геморрагическому шоку (острая потеря крови). Возникает при травмах половых органов (например, при выскабливании, удалении миомы). Нередко устранить такое кровотечение можно только с помощью хирургической операции.

Видео: Как возникают дисфункциональные кровотечения

Особенности кровотечений при беременности

В норме с наступлением беременности у женщины месячных не должно быть до самых родов. Исключение составляет только скудное имплантационное кровотечение.

В редких случаях в дни обычных месячных у беременных в первые месяцы могут появляться мажущие коричневые выделения, которые необходимо отличать от менструаций. Их причиной является пониженный уровень прогестерона. Постепенно состояние нормализуется.

Выделения крови при беременности могут появляться в результате различных патологий.

Выкидыш. Сопровождается обильным кровотечением и спазматическими болями внизу живота. Выкидышем считается самопроизвольное прерывание беременности до 22 недели включительно.

Внематочная беременность. Возникают обильные темные выделения со сгустками. У женщины появляются резкие боли с одной стороны живота, тошнота и рвота. В случае разрыва маточных труб необходима срочная операция.

Контактное повреждение мелких сосудов. Может возникать при псевдоэрозии шейки матки, половом контакте, гинекологическом осмотре, вследствие вагинального УЗИ.

Предлежание плаценты. Кровотечение появляется во 2 или 3 триместре из-за слишком низкого расположения плода и плаценты, в результате чего растущий плод не удерживается в полости матки. Может начаться отслоение, которое сопровождается обильной потерей крови. Возникает угроза гибели ребенка.

Разрыв матки. Происходит во 2 или 3 триместре беременности вследствие травмы живота, повышенного тонуса матки или активности плода.

Предупреждение: В любом случае при появлении кровотечения беременная женщина должна срочно обратиться к врачу, чтобы устранить опасную потерю крови и, возможно, сохранить беременность.

Видео: Как узнать, что произошел выкидыш на раннем сроке беременности

Кровотечения после родов

Примерно в течение 8 недель после родов матка восстанавливается в размерах, очищается от крови и остатков плаценты. В этот момент у женщины появляются так называемые лохии, красные выделения. Через 4-10 дней они светлеют, становятся менее обильными, слизистыми. Общая потеря крови в первые дни составляет примерно 500 мл, при кесаревом сечении – около 1000 мл. Время наступления обычных месячных зависит того, как долго женщина кормит грудью ребенка.

Кровотечения при климаксе

После 40 лет у женщин наблюдается постепенное снижение уровня половых гормонов. Гормональные нарушения повышают риск образования опухолей и других патологий в матке. Женщинам важно точно знать, как можно отличить месячные от кровотечения в этот период.

Любое выделение крови, возникающее после того, как месячные отсутствуют уже 1 год, не может быть менструацией, так как функционирование яичников прекратилось. Кровянистые выделения теперь выступают только как признак заболевания. Чем скорее женщина обратится к врачу, тем больше шансов избежать серьезных осложнений.

Видео: Особенности выделений крови при климаксе

Как отличить месячные от патологической кровопотери

Существуют признаки, которые укажут, как отличить месячные от кровотечения патологического характера:

о кровотечении свидетельствуют выделения крови, не прекращающиеся более недели;

интенсивность выделений такова, что прокладку приходится менять каждые 1-2 часа;

в крови содержится много сгустков;

появляются симптомы анемии (тошнота, слабость, головная боль, учащенное сердцебиение);

возникают боли внизу живота, имеющие постоянный или схваткообразный характер;

выделения крови появляются после полового акта;

усиленное кровотечение появляется после долгой задержки или гораздо раньше, чем обычно, возможно, между месячными;

мажущие выделения начинаются за несколько дней до месячных и продолжаются еще 3-4 дня после прекращения менструального кровотечения;

при кровотечениях возможно появление у выделений неприятного запаха.

Отличить кровотечения от месячных после родов помогает характер выделений. Когда после прекращения лохий уже прошло несколько недель и вновь появились ярко-красные обильные выделения (при этом женщина кормит грудью) – это не месячные.

Как действовать при обильном кровотечении или подозрении на него

При обнаружении признаков кровопотери женщина должна обязательно обратиться к врачу, при сильных кровотечениях – вызвать «скорую помощь».

До приезда врача необходимо лечь, убрать подушку из-под головы. Ноги должны быть выше головы. На нижнюю часть живота необходимо положить лед. Можно выпить отвар крапивы или тысячелистника, обладающих кровеостанавливающим действием.