Изменение гормонального фона при климаксе связано со старением организма. По мере завершения репродуктивного периода у женщин постепенно перестают функционировать яичники. Выработка половых гормонов снижается, а это замедляет биохимические процессы, поддерживающие работу всех систем и органов. В результате появляются негативные симптомы, индивидуальные для каждой женщины. Использование гормональных препаратов позволяет при климаксе устранить дисбаланс половых гормонов, тем самым ослабить неприятные проявления.

Роль заместительной гормональной терапии

Характер и тяжесть недомоганий при климаксе зависят от многих факторов, среди которых - общее состояние здоровья женщины, генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям, условия и образ жизни.

В этот период обостряются хронические недуги мочеполовых органов из-за ухудшения состояния слизистой влагалища. Страдает нервная система и мозг. Поэтому у женщины может измениться характер, появляются проблемы с памятью и внимательностью, ухудшается сон.

Появляются приливы жара, сопровождающиеся усиленным сердцебиением, выделением пота. Возникают приступы гипертонии, заболевания сердца. Нехватка гормонов и ослабление иммунитета приводят к заболеваниям молочных желез и половых органов.

В постменопаузальный период особенно актуальной проблемой становится нехватка кальция в костях, появление остеопороза. Возникают заболевания суставов, возрастает опасность переломов. Внешне старение проявляется в образовании морщин из-за потери упругости кожи, в появлении в волосах седины, ухудшении состояния зубов, изменениях фигуры и походки.

Заместительная терапия позволяет с помощью гормональных препаратов восполнить недостаток эстрогенов и прогестерона, замедлить старение организма. Такие препараты позволяют бороться с наступлением раннего климакса, усилить сексуальную активность и сохранить привлекательность женщины, предотвратить опасные недуги. Гормональная терапия является наиболее действенным способом лечения и профилактики многих возрастных патологий.

Видео: От чего зависит выбор гормональных препаратов

Преимущества гормональных средств нового поколения

Использование гормональных средств нового поколения является наиболее предпочтительным при климаксе по следующим причинам:

Они содержат синтезированные в лаборатории гормоны, абсолютно идентичные по составу тем, что вырабатываются в организме. Этим объясняется широкий спектр и эффективность их действия. Растительные средства, содержащие фитогормоны, в сотни раз слабее, чаще всего вызывают лишь временное облегчение, результат появляется далеко не сразу, а лишь через 3 недели, когда средство накопится в организме. К тому же гораздо труднее соблюдать дозировку лекарственных веществ. Гормональные препараты не имеют наркотических свойств, организм к ним не привыкает, от их применения можно в любой момент отказаться (желательно при этом проконсультироваться с врачом). Средства нового поколения содержат гормоны щитовидной железы, гипофиза, а также женские (эстрогены, прогестерон). При этом в них отсутствуют андрогены (мужские гормоны). Причем синтезированные вещества настолько близки по составу к натуральным, что для воздействия на организм требуются значительно меньшие дозировки лекарства. В препаратах, применявшихся ранее, в основном использовались гормоны надпочечников, при этом требовались большие дозы, что приводило к появлению у женщины мужских признаков (грубого голоса, оволосения). Гормональные препараты при климаксе не являются причиной прибавки веса. Если это происходит, виноваты снижение физической активности с возрастом, а также стремление организма восполнить недостаток эстрогенов путем увеличения объема жировой ткани, так как она способна вырабатывать эти гормоны. Наличие прогестерона в современных препаратах устраняет риск появления эстрогенозависимых опухолей молочных желез и матки. Индивидуально подобранные препараты применяются в качестве профилактических средств защиты от рака. Средства выпускаются в разнообразных формах, в том числе в виде гелей, пластырей. Поэтому их прием не противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как они не раздражают слизистую.

Дополнение: У курящих женщин и имеющих избыточную массу тела во время применения препаратов повышается риск возникновения побочных симптомов: головных болей, отеков, болезненных ощущений в молочных железах.

Видео: Применение гормональных препаратов для улучшения внешности женщин

Противопоказания, особенности применения

Гормональные препараты в климактерическом периоде не назначаются тем женщинам, которые перенесли рак молочной железы или имеют к нему наследственную предрасположенность. Такая терапия противопоказана при наличии у женщин заболеваний матки, сопровождающихся обильными кровотечениями, из-за опасности гиперплазии эндометрия, развития злокачественных опухолей.

Противопоказаниями являются гипертония, заболевания кровеносных сосудов и крови, опасные возникновением тромбоза, болезни печени. Гормональные средства не используются, если имеется семейная склонность к чрезмерной полноте, а также при наличии у женщин эпилепсии.

Перед началом применения препаратов женщина проходит обследование для изучения состояния сердечно-сосудистой системы. Делается УЗИ матки и придатков. Исследуется кровь на гормоны и онкомаркеры, определяется свертываемость. Перед лечением и 1-2 раза в ходе его делается маммограмма.

Предупреждение: Все препараты необходимо принимать строго по схеме, не рекомендуется пропускать прием очередной дозы, так как это усиливает побочные действия (кровотечения, отеки, головокружение и другие).

Видео: Гормональная терапия при климаксе. Значение предварительного обследования

Популярные гормональные средства при климаксе

Дивисек. Его основным компонентом является эстрадиол. Добавление прогестерона предотвращает гиперплазию эндометрия и образование злокачественных опухолей матки.

Для облегчения симптомов климакса препарат принимается в течение 28 дней. Перед применением обязательно проводится обследование на беременность. Прием лекарства в период пременопаузы восстанавливает регулярное наступление менструаций.

При несоблюдении назначенной схемы лечения возможно проявление побочных симптомов (судорог в конечностях, отеков и других). Могут возникать кровотечения из влагалища. Особенное внимание следует обращать на них в период постменопаузы, так как подобные признаки бывают также симптомами рака. Поэтому при появлении кровотечений обязательно делается биопсия эндометрия.

Ливиал (тиболон). Содержит эстрогены, андрогены и аналоги прогестерона. Восстанавливая баланс половых гормонов, это средство облегчает приливы, приводит в порядок нервную систему. Устраняет симптомы климакса, возникающие из-за нарушения состава влагалищной среды и состояния слизистой оболочки.

Его применяют в постменопаузе, не ранее, чем через 12 месяцев после полного прекращения менструаций. В противном случае у женщины могут во время менопаузы возникнуть нерегулярные кровотечения, маскирующие начало опухолевого процесса в органах малого таза. До начала лечения наличие таких заболеваний должно быть полностью исключено путем полного обследования.

Овестин. Выпускается в виде свечей, таблеток, вагинального крема. Препарат содержит эстриол, который относится к женским половым гормонам малоактивного действия. Поэтому он не вызывает развития патологических процессов в организме. Способствует восстановлению слизистой оболочки влагалища, кислотности среды. Нормализуется микрофлора, за счет чего повышается сопротивляемость инфекции. Препарат помогает при климаксе устранить недержание мочи, учащенное мочеиспускание.

Паузогест. Комбинированное средство, содержащее эстрогены и прогестерон. При климаксе назначается для лечения нервно-психических отклонений (негативных переживаний, нарушения сна, повышенной раздражительности), а также вегето-сосудистых расстройств (приливов, потливости). Восстановление гормонального баланса способствует правильному усвоению минеральных элементов, что защищает от остеопороза.

Доза подбирается индивидуально. В первые месяцы после начала применения средства в постменопаузе возможно возникновение кровотечений, а также набухание молочных желез. Если препарат принимают длительно, то необходимо каждый год проходить маммографию и УЗИ органов малого таза, чтобы на фоне симптомов побочного действия лекарства не пропустить образование опухолей.

Паузогест и подобные ему средства (климонорм, дивина, фемостон) способствуют улучшению обмена веществ, снижению уровня холестерина в крови.