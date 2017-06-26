Бывает так, что женщина чувствует себя здоровой, но менструации у нее приходят с задержкой. Каждый раз она надеется, что это беременность, но ее надежды не оправдываются. При обследовании выясняется, что содержание эстрогенов в крови превышает норму, а причиной этого является появление доброкачественного образования в яичнике – фолликулярной кисты. Если она небольшая, то через 3-4 месяца цикл восстанавливается, лечение не требуется, так как киста рассасывается самостоятельно. Но если она увеличивается, то возникают осложнения. В этом случае фолликулярную кисту устраняют.

Что такое фолликулярная киста

В яичнике могут появляться так называемые ложные кисты (их еще называют функциональными) и истинные (кистомы – доброкачественные опухоли).

Фолликулярная киста яичника, так же как и киста желтого тела, относится к функциональному типу новообразований, то есть рассасывается самостоятельно. Она представляет собой полость, возникающую в стенке фолликула за счет ее растяжения и утончения. В отличие от кистомы, никаких изменений в тканях яичника при этом не происходит, они не разрастаются, не распространяются на соседние органы, не переходят в рак.

Видео: Как возникает фолликулярная киста

Типы фолликулярных кист

Существует 2 типа фолликулярных кист яичников: однокамерная (встречается в 95% случаев) и двухкамерная.

Однокамерная представляет собой округлую полость с очень тонкими стенками.

Двухкамерная киста образуется в тех редких случаях, когда одновременно появляются две кисты, которые быстро растут и сливаются при соприкосновении друг с другом. Провоцирующими факторами образования двухкамерной фолликулярной кисты являются лечение бесплодия препаратами, усиливающими выработку эстрогенов, стимулирующих рост фолликулов и овуляцию, а также воспаление матки и придатков.

Как образуется фолликулярная киста

В первой половине цикла происходит созревание фолликула вместе с находящейся в нем яйцеклеткой. В середине цикла фолликул, достигнув 3 см в диаметре, разрывается, зрелая яйцеклетка выходит наружу и попадает в маточную трубу, где возможно ее оплодотворение. Этот процесс называется овуляцией.

Если по какой-либо причине разрыва фолликула не происходит, то он продолжает расти, заполняется жидкостью. Растяжение стенки приводит к ее утончению, вызывает появление в ней кистозной полости. Если фолликулярная киста яичника небольшая, то чаще всего постепенно происходит ее обратное развитие.

Небольшое новообразование практически ничем себя не проявляет. Но поскольку его появление влияет на функционирование яичника, то в организме возникают гормональные отклонения, в результате чего у женщины удлиняется цикл (возникают задержки). Чаще всего фолликулярную кисту яичника обнаруживают случайно во время профилактического УЗИ обследования или при выяснении причин бесплодия.

Она образуется чаще у женщин репродуктивного возраста. Возможно образование кисты и в период полового созревания, когда выработка эстрогенов резко усиливается, а также при климаксе. С его началом у женщины увеличивается число циклов без овуляции.

Известны случаи врожденного заболевания – при этом фолликулярные кисты обнаруживаются еще в период внутриутробного развития и у новорожденных. Это происходит из-за гормональных нарушений в организме будущей матери.

Примечание: У девочек наличие врожденной фолликулярной кисты яичника стимулирует раннее половое созревание.

С какой стороны возникает

Замечено, что в правом яичнике патологии возникают чаще, чем в левом. Дело в том, что здесь чаще происходит созревание фолликулов. Это связано с анатомическими особенностями организма. У правого яичника кровоснабжение лучше, так как в него поступает кровь непосредственно из аорты (крупного сосуда), а в левый она заходит из почечной артерии (то есть непрямым путем). Фолликулярные кисты возникают как в одном, так и в другом яичнике, но в правом они растут быстрее, осложнения возникают чаще, чем в левом.

Примечание: Проявления фолликулярной кисты, возникшей с правой стороны похожи на симптомы аппендицита, поэтому иногда возникает путаница при диагностике этих заболеваний. Разницу можно заметить только с помощью УЗИ.

Возможные осложнения

В зависимости от симптомов и возможных последствий различают гормонально активные и неактивные фолликулярные кисты яичников.

Неактивные фолликулярные кисты не проявляются какими-либо симптомами, постепенно сами рассасываются. Женщина даже не догадывается об их наличии. Опасность представляет киста, достигшая размера 6-8 см.

Гормонально активные кисты вызывают появление менструальных отклонений, связанных с дисбалансом половых гормонов, повышенным содержанием эстрогенов. В результате роста гормонально активной кисты появляются следующие осложнения:

Разрыв кисты и попадание содержащейся в нем жидкости в брюшную полость, что приводит к раздражению и воспалению брюшины. Возникает симптом «острого живота». Нарушение кровообращения в растущей фолликулярной кисте яичника и окружающих тканях ведет к некрозу. Перекручивание ножки кисты. Это происходит при занятиях спортом, физической нагрузке, резкой смене положения тела. Бесплодие. Фолликулярная киста препятствует развитию в яичнике новых фолликулов, делает невозможной овуляцию.

Фолликулярная киста при беременности

В редких случаях женщина может забеременеть даже при наличии фолликулярной кисты, если овуляция происходит во втором яичнике. При этом беременность протекает нормально, однако риск осложнений достаточно высок. При разрыве кисты или ее перекручивании необходима срочная операция.

Образование фолликулярной кисты яичника уже в ходе беременности невозможно, так как в организме усиленно вырабатывается пролактин, подавляющий выработку новых фолликулов. Если в начале беременности УЗИ показывает наличие подобного образования в области яичника, то велика вероятность того, что это киста, не замеченная ранее, или кистома.

Процедура УЗИ повторяется неоднократно, что позволяет наблюдать за происходящими в ней изменениями. Если фолликулярная киста начинает расти и риск осложнений повышается, то ее удаляют на 14-16 неделе беременности. Осложнения могут привести к гибели плода и представляют большую опасность для женщины.

Видео: Удаление кисты яичника при беременности

Симптомы фолликулярной кисты

Симптомы, возникающие при образовании фолликулярной кисты яичника, зависят от ее размеров, гормональной активности и наличия сопутствующих гинекологических заболеваний. Возникновение фолликулярной кисты связано с растяжением ее стенки, что вызывает появление тянущих болей в нижней части живота. Причем они усиливаются накануне менструации, при ходьбе, физических нагрузках, резкой смене положения тела.

Фолликулярная киста большого размера давит на мочевой пузырь. При этом мочеиспускание становится болезненным и учащенным.

Нарушение нормальной работы яичника приводит к гормональному дисбалансу. В результате этого происходят задержки месячных из-за увеличения длительности цикла. Появляются межменструальные кровянистые выделения, которые начинаются на 14-18 день цикла и продолжаются в течение 3 и больше дней. Иногда они длятся до следующей менструации. Месячные становятся болезненными.

Ощущаются боль и дискомфорт во время полового контакта.

Симптомы при осложнениях

Осложнения возникают внезапно, проявляются острыми и опасными симптомами.

Разрыв кисты. Женщина ощущает резкую сильную боль. Появляется слабость, тошнота, рвота (так называемые симптомы «острого живота») выступает холодный пот. Появляется слабое учащенное сердцебиение, падает артериальное давление. Бледнеют до синевы кожные покровы, возникает сонливость, обморочное состояние.

Возможны варианты такой патологии:

Попадание содержимого фолликулярной кисты в брюшную полость приводит возникновению перитонита. Кровоизлияние в яичник ведет к апоплексии (разрыву).

Опасность состоит в том, что при разрыве фолликулярной кисты яичника начинается сильное кровотечение, последствием которого является анемия. В результате начавшихся воспалительных процессов образуются спайки, которые препятствуют передвижению яйцеклеток, что является причиной бесплодия.

Большая потеря крови (больше 50%) ведет к летальному исходу.

Разрыв фолликулярной кисты чаще всего происходит в середине цикла, когда все фолликулы растут, в том числе и тот, который поражен кистой. Причиной разрыва кисты и кровотечения могут быть воспалительные процессы в яичниках, нарушение свертываемости крови, а также резкая смена положения тела, поднятие тяжелых предметов, половой контакт.

Перекручивание ножки фолликулярной кисты яичника. Признаками такого состояния являются сильная боль в паху с той стороны, где расположена киста. У женщины выступает холодный пот, понижается давление, возникает головокружение, тошнота, слабость, учащается пульс, она бледнеет.

Видео: Симптомы осложнений фолликулярной кисты

Причины образования фолликулярной кисты

Причинами возникновения фолликулярной кисты яичника являются гормональные нарушения, а также инфекционные и воспалительные заболевания матки и придатков. Гормональный дисбаланс возникает в следующих случаях:

происходит перестройка фона в период полового созревания или при климаксе;

нарушается естественный баланс эстрогенов и прогестерона после аборта;

женщина принимает эстрогенсодержащие препараты для лечения от бесплодия;

проводится заместительная гормональная терапия для облегчения симптомов климакса;

неправильно выбраны гормональные противозачаточные средства;

пациентка ведет стрессовый образ жизни;

появляется дисфункция в результате воспаления яичников и маточных труб (сальпингоофорита), а также инфекционных заболеваний, передающихся половым путем.

На рост образования влияют также эндокринные нарушения. Содержание эстрогенов в крови зависит от уровня гормонов гипофиза (фолликулостимулирующего ФСГ и лютеинизирующего ЛГ). На соотношение половых гормонов влияет также состояние щитовидной железы.

Диагностика

Для того чтобы диагностировать фолликулярную кисту яичника, необходимо обследование с помощью инструментальных методов, а также изучение показателей крови.

Проводится УЗИ органов малого таза и брюшной полости для обнаружения кисты и установления ее размеров. Методом диагностической лапароскопии берется проба жидкости из брюшины для обнаружения кровотечения.

Используется метод допплерографии, позволяющий исследовать с помощью ультразвука состояние сосудов матки и яичников. Проводятся анализы крови: общий (на лейкоциты и свертываемость), на гормоны (эстрогены, прогестерон, ФСГ и ЛГ), а также на онкомаркеры.

Видео: Диагностика и лечение методом лапароскопии

Лечение

К лечению приступают в том случае, если в течение 3 месяцев фолликулярная киста яичника не рассосалась. При этом размеры обнаруженного образования должны быть не больше 5 см. За состоянием кисты ведется наблюдение с помощью УЗИ. Если она не рассасывается самостоятельно, то для ее устранения используются медикаментозная терапия, физиотерапия или хирургический метод лечения.

Медикаментозное лечение

Исчезновение фолликулярной кисты ускоряют путем приема противозачаточных таблеток, нормализующих баланс эстрогенов и прогестерона. Используются также гомеопатические препараты, содержащие фитогормоны. Их систематическое употребление позволяет избавиться от такой проблемы примерно за 5-6 месяцев. После такого лечения яичники нормально функционируют, женщина способна зачать и родить детей.

Для укрепления защитных сил организма назначаются витамины.

Физиотерапия

Используются электрофорез, магнитотерапия и другие методы, способствующие разрушению подобных образований. Методы эффективны лишь при наличии кистозных полостей небольшого размера.

Хирургические методы

При размерах фолликулярной кисты яичника 7-8 см и больше ее удаляют хирургическим путем.

Лапароскопия. Этот метод является безопасным и малотравматичным. Удаление фолликулярной кисты производится через небольшие проколы в брюшной стенке. Операция проводится под общим или спинальным наркозом. При возникновении разрыва или перекручивания ножки кисты применяются полостные операции: удаление кисты производится через разрез.

Кистэктомия. Удаляется только сама фолликулярная киста. При этом яичники не страдают, их функция полностью сохраняется. Такой метод особенно активно применяется для иссечения кисты у женщин репродуктивного возраста.

Резекция кисты яичника. Удаляется фолликулярная киста и поврежденные ткани яичника. Детородная функция у женщины также сохраняется.

Овариоэктомия. Производится полное удаление яичника. Такой метод используется при апоплексии.

Чем раньше будет обнаружена фолликулярная киста яичника, тем меньше у женщины будет проблем с лечением, ниже вероятность осложнений.