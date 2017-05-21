Рак яичников – это одно из наиболее распространенных заболеваний репродуктивных органов. Образование опухоли связано с гормональными нарушениями. Недомогания, которые возникают у женщины, не являются специфичными, характерны и для других, менее опасных, недугов. По этой причине обнаружить опухоль на ранней стадии не всегда удается. Поэтому очень важно обращаться к врачу при первых симптомах нарушения цикла, появлении необычных выделений, болевых ощущений. Особенно внимательными должны быть женщины, у которых ближайшие родственницы уже сталкивались с этим заболеванием.

Как образуется опухоль

Раковая опухоль может образовываться в поверхностном эпителии или глубинных слоях этих парных органов. Злокачественные новообразования возникают в одном или одновременно в обоих яичниках. У женщин предшественниками рака яичников могут быть доброкачественные новообразования, например, кисты. Образованию рака способствует избыток эстрогенов в организме (гиперэстрогения), возникающий в результате нарушений в работе гипофиза и гипоталамуса. Такие нарушения чаще всего возникают при климаксе (особенно после 60 лет). Но злокачественная опухоль может образоваться также у молодых женщин, даже у девочек.

На ранних стадиях раковую опухоль яичников обнаружить практически невозможно, так как симптомы либо отсутствуют, либо схожи с проявлениями других заболеваний. Как правило, опухоль обнаруживается на такой стадии, когда ее клетки через кровь и лимфу попадают в другие органы, образуя метастазы.

Доброкачественные новообразования отличаются от злокачественных тем, что они не распространяются на другие органы, локализуются непосредственно в яичниках.

Причины возникновения раковых опухолей яичников

Немаловажную роль в возникновении рака играет наследственная предрасположенность. Риск заболевания повышен, если у матери, сестры, бабушки был обнаружен рак яичника, матки или кишечника.

Другой распространенной причиной появления злокачественных опухолей в яичниках являются гормональные нарушения. Возникновению гиперэстрогении способствуют следующие факторы:

дисфункция яичников, нарушение выработки гормонов гипофиза, надпочечников;

раннее половое созревание (способствует возникновению заболевания у подростков);

длительный прием эстрогенсодержащих препаратов при аменорее, раннем климаксе, при лечении от симптомов менопаузы у пожилых;

неправильное употребление противозачаточных таблеток, приводящее к гормональному сбою;

хронические воспалительные и инфекционные заболевания репродуктивных органов;

аборты и другие негативные физиологические воздействия на организм;

наличие рака других органов. Нередко в яичниках образуются метастазы при раке кишечника, желудка, молочной железы, матки, щитовидной железы.

Возникновению рака способствуют радиоактивное облучение и попадание в организм канцерогенов (в том числе никотина). К повышению риска заболевания ведет бесплодие, особенно если при лечении от него используются больше 1 года препараты, стимулирующие выработку эстрогенов. При беременности рак яичников не возникает. Чем больше беременностей, тем меньше вероятность образования такой опухоли. Это связано с тем, что во время беременности и кормления грудью отсутствуют менструации, то есть уменьшается риск нарушения структуры эндометрия, а также гормонального сбоя в организме.

Видео: Причины возникновения рака яичников, группы риска, диагностика

Классификация раковых опухолей яичников

Различают несколько форм рака.

Первичный. Опухоль изначально имеет злокачественный характер. Возникая в яичниках, образует метастазы в других органах. Опухоль поражает оба яичника. Эта форма рака наиболее опасна. Чаще встречается у молодых.

Вторичный. Рак возникает в результате злокачественного перерождения появившегося ранее новообразования – кистомы (доброкачественной опухоли, состоящей из мелких кист с папиллярными разрастаниями и жидкостью внутри). Такая форма встречается чаще всего у женщин старше 40 лет.

Метастатический. Возникает при попадании в яичники клеток из других органов, пораженных раком (чаще всего встречается при раке желудка). Опухоль может образоваться с обеих сторон. Она очень быстро развивается, переходит на брюшину, где появляется множество узлов.

Рак пограничного типа. В яичниках появляются новообразования с пониженной степенью злокачественности, не выходящие за их пределы в течение долгого времени.

В зависимости от локализации рак подразделяется на следующие виды:

Эпителиальный. Образуется из клеток эпителия, покрывающего яичник. Это самый распространенный вид заболевания. Стромально-клеточный. Располагается в соединительной ткани. Рак половых клеток. Опухоль вырастает из фолликулов, содержащих зреющие яйцеклетки. Этот вид встречается крайне редко, поражает молодых женщин и девочек-подростков. Герминогенный. Поражает яйцеклетку, за пределы органа не выходит. Может быть как односторонним, так и двусторонним. Такая опухоль встречается в молодом возрасте и даже у детей. Этот вид заболевания излечим на любой стадии.

Стадии развития

В зависимости от степени распространения и тяжести развития различают 4 стадии рака.

1 стадия. Опухоль образуется в одном яичнике, не выходя за его пределы.

2 стадия. Опухоль возникает с одной или обеих сторон. При этом она распространяется в брюшную полость.

3 стадия. Поражены один или оба яичника. Метастазы распространяются на брюшину, ближайшие органы, а также в лимфатические узлы за брюшиной.

4 стадия. По кровеносным и лимфатическим сосудам клетки опухоли распространяются по всему организму, поражаются отдаленные органы.

Метастазирование

Метастазы могут проникать в лимфатические узлы в области таза, в паху, над ключицей (лимфогенное метастазирование). Развитие опухоли приводит к асциту (скоплению жидкости в брюшной полости), экссудативному плевриту (скопление жидкости в плевре).

Возможно также распространение метастаз через кровь (гематогенное метастазирование). При этом происходит разрастание опухоли в головном и костном мозге, в печени и костях. Возможно метастазирование опухоли в прямую кишку, влагалище, мочевой пузырь.

Видео: Что такое метастазирование. Как оно образуется

Первые признаки рака

Чаще всего при раке яичников симптомов не бывает довольно долго, пока опухоль не вырастает до значительных размеров. Проявления зависят от типа опухоли и стадии ее развития.

Первыми признаками этого заболевания становятся маточные кровотечения (характерны для эпителиального рака). Признаками образования стромальной опухоли может быть изменение в поведении женщины. Она замыкается в себе, становится малообщительной (как с посторонними людьми, так и с членами своей семьи). Такие опухоли вырабатывают эстрогены, что приводит к появлению симптомов «омоложения». При этом женщина не только изменяется внешне, но у нее появляется повышенное половое влечение, происходит набухание и болезненность молочных желез.

Опухоли некоторых видов выделяют андрогены (мужские гормоны), что вызывает появление волос на лице и теле, уменьшение молочных желез.

Видео: Раковое перерождение кисты яичников. Необходимость ранней диагностики

Симптомы заболевания

Уже на ранних стадиях заболевания появляются ноющие боли внизу живота вследствие натяжения связок. Боли ощущаются с одной стороны или обеих, отдают в поясницу. Возникает легкое чувство тяжести в животе. Периодически появляется боль в подложечной области, под ребрами.

Опухоли иногда имеют тонкую ножку. Если происходит ее перекрут или лопается оболочка, покрывающая опухоль, то может внезапно появиться острая боль в этой области живота.

Вследствие роста опухоли возникают следующие проявления:

Расстройство мочеиспускания (частые позывы) и дефекации (запоры). Они возникают, когда опухоль находится перед маткой или за ней и постепенно начинает давить на мочевой пузырь и кишечник. Вздутие кишечника, особенно верхних отделов. Отхождению газов препятствуют метастазы, сдавливающие кишечник. Чувство переедания после употребления даже небольшого количества пищи, потеря аппетита. Ощущение распирания в животе за счет накопления жидкости в брюшной полости (асцита). При этом появляются отеки на ногах. Одышка. Появляется из-за развития экссудативного плеврита. Резкое похудение с одновременным увеличением размеров живота. Болезненные ощущения при половом контакте, кровянистые выделения из половых органов, менструальные расстройства. Ухудшение общего самочувствия, быстрая утомляемость, признаки сильного отравления организма продуктами разложения опухоли (тошнота, повышенная температура тела, головокружение, слабость). Анемия (резкое снижение уровня гемоглобина в крови), высокое значение СОЭ (скорость оседания эритроцитов в крови) – признак наличия воспалительного процесса в организме.

Большая часть симптомов рака яичников появляется, как правило, на последних стадиях развития опухоли, когда лечить пациентку уже поздно.

Особенности проявлений рака у пациенток разного возраста

У женщин различных возрастных категорий при возникновении злокачественной опухоли яичников могут наблюдаться характерные расстройства.

Симптомы у девочек

Если при развитии опухоли в организме девочки происходит чрезмерное повышение содержания эстрогенов, то у нее наблюдается раннее половое созревание, не соответствующее возрасту увеличение молочных желез.

Предупреждение: При появлении подобных отклонений (если они не являются наследственной особенностью развития), девочку необходимо срочно обследовать на наличие эндокринных, гинекологических нарушений и онкологию.

Проявления болезни у пациенток зрелого возраста

При некоторых видах опухолей появляются стойкие нарушения цикла.

Если образуется опухоль с выделением андрогенов (андробластома), то наблюдается резкое снижение полового влечения, рост волос по мужскому типу. Грубеет голос, появляется угловатость, меняются черты лица.

Проявления у пожилых

Проявления особенно заметны, если появляется опухоль с выделением эстрогенов. Женщина, несмотря на появившиеся недомогания, необъяснимо молодеет внешне, у нее усиливается сексуальное желание. После долгого отсутствия менструаций они могут возобновиться.

Рекомендация: При появлении необычных изменений во внешности или поведении, сопровождающихся хотя бы легким недомоганием, рекомендуется посетить врачей-специалистов, пройти обследование. Особенно важно сделать это как можно скорее тем, у кого в роду уже были случаи заболевания раком яичников, матки, молочных желез.

Видео: Эффективность лечения рака яичников и матки

Диагностика и лечение

Для диагностирования раковой опухоли используются такие методы, как УЗИ, рентген, МРТ, диагностическая лапароскопия, биопсия и анализ крови на онкомаркеры. Основным методом лечения является хирургическое удаление матки и придатков, а также химиотерапия.

Целесообразно ли удаление яичников с профилактической целью? Иногда этот вопрос интересует тех, у кого имеется семейная предрасположенность к раковому заболеванию. Специалисты не рекомендуют этого делать, так как удаление яичников полностью нарушает гормональный фон в организме.

Особенно ощутимы последствия у молодых. После удаления яичников возникаю нарушения, характерные для климакса. Среди них – вегетативные расстройства (приливы, головокружение, нарушение сердечного ритма, артериального давления). Снижается или полностью исчезает половое влечение. Наблюдаются нервно-психические отклонения. Происходит нарушение обмена веществ, приводящее к ожирению, ускоренному старению.