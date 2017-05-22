Семена укропа – привычная и необходимая пряность для любого стола. Помимо вкусовых качеств, они обладают массой полезных свойств, используются для профилактики и лечения множества болезней. Семечки богаты витаминами группы В, РР, аскорбиновой и фолиевой кислотами, биофлавоноидами, кверцетином, минеральными веществами и фитонцидами. Эфирное масло растения является эффективным антисептиком.

Лечебные свойства семян укропа

Семена укропа отличаются выраженными бактерицидными свойствами, что делает их полезными для лечения инфекционных заболеваний, очищения организма и избавления от шлаков. Они снимают судороги конечностей, воспаление десен, нормализуют работу сердца, применяются как успокаивающее и облегчающее отхождение мокроты средство при поражениях дыхательных путей.

Мазь из толченых плодов на свином сале избавляет кожные покровы от паразитических организмов, для ее приготовления потребуется взять 1 долю растительного сырья на 3 доли смальца. «Побочным» действием применения любых средств на основе укропного семени является нормализация сна и улучшение его качества, поскольку они облегчают засыпание и помогают противостоять стрессу.

Особенно полезны плоды укропа для оздоровления желудочно-кишечного тракта. Средства на их основе помогают:

наладить перистальтику кишечника;

подавить гнилостные организмы и восстановить микрофлору;

улучшить аппетит и процесс переваривания пищи;

повысить секрецию желудочного сока;

усилить выделение и отток желчи;

снять расстройство пищеварения;

вылечить метеоризм, нарушения стула.

Кроме перечисленного, помогают при болезнях печени и хроническом колите, панкреатите.

Видео: Особенности состава и лечебных свойств укропа в передаче «Жить здорово!» с Еленой Малышевой

Применение семян укропа в домашних условиях

Семена укропа можно использовать как в свежем, так и высушенном виде. Собирают их в конце лета по мере созревания, срезая зонтики и обрывая с них плоды. Хранить их лучше в хлопчатобумажном мешочке, стеклянной или керамической посуде, помещая сырье в темное и сухое место. При отсутствии своего огорода средство можно найти на рынке или в аптеке.

Болезни пищеварительной системы

Способность семян укропа выступать эффективным спазмолитиком обеспечивает широкие возможности его применения в терапии желудочно-кишечных патологий.

Рецепт настоя для снятия болей в желудке

Поместить 1 ч. л. семян в 200 г кипятка, закрыть, укутать и настоять не менее пары часов. Отцедить напиток и употреблять по 100 г трижды в сутки до еды.

Рецепт средства для нормализации секреции желчи

Раздробить семена укропа в порошок посредством кофемолки, употреблять его по 0,5 ч. л. во время трапезы, запивая водой.

Рецепт снадобья для избавления от запора

Смешать поровну можжевеловые ягоды и плоды укропа, взять 1 ст. л. состава и запарить стаканом свежеприготовленного кипятка. Настоять напиток, употреблять по 1 ст. л.

Помощь в терапии сердечно-сосудистых патологий

Основное действие семян укропа на систему кровообращения заключается в снижении давления и расширении сосудов. Его благотворное влияние помогает улучшить кровоток, питание миокарда, что в целом положительно сказывается на состоянии сердца.

Рецепт настоя для лечения стенокардии

Семена укропа растереть в порошок и добавить 1 ч. л. полученного сырья к стакану свежеприготовленного кипятка. Закрыть и укутать посуду, настоять жидкость до остывания, затем отцедить. Принимать по 100 г по нескольку раз за сутки.

Рецепт настоя для терапии атеросклероза и гипертонии

Настоять 1 ч. л. семян укропа в 200 г кипятка в течение получаса, выпить мелкими глотками. Употреблять такой «чай» трижды в сутки на протяжении 10 дней, затем сделать перерыв на 7 суток и повторить курс лечения.

Рецепт настойки для очищения сосудов, при шуме в ушах и бессоннице

Соединить 3 ст. л. с горкой укропных семян с 0,5 л кагора, подержать на огне малой мощности в течение четверти часа. Процедить напиток, слить его в посуду из затемненного стекла или обернуть ее черной тканью (бумагой). Средство можно хранить в комнате и употреблять по 50 г незадолго до сна.

Лечение органов дыхания

Свойство семян укропа помогать отхождению мокроты во время простуд облегчает течение заболеваний дыхательной системы, ускоряя выздоровление. Его лечебное действие может быть усилено с помощью добавления натурального свежего меда.

Рецепт отвара для избавления от кашля

Положить семена укропа в воду в пропорции 1 ч. л. на стакан, вскипятить жидкость и дать ей провариться в течение 5 минут, затем настоять полчаса. Процедить остывший до комнатной температуры напиток и добавить в него 1 ч. л. меда. Принимать по 100 г несколько раз в сутки при кашле.

Рецепт ингаляции при гайморите

Вскипятить 5 л воды в широкой емкости, бросить в нее горсть укропного семени и оставить на 5 минут для настаивания. Ингаляцию осуществляют, накрывшись плотным одеялом. Пары вдыхают около 20 минут, после чего нужно умыться теплой водой, ненадолго прилечь и прочистить нос подогретым физраствором. Для излечения от гайморита потребуется 5-7 сеансов, проводимых через сутки.

Рецепт настойки для лечения бронхита и пневмонии

Состав:

Толченое семя укропа – 50 г

Молотый перец – 2 г

Измельченный корень хрена – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Ягоды можжевельника – 2 ст. л. с горкой

Водка – 1 л

Применение:

Соединить все компоненты снадобья в стеклянной бутыли, встряхнуть ее и убрать в темное место на 14 суток. Процедить настойку и употреблять по 20 капель трижды в день до выздоровления.

Болезни глаз и кожи

Средства на основе семян укропа имеют свойство хорошо помогать при переутомлении глаз, глаукоме и воспалении, освежать и улучшать состояние кожи, снимать отеки. Благодаря своим качествам они способны ускорять заживление ранок и ожогов, производя дезинфекцию области повреждения. В составе косметических средств плоды растения лечат акне и запускают процесс омоложения тканей.

Рецепт компресса для глаз

Приготовить свежий отвар укропных семян для промывания глаз (1 ч. л. плодов на 250 мл воды). Взять кусочек чистой мягкой ткани, марли или ватные диски, обмакнуть материал в жидкость и положить на глаз. Накрыть компресс полотенцем и оставить на 20 минут.

Рецепт ванны для глаз

Залить 1 ст. л. семян укропа 400 мл кипятка, подержать смесь на огне в течение 10 минут, затем взболтать и остудить. Применять свежий отвар по мере необходимости, используя специальную ванночку для глаз.

Рецепт компресса при катаракте

Сшить из ткани натурального состава (льна или хлопка) два небольших мешочка, наполнить их семенами укропа по 1,5 ч. л. в каждый, завязать ниткой. Опустить кулечки в кипяток и проварить 2 минуты, затем вынуть, немного отжать и остудить до приемлемой температуры. Положить подготовленные емкости на глаза, утеплить целлофаном и плотным полотенцем.

Процедура длится около 20 минут, пока компресс не остынет, ее выполняют на ночь. Затем лицо обтирают и на 10 минут укрываются одеялом с головой. Мешочки применяют несколько раз, после чего в них кладут свежую порцию семян.

Терапия мочевыделительной системы

Бактерицидные свойства семени укропа позволяют ему эффективно участвовать в лечении воспалительных заболеваний мочевого пузыря.

Рецепт мочегонного настоя

Добавить 1 ч. л. семян укропа в 200 мл кипящей воды и настоять в течение 60 минут. Жидкость необходимо принимать несколько раз в день до еды.

Рецепт настоя для лечения пиелонефрита, цистита и уретрита

Перетертые в порошок семена укропа в количестве 1 ст. л. залить 200 мл кипящей воды и настоять четверть часа. Процедить напиток и принимать по 30-50 мл до 6 раз в сутки.

Нарушения лактации при грудном вскармливании

При недостаточном количестве молока у кормящей матери рекомендуют применять несколько столовых ложек настоя укропного семени, приготовленного любым способом, до 6 раз за сутки. Для избавления от неприятных ощущений при набухании молочных желез 100 г плодов запаривают в 1 л кипящей воды, оставляют на несколько часов и используют полученную жидкость для согревающего компресса.

Совет: Во время беременности зелень укропа можно прикладывать к груди для снятия боли при ее увеличении.

Лечение колик новорожденных

Решать проблему появления колик у младенцев приходится практически каждым родителям. Обычно они исчезают только к 4 месяцам жизни по мере дозревания пищеварительной системы, а до этого времени малышу необходимо содействие в отведении газов из кишечника.

Немалую помощь детям оказывает «укропная водичка», которую готовят, настаивая в стакане кипятка 1 ч. л. семян укропа на протяжении 60 минут. Жидкость процеживают и дают ее теплой ребенку за четверть часа до кормления по 0,5-1 ч. л.

Укрепление сил и очищение организма

Для нормализации метаболизма семена укропа в цельном и толченом виде необходимо использовать в питании как приправу. Эфирное масло растения избавляет от чувства голода и помогает избавиться от лишнего веса.

Рецепт омолаживающего отвара

Состав:

Лист малины – щепотка

Лист смородины – щепотка

Шишки хмеля – щепотка

Измельченные семена укропа – 1 ст. л.

Высушенная кожура яблока – 1 ст. л.

Вода – 1 л

Применение:

Перемешать растительные компоненты, залить водой и поставить на огонь. Вскипятить состав и варить на малой мощности в течение 10 минут, затем остудить. Принимать напиток по 200 г с утра до завтрака и перед сном.

Рецепт средства для облегчения самочувствия в период менопаузы

Семена укропа растолочь в порошок и принимать по 1 ч. л. дважды в день через 10 минут после трапезы. Курс лечения составляет 21-28 суток.

Рецепт напитка от головной боли

Поместить 1 ст. л. семени укропа в стакан закипевшего молока, проварить 20 минут, остудить, процедить. Принимать средство теплым на протяжении 14 дней, выпивая его за один раз небольшими глотками.

Противопоказания

Хотя семена укропа оказывают мягкое действие на организм, существует ряд противопоказаний для их применения. К ним относятся:

пониженное давление;

повышенная секреция желудочного сока или его избыточная кислотность;

нарушение свертываемости крови;

аллергия;

индивидуальная непереносимость.

Эфирное масло укропа нельзя применять во время беременности. Его использование также может негативно сказаться на организме кормящей матери. Укропное семя разжижает кровь и способно спровоцировать возникновение кровотечения, поэтому во время вынашивания плода и в период менструации его употребление в пищу следует ограничить.

Предупреждение: Избыток семян укропа может вызывать головокружения вплоть до обморока, обратимое снижение зрения, ухудшение самочувствия и слабость.

Непрерывный прием средств из семени укропа производится не более недели-двух. При необходимости продолжить лечение дольше этого срока нужна консультация специалиста.

Видео: Использование укропных семечек в народной медицине