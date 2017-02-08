Чиа (они же зерна шалфея) – небольшие семечки с уникальными лечебными свойствами. В последние годы они стали очень популярны, активно используются в рационе людей, которые следят за своим здоровьем и хотят жить долго. Семена помогают очистить организм, похудеть, дарят ему незаменимые аминокислоты и другие ценные вещества. Но, какими бы уникальными свойствами ни обладал продукт, применять его нужно грамотно.

Полезные свойства семян чиа для организма

В семечках содержится огромное количество растительных волокон. Без клетчатки невозможна полноценная работа организма. Она участвует в пищеварении и очищении, способствует нормальному функционированию кишечника, освобождает его стенки от многолетней слизи и грязи, препятствует скоплению вредных веществ, выводит аллергены, продукты распада, подавляет процессы гниения. Именно недостаток растительных волокон зачастую является причиной запоров, нарушения обменных процессов, проблем с кожей, волосами.

Другие свойства:

Богатые фосфором семечки улучшают мозговую деятельность, укрепляют память, показаны людям, занятым умственным трудом. Чиа улучшают иммунитет, повышают защитные силы организма, помогают противостоять инфекциям, вирусам. В семечках очень много кальция, который необходим для работы опорно-двигательной системы, здоровья зубов, волос, ногтей. Продукт может использоваться с целью профилактики остеопороза. В семечках содержатся вещества, помогающие справиться с менструальными болями. Их можно употреблять женщинам в период климакса для облегчения состояния, снятия неприятных проявлений гормональной перестройки. Зерна шалфея снижают уровень холестерина в крови. Они повышают эластичность сосудов, укрепляют стенки, помогают очистить проходы и улучшают циркуляцию. Продукт применяют для профилактики варикозного расширения вен. Чиа помогают снизить уровень сахара в крови, контролировать резкие скачки, полезны при сахарном диабете и для профилактики этого заболевания.

Уникальный состав и свойства семян чиа делают продукт ценным для человека, позволяют его использовать для профилактики и лечения многих заболеваний, повышения выносливости организма, улучшения физических показателей. Зерна чиа помогают улучшить настроение, избавляют от сонливости, повышают работоспособность. Продукт благоприятно скажется на людях, испытывающих моральное истощение, впадающих в депрессию и склонных к психическим расстройствам.

Видео: Елена Малышева о семенах чиа

Как выбрать чиа

Чиа продаются в интернет-магазинах, аптеках и в лавках здорового питания. В крупных супермаркетах можно встретить продукт в диетических отделах. Многие считают, что он похож с семенем льна. На самом деле, разница заметна при детальном сравнении. Чиа овальные, округлые, матовые, имеют неоднородную окраску, вкус нейтральный, может напоминать сырой грецкий орех или мак, но без выраженного аромата. Лен плоский, блестящий, однотонный и имеет заостренный кончик.

На что обратить внимание при покупке:

Сертификаты качества. Их должны предоставить по первому требованию. Интернет-магазины показывают электронный документ. Страна происхождения. Не стоит приобретать семена чиа из Китая, так как в этой стране не заботятся об экологии, качество продуктов питания сомнительное и низкое. Цена. Она не может быть маленькой. Стоимость качественных семян чиа от 500 рублей за упаковку 250 г.

Очень важно не купить семечки, предназначенные для посадки. В этом случае продукту дают поспеть и окрепнуть на корне, что значительно снижает его пользу. Максимальными лечебными свойствами обладает чуть недозрелые зернышки. После покупки их нужно проверить, при необходимости подсушить, затем пересыпать в банку с плотной крышкой. Хранится продукт в обычном кухонном шкафу с другими крупами, особенных условий не требует, но боится влаги.

Семена чиа для похудения

Чиа – уникальный продукт, который помогает бороться с лишним весом. В семенах содержатся вещества, которые подавляют аппетит, создают чувство сытости и предотвращают переедание. Растительная клетчатка требует употребление дополнительной жидкости, которая также способствует снижению аппетита. Если добавить ко всему этому способность продукта регулировать уровень сахара в крови и усиливать обменные процессы, то он становится просто бесценным.

Использовать зерна шалфея можно разными способами: добавлять в каши, в напитки, в первые и вторые блюда. В любом случае употребление положительно скажется на здоровье. Но, чтобы извлечь из продукта максимальный эффект, лучше сделать прием систематическим, регулярным, определить его точное время и строго следовать графику.

Сухие семена чиа для похудения

Чиа употребляются по 5 г перед каждым приемом пищи за 30-40 минут. Чтобы усилить полезные свойства семян, их нужно тщательно разжевывать и запивать стаканом воды, чая, компота, несладкими овощными соками. Возможно, через полчаса уже не захочется есть. Но сделать это нужно, чтобы не провоцировать возникновение сильного чувства голода и последующего переедания. Можно употребить половину порции. Максимальная суточная норма - 25 г. Курс приема ничем не ограничен.

Кисель из семян чиа для снижения аппетита

Семена чиа при настаивании с водой образуют слизь, подобную киселю. При попадании в пищеварительную систему, напиток обволакивает стенки, повышает их защитные функции, а еще вызывает чувство сытости, снижает аппетит. Готовить кисель можно разными способами, например, прокипятив основной продукт в воде, молоке или в травяном отваре. Иногда используют термос. Но лучше не подвергать напиток термической обработке.

Для приготовления киселя измельчить 1-2 ч. л. семян, можно просто размять в ступке либо воспользоваться кофемолкой. Поместить в чашку, добавить 200 мл теплой воды и размешать. Оставить на 15 минут. Пить перед едой. Можно употреблять вечером при возникновении чувства голода. Кисель поможет отвыкнуть от поздних перекусов.

Кефирный напиток с чиа

Этот напиток можно употреблять не только для похудения, но и лечения запоров. Кефир с чиа заменит полноценный ужин или любой другой прием пищи. При проблемах со стулом его лучше употреблять с утра. Перемолоть 10-15 г семян, смешать с кефиром, оставить на 30 минут.

Совет! Для улучшения вкуса можно добавить горсть свежих ягод или порезанное яблоко. Получится замечательный десерт, вкусный, полезный, не вредящий фигуре.

Очищение кишечника и лечение запоров семенами чиа

Богатые волокнами и полезные семена чиа усиливают перистальтику кишечника, используются для лечения запоров и очищения органа. Это одно из самых безопасных и полезных средств нетрадиционной медицины. Добавляя продукт в каши и супы, можно добиться легкого слабительного эффекта. Если запоры систематические, хронические или просто часто возникают, требуется полное очищение кишечника и нормализация его работы.

Рецепт коктейля для очищения кишечника

Густой напиток очищает кишечник, обладает слабительным эффектом, при этом работает бережно, не вредит слизистым и не раздражает стенки. Яблоко желательно использовать зеленое, иногда его можно заменять бананом.

Состав:

Вода – 200 мл

Яблоко – 1 шт.

Чиа – 1 ст. л.

Семена льна – 1 ст. л.

Мед натуральный – 1 ст. л.

Применение:

Чистое яблоко порезать кусочками, очищать фрукт не нужно. Сложить в блендер. Добавить семена льна и чиа, ложку меда и влить стакан очищенной воды комнатной температуры или чуть теплее. Взбить коктейль до однородности. Оставить на 10 минут, затем выпить. Употреблять напиток (больше похож на кашу) ежедневно натощак. Завтракать можно через час. Курс приема средства - 2-3 недели. Для усиления очистительного эффекта можно добавить по 1 ч. л. семян в обед и ужин.

Рецепт воды «Чиа» для очищения и оздоровления

Универсальное средство, которое поможет очистить кишечник, оздоровить организм, укрепить, повысить защитные функции и избавить от запоров.

Состав:

Семена чиа – 40 г

Вода – 1 л

Сахар коричневый – 50 г

Сок лимонный – 50 г

Применение:

Семена замочить в чашке теплой воды на 1 час. В оставшуюся жидкость добавить свежий лимонный сок, засыпать сахар. Размешать, добавить набухшие зерна. Половину напитка убрать в холодильник, в нем он может храниться до 24 часов. Приготовленную воду употреблять ежедневно с утра натощак по 500 мл от 2 до 4 недель. Затем сделать перерыв.

Семена чиа при беременности

В семенах чиа содержится в 2 раза больше белка, чем в других зерновых культурах. Омега-3, ценные соединения, растительные оболочки и аминокислоты окажут положительное влияние на любой организм. Но во время беременности принимать продукт нужно крайне осторожно.

На что обратить внимание:

Аллергенность. Во время беременности возможна реакция даже на хорошо знакомые организму продукты. Гипервитаминоз. В семенах чиа содержится много полезных веществ, нельзя совмещать их употребление с приемом витаминно-минеральных комплексов. Обилие клетчатки. Вздутие, метеоризм, повышенное газообразование во время беременности неприятно для матери, опасно для плода, может спровоцировать гипертонус матки.

Употребление семян чиа во время беременности возможно, но требует аккуратного подхода, рациональной оценки положения. То же самое касается введения зерен в детский рацион. Оно активно практикуется, но безопасность не доказана.

Использование семян чиа в косметологии

Семена и масло чиа активно используются в промышленной косметологии, добавляются в разные средства для ухода. Мало кто знает, что в домашних условиях из них также можно готовить маски, лосьоны, скрабы, которые обладают удивительными действиями: выравнивают тон, избавляют от морщин, подтягивают кожу, делают ее гладкой и шелковистой. При регулярном использовании средств нормализуется жировой обмен, исчезает сальный блеск, проходят мелкие прыщики.

Рецепт скраба из семян чиа

Средство подходит для чувствительной, сухой и нормальной кожи, бережно очищает и устраняет омертвевшие клетки.

Состав:

Семена чиа – 1 ст. л.

Масло кокоса – 4 ст. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Применение:

Семена чиа слегка размять, добавить мягкое масло кокоса и лимонный сок, размешать. Переложить в банку с завинчивающейся крышкой и оставить на 2 часа. Нанести немного средства на влажную кожу, помассировать 2 минуты, выдержать четверть часа и смыть. Хранить скраб в холодильнике не больше 2 недель. Частота использования летом - 3 раза в неделю, зимой достаточно 1-2 раз.

Лифтинг-маска из семян чиа

Средство подтягивает кожу, выравнивает тон, делает контур более четким, разглаживает морщины.

Состав:

Семена чиа – 1 ч. л.

Вода – 3 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Залить семена горячей водой, но не кипятком. Оставить на час. Добавить мед, размешать. Нанести приготовленную маску на лицо и шею. Оставить на 20 минут. Смыть теплой водой, смазать кожу питательным кремом. Частота процедуры - 2 раза в неделю.

Противопоказания

Как и любой другой продукт, семена чиа могут вызывать аллергическую реакцию, которая чаще всего проявляется сыпью на кожных покровах, зудом, болью в животе. Вводить в рацион продукт нужно аккуратно, начиная с малых порций. При первых признаках индивидуальной непереносимости прием средства следует прекратить.

Основные противопоказания семени чиа:

гипотония;

диарея, синдром раздраженного кишечника;

беременность, период лактации;

любые заболевания пищеварительной системы в период обострения;

злокачественные новообразования.

Продукт богат клетчаткой, которая не всегда положительно влияет на организм. Волокна могут спровоцировать повышенное газообразование, боли в кишечнике, стать причиной метеоризма. В этом случае следует на несколько дней прекратить курс приема, затем начать с малой дозировки и внимательно следить за самочувствием. Если негативные последствия проявятся снова, от средства стоит отказаться.

Важно! Содержащиеся в чиа омега-3 жирные кислоты имеют способность разжижать кровь. Поэтому не стоит принимать семена одновременно с аспирином и другими препаратами, снижающими вязкость.

Видео: Семена льна и семена чиа: что лучше

Состав полезных веществ

Калорийность колеблется от 490 до 512 ккал на 100 г. Показатели зависят от степени влажности продукта. В целом разница не имеет особого значения, так как семена употребляются в небольшом количестве. Чиа богаты растительными волокнами. В 50 г содержится суточная норма необходимой взрослому организму клетчатки.

Таблица содержания минералов в семенах чиа (на 100 г)