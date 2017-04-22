Ягоды и кора калины – признанные средства для нормализации давления и восстановления здоровья кровеносной системы. Эфирные масла в составе растения производят мочегонное действие и выводят жидкость из организма, что обеспечивает надежный гипотензивный эффект. В дополнение к этому антиоксиданты (флавоноиды и витамин C) улучшают состояние сосудов, а полиненасыщенные жирные кислоты борются с отложением избытков холестерина.

Выбор и заготовка растительного сырья

В поздних ягодах достигается наибольшая концентрация полезных веществ, а первый заморозок избавляет их от горечи. Срывать плоды нужно вместе с веточками, таким же образом сырье можно заморозить для длительного хранения. Свежие гроздья калины можно до полугода хранить в холодильнике или на балконе при условии доступа воздуха. Калина от давления может применяться также в виде коры, которую лучше собирать во время сокодвижения с середины весны и до момента распускания почек. Сушить ее следует на открытом воздухе до появления ломкости на сгибе.

Различные сорта калины обыкновенной неодинаковы по составу и лечебным свойствам. Существуют золотоплодные разновидности и даже варианты со сладкими ягодами, приятными на вкус. Однако наиболее полезны привычные классические красные ягоды с горечью.

Предупреждение: Сорта калины с черными плодами (гордовины) ядовиты.

Применение плодов калины

Регулярный прием снадобий домашнего приготовления с ягодами калины от давления способен оказывать длительное лечебное действие. Возвращение эластичности стенкам сосудов помогает им реагировать на перемены во внешних условиях физиологичным образом.

Лечение народными средствами обычно не дает быстрого эффекта, высокие показатели артериального давления на тонометре требуют незамедлительного приема медицинских препаратов согласно рецепту специалиста.

Видео: Передача «Малахов+» о сохранении здоровья сердца: приготовление калинового меда

Рецепт состава для понижения давления

Состав:

Ягоды калины – 6 ст. л.

Мед – 200 г

Применение:

Калину превратить в пюре, залить медом, тщательно перемешать и настоять в течение 2 часов. Лекарство нужно хранить в холодильнике, принимать по 1 ст. л. четырежды за сутки на протяжении длительного периода времени.

Рецепт сока для избавления от гипертонии

Ягоды калины смешать с сахаром в равной пропорции, оставить при комнатной температуре на 12 часов. Сок выделится самостоятельно, его нужно перелить в стеклянный сосуд и поставить в холодильник. Употреблять по 1 ст. л. трижды в день на протяжении нескольких месяцев.

Рецепт морса для регуляции артериального давления

Состав:

Плоды калины – 4 ст. л.

Вода – 0,5 л

Мед – 3 ст. л.

Применение:

Воду вскипятить, остудить и влить в пюре из толченых ягод калины, подогреть смесь на водяной бане в течение 25 минут. Дать напитку настояться и полностью остыть, добавить мед, принимать трижды в сутки по 80 мл жидкости на протяжении 30 дней.

Рецепт лечебной настойки для снижения давления

Состав:

Плоды калины – 1 кг

Мед – 1 кг

Коньяк – 0,5 л

Применение:

Ягоды измельчить и смешать с медом и коньяком. Дать напитку настояться и принимать по 1 ст. л. трижды в день во время трапезы.

Рецепт смеси от давления с медом и лимоном

Состав:

Перетертые ягоды калины – 2 стакана

Мед – 2 стакана

Измельченный лимон – 1 стакан

Применение:

Тщательно перемешать ингредиенты состава, сложить в обработанную паром стеклянную банку и убрать в холодильник на хранение. Периодически принимать вприкуску с чаем в качестве варенья.

Применение коры калины

Препараты из коры калины обладают успокаивающим и гипотензивным действием. Ее способность лечить невротические состояния и последствия стресса наилучшим образом сказывается на регуляции артериального давления.

Рецепт отвара для лечения гипертонии

Кору калины в количестве 10-20 г растолочь, всыпать полученный порошок в стакан кипятка и варить полчаса на слабом огне. Дать смеси настояться, отцедить жидкость и принимать по 1 ст. л. трижды в день. Для улучшения вкусовых свойств напитка и усиления его лечебных качеств в него можно добавить мед.

Противопоказания

Лечение гипертонии в домашних условиях должно быть предварительно согласовано с врачом. В некоторых случаях применение народных средств на основе калины от давления может оказаться опасным:

Не стоит рисковать людям с повышенной свертываемостью крови и склонностью к образованию тромбов, поскольку ягоды калины содержат большое количество витамина K. Противопоказаниями к лечению повышенного давления калиной служат индивидуальная непереносимость, аллергия, болезни желудочно-кишечного тракта, тяжелые почечные патологии. Во время вынашивания ребенка употребление калины запрещено.

При гипотонии и подагре принимать в пищу плоды калины и продукты из нее следует с осторожностью.