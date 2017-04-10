Образование холестериновых бляшек в стенках сосудов – пугающий процесс, прогрессирующий с возрастом практически у каждого человека. Чудодейственных средств для избавления от них не существует, однако улучшить ситуацию можно с помощью здорового образа жизни, специальных диет и применения народных рецептов. Своевременное проведение профилактических мероприятий и очищение организма способны значительно скорректировать течение атеросклероза, продлевая молодость.

Холестерин: мифы и реальность

Причиной атеросклероза служит отложение холестерина в стенках сосудов. Это вещество необходимо для нормального функционирования организма, но повышение его уровня в крови чрезвычайно опасно. В развитии заболевания наибольшую роль играют факторы, определяемые наследственностью и образом жизни:

генетическая предрасположенность;

курение и алкоголизм;

почечная недостаточность, патологии печени;

нарушения процессов обмена веществ;

низкая двигательная активность;

переедание, богатое трансжирами меню;

сахарный диабет;

регулярное использование оральных контрацептивов, стероидов, диуретиков;

гормональные перестройки во время беременности, менопаузы;

хронические заболевания, связанные с возрастом.

В первую очередь от атеросклероза страдают сосуды сердца и головного мозга, что влечет за собой мигрени, снижение зрения, ишемию, стенокардию и кардиосклероз. В перспективе увеличение холестериновых бляшек может привести к гипертонии, инфаркту или инсульту.

Убрать уже существующие атеросклеротические бляшки не представляется возможным без хирургического вмешательства, однако вполне реально уменьшить их толщину, купировать воспалительные процессы и улучшить кровоток. Чистка сосудов народными средствами помогает эффективно решить эти задачи и снизить риск возникновения серьезных последствий для здоровья.

Видео: Мнение доктора П. В. Евдокименко о нормах содержания холестерина в крови и методах его снижения

Очищение сосудов: домашние методы

Народные средства, используемые для чистки сосудов в домашних условиях, безопасны, не дают побочных эффектов и обеспечивают комплексное благотворное действие на организм. Мероприятия нужно проводить недолгими курсами 1 раз в полугодие. Выбор сезона малозначителен, хотя особенно полезно укреплять здоровье осенью и весной, когда иммунитет нуждается в поддержке.

Грецкие орехи

Применение грецких орехов безопасно и является проверенным методом для чистки сосудов. Для двухмесячного курса лечения потребуется 1,5 кг свежих очищенных орехов. Продукт следует пропустить через мясорубку и поместить на хранение в холодильник в закрытой стеклянной посуде. Для поддержания здоровья достаточно принимать 1 ст. л. массы дважды в день за полчаса до еды, утром и вечером, запивая стаканом чистой воды.

Однако самой полезной частью грецкого ореха является его недозревшая зеленая оболочка. Ее собирают в мае и июне, когда плоды достигают молочной зрелости и еще непригодны для употребления в пищу. В качестве средства для чистки сосудов используется также масло грецкого ореха, его принимают по 1 чайной ложке и заедают медом.

Высокоактивные препараты и настои для очищения сосудов на основе грецкого ореха имеют ряд противопоказаний к применению:

аллергия;

повышенная свертываемость крови;

обострения заболеваний желудка, поджелудочной железы, кожи, сердца, сосудов, печени и почек;

избыток йода в крови.

Рецепт смеси из зеленых орехов и меда для чистки сосудов

Незрелые грецкие орехи превратить в кашицу с помощью мясорубки и тщательно смешать с медом в равных долях. Смесь оставить в прохладном месте на 10 недель, принимать по 1 ч. л. перед завтраком, обедом и ужином. Лекарство лучше готовить небольшими порциями во избежание избыточного окисления.

Рецепт настойки из зеленых орехов

Недозревшие грецкие орехи разрезать на 8 долек, сложить в стеклянную банку емкостью 1 л, заполнив ее на четверть. Спирт или водку налить в посуду доверху, плотно закрыть и поставить на месяц в темное место. Настойку принимают по 1 ст. л. в сутки. Готовить ее лучше, используя резиновые перчатки, чтобы руки не окрасились соком плодов.

Рецепт грецких орехов с медом и ананасом для здоровья сосудов

Состав:

Грецкий орех – 10 шт.

Мед – 2 ст. л.

Ананас – 1 шт.

Применение:

Грецкие орехи почистить, ядра растолочь, добавить мед и измельченный ананас. Смесь хорошо перемешать, сложить в стеклянную посуду, закрыть и на 24 часа поставить в прохладное место. Принимать снадобье нужно четырежды в сутки по 1 ст. л. до еды в течение месяца.

Рецепт лечебной настойки для сосудов из перегородок грецкого ореха

Состав:

Порошок из перегородок грецкого ореха – 1 стакан

Водка – 0,5 л

Применение:

Растительный материал залить водкой и поставить в прохладное место на 14 дней. Готовое лекарство принимают на протяжении полумесяца трижды за сутки, смешивая до 20 капель с ложкой теплой воды. При желании перегородки можно заменить скорлупой.

Рецепт настоя из листьев грецкого ореха для чистки сосудистых стенок

Листочки для настоя собирают без черешков в начале лета или весной, срывая 3-5 верхних на побеге. Их подсушивают естественным образом, измельчают и заваривают в стакане аналогично чаю, употребляя полученный напиток по 100 мл до 4 раз в сутки.

Чеснок

Рецепты народных средств для очищения сосудов с чесноком, пожалуй, наиболее известны. Растение вызывает расширение артерий, лечит воспалительные процессы и снижает давление. Для приготовления целебных средств отбирают только свежие, крупные и неповрежденные головки.

Лечение сосудов чесноком относится к небезопасным методикам и может вызвать осложнения и побочные эффекты. Противопоказаниями к его применению служат:

опухоли различного генеза;

аллергия;

острая сосудистая недостаточность;

геморрой;

склонность к эпилепсии;

патологии пищеварительной и мочевыделительной систем;

беременность и лактация.

Видео: Сергей Агапкин о чистке сосудов чесноком в передаче «О самом главном»

Рецепт тибетской чесночной настойки для оздоровления сосудов

Состав:

Мелко порубленный чеснок – 350 г

Медицинский спирт – 200 мл

Применение:

Чеснок растереть в керамической или деревянной ступке до пюреобразного состояния, выбрать со дна 200 г массы и переложить ее в стеклянную посуду. Туда же налить спирт, плотно закупорить сосуд и настаивать смесь на протяжении 10 дней, затем отфильтровать и оставить еще на 3 суток до появления осадка. Готовую настойку принимают с молоком (несколько капель на четверть стакана) за 20 минут до еды трижды за день.

Количество капель строго регламентируется: на 1 раз полагается использовать одну, на 2 – две, на каждый последующий прием добавляется по капле, пока их не станет 15 к концу 5 дня. С утра 6 суток с 15 капель их количество снижают так же по одной на каждый прием. С 11 дня необходимо употреблять по 25 капель за раз 3 раза в сутки, пока лекарство не закончится.

Мутный осадок внутрь не принимают, его лучше слить. Повторное очищение сосудов по этому методу возможно не ранее, чем через 5 лет.

Рецепт настоя для сосудов на чесноке и лимоне

Состав:

Лимон – 4 шт.

Головка чеснока – 4 шт.

Применение:

С чеснока снять шелуху, а лимоны хорошо вымыть и использовать неочищенными. С помощью кухонного комбайна или мясорубки превратить продукты в пюреобразную смесь, которую нужно перелить в стеклянную банку емкостью 3 л и заполнить до горлышка теплой кипяченой водой. Напиток настаивать 3 суток при комнатной температуре, периодически перемешивая, затем процедить и убрать на хранение в холодильник.

Принимать лекарство для чистки сосудов нужно 3 раза в сутки по 100 г после еды или во время трапезы. Лечение проводят на протяжении 30-40 дней, периодически подготавливая свежие порции настоя.

Предупреждение: Рисковать, принимая средства на основе чеснока натощак, не следует.

Клевер луговой

Клевер красный (луговой) мягко борется с воспалением и очищает кровь и сосуды. Собирать его следует в экологически чистых местах в середине лета, когда наступает пора цветения. Можно купить готовое высушенное сырье в аптеке. Помимо приготовления лекарственных снадобий, растение используют в кулинарии, добавляя в супы и салаты.

Противопоказания к применению клевера для чистки сосудов:

беременность, период кормления грудью;

ранний детский возраст;

аллергия, индивидуальная непереносимость;

прием эстрогенов, противозачаточных препаратов, печеночных ферментов и лекарств, увеличивающих время свертываемости крови;

заболевания крови;

периоды подготовки к операции и после нее;

эстрогенозависимые онкологические болезни;

тромбофлебит;

инсульт;

расстройства желудка.

Рецепт настойки для избавления от шума в ушах

Сухие головки клевера с верхушечными листиками растолочь, отмерить 3 ст. л. и залить 0,5 л водки. Напиток нужно настоять в течение 10 суток, затем процедить и употреблять по 20 мл на ночь или незадолго до обеда.

Принимать настойку следует в течение 3 месяцев, после каждых 30 дней приема делая перерыв на неделю. Повторить курс необходимо через полгода.

Рецепт напитка для чистки сосудов

Состав:

Головки лугового клевера – 20 шт.

Вода – 1 л

Применение:

Воду вскипятить и залить клевер, дать напитку настояться 20 минут и принимать его вместо чая.

Яблочный уксус

Применение обыкновенного яблочного уксуса как средства для чистки сосудов имеет долгую историю. Он улучшает кровообращение, способствуют восстановлению холестеринового профиля крови, налаживает работу печени и кишечника, помогает снизить вес и поддерживает иммунную систему.

Для лечения сосудов можно использовать уксус промышленного производства или приготовить его самостоятельно. Нефильтрованный домашний продукт имеет более низкую кислотность, он также богаче витаминами, активными веществами и микроэлементами, поэтому эффективнее помогает при атеросклерозе.

Важно помнить, что принимать домашние снадобья на основе яблочного уксуса в некоторых случаях опасно, список противопоказаний включает:

артрит, подагру;

высокую кислотность желудочного сока, язвы или гастрит;

патологии печени, почек и сердечно-сосудистой системы в стадии обострения;

аллергию, индивидуальную непереносимость компонентов;

беременность и лактацию.

Видео: Как приготовить яблочный уксус в домашних условиях

Рецепт приготовления домашнего яблочного уксуса

Состав:

Кислые яблоки – 2 кг

Вода – 5 л

Сахарный песок – 540 г

Пекарские или винные дрожжи – 1 ч. л.

Корочка ржаного хлеба

Применение:

Яблоки обработать в мясорубке или с помощью терки, полученное пюре выложить в керамический или стеклянный сосуд, залить кипяченой водой (60-80°C), насыпать 2 стакана сахара, добавить дрожжи и покрошить хлеб. Посуду, тщательно укутанную тканью, поставить в теплое место на 14 дней, на протяжении этого срока нужно периодически помешивать настой деревянной ложкой.

По прошествии указанного срока жидкость следует процедить с помощью стерильной марли из аптеки и растворить в ней еще 1 стакан сахара. Далее жидкость снова укрывают и оставляют в тепле еще на 40 суток. Готовый уксус можно разлить в бутылки из темного стекла и поставить на хранение в прохладное место.

Для лечения атеросклероза 1 ст. л. уксуса растворяют в 0,5 стакана кипяченой воды и выпивают утром натощак. Можно воспользоваться более эффективной схемой приема:

в первый день принимают стакан воды с 1 ст. л. средства, на второй – с 2, на третий – с 3;

на четвертые сутки уксус не принимают;

на пятый день в воду снова добавляют 3 ст. л., на шестой – 2, а на седьмой – 1.

Рецепт приготовления смеси из уксуса, меда и чеснока для чистки сосудов

Состав:

Яблочный уксус – 200 мл

Мед – 200 мл

Зубчик чеснока – 10 шт

Применение:

Соединить мед, измельченный чеснок и уксус, обработать смесь блендером, вылить в стеклянную банку и поставить в холодильник на 7 дней. Готовый продукт принимают по 2 ч. л. за 15 минут до еды. По желанию можно растворить лекарство в апельсиновом соке или воде.

Предупреждение: Употреблять неразбавленный яблочный уксус нельзя, он вызывает ожог слизистых и провоцирует развитие гастрита и язвы желудка, а также серьезно повреждает зубную эмаль.

Имбирь

Корень имбиря способен успешно справляться с избытком холестерина в сосудах человеческого тела. Благодаря высокому содержанию гингерола, определяющего специфические свойства продукта, он улучшает метаболизм, оказывает противовоспалительное действие, замедляет старение и выводит шлаки и токсины из организма.

Лекарственные снадобья с имбирем для оздоровления сосудов применяют на регулярной основе длительным курсом не менее 30 дней, строго соблюдая указанную в рецепте дозировку. Избыточное употребление продукта может привести к повышению температуры тела, изжоге, тошноте и рвоте.

Некоторые состояния служат серьезными противопоказаниями к применению имбиря для чистки сосудов, к ним относятся:

язвенные поражения желудка и кишечника;

кровотечения любого генеза;

геморрой;

острые нарушения кровоснабжения головного мозга;

беременность в последнем триместре;

гипертермия;

аллергические реакции на ингредиенты целебных составов.

Совет: В процессе приготовления средств из имбиря для лечения сосудов удалять со свежих корневищ кожуру не нужно.

Рецепт имбирного напитка для чистки сосудов

Сухой молотый имбирь (1 ч. л.) или перетертое свежее корневище (отрезок величиной с большой палец) заварить, используя 200 мл крутого кипятка. Накрыть настой полотенцем на 10 минут, принять 100 мл натощак с утра, оставшуюся жидкость выпить небольшими дозами за день в промежутках между трапезами.

Рецепт поливитаминной смеси для здоровья сосудов

Состав:

Корневище свежего имбиря – 300 г

Лимон – 1 шт

Мед – 80-360 г

Применение:

Имбирь и лимон нарезать, прокрутить в мясорубке или обработать блендером, соединить с медом. Переложить смесь в стеклянную посуду, плотно закрыть и убрать на хранение в холодильник. Для профилактики снадобье принимают по 1 ст. л. раз в сутки, для лечения сосудов – трижды в день в этом же количестве.

Правила проведения мероприятий по чистке сосудов

Первое, что следует сделать, планируя мероприятия по очищению сосудов, – посетить врача и получить его подробную консультацию по этому вопросу. Со специалистом нужно обсудить выбранную методику, противопоказания и возможные побочные эффекты.

В процессе проведения чистки народными средствами требуется соблюдать принципы здорового питания, отказаться от мучных и жирных продуктов, табака и алкоголя, минимизировать употребление мяса и молока. Нужно внимательно следить за своим состоянием, немедленно реагируя в случае его ухудшения.