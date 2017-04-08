Человеческое тело – открытая система, постоянно подвергающаяся «атакам» извне. Существует немало патогенных организмов, непрерывно ищущих возможность попасть в благоприятные условия, завладев его ресурсами. Тем не менее, ухудшение самочувствия редко связывают с заражением паразитами, обращаясь к этой гипотезе в последнюю очередь. Проведение мероприятий по очищению на регулярной основе даже в домашних условиях значительно улучшает здоровье и снижает риск развития серьезных недомоганий.

Правила проведения процедур очищения от паразитов

В случае появления подозрений на присутствие в организме паразитов следует обратиться к врачу в кратчайшие сроки. Точный диагноз необходим для назначения эффективной терапии. Любые мероприятия по очищению посредством народных средств также должны быть согласованы со специалистом.

Для получения наилучшего результата желательно заблаговременно наладить режим питания, потребления воды и жидкостей и сбалансировать рацион. За 14 дней до проведения процедур по очищению нужно исключить жирные, рафинированные продукты и сахар или полностью перейти на вегетарианскую диету. В организм должно ежедневно поступать 1,5 л питьевой или минеральной (по показаниям) воды.

Во время очищения от паразитов полезно употреблять продукты с вяжущим и острым вкусом, имеющие красный или зеленый цвет. Благотворное действие оказывают орехи, ромашка, чеснок, хрен, перец, морская капуста, лук, укроп и горчица.

После изгнания паразитов требуется назначение антигистаминных препаратов, предотвращающих развитие аллергии, а также средств для снятия интоксикации организма. В зависимости от причины заражения проводят мероприятия по предупреждению рецидива болезни.

Противопоказания

Список противопоказаний к проведению мероприятий по очищению от паразитов следует внимательно изучить до начала выполнения каких-либо процедур:

онкологические заболевания любой степени тяжести;

беременность и лактация;

кровотечения, включая менструальные;

сердечно-сосудистые патологии, инсульт или инфаркт миокарда в анамнезе;

язва желудка, гастрит;

хронические болезни в период обострения;

грипп, ОРВИ, ОРЗ, гипертермия;

заболевания печени и почек.

Следует учесть, что на компоненты лекарственных смесей и отваров может быть аллергия.

Методы очищения организма

Огромное количество методов народной медицины посвящено вопросам очищения организма человека от паразитов. В ход идут самые разные продукты и их сочетания: от тыквенных семечек до эвкалиптового масла и даже глины. Каждый случай заражения индивидуален и требует внимательного и профессионального подхода, выбирать свой способ лечения следует с помощью врача.

Метод Хильды Кларк

Для очищения по этому методу требуется долговременно принимать лекарство «Нуксен» или настойку на кожуре недозревшего грецкого ореха, молотую гвоздику и порошок из высушенной полыни. Способ эффективен для избавления от патогенных микроорганизмов, одноклеточных паразитов и глистов.

Молотую полынь употребляют по половине чайной ложки в первые 2 дня, увеличивая ее количество на столько же каждые пару суток. Когда объем средства будет доведен до 7 доз (через 2 недели), его резко сокращают до первоначального и принимают регулярно на протяжении 12 месяцев.

Порошок гвоздики употребляют каждое утро натощак. В первый день следует ограничиться дозой, равной по объему одному плоду пряности, на второй – двум. С третьего по 110 дни доза составляет 3 первоначальных, а со 111 дня и до конца года в этом же объеме гвоздику принимают 1 раз в неделю.

Рецепт приготовления настойки на кожуре грецкого ореха

Состав:

Оболочки незрелого черного грецкого ореха – 15 шт.

Спирт – 500 мл

Применение:

Оболочки ореха со спиртом поставить на солнце. Через месяц убрать готовое лекарство в темное закрытое место для хранения, пить его нужно натощак каждое утро. В первый день необходимо развести 1 каплю средства на полстакана воды.

До 6 дня лечения добавляют по капле настойки в день, а затем ежесуточная доза увеличивается до 2 чайных ложек на 100 мл воды, в этом объеме ее следует принимать 12 месяцев без перерыва.

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Метод В. А. Иванченко

«Тройчатка» Иванченко – аналог средства, предлагаемого Хильдой Кларк, где черный грецкий орех заменен более доступными ингредиентами для очищения организма. Разработано два рецепта с применением глистогонных и антисептических трав.

Рецепт тройчатки №1

Состав:

Порошок из цветков пижмы

Порошок из травы горькой полыни

Молотая гвоздика

Применение:

Разовая доза порошка пижмы – 1 г, суточная – 3 г. Для полыни эти показатели составляют 200-300 мг и 1 г, а для гвоздики 0,5 г и 1,5 г соответственно. Растения удобно поместить в желатиновую капсулу, употреблять совместно.

В 1 день принимают одну капсулу за полчаса до еды, на 2 – по капсуле перед двумя приемами пищи. С 3 дня и всю дальнейшую неделю употребляют по капсуле трижды в день. Для дальнейшего лечения суточную дозу тройчатки рекомендуется использовать единожды в неделю на протяжении 12 месяцев.

Предупреждение: Эрозивный гастрит, язва желудка, гипертония и период менструации ограничивают применение тройчатки №1.

Рецепт тройчатки №2 (щадящий)

Состав:

Тмин обыкновенный

Цветки календулы лекарственной

Корневища и корни аира обыкновенного

Применение:

Травы измельчают в кофемолке или перетирают в ступке. Разовая доза тмина составляет 0,5 г, суточная – 1,5 г, календулы – 1 г и 3 г, аира – 0,5 г и 1,5 г соответственно. Смесь принимают таким же образом, как тройчатку №1.

Метод И. П. Неумывакина

Методика очищения от глистов с помощью водного раствора соды проста и эффективна. Жидкость гармонизирует кислотно-щелочной баланс, снимая ацидоз и делая внутреннюю среду организма неприемлемой для паразитов. Лечение производится перорально и ректально.

Цикл из 3 клизм необходимо провести до 8 раз за сутки:

Очистительная клизма производится путем введения пациенту, лежащему на левом боку, солевого раствора (1-2 ст. л. соли на 2 л кипяченой воды) температурой 20-24°C с помощью кружки Эсмарха. Сохраняя глубокое дыхание в положении лежа на спине, жидкость нужно задержать на 5-10 минут, после чего посетить санузел. Содовая клизма выполняется по тому же принципу, для ее проведения используется раствор соды, нагретый до 40°C (1 ст. л. на 0,8 л кипяченой воды). Задержать его в организме необходимо на полчаса. Вторую очистительную клизму поставить аналогично первой, но в воду следует влить 1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока, а задержать ее требуется на 10 минут.

Прием содового раствора производится на протяжении недели:

В 1 день лечения трижды принимают раствор 0,2 ч. л. соды на стакан теплой кипяченой воды. Со 2 по 4 дни разовую дозу соды для раствора увеличивают на 0,1 ч. л. С 4 по 7 дни сохраняют разовую дозу соды в растворе в количестве 0,5 ч. л.

Предупреждение: При заболеваниях желудка, сахарном диабете и во время послеоперационного периода указанный метод очищения от паразитов применять нельзя.

Видео: Мнение И. П. Неумывакина о причинах болезней и очищении организма

Пищевая глина

Пищевая глина эффективно справляется с паразитами, шлаками и токсинами, очищая, оздоравливая организм и насыщая его кремнием. Небольшое количество материала размешивают в стакане воды, придавая ей консистенцию молока, и отстаивают. Осадок не следует взбалтывать и принимать внутрь.

Средство принимают на протяжении месяца дважды в день: утром за полчаса до еды и незадолго до сна вечером. В целях профилактики можно употреблять раствор до 2 раз в неделю. Это один из немногих способов лечения, который можно использовать людям, кислотность желудочного сока которых повышена.

Кедровые орехи

Орешки кедра широко применяются в Сибири для очищения организма от гельминтов. Их принимают 2 месяца, на это время мясо и другие продукты, содержащие жиры животного происхождения, требуется исключить из меню.

Для изгнания паразитов понадобится около 6 кг продукта, ежесуточно нужно съедать 100 г, тщательно пережевывая орехи. Использовать такой метод допустимо 1 раз в 2 года.

Лук

Сырой репчатый лук обладает мощным дезинфицирующим действием. При правильном приготовлении он способен стать серьезным оружием для борьбы с глистами и другими паразитами. Включение в ежедневный рацион одной крупной луковицы или 100 г пера уже является достаточным для избавления от круглых червей и профилактики заражения.

Лук противопоказан к применению при бронхиальной астме, болезнях печени и желудочно-кишечного тракта, повышенной свертываемости крови и аллергии на никель. В случае передозировки продукта могут наблюдаться сонливость, слабость, мигрень, режущие боли в животе и диарея.

Рецепт луковой настойки от паразитов

Лук измельчить, сложить его в бутылку объемом 1,5 л до ее середины, налить водку доверху и настаивать 10 суток при комнатной температуре. Употреблять снадобье следует по 1 ст. л. перед едой дважды в день.

Рецепт настоя на мякоти репчатого лука

Две луковицы большого размера мелко нашинковать, залить 500 мл крутого кипятка, настоять в течение 12 часов и процедить. Жидкость необходимо пить 2-3 раза в день за 30 минут до приема пищи по 100 мл. Курс лечения занимает 4 суток.

Рецепт настоя от паразитов из луковой шелухи

Измельченную луковую шелуху в количестве 3 ст. л. залить 0,5 л кипятка и оставить на 5 часов, потом процедить. Полстакана жидкости принимают после обеда и ужина в течение 4 суток, при желании ее можно сдобрить медом.

Рецепт селедки с луком для очищения организма

Маринованную сельдь очистить, тонко нарезать и переложить кольцами лука, сбрызнуть лимонным соком и заправить растительным маслом. Съесть приготовленное блюдо нужно натощак в два приема за день. Принимать другие продукты и воду можно не раньше, чем по прошествии 2 часов после еды.

Рецепт отвара луковой шелухи для выведения остриц из толстой кишки

Состав:

Измельченная луковая шелуха – 1 ст. л.

Порошок из травы полыни – 1 ст. л.

Вода – 1 л

Применение:

Смешать травы, залить водой и варить на протяжении 20 минут. Процедить жидкость после остывания и использовать для постановки очистительной клизмы.

Чеснок

За долгую историю применения в народной медицине чеснок зарекомендовал себя как отличное средство от паразитов. Он отличается значительной бактерицидной активностью и обеспечивает комплексное очищение организма. Во время приема лекарств на основе чеснока могут появиться легкая изжога, учащенное сердцебиение и бессонница: в этом случае достаточно немного уменьшить дозу.

Рецепт чесночной настойки на коньяке

Состав:

Коньяк – 1 л

Чеснок – 400 г

Применение:

Чеснок очистить, мелко нарезать, налить коньяк, затем поставить смесь на 21 день в темное место. Принимать готовый напиток нужно по 1 ст. л. утром на голодный желудок. Курс лечения займет около 2 месяцев, пока не кончится настойка.

Рецепт щадящего чесночного средства от паразитов для детей

Растереть в пюре 5 зубчиков чеснока, залить его стаканом молока и варить смесь около четверти часа, затем настоять ее в течение 60 минут. Принимать напиток на протяжении недели по 1 ч. л. четырежды в сутки за 20 минут до еды.

Видео: Рецепт Чингисхана: А. Т. Огулов о применении чеснока для очищения организма от паразитов

Профилактика

Паразитические организмы серьезно вредят здоровью, поэтому предупреждение заражения – наилучший путь к хорошему самочувствию. Выполнение профилактических мероприятий на постоянной основе не представляет сложности, достаточно ввести их в привычку:

контроль состояния здоровья домашних питомцев;

тщательное очищение и обработка продуктов питания;

личная гигиена и чистота жилья.

Отличной профилактикой мерой является прием достаточного количества жидкости.